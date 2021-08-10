Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,03
|-0,40
|-35,01
|Acıpayam Selüloz
|16,37
|-2,39
|-3,86
|Adel Kalemcilik
|24,62
|2,50
|-28,08
|Adese Gayrimenkul
|1,18
|-0,84
|-57,86
|Afyon Çimento
|3,85
|0,00
|-24,66
|AGESA Hayat Emeklilik
|19,51
|3,72
|10,95
|Ak Enerji
|1,66
|-2,35
|-24,89
|Akbank
|5,49
|1,48
|-18,76
|Akçansa
|15,20
|-7,54
|-5,60
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,85
|-3,14
|-23,02
|Akfen GMYO
|2,06
|-2,83
|-21,10
|Akın Tekstil
|35,84
|-0,83
|12,85
|Akiş GMYO
|1,89
|2,72
|-32,31
|Akmerkez GMYO
|39,90
|-0,30
|-36,11
|Aksa
|16,73
|0,84
|21,10
|Aksa Enerji
|13,06
|-0,08
|75,54
|Aksigorta
|7,82
|-2,49
|-10,10
|Aksu Enerji
|10,28
|-1,34
|36,21
|Alarko Carrıer
|304,40
|-3,12
|-16,26
|Alarko GMYO
|20,82
|-1,33
|-17,81
|Alarko Holding
|9,88
|-0,10
|15,94
|Albaraka Türk
|1,50
|-2,60
|-22,68
|Alcatel Lucent Teletaş
|23,50
|-3,05
|-20,77
|Alkim Kağıt
|15,25
|-3,91
|17,82
|Alkim Kimya
|15,14
|-1,94
|7,48
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,71
|-9,52
|-21,92
|Altınyunus Çeşme
|55,10
|0,18
|10,29
|Anadolu Efes
|22,10
|-0,18
|3,46
|Anadolu Grubu Holding
|23,34
|-0,17
|-10,66
|Anadolu Hayat Emek.
|9,37
|-0,32
|16,61
|Anadolu Isuzu
|16,22
|-0,55
|-9,89
|Anadolu Sigorta
|6,44
|-1,23
|-10,81
|Anel Elektrik
|2,79
|-1,41
|-11,99
|Arçelik
|32,88
|-0,54
|15,54
|ARD Bilişim Teknolojileri
|55,30
|3,36
|15,02
|Arena Bilgisayar
|10,35
|-3,99
|-5,07
|Armada Bilgisayar
|53,95
|-0,09
|9,92
|Arsan Tekstil
|4,23
|-1,17
|4,83
|Arzum Ev Aletleri
|16,67
|0,00
|-31,01
|Aselsan
|15,90
|0,51
|-12,88
|Ata GMYO
|4,74
|4,64
|-13,97
|Atakule GMYO
|2,74
|1,86
|17,04
|Atlantis Yatırım Holding
|3,74
|-0,27
|-32,73
|Atlas Yat. Ort.
|1,56
|-1,27
|-10,86
|ATP Ticari Bilgisayar
|33,62
|3,83
|Avrasya GMYO
|3,17
|-3,94
|21,02
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,83
|-2,75
|-11,56
|Avrupa Yatırım Holding
|4,90
|-1,21
|-18,33
|Aydem Enerji
|7,72
|-3,50
|Ayen Enerji
|4,86
|1,67
|-10,17
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|20,58
|9,94
|82,45
|Aygaz
|14,74
|1,17
|3,90
|Bagfaş
|16,85
|-0,59
|-15,75
|Bak Ambalaj
|22,96
|-1,88
|16,10
|Balatacılar Balatacılık
|4,70
|-1,26
|-42,96
|Bantaş Ambalaj
|3,68
|-1,34
|17,70
|Banvit
|64,35
|-0,69
|23,75
|Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO
|16,50
|2,17
|Baştaş Başkent Çimento
|10,87
|-9,04
|-37,42
|Batı Çimento
|12,32
|-0,65
|161,57
|Batısöke Çimento
|2,23
|-2,19
|-8,61
|Bayrak Taban Sanayi
|9,10
|4,60
|-14,23
|Bera Holding
|10,71
|-0,83
|-47,19
|Berkosan Yalıtım
|10,20
|2,62
|14,35
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,32
|-3,22
|56,44
|Beyaz Filo
|8,91
|1,02
|-11,60
|Bilici Yatırım
|19,86
|0,30
|258,92
|Bim Mağazalar
|68,45
|5,96
|-3,99
|Biotrend Çevre ve Enerji
|28,60
|0,70
|Birko Mensucat
|1,07
|-1,83
|-3,60
|Birlik Mensucat
|2,15
|5,39
|-37,86
|Bizim Mağazaları
|12,97
|-0,54
|-15,56
|BMS Çelik Hasır Sanayi
|8,18
|2,12
|Boğaziçi Beton
|4,90
|-2,00
|Borusan Mannesmann
|26,96
|-2,39
|-3,02
|Borusan Yat. Paz.
|338,50
|-2,34
|-25,49
|Bosch Fren Sistemleri
|891,20
|-3,33
|-27,53
|Bossa
|30,98
|1,44
|73,56
|Brisa
|23,08
|-6,56
|19,19
|Burçelik
|18,95
|-0,79
|-9,85
|Burçelik Vana
|22,52
|-2,09
|-54,65
|Bursa Çimento
|3,44
|1,78
|-30,89
|Carrefoursa
|37,98
|0,00
|-47,10
|Casa Emtia Petrol
|119,00
|5,31
|12,26
|Ceo Event Medya
|8,73
|9,95
|35,77
|Coca Cola İçecek
|86,25
|-0,46
|35,81
|Cosmos Yat. Holding
|10,50
|8,81
|30,27
|Credıtwest Faktorıng
|4,31
|-0,23
|-26,58
|Çan2 Termik
|11,91
|-0,67
|Çelebi
|174,50
|-1,13
|-4,40
|Çelik Halat
|6,48
|-2,11
|-28,77
|Çemaş Döküm
|1,31
|-0,76
|-23,06
|Çemtaş
|13,61
|-1,66
|-13,37
|Çimbeton
|218,50
|-7,34
|-26,31
|Çimentaş
|30,18
|-4,31
|-16,54
|Çimsa
|25,22
|-2,85
|41,69
|Çuhadaroğlu Metal
|7,76
|2,78
|2,01
|Dagi Giyim
|4,29
|10,00
|25,94
|Dagi Yatırım Holding
|15,58
|0,58
|20,78
|Dardanel
|14,17
|0,93
|-57,70
|Datagate Bilgisayar
|11,80
|0,17
|-26,75
|Demısaş Döküm
|7,36
|-0,54
|13,66
|Denge Holding
|1,33
|8,13
|-56,21
|Deniz GMYO
|2,26
|2,26
|22,69
|Derimod
|9,62
|-2,04
|-1,23
|Derlüks Yatırım Holding
|5,15
|5,32
|-41,61
|Desa Deri
|9,42
|0,00
|-3,29
|Despec Bilgisayar
|9,65
|-3,02
|-26,11
|Deva Holding
|25,94
|-0,61
|7,82
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,82
|-4,45
|9,70
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,01
|-2,59
|-19,30
|Ditaş Doğan
|16,84
|-3,66
|29,48
|DO-CO
|680,00
|-0,34
|7,94
|Doğan Burda
|16,21
|2,27
|-27,76
|Doğan Holding
|2,75
|2,23
|-8,28
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,34
|0,00
|0,47
|Doğusan
|6,14
|-0,16
|40,18
|Doğuş GMYO
|9,10
|-2,15
|11,38
|Doğuş Otomotiv
|25,62
|-1,54
|-1,17
|Döktaş Dökümcülük
|29,00
|0,55
|-5,29
|Duran Doğan Basım
|11,19
|2,01
|6,67
|Dyo Boya
|11,39
|-9,96
|1,27
|Eczacıbaşı İlaç
|5,99
|-0,66
|-16,83
|Eczacıbaşı Yatırım
|41,50
|-1,33
|54,17
|E-Data Teknoloji Pazarlama
|17,50
|-1,46
|Edip Gayrimenkul
|4,38
|9,77
|31,93
|Ege Endüstri
|1.361,50
|1,99
|-18,22
|Ege Gübre
|189,70
|0,90
|32,24
|Ege Profil
|29,66
|4,51
|-22,44
|Ege Seramik
|13,95
|-1,55
|44,37
|Egeplast
|23,20
|-2,44
|-30,33
|Ekiz Kimya
|6,91
|4,70
|-3,09
|Emek Elektrik
|2,64
|2,33
|-7,54
|Eminiş Ambalaj
|22,58
|2,17
|-38,71
|Emlak Konut GMYO
|1,85
|-0,54
|-12,51
|Enerjisa Enerji
|10,68
|1,23
|-7,38
|Enka İnşaat
|9,54
|0,32
|35,48
|Erbosan
|146,00
|-0,54
|260,01
|Ereğli Demir Çelik
|19,71
|-3,95
|50,04
|Ersu Gıda
|3,44
|-2,27
|-30,36
|Escar Turizm Taşımacılık
|18,16
|0,67
|Escort Teknoloji
|5,92
|-5,28
|-9,89
|Esenboğa Elektrik
|30,78
|0,26
|61,78
|Etiler Gıda
|5,40
|3,85
|35,68
|Euro Kapital Yat. Ort.
|5,96
|-2,13
|56,04
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,80
|2,15
|7,40
|Euro Yat. Ort.
|3,59
|-2,18
|-19,17
|Euro Yatırım Holding
|3,26
|-0,61
|14,79
|Fade Gıda
|9,89
|-9,93
|90,13
|Fenerbahçe Futbol
|36,20
|-3,83
|22,46
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,58
|-0,77
|-12,48
|F-M İzmit Piston
|114,50
|1,51
|-6,61
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|14,09
|2,10
|8,14
|Ford Otosan
|174,40
|0,52
|42,79
|Formet Metal ve Cam
|1,24
|5,98
|-49,45
|Frigo Pak Gıda
|17,18
|1,00
|-18,11
|Galata Wind Enerji
|3,91
|1,30
|Galatasaray Sportif
|3,74
|-1,06
|-7,65
|Garanti Bankası
|9,11
|-0,33
|-10,25
|Garanti Faktoring
|8,80
|-7,66
|-20,93
|Garanti Yat. Ort.
|2,36
|-0,84
|-26,61
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,49
|-1,45
|26,39
|Gediz Ambalaj
|41,40
|-3,99
|54,48
|Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri
|15,73
|10,00
|Gentaş
|3,15
|-3,37
|-30,21
|Gersan Elektrik
|5,73
|-2,55
|-6,68
|Global Men. Değ.
|6,20
|-1,12
|3,16
|Global Yat. Holding
|2,38
|-0,42
|-32,26
|Good-Year
|7,87
|6,35
|-1,23
|Göltaş Çimento
|39,80
|-3,40
|-3,03
|Gözde Girişim
|5,65
|0,18
|-29,20
|GSD Denizcilik
|5,07
|0,20
|0,60
|GSD Holding
|1,92
|0,52
|-23,51
|Gübre Fabrik.
|54,20
|1,78
|-37,01
|Güler Yat. Holding
|2,36
|-1,67
|-31,85
|Halk GMYO
|2,23
|-1,33
|-26,84
|Hatay Tekstil
|16,85
|0,30
|23,57
|Hedef Girişim
|2,62
|-1,13
|3,77
|Hektaş
|8,36
|1,21
|56,49
|HUB Girişim
|10,73
|-1,47
|-41,04
|Hürriyet Gzt.
|1,42
|-2,74
|-32,38
|ICBC Turkey Bank
|5,37
|2,09
|-17,38
|İdealist Danışmanlık
|54,70
|-2,67
|306,39
|İdealist GMYO
|4,03
|-9,84
|69,82
|İhlas Ev Aletleri
|1,04
|0,00
|-44,18
|İhlas Gayrimenkul
|1,00
|-0,99
|-20,00
|İhlas Gazetecilik
|1,22
|-1,61
|-50,48
|İhlas Holding
|0,60
|3,45
|-46,56
|İhlas Yayın Holding
|0,86
|2,38
|-24,56
|İndeks Bilgisayar
|6,19
|-2,21
|33,23
|Info Yatırım
|3,58
|-2,72
|-23,35
|İntema
|38,76
|3,09
|-2,86
|Inveo Yatırım Holding
|104,40
|-1,32
|136,09
|İpek Doğal Enerji
|11,66
|-0,77
|-10,86
|İskenderun Demir Çelik
|12,45
|0,73
|37,78
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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