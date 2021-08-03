Borsada günlük işlemler (1)
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Borsada günlük işlemler (1)

Borsada günlük işlemler (1)
Anadolu Ajansı / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,10-0,58-34,11
Acıpayam Selüloz16,751,76-2,16
Adel Kalemcilik24,440,83-28,61
Adese Gayrimenkul1,22-0,81-56,43
Afyon Çimento3,81-1,04-25,44
AGESA Hayat Emeklilik17,82-1,271,34
Ak Enerji1,652,48-25,34
Akbank5,350,94-20,83
Akçansa14,94-0,47-7,22
Akdeniz Yatırım Hold.1,971,55-18,02
Akfen GMYO2,07-3,67-20,71
Akın Tekstil34,38-0,298,25
Akiş GMYO1,840,00-34,10
Akmerkez GMYO39,860,40-36,17
Aksa16,18-0,6817,12
Aksa Enerji12,79-1,0171,91
Aksigorta7,980,50-8,26
Aksu Enerji9,261,8722,69
Alarko Carrıer292,400,48-19,56
Alarko GMYO20,700,49-18,28
Alarko Holding9,751,1414,42
Albaraka Türk1,510,67-22,16
Alcatel Lucent Teletaş21,84-1,00-26,37
Alkim Kağıt15,78-0,7521,91
Alkim Kimya15,310,728,68
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,84-0,54-15,98
Altınyunus Çeşme57,851,8515,79
Anadolu Efes22,26-0,804,21
Anadolu Grubu Holding23,54-0,42-9,89
Anadolu Hayat Emek.9,503,3718,23
Anadolu Isuzu15,82-0,63-12,11
Anadolu Sigorta6,51-0,15-9,84
Anel Elektrik2,91-0,34-8,20
Arçelik33,380,7917,29
ARD Bilişim Teknolojileri53,702,3811,69
Arena Bilgisayar10,62-0,93-2,59
Armada Bilgisayar53,702,589,41
Arsan Tekstil4,32-3,577,06
Arzum Ev Aletleri16,963,41-29,81
Aselsan16,180,87-11,34
Ata GMYO4,805,73-12,89
Atakule GMYO3,219,9337,11
Atlantis Yatırım Holding3,79-0,26-31,83
Atlas Yat. Ort.1,55-1,27-11,43
ATP Ticari Bilgisayar34,041,37

Avrasya GMYO3,32-1,4826,75
Avrasya Petrol ve Tur.2,95-0,34-7,81
Avrupa Yatırım Holding5,22-0,38-13,00
Aydem Enerji6,800,74

Ayen Enerji4,56-0,65-15,71
Ayes Çelik Hasır ve Çit19,992,5177,22
Aygaz14,60-0,272,92
Bagfaş16,540,30-17,30
Bak Ambalaj21,142,526,90
Balatacılar Balatacılık4,80-3,03-41,75
Bantaş Ambalaj5,71-2,5621,75
Banvit65,35-0,2325,67
Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO16,154,53

Baştaş Başkent Çimento11,901,71-31,49
Batı Çimento12,710,08169,85
Batısöke Çimento2,240,00-8,20
Bayrak Taban Sanayi9,30-7,09-12,35
Bera Holding10,92-1,89-46,15
Berkosan Yalıtım9,680,948,52
Beşiktaş Futbol Yat.6,49-2,1160,64
Beyaz Filo9,102,36-9,72
Bilici Yatırım20,180,20264,70
Bim Mağazalar64,101,58-10,09
Biotrend Çevre ve Enerji27,06-0,73

Birko Mensucat1,088,00-2,70
Birlik Mensucat2,022,02-41,62
Bizim Mağazaları11,821,20-23,05
BMS Çelik Hasır Sanayi8,26-8,73

Boğaziçi Beton5,05-1,56

Borusan Mannesmann26,181,08-5,83
Borusan Yat. Paz.307,000,29-32,42
Bosch Fren Sistemleri867,100,83-29,49
Bossa28,980,6262,35
Brisa24,001,1023,95
Burçelik19,20-4,95-8,66
Burçelik Vana23,50-5,17-52,68
Bursa Çimento3,33-0,89-33,10
Carrefoursa40,402,02-43,73
Casa Emtia Petrol114,00-1,727,55
Ceo Event Medya8,63-6,2034,21
Coca Cola İçecek87,000,8736,99
Cosmos Yat. Holding8,78-0,688,93
Credıtwest Faktorıng4,31-2,27-26,58
Çan2 Termik10,691,71

Çelebi177,00-2,10-3,03
Çelik Halat6,510,93-28,44
Çemaş Döküm1,33-0,75-21,88
Çemtaş13,71-1,15-12,74
Çimbeton213,40-3,00-28,03
Çimentaş28,803,97-20,35
Çimsa24,520,0837,75
Çuhadaroğlu Metal7,25-1,09-4,70
Dagi Giyim2,689,84-21,32
Dagi Yatırım Holding17,589,9436,28
Dardanel14,170,57-57,70
Datagate Bilgisayar11,50-1,03-28,62
Demısaş Döküm7,300,6912,73
Denge Holding1,18-1,67-61,15
Deniz GMYO2,091,9513,46
Derimod11,410,0017,15
Derlüks Yatırım Holding4,634,04-47,51
Desa Deri10,01-1,672,77
Despec Bilgisayar9,74-0,20-25,42
Deva Holding26,661,7610,81
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,09-2,802,92
Diriteks Diriliş Tekstil3,260,00-12,60
Ditaş Doğan16,124,0723,94
DO-CO665,00-2,225,56
Doğan Burda16,395,88-26,96
Doğan Holding2,650,76-11,61
Doğtaş Kelebek Mobilya2,340,430,47
Doğusan6,300,6443,84
Doğuş GMYO8,883,388,69
Doğuş Otomotiv26,581,612,53
Döktaş Dökümcülük28,50-1,52-6,92
Duran Doğan Basım10,40-1,52-0,86
Dyo Boya12,30-1,059,36
Eczacıbaşı İlaç5,950,17-17,38
Eczacıbaşı Yatırım39,840,3048,00
E-Data Teknoloji Pazarlama14,839,93

Edip Gayrimenkul5,145,5454,82
Ege Endüstri1.281,900,18-23,00
Ege Gübre174,900,3421,92
Ege Profil28,06-0,07-26,62
Ege Seramik13,913,1143,96
Egeplast22,96-0,52-31,05
Ekiz Kimya6,831,19-4,21
Emek Elektrik2,709,76-5,44
Eminiş Ambalaj19,610,62-46,77
Emlak Konut GMYO1,80-0,55-14,88
Enerjisa Enerji10,552,13-8,50
Enka İnşaat9,321,0832,35
Erbosan138,40-0,22241,27
Ereğli Demir Çelik20,061,8352,70
Ersu Gıda3,54-0,84-28,34
Escar Turizm Taşımacılık17,190,53

Escort Teknoloji5,858,13-10,96
Esenboğa Elektrik30,362,8559,57
Etiler Gıda5,50-2,6538,19
Euro Kapital Yat. Ort.7,001,7483,27
Euro Trend Yat. Ort.3,75-1,835,98
Euro Yat. Ort.3,75-2,09-15,57
Euro Yatırım Holding3,41-2,5720,07
Fade Gıda12,51-10,00140,50
Fenerbahçe Futbol36,50-2,0923,48
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,68-0,37-9,09
F-M İzmit Piston97,35-0,87-20,59
Fonet Bilgi Teknolojileri12,88-1,38-1,15
Ford Otosan175,200,6343,44
Formet Celik Kapi Sanayi1,16-0,85-52,72
Frigo Pak Gıda17,120,35-18,40
Galata Wind Enerji3,68-0,54

Galatasaray Sportif3,79-2,32-6,42
Garanti Bankası8,863,63-12,72
Garanti Faktoring9,400,75-15,54
Garanti Yat. Ort.2,30-1,29-28,48
Gedik Y. Men. Değ.7,39-0,4024,70
Gediz Ambalaj39,72-2,6048,21
Gentaş3,09-2,12-31,54
Gersan Elektrik6,07-1,62-1,14
Global Men. Değ.6,19-0,483,00
Global Yat. Holding3,00-1,32-35,90
Good-Year7,28-0,95-8,64
Göltaş Çimento40,92-1,35-0,30
Gözde Girişim5,47-1,62-31,45
GSD Denizcilik5,42-0,187,54
GSD Holding1,86-0,53-25,90
Gübre Fabrik.50,40-0,30-41,43
Güler Yat. Holding2,440,41-29,53
Halk GMYO2,301,77-24,54
Hatay Tekstil17,21-0,9826,21
Hedef Girişim2,80-1,7510,90
Hektaş8,33-3,0355,93
HUB Girişim11,02-2,04-39,45
Hürriyet Gzt.1,590,63-24,29
ICBC Turkey Bank5,220,38-19,69
İdealist Danışmanlık48,08-7,18257,21
İdealist GMYO3,6310,0052,97
İhlas Ev Aletleri1,051,94-43,64
İhlas Gayrimenkul1,000,00-20,00
İhlas Gazetecilik1,223,39-50,48
İhlas Holding0,581,75-48,34
İhlas Yayın Holding0,793,95-30,70
İndeks Bilgisayar6,310,3235,82
Info Yatırım3,77-1,57-19,28
İntema38,00-3,94-4,76
Inveo Yatırım Holding110,30-2,65149,43
İpek Doğal Enerji11,911,97-8,94
İskenderun Demir Çelik12,331,5736,45
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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