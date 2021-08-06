Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,12
|1,59
|-33,85
|Acıpayam Selüloz
|16,84
|0,24
|-1,10
|Adel Kalemcilik
|23,50
|-1,18
|-31,36
|Adese Gayrimenkul
|1,18
|-1,67
|-57,86
|Afyon Çimento
|3,84
|-0,78
|-24,85
|AGESA Hayat Emeklilik
|18,09
|1,80
|2,87
|Ak Enerji
|1,70
|2,41
|-23,08
|Akbank
|5,43
|-1,63
|-19,65
|Akçansa
|14,95
|1,42
|-7,16
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,93
|-1,53
|-19,69
|Akfen GMYO
|2,15
|4,37
|-17,65
|Akın Tekstil
|36,10
|0,00
|13,66
|Akiş GMYO
|1,85
|-1,60
|-33,75
|Akmerkez GMYO
|40,06
|0,25
|-35,85
|Aksa
|16,60
|-0,48
|20,16
|Aksa Enerji
|13,24
|-0,60
|77,96
|Aksigorta
|8,23
|-0,84
|-5,38
|Aksu Enerji
|10,01
|1,21
|32,63
|Alarko Carrıer
|302,00
|4,39
|-16,92
|Alarko GMYO
|21,24
|-1,30
|-16,15
|Alarko Holding
|9,73
|0,00
|14,18
|Albaraka Türk
|1,62
|6,58
|-16,49
|Alcatel Lucent Teletaş
|24,12
|3,70
|-18,68
|Alkim Kağıt
|15,90
|-0,31
|22,84
|Alkim Kimya
|15,52
|-0,19
|10,17
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,81
|-0,55
|-17,35
|Altınyunus Çeşme
|55,85
|0,00
|11,79
|Anadolu Efes
|22,22
|-0,09
|4,02
|Anadolu Grubu Holding
|23,04
|0,00
|-11,81
|Anadolu Hayat Emek.
|9,57
|1,59
|19,10
|Anadolu Isuzu
|16,25
|0,18
|-9,72
|Anadolu Sigorta
|6,53
|0,31
|-9,56
|Anel Elektrik
|2,86
|-1,38
|-9,78
|Arçelik
|33,00
|-0,36
|15,96
|ARD Bilişim Teknolojileri
|55,20
|1,01
|14,81
|Arena Bilgisayar
|10,63
|-0,65
|-2,50
|Armada Bilgisayar
|52,30
|-2,15
|6,56
|Arsan Tekstil
|4,27
|-1,16
|5,82
|Arzum Ev Aletleri
|16,65
|-0,36
|-31,10
|Aselsan
|15,97
|-0,44
|-12,49
|Ata GMYO
|4,66
|0,00
|-15,43
|Atakule GMYO
|2,87
|-9,75
|22,59
|Atlantis Yatırım Holding
|3,78
|0,27
|-32,01
|Atlas Yat. Ort.
|1,57
|-1,88
|-10,29
|ATP Ticari Bilgisayar
|32,68
|-1,74
|Avrasya GMYO
|3,34
|-2,34
|27,51
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,01
|-0,66
|-5,94
|Avrupa Yatırım Holding
|5,03
|-0,79
|-16,17
|Aydem Enerji
|7,41
|-4,63
|Ayen Enerji
|4,85
|4,53
|-10,35
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|19,80
|-2,37
|75,54
|Aygaz
|14,52
|-1,43
|2,35
|Bagfaş
|16,86
|1,63
|-15,70
|Bak Ambalaj
|22,12
|3,75
|11,85
|Balatacılar Balatacılık
|4,75
|-1,66
|-42,35
|Bantaş Ambalaj
|3,67
|-3,42
|17,38
|Banvit
|65,25
|-0,23
|25,48
|Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO
|16,27
|-2,28
|Baştaş Başkent Çimento
|12,90
|6,35
|-25,73
|Batı Çimento
|12,54
|-0,87
|166,24
|Batısöke Çimento
|2,26
|0,00
|-7,38
|Bayrak Taban Sanayi
|8,96
|-0,44
|-15,55
|Bera Holding
|10,85
|-0,73
|-46,50
|Berkosan Yalıtım
|10,08
|-0,98
|13,00
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,37
|0,63
|57,67
|Beyaz Filo
|8,82
|-1,01
|-12,49
|Bilici Yatırım
|19,48
|0,46
|252,05
|Bim Mağazalar
|64,50
|0,78
|-9,53
|Biotrend Çevre ve Enerji
|27,48
|1,40
|Birko Mensucat
|1,13
|-5,83
|1,80
|Birlik Mensucat
|2,07
|-4,61
|-40,17
|Bizim Mağazaları
|12,98
|1,49
|-15,49
|BMS Çelik Hasır Sanayi
|8,20
|-2,61
|Boğaziçi Beton
|5,11
|-1,35
|Borusan Mannesmann
|26,20
|0,54
|-5,76
|Borusan Yat. Paz.
|315,10
|2,71
|-30,64
|Bosch Fren Sistemleri
|888,00
|0,68
|-27,79
|Bossa
|30,12
|1,89
|68,74
|Brisa
|24,40
|1,41
|26,01
|Burçelik
|18,84
|-1,87
|-10,37
|Burçelik Vana
|23,22
|-0,26
|-53,24
|Bursa Çimento
|3,38
|-1,17
|-32,10
|Carrefoursa
|38,20
|0,16
|-46,80
|Casa Emtia Petrol
|112,60
|-3,18
|6,23
|Ceo Event Medya
|7,89
|-2,35
|22,71
|Coca Cola İçecek
|86,30
|-1,37
|35,89
|Cosmos Yat. Holding
|9,47
|2,93
|17,49
|Credıtwest Faktorıng
|4,33
|-0,23
|-26,24
|Çan2 Termik
|10,90
|1,68
|Çelebi
|175,60
|0,00
|-3,79
|Çelik Halat
|6,57
|-0,45
|-27,78
|Çemaş Döküm
|1,31
|-3,68
|-23,06
|Çemtaş
|13,90
|-0,14
|-11,53
|Çimbeton
|220,10
|0,78
|-25,77
|Çimentaş
|30,48
|1,94
|-15,71
|Çimsa
|25,20
|2,86
|41,57
|Çuhadaroğlu Metal
|7,71
|3,07
|1,35
|Dagi Giyim
|3,55
|9,91
|4,22
|Dagi Yatırım Holding
|17,05
|1,13
|32,17
|Dardanel
|14,10
|-1,33
|-57,91
|Datagate Bilgisayar
|11,91
|0,59
|-26,07
|Demısaş Döküm
|7,60
|3,26
|17,37
|Denge Holding
|1,16
|3,57
|-61,81
|Deniz GMYO
|2,19
|-3,95
|18,89
|Derimod
|9,76
|-6,42
|0,21
|Derlüks Yatırım Holding
|4,80
|1,69
|-45,58
|Desa Deri
|9,80
|-1,51
|0,62
|Despec Bilgisayar
|10,21
|0,49
|-21,82
|Deva Holding
|25,86
|-1,67
|7,49
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|13,15
|5,62
|22,04
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,09
|-3,13
|-17,16
|Ditaş Doğan
|17,15
|1,48
|31,86
|DO-CO
|692,50
|1,63
|9,92
|Doğan Burda
|17,23
|-5,59
|-23,22
|Doğan Holding
|2,69
|-0,37
|-10,28
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,36
|-0,42
|1,33
|Doğusan
|6,19
|-0,48
|41,32
|Doğuş GMYO
|9,17
|-2,45
|12,24
|Doğuş Otomotiv
|26,06
|-0,91
|0,53
|Döktaş Dökümcülük
|28,48
|-1,79
|-6,99
|Duran Doğan Basım
|10,71
|2,00
|2,10
|Dyo Boya
|12,51
|-0,32
|11,23
|Eczacıbaşı İlaç
|6,00
|-0,66
|-16,69
|Eczacıbaşı Yatırım
|41,06
|-0,87
|52,53
|E-Data Teknoloji Pazarlama
|16,15
|-9,98
|Edip Gayrimenkul
|4,43
|-9,96
|33,43
|Ege Endüstri
|1.345,20
|2,30
|-19,20
|Ege Gübre
|178,20
|-0,72
|24,22
|Ege Profil
|28,00
|-1,69
|-26,78
|Ege Seramik
|14,02
|-0,43
|45,10
|Egeplast
|22,66
|-0,96
|-31,95
|Ekiz Kimya
|6,80
|-1,16
|-4,63
|Emek Elektrik
|2,71
|-2,87
|-5,09
|Eminiş Ambalaj
|20,50
|-4,03
|-44,35
|Emlak Konut GMYO
|1,82
|0,55
|-13,93
|Enerjisa Enerji
|10,53
|-0,57
|-8,68
|Enka İnşaat
|9,49
|1,06
|34,77
|Erbosan
|151,80
|-0,52
|274,31
|Ereğli Demir Çelik
|20,80
|2,06
|58,34
|Ersu Gıda
|3,63
|0,55
|-26,52
|Escar Turizm Taşımacılık
|18,11
|4,86
|Escort Teknoloji
|5,93
|2,77
|-9,74
|Esenboğa Elektrik
|30,20
|-2,64
|58,73
|Etiler Gıda
|5,30
|-3,11
|33,17
|Euro Kapital Yat. Ort.
|6,24
|-4,15
|63,37
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,81
|2,70
|7,68
|Euro Yat. Ort.
|3,68
|-1,08
|-17,14
|Euro Yatırım Holding
|3,32
|-0,30
|16,90
|Fade Gıda
|12,20
|1,84
|134,54
|Fenerbahçe Futbol
|36,00
|-0,83
|21,79
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,60
|0,00
|-11,80
|F-M İzmit Piston
|102,60
|-3,57
|-16,31
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,37
|-0,74
|2,61
|Ford Otosan
|177,30
|-1,72
|45,16
|Formet Metal ve Cam
|1,19
|-0,83
|-51,49
|Frigo Pak Gıda
|17,22
|-1,37
|-17,92
|Galata Wind Enerji
|3,78
|-2,58
|Galatasaray Sportif
|3,72
|-2,11
|-8,15
|Garanti Bankası
|9,23
|-0,32
|-9,07
|Garanti Faktoring
|9,55
|-2,05
|-14,20
|Garanti Yat. Ort.
|2,30
|-0,43
|-28,48
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,42
|-0,27
|25,21
|Gediz Ambalaj
|41,44
|3,55
|54,63
|Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri
|13,00
|9,98
|Gentaş
|3,24
|3,18
|-28,21
|Gersan Elektrik
|5,96
|0,17
|-2,93
|Global Men. Değ.
|6,30
|0,64
|4,83
|Global Yat. Holding
|2,30
|1,32
|-34,53
|Good-Year
|7,21
|0,28
|-9,52
|Göltaş Çimento
|39,80
|-1,14
|-3,03
|Gözde Girişim
|5,78
|2,85
|-27,57
|GSD Denizcilik
|5,22
|-6,45
|3,57
|GSD Holding
|1,90
|0,00
|-24,30
|Gübre Fabrik.
|52,90
|0,76
|-38,52
|Güler Yat. Holding
|2,44
|-1,21
|-29,53
|Halk GMYO
|2,27
|-0,87
|-25,52
|Hatay Tekstil
|17,38
|-1,42
|27,46
|Hedef Girişim
|2,71
|-4,58
|7,34
|Hektaş
|8,23
|-0,72
|54,05
|HUB Girişim
|10,89
|-2,16
|-40,16
|Hürriyet Gzt.
|1,53
|0,00
|-27,14
|ICBC Turkey Bank
|5,34
|1,71
|-17,85
|İdealist Danışmanlık
|55,00
|3,19
|308,62
|İdealist GMYO
|4,81
|9,82
|102,69
|İhlas Ev Aletleri
|1,04
|0,97
|-44,18
|İhlas Gayrimenkul
|0,99
|-1,00
|-20,80
|İhlas Gazetecilik
|1,28
|3,23
|-48,04
|İhlas Holding
|0,58
|0,00
|-48,34
|İhlas Yayın Holding
|0,84
|3,70
|-26,32
|İndeks Bilgisayar
|6,34
|-1,55
|36,46
|Info Yatırım
|3,75
|-1,32
|-19,71
|İntema
|37,68
|1,29
|-5,56
|Inveo Yatırım Holding
|105,50
|-2,22
|138,58
|İpek Doğal Enerji
|11,95
|-2,05
|-8,64
|İskenderun Demir Çelik
|12,48
|1,79
|38,11
???????(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu
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