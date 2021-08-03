Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,10 -0,58 -34,11 Acıpayam Selüloz 16,75 1,76 -2,16 Adel Kalemcilik 24,44 0,83 -28,61 Adese Gayrimenkul 1,22 -0,81 -56,43 Afyon Çimento 3,81 -1,04 -25,44 AGESA Hayat Emeklilik 17,82 -1,27 1,34 Ak Enerji 1,65 2,48 -25,34 Akbank 5,35 0,94 -20,83 Akçansa 14,94 -0,47 -7,22 Akdeniz Yatırım Hold. 1,97 1,55 -18,02 Akfen GMYO 2,07 -3,67 -20,71 Akın Tekstil 34,38 -0,29 8,25 Akiş GMYO 1,84 0,00 -34,10 Akmerkez GMYO 39,86 0,40 -36,17 Aksa 16,18 -0,68 17,12 Aksa Enerji 12,79 -1,01 71,91 Aksigorta 7,98 0,50 -8,26 Aksu Enerji 9,26 1,87 22,69 Alarko Carrıer 292,40 0,48 -19,56 Alarko GMYO 20,70 0,49 -18,28 Alarko Holding 9,75 1,14 14,42 Albaraka Türk 1,51 0,67 -22,16 Alcatel Lucent Teletaş 21,84 -1,00 -26,37 Alkim Kağıt 15,78 -0,75 21,91 Alkim Kimya 15,31 0,72 8,68 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,84 -0,54 -15,98 Altınyunus Çeşme 57,85 1,85 15,79 Anadolu Efes 22,26 -0,80 4,21 Anadolu Grubu Holding 23,54 -0,42 -9,89 Anadolu Hayat Emek. 9,50 3,37 18,23 Anadolu Isuzu 15,82 -0,63 -12,11 Anadolu Sigorta 6,51 -0,15 -9,84 Anel Elektrik 2,91 -0,34 -8,20 Arçelik 33,38 0,79 17,29 ARD Bilişim Teknolojileri 53,70 2,38 11,69 Arena Bilgisayar 10,62 -0,93 -2,59 Armada Bilgisayar 53,70 2,58 9,41 Arsan Tekstil 4,32 -3,57 7,06 Arzum Ev Aletleri 16,96 3,41 -29,81 Aselsan 16,18 0,87 -11,34 Ata GMYO 4,80 5,73 -12,89 Atakule GMYO 3,21 9,93 37,11 Atlantis Yatırım Holding 3,79 -0,26 -31,83 Atlas Yat. Ort. 1,55 -1,27 -11,43 ATP Ticari Bilgisayar 34,04 1,37 Avrasya GMYO 3,32 -1,48 26,75 Avrasya Petrol ve Tur. 2,95 -0,34 -7,81 Avrupa Yatırım Holding 5,22 -0,38 -13,00 Aydem Enerji 6,80 0,74 Ayen Enerji 4,56 -0,65 -15,71 Ayes Çelik Hasır ve Çit 19,99 2,51 77,22 Aygaz 14,60 -0,27 2,92 Bagfaş 16,54 0,30 -17,30 Bak Ambalaj 21,14 2,52 6,90 Balatacılar Balatacılık 4,80 -3,03 -41,75 Bantaş Ambalaj 5,71 -2,56 21,75 Banvit 65,35 -0,23 25,67 Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO 16,15 4,53 Baştaş Başkent Çimento 11,90 1,71 -31,49 Batı Çimento 12,71 0,08 169,85 Batısöke Çimento 2,24 0,00 -8,20 Bayrak Taban Sanayi 9,30 -7,09 -12,35 Bera Holding 10,92 -1,89 -46,15 Berkosan Yalıtım 9,68 0,94 8,52 Beşiktaş Futbol Yat. 6,49 -2,11 60,64 Beyaz Filo 9,10 2,36 -9,72 Bilici Yatırım 20,18 0,20 264,70 Bim Mağazalar 64,10 1,58 -10,09 Biotrend Çevre ve Enerji 27,06 -0,73 Birko Mensucat 1,08 8,00 -2,70 Birlik Mensucat 2,02 2,02 -41,62 Bizim Mağazaları 11,82 1,20 -23,05 BMS Çelik Hasır Sanayi 8,26 -8,73 Boğaziçi Beton 5,05 -1,56 Borusan Mannesmann 26,18 1,08 -5,83 Borusan Yat. Paz. 307,00 0,29 -32,42 Bosch Fren Sistemleri 867,10 0,83 -29,49 Bossa 28,98 0,62 62,35 Brisa 24,00 1,10 23,95 Burçelik 19,20 -4,95 -8,66 Burçelik Vana 23,50 -5,17 -52,68 Bursa Çimento 3,33 -0,89 -33,10 Carrefoursa 40,40 2,02 -43,73 Casa Emtia Petrol 114,00 -1,72 7,55 Ceo Event Medya 8,63 -6,20 34,21 Coca Cola İçecek 87,00 0,87 36,99 Cosmos Yat. Holding 8,78 -0,68 8,93 Credıtwest Faktorıng 4,31 -2,27 -26,58 Çan2 Termik 10,69 1,71 Çelebi 177,00 -2,10 -3,03 Çelik Halat 6,51 0,93 -28,44 Çemaş Döküm 1,33 -0,75 -21,88 Çemtaş 13,71 -1,15 -12,74 Çimbeton 213,40 -3,00 -28,03 Çimentaş 28,80 3,97 -20,35 Çimsa 24,52 0,08 37,75 Çuhadaroğlu Metal 7,25 -1,09 -4,70 Dagi Giyim 2,68 9,84 -21,32 Dagi Yatırım Holding 17,58 9,94 36,28 Dardanel 14,17 0,57 -57,70 Datagate Bilgisayar 11,50 -1,03 -28,62 Demısaş Döküm 7,30 0,69 12,73 Denge Holding 1,18 -1,67 -61,15 Deniz GMYO 2,09 1,95 13,46 Derimod 11,41 0,00 17,15 Derlüks Yatırım Holding 4,63 4,04 -47,51 Desa Deri 10,01 -1,67 2,77 Despec Bilgisayar 9,74 -0,20 -25,42 Deva Holding 26,66 1,76 10,81 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,09 -2,80 2,92 Diriteks Diriliş Tekstil 3,26 0,00 -12,60 Ditaş Doğan 16,12 4,07 23,94 DO-CO 665,00 -2,22 5,56 Doğan Burda 16,39 5,88 -26,96 Doğan Holding 2,65 0,76 -11,61 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,34 0,43 0,47 Doğusan 6,30 0,64 43,84 Doğuş GMYO 8,88 3,38 8,69 Doğuş Otomotiv 26,58 1,61 2,53 Döktaş Dökümcülük 28,50 -1,52 -6,92 Duran Doğan Basım 10,40 -1,52 -0,86 Dyo Boya 12,30 -1,05 9,36 Eczacıbaşı İlaç 5,95 0,17 -17,38 Eczacıbaşı Yatırım 39,84 0,30 48,00 E-Data Teknoloji Pazarlama 14,83 9,93 Edip Gayrimenkul 5,14 5,54 54,82 Ege Endüstri 1.281,90 0,18 -23,00 Ege Gübre 174,90 0,34 21,92 Ege Profil 28,06 -0,07 -26,62 Ege Seramik 13,91 3,11 43,96 Egeplast 22,96 -0,52 -31,05 Ekiz Kimya 6,83 1,19 -4,21 Emek Elektrik 2,70 9,76 -5,44 Eminiş Ambalaj 19,61 0,62 -46,77 Emlak Konut GMYO 1,80 -0,55 -14,88 Enerjisa Enerji 10,55 2,13 -8,50 Enka İnşaat 9,32 1,08 32,35 Erbosan 138,40 -0,22 241,27 Ereğli Demir Çelik 20,06 1,83 52,70 Ersu Gıda 3,54 -0,84 -28,34 Escar Turizm Taşımacılık 17,19 0,53 Escort Teknoloji 5,85 8,13 -10,96 Esenboğa Elektrik 30,36 2,85 59,57 Etiler Gıda 5,50 -2,65 38,19 Euro Kapital Yat. Ort. 7,00 1,74 83,27 Euro Trend Yat. Ort. 3,75 -1,83 5,98 Euro Yat. Ort. 3,75 -2,09 -15,57 Euro Yatırım Holding 3,41 -2,57 20,07 Fade Gıda 12,51 -10,00 140,50 Fenerbahçe Futbol 36,50 -2,09 23,48 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,68 -0,37 -9,09 F-M İzmit Piston 97,35 -0,87 -20,59 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,88 -1,38 -1,15 Ford Otosan 175,20 0,63 43,44 Formet Celik Kapi Sanayi 1,16 -0,85 -52,72 Frigo Pak Gıda 17,12 0,35 -18,40 Galata Wind Enerji 3,68 -0,54 Galatasaray Sportif 3,79 -2,32 -6,42 Garanti Bankası 8,86 3,63 -12,72 Garanti Faktoring 9,40 0,75 -15,54 Garanti Yat. Ort. 2,30 -1,29 -28,48 Gedik Y. Men. Değ. 7,39 -0,40 24,70 Gediz Ambalaj 39,72 -2,60 48,21 Gentaş 3,09 -2,12 -31,54 Gersan Elektrik 6,07 -1,62 -1,14 Global Men. Değ. 6,19 -0,48 3,00 Global Yat. Holding 3,00 -1,32 -35,90 Good-Year 7,28 -0,95 -8,64 Göltaş Çimento 40,92 -1,35 -0,30 Gözde Girişim 5,47 -1,62 -31,45 GSD Denizcilik 5,42 -0,18 7,54 GSD Holding 1,86 -0,53 -25,90 Gübre Fabrik. 50,40 -0,30 -41,43 Güler Yat. Holding 2,44 0,41 -29,53 Halk GMYO 2,30 1,77 -24,54 Hatay Tekstil 17,21 -0,98 26,21 Hedef Girişim 2,80 -1,75 10,90 Hektaş 8,33 -3,03 55,93 HUB Girişim 11,02 -2,04 -39,45 Hürriyet Gzt. 1,59 0,63 -24,29 ICBC Turkey Bank 5,22 0,38 -19,69 İdealist Danışmanlık 48,08 -7,18 257,21 İdealist GMYO 3,63 10,00 52,97 İhlas Ev Aletleri 1,05 1,94 -43,64 İhlas Gayrimenkul 1,00 0,00 -20,00 İhlas Gazetecilik 1,22 3,39 -50,48 İhlas Holding 0,58 1,75 -48,34 İhlas Yayın Holding 0,79 3,95 -30,70 İndeks Bilgisayar 6,31 0,32 35,82 Info Yatırım 3,77 -1,57 -19,28 İntema 38,00 -3,94 -4,76 Inveo Yatırım Holding 110,30 -2,65 149,43 İpek Doğal Enerji 11,91 1,97 -8,94 İskenderun Demir Çelik 12,33 1,57 36,45 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk Altının kilogramı 487 bin liraya yükseldi Araç sahipleri dikkat! Gece yarısından itibaren motorine 5 kuruş zam geldi