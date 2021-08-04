Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,09 -0,20 -34,24 Acıpayam Selüloz 16,90 1,44 -0,75 Adel Kalemcilik 24,02 -1,72 -29,84 Adese Gayrimenkul 1,20 -1,64 -57,14 Afyon Çimento 3,84 0,79 -24,85 AGESA Hayat Emeklilik 17,69 -0,73 0,60 Ak Enerji 1,69 2,42 -23,53 Akbank 5,42 1,31 -19,80 Akçansa 14,75 -1,27 -8,40 Akdeniz Yatırım Hold. 1,99 1,02 -17,19 Akfen GMYO 2,08 0,48 -20,33 Akın Tekstil 36,58 6,40 15,18 Akiş GMYO 1,87 1,63 -33,03 Akmerkez GMYO 39,90 0,10 -36,11 Aksa 16,41 1,42 18,79 Aksa Enerji 13,14 2,74 76,61 Aksigorta 8,34 4,51 -4,12 Aksu Enerji 9,27 0,11 22,83 Alarko Carrıer 292,00 -0,14 -19,67 Alarko GMYO 21,04 1,64 -16,94 Alarko Holding 9,65 -1,03 13,24 Albaraka Türk 1,52 0,66 -21,65 Alcatel Lucent Teletaş 22,96 5,13 -22,59 Alkim Kağıt 16,11 2,09 24,46 Alkim Kimya 15,56 1,63 10,46 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,90 3,26 -13,24 Altınyunus Çeşme 56,90 -1,64 13,89 Anadolu Efes 22,16 -0,45 3,74 Anadolu Grubu Holding 23,22 -1,36 -11,12 Anadolu Hayat Emek. 9,36 -1,47 16,48 Anadolu Isuzu 16,10 1,77 -10,56 Anadolu Sigorta 6,48 -0,46 -10,25 Anel Elektrik 2,88 -1,03 -9,15 Arçelik 33,12 -0,78 16,38 ARD Bilişim Teknolojileri 53,80 0,19 11,90 Arena Bilgisayar 10,86 2,26 -0,39 Armada Bilgisayar 53,25 -0,84 8,50 Arsan Tekstil 4,32 0,00 7,06 Arzum Ev Aletleri 16,65 -1,83 -31,10 Aselsan 15,88 -1,85 -12,99 Ata GMYO 4,59 -4,37 -16,70 Atakule GMYO 3,53 9,97 50,78 Atlantis Yatırım Holding 3,70 -2,37 -33,45 Atlas Yat. Ort. 1,57 1,29 -10,29 ATP Ticari Bilgisayar 34,00 -0,12 Avrasya GMYO 3,29 -0,90 25,60 Avrasya Petrol ve Tur. 3,00 1,69 -6,25 Avrupa Yatırım Holding 5,23 0,19 -12,83 Aydem Enerji 7,07 3,97 Ayen Enerji 4,71 3,29 -12,94 Ayes Çelik Hasır ve Çit 20,92 4,65 85,47 Aygaz 14,59 -0,07 2,85 Bagfaş 16,56 0,12 -17,20 Bak Ambalaj 21,14 0,00 6,90 Balatacılar Balatacılık 4,85 1,04 -41,14 Bantaş Ambalaj 3,90 2,45 24,73 Banvit 65,40 0,08 25,77 Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO 16,28 0,80 Baştaş Başkent Çimento 12,13 1,93 -30,17 Batı Çimento 12,76 0,39 170,91 Batısöke Çimento 2,26 0,89 -7,38 Bayrak Taban Sanayi 9,17 -1,40 -13,57 Bera Holding 11,03 1,01 -45,61 Berkosan Yalıtım 9,68 0,00 8,52 Beşiktaş Futbol Yat. 6,43 -0,92 59,16 Beyaz Filo 9,02 -0,88 -10,51 Bilici Yatırım 20,00 -0,89 261,45 Bim Mağazalar 63,40 -1,09 -11,07 Biotrend Çevre ve Enerji 27,08 0,07 Birko Mensucat 1,18 9,26 6,31 Birlik Mensucat 2,13 5,45 -38,44 Bizim Mağazaları 12,58 6,43 -18,10 BMS Çelik Hasır Sanayi 8,87 7,38 Boğaziçi Beton 5,12 1,39 Borusan Mannesmann 26,04 -0,53 -6,33 Borusan Yat. Paz. 305,80 -0,39 -32,68 Bosch Fren Sistemleri 879,90 1,48 -28,45 Bossa 28,80 -0,62 61,34 Brisa 23,88 -0,50 23,33 Burçelik 19,23 0,16 -8,52 Burçelik Vana 23,58 0,34 -52,52 Bursa Çimento 3,43 3,00 -31,09 Carrefoursa 38,72 -4,16 -46,07 Casa Emtia Petrol 111,60 -2,11 5,28 Ceo Event Medya 8,32 -3,59 29,39 Coca Cola İçecek 88,00 1,15 38,56 Cosmos Yat. Holding 8,72 -0,68 8,19 Credıtwest Faktorıng 4,35 0,93 -25,89 Çan2 Termik 11,04 3,27 Çelebi 176,00 -0,56 -3,57 Çelik Halat 6,84 5,07 -24,82 Çemaş Döküm 1,37 3,01 -19,54 Çemtaş 14,02 2,26 -10,76 Çimbeton 215,70 1,08 -27,25 Çimentaş 29,34 1,87 -18,86 Çimsa 24,36 -0,65 36,85 Çuhadaroğlu Metal 7,55 4,14 -0,75 Dagi Giyim 2,94 9,70 -13,69 Dagi Yatırım Holding 18,09 2,90 40,23 Dardanel 14,10 -0,49 -57,91 Datagate Bilgisayar 11,63 1,13 -27,81 Demısaş Döküm 7,32 0,27 13,04 Denge Holding 1,15 -2,54 -62,14 Deniz GMYO 2,29 9,57 24,32 Derimod 11,58 1,49 18,89 Derlüks Yatırım Holding 4,58 -1,08 -48,07 Desa Deri 9,85 -1,60 1,13 Despec Bilgisayar 9,91 1,75 -24,12 Deva Holding 26,46 -0,75 9,98 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,32 2,07 5,06 Diriteks Diriliş Tekstil 3,19 -2,15 -14,48 Ditaş Doğan 16,97 5,27 30,48 DO-CO 651,50 -2,03 3,41 Doğan Burda 17,94 9,46 -20,05 Doğan Holding 2,65 0,00 -11,61 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,34 0,00 0,47 Doğusan 6,22 -1,27 42,01 Doğuş GMYO 9,27 4,39 13,46 Doğuş Otomotiv 26,38 -0,75 1,76 Döktaş Dökümcülük 29,00 1,75 -5,29 Duran Doğan Basım 10,54 1,35 0,48 Dyo Boya 12,65 2,85 12,47 Eczacıbaşı İlaç 6,07 2,02 -15,72 Eczacıbaşı Yatırım 40,58 1,86 50,75 E-Data Teknoloji Pazarlama 16,31 9,98 Edip Gayrimenkul 5,06 -1,56 52,41 Ege Endüstri 1.305,10 1,81 -21,61 Ege Gübre 179,60 2,69 25,19 Ege Profil 28,60 1,92 -25,21 Ege Seramik 13,87 -0,29 43,54 Egeplast 23,10 0,61 -30,63 Ekiz Kimya 6,98 2,20 -2,10 Emek Elektrik 2,97 10,00 4,02 Eminiş Ambalaj 20,78 5,97 -43,59 Emlak Konut GMYO 1,81 0,56 -14,41 Enerjisa Enerji 10,61 0,57 -7,98 Enka İnşaat 9,36 0,43 32,92 Erbosan 139,90 1,08 244,96 Ereğli Demir Çelik 19,92 -0,70 51,64 Ersu Gıda 3,59 1,41 -27,33 Escar Turizm Taşımacılık 17,04 -0,87 Escort Teknoloji 5,92 1,20 -9,89 Esenboğa Elektrik 31,52 3,82 65,67 Etiler Gıda 5,45 -0,91 36,93 Euro Kapital Yat. Ort. 6,77 -3,29 77,25 Euro Trend Yat. Ort. 3,80 1,33 7,40 Euro Yat. Ort. 3,76 0,27 -15,34 Euro Yatırım Holding 3,33 -2,35 17,25 Fade Gıda 12,22 -2,32 134,92 Fenerbahçe Futbol 36,22 -0,77 22,53 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,69 0,37 -8,75 F-M İzmit Piston 107,00 9,91 -12,72 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,97 0,70 -0,46 Ford Otosan 174,20 -0,57 42,62 Formet Celik Kapi Sanayi 1,17 0,86 -52,31 Frigo Pak Gıda 17,65 3,10 -15,87 Galata Wind Enerji 3,73 1,36 Galatasaray Sportif 3,79 0,00 -6,42 Garanti Bankası 9,10 2,71 -10,35 Garanti Faktoring 9,78 4,04 -12,13 Garanti Yat. Ort. 2,33 1,30 -27,55 Gedik Y. Men. Değ. 7,41 0,27 25,04 Gediz Ambalaj 40,34 1,56 50,52 Gentaş 3,13 1,29 -30,65 Gersan Elektrik 6,00 -1,15 -2,28 Global Men. Değ. 6,26 1,13 4,16 Global Yat. Holding 2,22 -1,42 -36,81 Good-Year 7,16 -1,65 -10,14 Göltaş Çimento 41,08 0,39 0,09 Gözde Girişim 5,55 1,46 -30,45 GSD Denizcilik 5,65 4,24 12,10 GSD Holding 1,90 2,15 -24,30 Gübre Fabrik. 51,10 1,39 -40,62 Güler Yat. Holding 2,42 -0,82 -30,11 Halk GMYO 2,29 -0,43 -24,87 Hatay Tekstil 17,47 1,51 28,12 Hedef Girişim 2,85 1,79 12,88 Hektaş 8,25 -0,96 54,43 HUB Girişim 11,10 0,73 -39,01 Hürriyet Gzt. 1,56 -1,89 -25,71 ICBC Turkey Bank 5,22 0,00 -19,69 İdealist Danışmanlık 49,68 3,33 269,09 İdealist GMYO 3,99 9,92 68,14 İhlas Ev Aletleri 1,04 -0,95 -44,18 İhlas Gayrimenkul 1,00 0,00 -20,00 İhlas Gazetecilik 1,25 2,46 -49,26 İhlas Holding 0,59 1,72 -47,45 İhlas Yayın Holding 0,82 3,80 -28,07 İndeks Bilgisayar 6,36 0,79 36,89 Info Yatırım 3,86 2,39 -17,35 İntema 37,48 -1,37 -6,07 Inveo Yatırım Holding 108,80 -1,36 146,04 İpek Doğal Enerji 11,87 -0,34 -9,25 İskenderun Demir Çelik 12,32 -0,08 36,34 ??????? ??????? (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu Altının kilogramı 493 bin liraya yükseldi Altının kilogramı 487 bin liraya yükseldi