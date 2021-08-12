Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|4,92
|0,00
|-36,43
|Acıpayam Selüloz
|15,98
|-0,37
|-6,15
|Adel Kalemcilik
|26,14
|3,81
|-23,64
|Adese Gayrimenkul
|1,14
|0,00
|-59,29
|Afyon Çimento
|3,75
|1,08
|-26,61
|AGESA Hayat Emeklilik
|19,22
|-0,26
|9,30
|Ak Enerji
|1,65
|0,00
|-25,34
|Akbank
|5,49
|2,43
|-18,76
|Akçansa
|15,05
|1,83
|-6,54
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,90
|4,40
|-20,94
|Akfen GMYO
|2,06
|1,98
|-21,10
|Akın Tekstil
|35,06
|0,46
|10,39
|Akiş GMYO
|1,84
|0,55
|-34,10
|Akmerkez GMYO
|39,48
|0,41
|-36,78
|Aksa
|16,62
|1,96
|20,31
|Aksa Enerji
|12,81
|-0,39
|72,18
|Aksigorta
|7,65
|0,66
|-12,05
|Aksu Enerji
|10,76
|-1,47
|42,57
|Alarko Carrıer
|301,00
|-1,95
|-17,20
|Alarko GMYO
|20,50
|1,79
|-19,07
|Alarko Holding
|9,89
|2,91
|16,06
|Albaraka Türk
|1,50
|0,67
|-22,68
|Alcatel Lucent Teletaş
|23,86
|0,25
|-19,55
|Alkim Kağıt
|14,91
|0,74
|15,19
|Alkim Kimya
|15,30
|2,41
|8,61
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,58
|2,60
|-27,85
|Altınyunus Çeşme
|52,25
|-0,85
|4,58
|Anadolu Efes
|22,08
|0,36
|3,36
|Anadolu Grubu Holding
|23,32
|3,09
|-10,74
|Anadolu Hayat Emek.
|9,29
|0,98
|15,61
|Anadolu Isuzu
|16,06
|2,36
|-10,78
|Anadolu Sigorta
|6,39
|2,57
|-11,50
|Anel Elektrik
|2,69
|-1,10
|-15,14
|Arçelik
|33,20
|1,34
|16,66
|ARD Bilişim Teknolojileri
|55,60
|-2,63
|15,64
|Arena Bilgisayar
|9,80
|1,66
|-10,11
|Armada Bilgisayar
|53,90
|-0,19
|9,82
|Arsan Tekstil
|4,19
|-0,24
|3,84
|Arzum Ev Aletleri
|16,24
|-0,06
|-32,79
|Aselsan
|15,50
|1,31
|-15,07
|Ata GMYO
|4,38
|-1,13
|-20,51
|Atakule GMYO
|2,88
|9,92
|23,02
|Atlantis Yatırım Holding
|3,65
|-2,67
|-34,35
|Atlas Yat. Ort.
|1,52
|-0,65
|-13,14
|ATP Ticari Bilgisayar
|33,16
|1,22
|Avrasya GMYO
|3,20
|-1,54
|22,17
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,77
|-0,72
|-13,44
|Avrupa Yatırım Holding
|5,23
|2,75
|-12,83
|Aydem Enerji
|7,81
|2,76
|Ayen Enerji
|4,75
|0,00
|-12,20
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|20,30
|2,01
|79,97
|Aygaz
|14,46
|0,35
|1,93
|Bagfaş
|18,14
|9,94
|-9,30
|Bak Ambalaj
|23,40
|1,65
|18,32
|Balatacılar Balatacılık
|4,55
|-1,73
|-44,78
|Bantaş Ambalaj
|3,54
|-0,84
|13,22
|Banvit
|64,70
|1,17
|24,42
|Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO
|18,20
|9,97
|Baştaş Başkent Çimento
|10,89
|8,90
|-37,31
|Batı Çimento
|12,50
|2,46
|165,39
|Batısöke Çimento
|2,16
|0,93
|-11,48
|Bayrak Taban Sanayi
|8,85
|0,80
|-16,59
|Bera Holding
|10,29
|-0,10
|-49,26
|Berkosan Yalıtım
|9,94
|0,10
|11,43
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,21
|1,97
|53,71
|Beyaz Filo
|8,78
|-0,11
|-12,89
|Bilici Yatırım
|18,71
|-2,55
|238,13
|Bim Mağazalar
|70,10
|3,09
|-1,68
|Biotrend Çevre ve Enerji
|29,10
|1,75
|Birko Mensucat
|1,12
|-2,61
|0,90
|Birlik Mensucat
|2,20
|4,76
|-36,42
|Bizim Mağazaları
|12,74
|-1,55
|-17,06
|BMS Çelik Hasır Sanayi
|7,95
|1,15
|Boğaziçi Beton
|4,43
|-4,94
|Borusan Mannesmann
|26,88
|0,00
|-3,31
|Borusan Yat. Paz.
|350,60
|-2,48
|-22,82
|Bosch Fren Sistemleri
|872,20
|-0,06
|-29,07
|Bossa
|30,24
|-1,43
|69,41
|Brisa
|22,20
|1,46
|14,65
|Burçelik
|18,68
|0,65
|-11,13
|Burçelik Vana
|21,66
|-1,19
|-56,38
|Bursa Çimento
|3,35
|0,60
|-32,70
|Carrefoursa
|38,20
|2,47
|-46,80
|Casa Emtia Petrol
|115,00
|0,00
|8,49
|Ceo Event Medya
|8,00
|-2,20
|24,42
|Coca Cola İçecek
|86,00
|-0,64
|35,42
|Cosmos Yat. Holding
|10,20
|-7,69
|26,55
|Credıtwest Faktorıng
|4,75
|9,70
|-19,08
|Çan2 Termik
|11,92
|0,17
|Çelebi
|171,10
|0,35
|-6,26
|Çelik Halat
|6,49
|5,36
|-28,66
|Çemaş Döküm
|1,27
|1,60
|-25,41
|Çemtaş
|13,54
|1,96
|-13,82
|Çimbeton
|211,90
|-0,05
|-28,53
|Çimentaş
|28,54
|2,66
|-21,07
|Çimsa
|24,62
|1,48
|38,31
|Çuhadaroğlu Metal
|7,55
|-1,56
|-0,75
|Dagi Giyim
|4,24
|-9,98
|24,47
|Dagi Yatırım Holding
|15,00
|-2,60
|16,28
|Dardanel
|2,33
|9,72
|-56,24
|Datagate Bilgisayar
|11,45
|0,97
|-28,93
|Demısaş Döküm
|7,80
|1,56
|20,45
|Denge Holding
|1,43
|-2,05
|-52,92
|Deniz GMYO
|2,23
|2,29
|21,06
|Derimod
|10,18
|0,30
|4,52
|Derlüks Yatırım Holding
|4,87
|-2,21
|-44,78
|Desa Deri
|9,30
|-1,48
|-4,52
|Despec Bilgisayar
|9,70
|1,57
|-25,73
|Deva Holding
|24,96
|0,65
|3,75
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,85
|-1,82
|9,98
|Diriteks Diriliş Tekstil
|2,90
|-1,02
|-22,25
|Ditaş Doğan
|16,99
|4,49
|30,63
|DO-CO
|677,00
|1,26
|7,46
|Doğan Burda
|19,61
|9,98
|-12,61
|Doğan Holding
|2,75
|3,77
|-8,28
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,32
|3,57
|-0,38
|Doğusan
|6,40
|0,00
|46,12
|Doğuş GMYO
|8,79
|0,46
|7,59
|Doğuş Otomotiv
|25,16
|1,04
|-2,95
|Döktaş Dökümcülük
|28,14
|-0,71
|-8,10
|Duran Doğan Basım
|11,01
|0,55
|4,96
|Dyo Boya
|10,99
|0,64
|-2,29
|Eczacıbaşı İlaç
|5,98
|1,53
|-16,97
|Eczacıbaşı Yatırım
|41,80
|-1,23
|55,28
|E-Data Teknoloji Pazarlama
|16,85
|6,98
|Edip Gayrimenkul
|3,77
|-8,27
|13,55
|Ege Endüstri
|1.308,00
|0,84
|-21,44
|Ege Gübre
|183,40
|-0,05
|27,84
|Ege Profil
|28,20
|-0,07
|-26,26
|Ege Seramik
|14,20
|0,14
|46,96
|Egeplast
|22,26
|0,63
|-33,15
|Ekiz Kimya
|6,63
|-1,92
|-7,01
|Emek Elektrik
|2,66
|2,31
|-6,84
|Eminiş Ambalaj
|20,00
|-5,66
|-45,71
|Emlak Konut GMYO
|1,84
|0,55
|-12,99
|Enerjisa Enerji
|10,66
|1,14
|-7,55
|Enka İnşaat
|9,63
|0,94
|36,75
|Erbosan
|147,20
|5,14
|262,96
|Ereğli Demir Çelik
|19,77
|3,67
|50,50
|Ersu Gıda
|3,37
|0,00
|-31,78
|Escar Turizm Taşımacılık
|18,45
|-2,12
|Escort Teknoloji
|5,76
|-0,69
|-12,33
|Esenboğa Elektrik
|30,22
|1,34
|58,83
|Etiler Gıda
|5,03
|-2,90
|26,38
|Euro Kapital Yat. Ort.
|6,86
|9,94
|79,60
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,69
|-0,27
|4,29
|Euro Yat. Ort.
|3,59
|0,00
|-19,17
|Euro Yatırım Holding
|3,22
|0,63
|13,38
|Fade Gıda
|8,66
|-9,98
|66,48
|Fenerbahçe Futbol
|36,28
|2,02
|22,73
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,47
|-1,20
|-16,21
|F-M İzmit Piston
|112,20
|0,72
|-8,48
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|14,77
|7,18
|13,35
|Ford Otosan
|178,80
|4,20
|46,39
|Formet Metal ve Cam
|1,21
|-6,92
|-50,68
|Frigo Pak Gıda
|16,99
|1,37
|-19,02
|Galata Wind Enerji
|3,92
|2,08
|Galatasaray Sportif
|3,79
|1,88
|-6,42
|Garanti Bankası
|9,29
|3,80
|-8,48
|Garanti Faktoring
|8,28
|-4,39
|-25,61
|Garanti Yat. Ort.
|2,30
|1,32
|-28,48
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,35
|0,55
|24,03
|Gediz Ambalaj
|41,16
|0,64
|53,58
|Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri
|14,26
|-6,49
|Gentaş
|3,17
|2,26
|-29,76
|Gersan Elektrik
|5,82
|3,74
|-5,21
|Global Men. Değ.
|6,09
|1,00
|1,33
|Global Yat. Holding
|2,24
|-1,75
|-36,24
|Good-Year
|8,02
|1,52
|0,65
|Göltaş Çimento
|38,72
|0,94
|-5,66
|Gözde Girişim
|5,61
|3,51
|-29,70
|GSD Denizcilik
|2,24
|-3,82
|-8,01
|GSD Holding
|1,88
|2,73
|-25,10
|Gübre Fabrik.
|54,00
|3,55
|-37,25
|Güler Yat. Holding
|2,33
|0,43
|-32,71
|Halk GMYO
|2,19
|-1,35
|-28,15
|Hatay Tekstil
|16,52
|0,06
|21,15
|Hedef Girişim
|2,59
|1,17
|2,58
|Hektaş
|7,95
|0,25
|48,81
|HUB Girişim
|10,60
|1,44
|-41,76
|Hürriyet Gzt.
|1,46
|-1,35
|-30,48
|ICBC Turkey Bank
|5,33
|0,76
|-18,00
|İdealist Danışmanlık
|53,20
|0,38
|295,25
|İdealist GMYO
|3,27
|-9,92
|37,80
|İhlas Ev Aletleri
|1,02
|0,99
|-45,25
|İhlas Gayrimenkul
|0,98
|1,03
|-21,60
|İhlas Gazetecilik
|1,13
|0,89
|-54,13
|İhlas Holding
|0,59
|1,72
|-47,45
|İhlas Yayın Holding
|0,80
|-2,44
|-29,82
|İndeks Bilgisayar
|6,00
|1,01
|29,14
|Info Yatırım
|3,53
|0,86
|-24,42
|İntema
|39,44
|3,63
|-1,15
|Inveo Yatırım Holding
|100,60
|0,65
|127,50
|İpek Doğal Enerji
|11,55
|0,87
|-11,70
|İskenderun Demir Çelik
|12,90
|3,20
|42,76
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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