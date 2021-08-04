Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,09
|-0,20
|-34,24
|Acıpayam Selüloz
|16,90
|1,44
|-0,75
|Adel Kalemcilik
|24,02
|-1,72
|-29,84
|Adese Gayrimenkul
|1,20
|-1,64
|-57,14
|Afyon Çimento
|3,84
|0,79
|-24,85
|AGESA Hayat Emeklilik
|17,69
|-0,73
|0,60
|Ak Enerji
|1,69
|2,42
|-23,53
|Akbank
|5,42
|1,31
|-19,80
|Akçansa
|14,75
|-1,27
|-8,40
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,99
|1,02
|-17,19
|Akfen GMYO
|2,08
|0,48
|-20,33
|Akın Tekstil
|36,58
|6,40
|15,18
|Akiş GMYO
|1,87
|1,63
|-33,03
|Akmerkez GMYO
|39,90
|0,10
|-36,11
|Aksa
|16,41
|1,42
|18,79
|Aksa Enerji
|13,14
|2,74
|76,61
|Aksigorta
|8,34
|4,51
|-4,12
|Aksu Enerji
|9,27
|0,11
|22,83
|Alarko Carrıer
|292,00
|-0,14
|-19,67
|Alarko GMYO
|21,04
|1,64
|-16,94
|Alarko Holding
|9,65
|-1,03
|13,24
|Albaraka Türk
|1,52
|0,66
|-21,65
|Alcatel Lucent Teletaş
|22,96
|5,13
|-22,59
|Alkim Kağıt
|16,11
|2,09
|24,46
|Alkim Kimya
|15,56
|1,63
|10,46
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,90
|3,26
|-13,24
|Altınyunus Çeşme
|56,90
|-1,64
|13,89
|Anadolu Efes
|22,16
|-0,45
|3,74
|Anadolu Grubu Holding
|23,22
|-1,36
|-11,12
|Anadolu Hayat Emek.
|9,36
|-1,47
|16,48
|Anadolu Isuzu
|16,10
|1,77
|-10,56
|Anadolu Sigorta
|6,48
|-0,46
|-10,25
|Anel Elektrik
|2,88
|-1,03
|-9,15
|Arçelik
|33,12
|-0,78
|16,38
|ARD Bilişim Teknolojileri
|53,80
|0,19
|11,90
|Arena Bilgisayar
|10,86
|2,26
|-0,39
|Armada Bilgisayar
|53,25
|-0,84
|8,50
|Arsan Tekstil
|4,32
|0,00
|7,06
|Arzum Ev Aletleri
|16,65
|-1,83
|-31,10
|Aselsan
|15,88
|-1,85
|-12,99
|Ata GMYO
|4,59
|-4,37
|-16,70
|Atakule GMYO
|3,53
|9,97
|50,78
|Atlantis Yatırım Holding
|3,70
|-2,37
|-33,45
|Atlas Yat. Ort.
|1,57
|1,29
|-10,29
|ATP Ticari Bilgisayar
|34,00
|-0,12
|Avrasya GMYO
|3,29
|-0,90
|25,60
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,00
|1,69
|-6,25
|Avrupa Yatırım Holding
|5,23
|0,19
|-12,83
|Aydem Enerji
|7,07
|3,97
|Ayen Enerji
|4,71
|3,29
|-12,94
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|20,92
|4,65
|85,47
|Aygaz
|14,59
|-0,07
|2,85
|Bagfaş
|16,56
|0,12
|-17,20
|Bak Ambalaj
|21,14
|0,00
|6,90
|Balatacılar Balatacılık
|4,85
|1,04
|-41,14
|Bantaş Ambalaj
|3,90
|2,45
|24,73
|Banvit
|65,40
|0,08
|25,77
|Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO
|16,28
|0,80
|Baştaş Başkent Çimento
|12,13
|1,93
|-30,17
|Batı Çimento
|12,76
|0,39
|170,91
|Batısöke Çimento
|2,26
|0,89
|-7,38
|Bayrak Taban Sanayi
|9,17
|-1,40
|-13,57
|Bera Holding
|11,03
|1,01
|-45,61
|Berkosan Yalıtım
|9,68
|0,00
|8,52
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,43
|-0,92
|59,16
|Beyaz Filo
|9,02
|-0,88
|-10,51
|Bilici Yatırım
|20,00
|-0,89
|261,45
|Bim Mağazalar
|63,40
|-1,09
|-11,07
|Biotrend Çevre ve Enerji
|27,08
|0,07
|Birko Mensucat
|1,18
|9,26
|6,31
|Birlik Mensucat
|2,13
|5,45
|-38,44
|Bizim Mağazaları
|12,58
|6,43
|-18,10
|BMS Çelik Hasır Sanayi
|8,87
|7,38
|Boğaziçi Beton
|5,12
|1,39
|Borusan Mannesmann
|26,04
|-0,53
|-6,33
|Borusan Yat. Paz.
|305,80
|-0,39
|-32,68
|Bosch Fren Sistemleri
|879,90
|1,48
|-28,45
|Bossa
|28,80
|-0,62
|61,34
|Brisa
|23,88
|-0,50
|23,33
|Burçelik
|19,23
|0,16
|-8,52
|Burçelik Vana
|23,58
|0,34
|-52,52
|Bursa Çimento
|3,43
|3,00
|-31,09
|Carrefoursa
|38,72
|-4,16
|-46,07
|Casa Emtia Petrol
|111,60
|-2,11
|5,28
|Ceo Event Medya
|8,32
|-3,59
|29,39
|Coca Cola İçecek
|88,00
|1,15
|38,56
|Cosmos Yat. Holding
|8,72
|-0,68
|8,19
|Credıtwest Faktorıng
|4,35
|0,93
|-25,89
|Çan2 Termik
|11,04
|3,27
|Çelebi
|176,00
|-0,56
|-3,57
|Çelik Halat
|6,84
|5,07
|-24,82
|Çemaş Döküm
|1,37
|3,01
|-19,54
|Çemtaş
|14,02
|2,26
|-10,76
|Çimbeton
|215,70
|1,08
|-27,25
|Çimentaş
|29,34
|1,87
|-18,86
|Çimsa
|24,36
|-0,65
|36,85
|Çuhadaroğlu Metal
|7,55
|4,14
|-0,75
|Dagi Giyim
|2,94
|9,70
|-13,69
|Dagi Yatırım Holding
|18,09
|2,90
|40,23
|Dardanel
|14,10
|-0,49
|-57,91
|Datagate Bilgisayar
|11,63
|1,13
|-27,81
|Demısaş Döküm
|7,32
|0,27
|13,04
|Denge Holding
|1,15
|-2,54
|-62,14
|Deniz GMYO
|2,29
|9,57
|24,32
|Derimod
|11,58
|1,49
|18,89
|Derlüks Yatırım Holding
|4,58
|-1,08
|-48,07
|Desa Deri
|9,85
|-1,60
|1,13
|Despec Bilgisayar
|9,91
|1,75
|-24,12
|Deva Holding
|26,46
|-0,75
|9,98
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,32
|2,07
|5,06
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,19
|-2,15
|-14,48
|Ditaş Doğan
|16,97
|5,27
|30,48
|DO-CO
|651,50
|-2,03
|3,41
|Doğan Burda
|17,94
|9,46
|-20,05
|Doğan Holding
|2,65
|0,00
|-11,61
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,34
|0,00
|0,47
|Doğusan
|6,22
|-1,27
|42,01
|Doğuş GMYO
|9,27
|4,39
|13,46
|Doğuş Otomotiv
|26,38
|-0,75
|1,76
|Döktaş Dökümcülük
|29,00
|1,75
|-5,29
|Duran Doğan Basım
|10,54
|1,35
|0,48
|Dyo Boya
|12,65
|2,85
|12,47
|Eczacıbaşı İlaç
|6,07
|2,02
|-15,72
|Eczacıbaşı Yatırım
|40,58
|1,86
|50,75
|E-Data Teknoloji Pazarlama
|16,31
|9,98
|Edip Gayrimenkul
|5,06
|-1,56
|52,41
|Ege Endüstri
|1.305,10
|1,81
|-21,61
|Ege Gübre
|179,60
|2,69
|25,19
|Ege Profil
|28,60
|1,92
|-25,21
|Ege Seramik
|13,87
|-0,29
|43,54
|Egeplast
|23,10
|0,61
|-30,63
|Ekiz Kimya
|6,98
|2,20
|-2,10
|Emek Elektrik
|2,97
|10,00
|4,02
|Eminiş Ambalaj
|20,78
|5,97
|-43,59
|Emlak Konut GMYO
|1,81
|0,56
|-14,41
|Enerjisa Enerji
|10,61
|0,57
|-7,98
|Enka İnşaat
|9,36
|0,43
|32,92
|Erbosan
|139,90
|1,08
|244,96
|Ereğli Demir Çelik
|19,92
|-0,70
|51,64
|Ersu Gıda
|3,59
|1,41
|-27,33
|Escar Turizm Taşımacılık
|17,04
|-0,87
|Escort Teknoloji
|5,92
|1,20
|-9,89
|Esenboğa Elektrik
|31,52
|3,82
|65,67
|Etiler Gıda
|5,45
|-0,91
|36,93
|Euro Kapital Yat. Ort.
|6,77
|-3,29
|77,25
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,80
|1,33
|7,40
|Euro Yat. Ort.
|3,76
|0,27
|-15,34
|Euro Yatırım Holding
|3,33
|-2,35
|17,25
|Fade Gıda
|12,22
|-2,32
|134,92
|Fenerbahçe Futbol
|36,22
|-0,77
|22,53
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,69
|0,37
|-8,75
|F-M İzmit Piston
|107,00
|9,91
|-12,72
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,97
|0,70
|-0,46
|Ford Otosan
|174,20
|-0,57
|42,62
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,17
|0,86
|-52,31
|Frigo Pak Gıda
|17,65
|3,10
|-15,87
|Galata Wind Enerji
|3,73
|1,36
|Galatasaray Sportif
|3,79
|0,00
|-6,42
|Garanti Bankası
|9,10
|2,71
|-10,35
|Garanti Faktoring
|9,78
|4,04
|-12,13
|Garanti Yat. Ort.
|2,33
|1,30
|-27,55
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,41
|0,27
|25,04
|Gediz Ambalaj
|40,34
|1,56
|50,52
|Gentaş
|3,13
|1,29
|-30,65
|Gersan Elektrik
|6,00
|-1,15
|-2,28
|Global Men. Değ.
|6,26
|1,13
|4,16
|Global Yat. Holding
|2,22
|-1,42
|-36,81
|Good-Year
|7,16
|-1,65
|-10,14
|Göltaş Çimento
|41,08
|0,39
|0,09
|Gözde Girişim
|5,55
|1,46
|-30,45
|GSD Denizcilik
|5,65
|4,24
|12,10
|GSD Holding
|1,90
|2,15
|-24,30
|Gübre Fabrik.
|51,10
|1,39
|-40,62
|Güler Yat. Holding
|2,42
|-0,82
|-30,11
|Halk GMYO
|2,29
|-0,43
|-24,87
|Hatay Tekstil
|17,47
|1,51
|28,12
|Hedef Girişim
|2,85
|1,79
|12,88
|Hektaş
|8,25
|-0,96
|54,43
|HUB Girişim
|11,10
|0,73
|-39,01
|Hürriyet Gzt.
|1,56
|-1,89
|-25,71
|ICBC Turkey Bank
|5,22
|0,00
|-19,69
|İdealist Danışmanlık
|49,68
|3,33
|269,09
|İdealist GMYO
|3,99
|9,92
|68,14
|İhlas Ev Aletleri
|1,04
|-0,95
|-44,18
|İhlas Gayrimenkul
|1,00
|0,00
|-20,00
|İhlas Gazetecilik
|1,25
|2,46
|-49,26
|İhlas Holding
|0,59
|1,72
|-47,45
|İhlas Yayın Holding
|0,82
|3,80
|-28,07
|İndeks Bilgisayar
|6,36
|0,79
|36,89
|Info Yatırım
|3,86
|2,39
|-17,35
|İntema
|37,48
|-1,37
|-6,07
|Inveo Yatırım Holding
|108,80
|-1,36
|146,04
|İpek Doğal Enerji
|11,87
|-0,34
|-9,25
|İskenderun Demir Çelik
|12,32
|-0,08
|36,34
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu
Haber Yorumları
500