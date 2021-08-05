Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: ???????HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: ??????? Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,04 -0,98 -34,88 Acıpayam Selüloz 16,80 -0,59 -1,34 Adel Kalemcilik 23,78 -1,00 -30,54 Adese Gayrimenkul 1,20 0,00 -57,14 Afyon Çimento 3,87 0,78 -24,27 AGESA Hayat Emeklilik 17,77 0,45 1,05 Ak Enerji 1,66 -1,78 -24,89 Akbank 5,52 1,85 -18,32 Akçansa 14,74 -0,07 -8,46 Akdeniz Yatırım Hold. 1,96 -1,51 -18,44 Akfen GMYO 2,06 -0,96 -21,10 Akın Tekstil 36,10 -1,31 13,66 Akiş GMYO 1,88 0,53 -32,67 Akmerkez GMYO 39,96 0,15 -36,01 Aksa 16,68 1,65 20,74 Aksa Enerji 13,32 1,37 79,03 Aksigorta 8,30 -0,48 -4,58 Aksu Enerji 9,89 6,69 31,04 Alarko Carrıer 289,30 -0,92 -20,42 Alarko GMYO 21,52 2,28 -15,04 Alarko Holding 9,73 0,83 14,18 Albaraka Türk 1,52 0,00 -21,65 Alcatel Lucent Teletaş 23,26 1,31 -21,58 Alkim Kağıt 15,95 -0,99 23,23 Alkim Kimya 15,55 -0,06 10,39 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,82 -4,21 -16,89 Altınyunus Çeşme 55,85 -1,85 11,79 Anadolu Efes 22,24 0,36 4,11 Anadolu Grubu Holding 23,04 -0,78 -11,81 Anadolu Hayat Emek. 9,42 0,64 17,23 Anadolu Isuzu 16,22 0,75 -9,89 Anadolu Sigorta 6,51 0,46 -9,84 Anel Elektrik 2,90 0,69 -8,52 Arçelik 33,12 0,00 16,38 ARD Bilişim Teknolojileri 54,65 1,58 13,66 Arena Bilgisayar 10,70 -1,47 -1,86 Armada Bilgisayar 53,45 0,38 8,90 Arsan Tekstil 4,32 0,00 7,06 Arzum Ev Aletleri 16,71 0,36 -30,85 Aselsan 16,04 1,01 -12,11 Ata GMYO 4,66 1,53 -15,43 Atakule GMYO 3,18 -9,92 35,83 Atlantis Yatırım Holding 3,77 1,89 -32,19 Atlas Yat. Ort. 1,60 1,91 -8,57 ATP Ticari Bilgisayar 33,26 -2,18 Avrasya GMYO 3,42 3,95 30,57 Avrasya Petrol ve Tur. 3,03 1,00 -5,31 Avrupa Yatırım Holding 5,07 -3,06 -15,50 Aydem Enerji 7,77 9,90 Ayen Enerji 4,64 -1,49 -14,23 Ayes Çelik Hasır ve Çit 20,28 -3,06 79,79 Aygaz 14,73 0,96 3,83 Bagfaş 16,59 0,18 -17,05 Bak Ambalaj 21,32 0,85 7,81 Balatacılar Balatacılık 4,83 -0,41 -41,38 Bantaş Ambalaj 3,80 -2,56 21,54 Banvit 65,40 0,00 25,77 Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO 16,65 2,27 Baştaş Başkent Çimento 12,13 0,00 -30,17 Batı Çimento 12,65 -0,86 168,58 Batısöke Çimento 2,26 0,00 -7,38 Bayrak Taban Sanayi 9,00 -1,85 -15,17 Bera Holding 10,93 -0,91 -46,10 Berkosan Yalıtım 10,18 5,17 14,13 Beşiktaş Futbol Yat. 6,33 -1,56 56,68 Beyaz Filo 8,91 -1,22 -11,60 Bilici Yatırım 19,39 -3,05 250,42 Bim Mağazalar 64,00 0,95 -10,23 Biotrend Çevre ve Enerji 27,10 0,07 Birko Mensucat 1,20 1,69 8,11 Birlik Mensucat 2,17 1,88 -37,28 Bizim Mağazaları 12,79 1,67 -16,73 BMS Çelik Hasır Sanayi 8,42 -5,07 Boğaziçi Beton 5,18 1,17 Borusan Mannesmann 26,06 0,08 -6,26 Borusan Yat. Paz. 306,80 0,33 -32,46 Bosch Fren Sistemleri 882,00 0,24 -28,28 Bossa 29,56 2,64 65,60 Brisa 24,06 0,75 24,26 Burçelik 19,20 -0,16 -8,66 Burçelik Vana 23,28 -1,27 -53,12 Bursa Çimento 3,42 -0,29 -31,29 Carrefoursa 38,14 -1,50 -46,88 Casa Emtia Petrol 116,30 4,21 9,72 Ceo Event Medya 8,08 -2,88 25,66 Coca Cola İçecek 87,50 -0,57 37,78 Cosmos Yat. Holding 9,20 5,50 14,14 Credıtwest Faktorıng 4,34 -0,23 -26,06 Çan2 Termik 10,72 -2,90 Çelebi 175,60 -0,23 -3,79 Çelik Halat 6,60 -3,51 -27,45 Çemaş Döküm 1,36 -0,73 -20,12 Çemtaş 13,92 -0,71 -11,40 Çimbeton 218,40 1,25 -26,34 Çimentaş 29,90 1,91 -17,31 Çimsa 24,50 0,57 37,64 Çuhadaroğlu Metal 7,48 -0,93 -1,67 Dagi Giyim 3,23 9,86 -5,18 Dagi Yatırım Holding 16,86 -6,80 30,70 Dardanel 14,29 1,35 -57,34 Datagate Bilgisayar 11,84 1,81 -26,51 Demısaş Döküm 7,36 0,55 13,66 Denge Holding 1,12 -2,61 -63,13 Deniz GMYO 2,28 -0,44 23,77 Derimod 10,43 -9,93 7,08 Derlüks Yatırım Holding 4,72 3,06 -46,49 Desa Deri 9,95 1,02 2,16 Despec Bilgisayar 10,16 2,52 -22,21 Deva Holding 26,30 -0,60 9,32 Dinamik Isı Makina Yalıtım 12,45 9,98 15,54 Diriteks Diriliş Tekstil 3,19 0,00 -14,48 Ditaş Doğan 16,90 -0,41 29,94 DO-CO 681,40 4,59 8,16 Doğan Burda 18,25 1,73 -18,67 Doğan Holding 2,70 1,89 -9,95 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,37 1,28 1,76 Doğusan 6,22 0,00 42,01 Doğuş GMYO 9,40 1,40 15,06 Doğuş Otomotiv 26,30 -0,30 1,45 Döktaş Dökümcülük 29,00 0,00 -5,29 Duran Doğan Basım 10,50 -0,38 0,10 Dyo Boya 12,55 -0,79 11,58 Eczacıbaşı İlaç 6,04 -0,49 -16,13 Eczacıbaşı Yatırım 41,42 2,07 53,87 E-Data Teknoloji Pazarlama 17,94 9,99 Edip Gayrimenkul 4,92 -2,77 48,19 Ege Endüstri 1.314,90 0,75 -21,02 Ege Gübre 179,50 -0,06 25,13 Ege Profil 28,48 -0,42 -25,52 Ege Seramik 14,08 1,51 45,72 Egeplast 22,88 -0,95 -31,29 Ekiz Kimya 6,88 -1,43 -3,51 Emek Elektrik 2,79 -6,06 -2,29 Eminiş Ambalaj 21,36 2,79 -42,02 Emlak Konut GMYO 1,81 0,00 -14,41 Enerjisa Enerji 10,59 -0,19 -8,16 Enka İnşaat 9,39 0,32 33,35 Erbosan 152,60 9,08 276,28 Ereğli Demir Çelik 20,38 2,31 55,14 Ersu Gıda 3,61 0,56 -26,92 Escar Turizm Taşımacılık 17,27 1,35 Escort Teknoloji 5,77 -2,53 -12,18 Esenboğa Elektrik 31,02 -1,59 63,04 Etiler Gıda 5,47 0,37 37,44 Euro Kapital Yat. Ort. 6,51 -3,84 70,44 Euro Trend Yat. Ort. 3,71 -2,37 4,85 Euro Yat. Ort. 3,72 -1,06 -16,24 Euro Yatırım Holding 3,33 0,00 17,25 Fade Gıda 11,98 -1,96 130,31 Fenerbahçe Futbol 36,30 0,22 22,80 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,60 -3,35 -11,80 F-M İzmit Piston 106,40 -0,56 -13,21 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,47 3,86 3,38 Ford Otosan 180,40 3,56 47,70 Formet Celik Kapi Sanayi 1,20 2,56 -51,08 Frigo Pak Gıda 17,46 -1,08 -16,78 Galata Wind Enerji 3,88 4,02 Galatasaray Sportif 3,80 0,26 -6,17 Garanti Bankası 9,26 1,76 -8,78 Garanti Faktoring 9,75 -0,31 -12,40 Garanti Yat. Ort. 2,31 -0,86 -28,17 Gedik Y. Men. Değ. 7,44 0,40 25,55 Gediz Ambalaj 40,02 -0,79 49,33 Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri 11,82 Gentaş 3,14 0,32 -30,43 Gersan Elektrik 5,95 -0,83 -3,09 Global Men. Değ. 6,26 0,00 4,16 Global Yat. Holding 2,27 2,25 -35,39 Good-Year 7,19 0,42 -9,77 Göltaş Çimento 40,26 -2,00 -1,91 Gözde Girişim 5,62 1,26 -29,57 GSD Denizcilik 5,58 -1,24 10,71 GSD Holding 1,90 0,00 -24,30 Gübre Fabrik. 52,50 2,74 -38,99 Güler Yat. Holding 2,47 2,07 -28,67 Halk GMYO 2,29 0,00 -24,87 Hatay Tekstil 17,63 0,92 29,30 Hedef Girişim 2,84 -0,35 12,48 Hektaş 8,29 0,48 55,18 HUB Girişim 11,13 0,27 -38,85 Hürriyet Gzt. 1,53 -1,92 -27,14 ICBC Turkey Bank 5,25 0,57 -19,23 İdealist Danışmanlık 53,30 7,29 295,99 İdealist GMYO 4,38 9,77 84,57 İhlas Ev Aletleri 1,03 -0,96 -44,71 İhlas Gayrimenkul 1,00 0,00 -20,00 İhlas Gazetecilik 1,24 -0,80 -49,67 İhlas Holding 0,58 -1,69 -48,34 İhlas Yayın Holding 0,81 -1,22 -28,95 İndeks Bilgisayar 6,44 1,26 38,61 Info Yatırım 3,80 -1,55 -18,64 İntema 37,20 -0,75 -6,77 Inveo Yatırım Holding 107,90 -0,83 144,01 İpek Doğal Enerji 12,20 2,78 -6,73 İskenderun Demir Çelik 12,26 -0,49 35,68 ??????? ??????? (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu Altının kilogramı 496 bin 500 liraya yükseldi Yatırım şirketi Vanguard, Kovid-19 aşılarını yaptıran çalışanlarına 1000'er dolar ödeyecek Altının kilogramı 493 bin liraya yükseldi