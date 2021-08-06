Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,12 1,59 -33,85 Acıpayam Selüloz 16,84 0,24 -1,10 Adel Kalemcilik 23,50 -1,18 -31,36 Adese Gayrimenkul 1,18 -1,67 -57,86 Afyon Çimento 3,84 -0,78 -24,85 AGESA Hayat Emeklilik 18,09 1,80 2,87 Ak Enerji 1,70 2,41 -23,08 Akbank 5,43 -1,63 -19,65 Akçansa 14,95 1,42 -7,16 Akdeniz Yatırım Hold. 1,93 -1,53 -19,69 Akfen GMYO 2,15 4,37 -17,65 Akın Tekstil 36,10 0,00 13,66 Akiş GMYO 1,85 -1,60 -33,75 Akmerkez GMYO 40,06 0,25 -35,85 Aksa 16,60 -0,48 20,16 Aksa Enerji 13,24 -0,60 77,96 Aksigorta 8,23 -0,84 -5,38 Aksu Enerji 10,01 1,21 32,63 Alarko Carrıer 302,00 4,39 -16,92 Alarko GMYO 21,24 -1,30 -16,15 Alarko Holding 9,73 0,00 14,18 Albaraka Türk 1,62 6,58 -16,49 Alcatel Lucent Teletaş 24,12 3,70 -18,68 Alkim Kağıt 15,90 -0,31 22,84 Alkim Kimya 15,52 -0,19 10,17 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,81 -0,55 -17,35 Altınyunus Çeşme 55,85 0,00 11,79 Anadolu Efes 22,22 -0,09 4,02 Anadolu Grubu Holding 23,04 0,00 -11,81 Anadolu Hayat Emek. 9,57 1,59 19,10 Anadolu Isuzu 16,25 0,18 -9,72 Anadolu Sigorta 6,53 0,31 -9,56 Anel Elektrik 2,86 -1,38 -9,78 Arçelik 33,00 -0,36 15,96 ARD Bilişim Teknolojileri 55,20 1,01 14,81 Arena Bilgisayar 10,63 -0,65 -2,50 Armada Bilgisayar 52,30 -2,15 6,56 Arsan Tekstil 4,27 -1,16 5,82 Arzum Ev Aletleri 16,65 -0,36 -31,10 Aselsan 15,97 -0,44 -12,49 Ata GMYO 4,66 0,00 -15,43 Atakule GMYO 2,87 -9,75 22,59 Atlantis Yatırım Holding 3,78 0,27 -32,01 Atlas Yat. Ort. 1,57 -1,88 -10,29 ATP Ticari Bilgisayar 32,68 -1,74 Avrasya GMYO 3,34 -2,34 27,51 Avrasya Petrol ve Tur. 3,01 -0,66 -5,94 Avrupa Yatırım Holding 5,03 -0,79 -16,17 Aydem Enerji 7,41 -4,63 Ayen Enerji 4,85 4,53 -10,35 Ayes Çelik Hasır ve Çit 19,80 -2,37 75,54 Aygaz 14,52 -1,43 2,35 Bagfaş 16,86 1,63 -15,70 Bak Ambalaj 22,12 3,75 11,85 Balatacılar Balatacılık 4,75 -1,66 -42,35 Bantaş Ambalaj 3,67 -3,42 17,38 Banvit 65,25 -0,23 25,48 Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO 16,27 -2,28 Baştaş Başkent Çimento 12,90 6,35 -25,73 Batı Çimento 12,54 -0,87 166,24 Batısöke Çimento 2,26 0,00 -7,38 Bayrak Taban Sanayi 8,96 -0,44 -15,55 Bera Holding 10,85 -0,73 -46,50 Berkosan Yalıtım 10,08 -0,98 13,00 Beşiktaş Futbol Yat. 6,37 0,63 57,67 Beyaz Filo 8,82 -1,01 -12,49 Bilici Yatırım 19,48 0,46 252,05 Bim Mağazalar 64,50 0,78 -9,53 Biotrend Çevre ve Enerji 27,48 1,40 Birko Mensucat 1,13 -5,83 1,80 Birlik Mensucat 2,07 -4,61 -40,17 Bizim Mağazaları 12,98 1,49 -15,49 BMS Çelik Hasır Sanayi 8,20 -2,61 Boğaziçi Beton 5,11 -1,35 Borusan Mannesmann 26,20 0,54 -5,76 Borusan Yat. Paz. 315,10 2,71 -30,64 Bosch Fren Sistemleri 888,00 0,68 -27,79 Bossa 30,12 1,89 68,74 Brisa 24,40 1,41 26,01 Burçelik 18,84 -1,87 -10,37 Burçelik Vana 23,22 -0,26 -53,24 Bursa Çimento 3,38 -1,17 -32,10 Carrefoursa 38,20 0,16 -46,80 Casa Emtia Petrol 112,60 -3,18 6,23 Ceo Event Medya 7,89 -2,35 22,71 Coca Cola İçecek 86,30 -1,37 35,89 Cosmos Yat. Holding 9,47 2,93 17,49 Credıtwest Faktorıng 4,33 -0,23 -26,24 Çan2 Termik 10,90 1,68 Çelebi 175,60 0,00 -3,79 Çelik Halat 6,57 -0,45 -27,78 Çemaş Döküm 1,31 -3,68 -23,06 Çemtaş 13,90 -0,14 -11,53 Çimbeton 220,10 0,78 -25,77 Çimentaş 30,48 1,94 -15,71 Çimsa 25,20 2,86 41,57 Çuhadaroğlu Metal 7,71 3,07 1,35 Dagi Giyim 3,55 9,91 4,22 Dagi Yatırım Holding 17,05 1,13 32,17 Dardanel 14,10 -1,33 -57,91 Datagate Bilgisayar 11,91 0,59 -26,07 Demısaş Döküm 7,60 3,26 17,37 Denge Holding 1,16 3,57 -61,81 Deniz GMYO 2,19 -3,95 18,89 Derimod 9,76 -6,42 0,21 Derlüks Yatırım Holding 4,80 1,69 -45,58 Desa Deri 9,80 -1,51 0,62 Despec Bilgisayar 10,21 0,49 -21,82 Deva Holding 25,86 -1,67 7,49 Dinamik Isı Makina Yalıtım 13,15 5,62 22,04 Diriteks Diriliş Tekstil 3,09 -3,13 -17,16 Ditaş Doğan 17,15 1,48 31,86 DO-CO 692,50 1,63 9,92 Doğan Burda 17,23 -5,59 -23,22 Doğan Holding 2,69 -0,37 -10,28 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,36 -0,42 1,33 Doğusan 6,19 -0,48 41,32 Doğuş GMYO 9,17 -2,45 12,24 Doğuş Otomotiv 26,06 -0,91 0,53 Döktaş Dökümcülük 28,48 -1,79 -6,99 Duran Doğan Basım 10,71 2,00 2,10 Dyo Boya 12,51 -0,32 11,23 Eczacıbaşı İlaç 6,00 -0,66 -16,69 Eczacıbaşı Yatırım 41,06 -0,87 52,53 E-Data Teknoloji Pazarlama 16,15 -9,98 Edip Gayrimenkul 4,43 -9,96 33,43 Ege Endüstri 1.345,20 2,30 -19,20 Ege Gübre 178,20 -0,72 24,22 Ege Profil 28,00 -1,69 -26,78 Ege Seramik 14,02 -0,43 45,10 Egeplast 22,66 -0,96 -31,95 Ekiz Kimya 6,80 -1,16 -4,63 Emek Elektrik 2,71 -2,87 -5,09 Eminiş Ambalaj 20,50 -4,03 -44,35 Emlak Konut GMYO 1,82 0,55 -13,93 Enerjisa Enerji 10,53 -0,57 -8,68 Enka İnşaat 9,49 1,06 34,77 Erbosan 151,80 -0,52 274,31 Ereğli Demir Çelik 20,80 2,06 58,34 Ersu Gıda 3,63 0,55 -26,52 Escar Turizm Taşımacılık 18,11 4,86 Escort Teknoloji 5,93 2,77 -9,74 Esenboğa Elektrik 30,20 -2,64 58,73 Etiler Gıda 5,30 -3,11 33,17 Euro Kapital Yat. Ort. 6,24 -4,15 63,37 Euro Trend Yat. Ort. 3,81 2,70 7,68 Euro Yat. Ort. 3,68 -1,08 -17,14 Euro Yatırım Holding 3,32 -0,30 16,90 Fade Gıda 12,20 1,84 134,54 Fenerbahçe Futbol 36,00 -0,83 21,79 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,60 0,00 -11,80 F-M İzmit Piston 102,60 -3,57 -16,31 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,37 -0,74 2,61 Ford Otosan 177,30 -1,72 45,16 Formet Metal ve Cam 1,19 -0,83 -51,49 Frigo Pak Gıda 17,22 -1,37 -17,92 Galata Wind Enerji 3,78 -2,58 Galatasaray Sportif 3,72 -2,11 -8,15 Garanti Bankası 9,23 -0,32 -9,07 Garanti Faktoring 9,55 -2,05 -14,20 Garanti Yat. Ort. 2,30 -0,43 -28,48 Gedik Y. Men. Değ. 7,42 -0,27 25,21 Gediz Ambalaj 41,44 3,55 54,63 Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri 13,00 9,98 Gentaş 3,24 3,18 -28,21 Gersan Elektrik 5,96 0,17 -2,93 Global Men. Değ. 6,30 0,64 4,83 Global Yat. Holding 2,30 1,32 -34,53 Good-Year 7,21 0,28 -9,52 Göltaş Çimento 39,80 -1,14 -3,03 Gözde Girişim 5,78 2,85 -27,57 GSD Denizcilik 5,22 -6,45 3,57 GSD Holding 1,90 0,00 -24,30 Gübre Fabrik. 52,90 0,76 -38,52 Güler Yat. Holding 2,44 -1,21 -29,53 Halk GMYO 2,27 -0,87 -25,52 Hatay Tekstil 17,38 -1,42 27,46 Hedef Girişim 2,71 -4,58 7,34 Hektaş 8,23 -0,72 54,05 HUB Girişim 10,89 -2,16 -40,16 Hürriyet Gzt. 1,53 0,00 -27,14 ICBC Turkey Bank 5,34 1,71 -17,85 İdealist Danışmanlık 55,00 3,19 308,62 İdealist GMYO 4,81 9,82 102,69 İhlas Ev Aletleri 1,04 0,97 -44,18 İhlas Gayrimenkul 0,99 -1,00 -20,80 İhlas Gazetecilik 1,28 3,23 -48,04 İhlas Holding 0,58 0,00 -48,34 İhlas Yayın Holding 0,84 3,70 -26,32 İndeks Bilgisayar 6,34 -1,55 36,46 Info Yatırım 3,75 -1,32 -19,71 İntema 37,68 1,29 -5,56 Inveo Yatırım Holding 105,50 -2,22 138,58 İpek Doğal Enerji 11,95 -2,05 -8,64 İskenderun Demir Çelik 12,48 1,79 38,11 ???????????(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) ???????????(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) ???????(Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu Altının kilogramı 496 bin liraya geriledi Altının kilogramı 496 bin 500 liraya yükseldi Yatırım şirketi Vanguard, Kovid-19 aşılarını yaptıran çalışanlarına 1000'er dolar ödeyecek