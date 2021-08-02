Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,13
|-1,35
|-33,72
|Acıpayam Selüloz
|16,46
|0,80
|-3,86
|Adel Kalemcilik
|24,24
|1,25
|-29,19
|Adese Gayrimenkul
|1,23
|-0,81
|-56,07
|Afyon Çimento
|3,85
|2,39
|-24,66
|AGESA Hayat Emeklilik
|18,05
|-0,82
|2,65
|Ak Enerji
|1,61
|3,21
|-27,15
|Akbank
|5,30
|0,76
|-21,57
|Akçansa
|15,01
|2,95
|-6,78
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,94
|4,30
|-19,27
|Akfen GMYO
|4,00
|0,25
|-17,70
|Akın Tekstil
|34,48
|1,29
|8,56
|Akiş GMYO
|1,84
|1,66
|-34,10
|Akmerkez GMYO
|39,70
|-0,50
|-36,43
|Aksa
|16,29
|0,00
|17,92
|Aksa Enerji
|12,92
|0,70
|73,66
|Aksigorta
|7,94
|-0,63
|-8,72
|Aksu Enerji
|9,09
|9,92
|20,44
|Alarko Carrıer
|291,00
|0,69
|-19,95
|Alarko GMYO
|20,60
|0,88
|-18,68
|Alarko Holding
|9,64
|2,23
|13,13
|Albaraka Türk
|1,50
|0,00
|-22,68
|Alcatel Lucent Teletaş
|22,06
|3,67
|-25,62
|Alkim Kağıt
|15,90
|1,27
|22,84
|Alkim Kimya
|15,20
|1,54
|7,90
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,85
|-2,63
|-15,53
|Altınyunus Çeşme
|56,80
|-1,22
|13,69
|Anadolu Efes
|22,44
|0,99
|5,05
|Anadolu Grubu Holding
|23,64
|0,94
|-9,51
|Anadolu Hayat Emek.
|9,19
|0,22
|14,37
|Anadolu Isuzu
|15,92
|2,98
|-11,56
|Anadolu Sigorta
|6,52
|-0,31
|-9,70
|Anel Elektrik
|2,92
|2,46
|-7,89
|Arçelik
|33,12
|0,30
|16,38
|ARD Bilişim Teknolojileri
|52,45
|1,06
|9,09
|Arena Bilgisayar
|10,72
|1,13
|-1,67
|Armada Bilgisayar
|52,35
|4,08
|6,66
|Arsan Tekstil
|4,48
|1,59
|11,02
|Arzum Ev Aletleri
|16,40
|0,61
|-32,13
|Aselsan
|16,04
|3,42
|-12,11
|Ata GMYO
|4,54
|4,13
|-17,60
|Atakule GMYO
|2,92
|5,04
|24,73
|Atlantis Yatırım Holding
|3,80
|0,00
|-31,65
|Atlas Yat. Ort.
|1,57
|-1,88
|-10,29
|ATP Ticari Bilgisayar
|33,58
|1,63
|Avrasya GMYO
|3,37
|2,12
|28,66
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,96
|1,72
|-7,50
|Avrupa Yatırım Holding
|5,24
|-2,96
|-12,67
|Aydem Enerji
|6,75
|0,30
|Ayen Enerji
|4,59
|3,61
|-15,16
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|19,50
|9,61
|72,88
|Aygaz
|14,64
|0,76
|3,20
|Bagfaş
|16,49
|0,24
|-17,55
|Bak Ambalaj
|20,62
|-0,39
|4,27
|Balatacılar Balatacılık
|4,95
|0,00
|-39,93
|Bantaş Ambalaj
|5,86
|-0,85
|24,95
|Banvit
|65,50
|-0,15
|25,96
|Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO
|15,45
|0,59
|Baştaş Başkent Çimento
|11,70
|0,09
|-32,64
|Batı Çimento
|12,70
|-0,08
|169,64
|Batısöke Çimento
|2,24
|-2,18
|-8,20
|Bayrak Taban Sanayi
|10,01
|-0,40
|-5,66
|Bera Holding
|11,13
|0,45
|-45,12
|Berkosan Yalıtım
|9,59
|2,13
|7,51
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,63
|3,11
|64,11
|Beyaz Filo
|8,89
|0,23
|-11,80
|Bilici Yatırım
|20,14
|-1,76
|263,98
|Bim Mağazalar
|63,10
|-0,47
|-11,49
|Biotrend Çevre ve Enerji
|27,26
|-0,15
|Birko Mensucat
|1,00
|2,04
|-9,91
|Birlik Mensucat
|1,98
|0,00
|-42,77
|Bizim Mağazaları
|11,68
|1,83
|-23,96
|BMS Çelik Hasır Sanayi
|9,05
|8,51
|Boğaziçi Beton
|5,13
|-0,77
|Borusan Mannesmann
|25,90
|0,86
|-6,83
|Borusan Yat. Paz.
|306,10
|3,06
|-32,62
|Bosch Fren Sistemleri
|860,00
|1,18
|-30,06
|Bossa
|28,80
|2,93
|61,34
|Brisa
|23,74
|1,63
|22,60
|Burçelik
|20,20
|7,56
|-3,90
|Burçelik Vana
|24,78
|8,12
|-50,10
|Bursa Çimento
|3,36
|1,51
|-32,50
|Carrefoursa
|39,60
|2,11
|-44,85
|Casa Emtia Petrol
|116,00
|-1,78
|9,43
|Ceo Event Medya
|9,20
|5,75
|43,08
|Coca Cola İçecek
|86,25
|1,65
|35,81
|Cosmos Yat. Holding
|8,84
|-1,01
|9,68
|Credıtwest Faktorıng
|4,41
|-3,50
|-24,87
|Çan2 Termik
|10,51
|-2,05
|Çelebi
|180,80
|1,69
|-0,95
|Çelik Halat
|6,45
|-0,77
|-29,10
|Çemaş Döküm
|1,34
|1,52
|-21,30
|Çemtaş
|13,87
|1,99
|-11,72
|Çimbeton
|220,00
|3,97
|-25,80
|Çimentaş
|27,70
|2,21
|-23,40
|Çimsa
|24,50
|2,00
|37,64
|Çuhadaroğlu Metal
|7,33
|1,24
|-3,64
|Dagi Giyim
|2,44
|9,91
|-28,37
|Dagi Yatırım Holding
|15,99
|7,32
|23,95
|Dardanel
|14,09
|-1,74
|-57,94
|Datagate Bilgisayar
|11,62
|1,75
|-27,87
|Demısaş Döküm
|7,25
|-2,55
|11,96
|Denge Holding
|1,20
|3,45
|-60,49
|Deniz GMYO
|2,05
|4,59
|11,29
|Derimod
|11,41
|-0,35
|17,15
|Derlüks Yatırım Holding
|4,45
|0,23
|-49,55
|Desa Deri
|10,18
|1,70
|4,52
|Despec Bilgisayar
|9,76
|-1,41
|-25,27
|Deva Holding
|26,20
|2,75
|8,90
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,41
|4,87
|5,89
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,26
|-6,32
|-12,60
|Ditaş Doğan
|15,49
|-0,90
|19,10
|DO-CO
|680,10
|-0,40
|7,95
|Doğan Burda
|15,48
|9,94
|-31,02
|Doğan Holding
|2,63
|0,38
|-12,28
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,33
|-1,27
|0,05
|Doğusan
|6,26
|-0,48
|42,92
|Doğuş GMYO
|8,59
|9,85
|5,14
|Doğuş Otomotiv
|26,16
|2,35
|0,91
|Döktaş Dökümcülük
|28,94
|-0,82
|-5,49
|Duran Doğan Basım
|10,56
|-0,56
|0,67
|Dyo Boya
|12,43
|2,73
|10,52
|Eczacıbaşı İlaç
|5,94
|1,37
|-17,52
|Eczacıbaşı Yatırım
|39,72
|1,64
|47,55
|E-Data Teknoloji Pazarlama
|13,49
|-5,99
|Edip Gayrimenkul
|4,87
|-3,18
|46,69
|Ege Endüstri
|1.279,60
|0,29
|-23,14
|Ege Gübre
|174,30
|0,11
|21,50
|Ege Profil
|28,08
|-1,13
|-26,57
|Ege Seramik
|13,49
|-1,32
|39,61
|Egeplast
|23,08
|0,26
|-30,69
|Ekiz Kimya
|6,75
|0,00
|-5,33
|Emek Elektrik
|2,46
|-9,23
|-13,84
|Eminiş Ambalaj
|19,49
|-3,42
|-47,10
|Emlak Konut GMYO
|1,81
|-0,55
|-14,41
|Enerjisa Enerji
|10,33
|1,27
|-10,41
|Enka İnşaat
|9,22
|-0,43
|30,93
|Erbosan
|138,70
|-1,42
|242,01
|Ereğli Demir Çelik
|19,70
|-1,50
|49,96
|Ersu Gıda
|3,57
|0,00
|-27,73
|Escar Turizm Taşımacılık
|17,10
|-1,10
|Escort Teknoloji
|5,41
|2,27
|-17,66
|Esenboğa Elektrik
|29,52
|1,65
|55,15
|Etiler Gıda
|5,65
|0,00
|41,96
|Euro Kapital Yat. Ort.
|6,88
|-4,31
|80,13
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,82
|-6,37
|7,96
|Euro Yat. Ort.
|3,83
|-1,54
|-13,77
|Euro Yatırım Holding
|3,50
|6,06
|23,24
|Fade Gıda
|13,90
|-2,80
|167,22
|Fenerbahçe Futbol
|37,28
|2,53
|26,12
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,69
|-1,10
|-8,75
|F-M İzmit Piston
|98,20
|1,97
|-19,90
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,06
|2,59
|0,23
|Ford Otosan
|174,10
|0,75
|42,54
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,17
|0,00
|-52,31
|Frigo Pak Gıda
|17,06
|0,41
|-18,68
|Galata Wind Enerji
|3,70
|4,23
|Galatasaray Sportif
|3,88
|2,37
|-4,20
|Garanti Bankası
|8,55
|0,35
|-15,77
|Garanti Faktoring
|9,33
|1,41
|-16,17
|Garanti Yat. Ort.
|2,33
|2,19
|-27,55
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,42
|0,82
|25,21
|Gediz Ambalaj
|40,78
|4,94
|52,16
|Gentaş
|4,10
|2,50
|-30,05
|Gersan Elektrik
|6,17
|4,75
|0,49
|Global Men. Değ.
|6,22
|-0,96
|3,49
|Global Yat. Holding
|3,04
|-0,98
|-35,04
|Good-Year
|7,35
|0,82
|-7,76
|Göltaş Çimento
|41,48
|6,36
|1,06
|Gözde Girişim
|5,56
|0,72
|-30,33
|GSD Denizcilik
|5,43
|0,56
|7,74
|GSD Holding
|1,87
|2,19
|-25,50
|Gübre Fabrik.
|50,55
|1,22
|-41,26
|Güler Yat. Holding
|2,43
|-1,62
|-29,82
|Halk GMYO
|2,26
|1,35
|-25,85
|Hatay Tekstil
|17,38
|2,72
|27,46
|Hedef Girişim
|2,85
|3,26
|12,88
|Hektaş
|8,59
|6,71
|60,79
|HUB Girişim
|11,25
|2,09
|-38,19
|Hürriyet Gzt.
|1,58
|-5,39
|-24,76
|ICBC Turkey Bank
|5,20
|0,39
|-20,00
|İdealist Danışmanlık
|51,80
|0,29
|284,84
|İdealist GMYO
|3,30
|10,00
|39,06
|İhlas Ev Aletleri
|1,03
|1,98
|-44,71
|İhlas Gayrimenkul
|1,00
|1,01
|-20,00
|İhlas Gazetecilik
|1,18
|0,85
|-52,10
|İhlas Holding
|0,57
|0,00
|-49,23
|İhlas Yayın Holding
|0,76
|1,33
|-33,33
|İndeks Bilgisayar
|6,29
|1,94
|35,38
|Info Yatırım
|3,83
|1,32
|-18,00
|İntema
|39,56
|9,95
|-0,85
|Inveo Yatırım Holding
|113,30
|1,61
|156,22
|İpek Doğal Enerji
|11,68
|0,17
|-10,70
|İskenderun Demir Çelik
|12,14
|-1,78
|34,35
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip
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