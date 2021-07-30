Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,20
|1,36
|-32,82
|Acıpayam Selüloz
|16,33
|0,62
|-4,61
|Adel Kalemcilik
|23,94
|0,59
|-30,07
|Adese Gayrimenkul
|1,24
|9,73
|-55,71
|Afyon Çimento
|3,76
|0,00
|-26,42
|AGESA Hayat Emeklilik
|18,20
|-0,82
|3,50
|Ak Enerji
|1,56
|-0,64
|-29,41
|Akbank
|5,26
|0,96
|-22,17
|Akçansa
|14,58
|-0,82
|-9,45
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,86
|-0,53
|-22,60
|Akfen GMYO
|3,99
|-2,68
|-17,90
|Akın Tekstil
|34,04
|-0,76
|7,18
|Akiş GMYO
|1,81
|-0,55
|-35,18
|Akmerkez GMYO
|39,90
|0,00
|-36,11
|Aksa
|16,29
|0,31
|17,92
|Aksa Enerji
|12,83
|2,64
|72,45
|Aksigorta
|7,99
|0,13
|-8,14
|Aksu Enerji
|8,27
|-0,96
|9,58
|Alarko Carrıer
|289,00
|-1,20
|-20,50
|Alarko GMYO
|20,42
|0,10
|-19,39
|Alarko Holding
|9,43
|-1,46
|10,66
|Albaraka Türk
|1,50
|2,04
|-22,68
|Alcatel Lucent Teletaş
|21,28
|-0,65
|-28,25
|Alkim Kağıt
|15,70
|0,32
|21,29
|Alkim Kimya
|14,97
|-0,40
|6,27
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,90
|4,40
|-13,24
|Altınyunus Çeşme
|57,50
|0,09
|15,09
|Anadolu Efes
|22,22
|0,09
|4,02
|Anadolu Grubu Holding
|23,42
|-1,18
|-10,35
|Anadolu Hayat Emek.
|9,17
|-0,76
|14,12
|Anadolu Isuzu
|15,46
|-0,83
|-14,11
|Anadolu Sigorta
|6,54
|0,00
|-9,42
|Anel Elektrik
|2,85
|-0,35
|-10,09
|Arçelik
|33,02
|-1,32
|16,03
|ARD Bilişim Teknolojileri
|51,90
|-0,19
|7,95
|Arena Bilgisayar
|10,60
|-0,09
|-2,77
|Armada Bilgisayar
|50,30
|-1,66
|2,49
|Arsan Tekstil
|4,41
|0,68
|9,29
|Arzum Ev Aletleri
|16,30
|-0,97
|-32,55
|Aselsan
|15,51
|1,64
|-15,01
|Ata GMYO
|4,36
|6,34
|-20,87
|Atakule GMYO
|2,78
|-0,71
|18,75
|Atlantis Yatırım Holding
|3,80
|2,70
|-31,65
|Atlas Yat. Ort.
|1,60
|-0,62
|-8,57
|ATP Ticari Bilgisayar
|33,04
|-1,37
|Avrasya GMYO
|3,30
|4,43
|25,99
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,91
|0,00
|-9,06
|Avrupa Yatırım Holding
|5,40
|2,08
|-10,00
|Aydem Enerji
|6,73
|1,05
|Ayen Enerji
|4,43
|-1,34
|-18,11
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|17,79
|4,16
|57,72
|Aygaz
|14,53
|1,75
|2,42
|Bagfaş
|16,45
|-0,60
|-17,75
|Bak Ambalaj
|20,70
|0,78
|4,67
|Balatacılar Balatacılık
|4,95
|-1,00
|-39,93
|Bantaş Ambalaj
|5,91
|5,54
|26,01
|Banvit
|65,60
|2,10
|26,15
|Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO
|15,36
|1,05
|Baştaş Başkent Çimento
|11,69
|-0,51
|-32,70
|Batı Çimento
|12,71
|-0,63
|169,85
|Batısöke Çimento
|2,29
|1,33
|-6,15
|Bayrak Taban Sanayi
|10,05
|-1,47
|-5,28
|Bera Holding
|11,08
|-1,07
|-45,36
|Berkosan Yalıtım
|9,39
|-1,47
|5,27
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,43
|0,78
|59,16
|Beyaz Filo
|8,87
|-2,42
|-12,00
|Bilici Yatırım
|20,50
|-0,97
|270,48
|Bim Mağazalar
|63,40
|0,08
|-11,07
|Biotrend Çevre ve Enerji
|27,30
|0,29
|Birko Mensucat
|0,98
|2,08
|-11,71
|Birlik Mensucat
|1,98
|-0,50
|-42,77
|Bizim Mağazaları
|11,47
|0,97
|-25,33
|BMS Çelik Hasır Sanayi
|8,34
|8,59
|Boğaziçi Beton
|5,17
|-3,90
|Borusan Mannesmann
|25,68
|2,31
|-7,63
|Borusan Yat. Paz.
|297,00
|0,20
|-34,62
|Bosch Fren Sistemleri
|850,00
|-0,81
|-30,88
|Bossa
|27,98
|1,01
|56,75
|Brisa
|23,36
|2,64
|20,64
|Burçelik
|18,78
|1,13
|-10,66
|Burçelik Vana
|22,92
|0,17
|-53,85
|Bursa Çimento
|3,31
|-0,30
|-33,50
|Carrefoursa
|38,78
|-1,07
|-45,99
|Casa Emtia Petrol
|118,10
|-1,50
|11,42
|Ceo Event Medya
|8,70
|-5,02
|35,30
|Coca Cola İçecek
|84,85
|0,24
|33,60
|Cosmos Yat. Holding
|8,93
|0,68
|10,79
|Credıtwest Faktorıng
|4,57
|-1,72
|-22,15
|Çan2 Termik
|10,73
|-1,56
|Çelebi
|177,80
|0,23
|-2,59
|Çelik Halat
|6,50
|0,31
|-28,55
|Çemaş Döküm
|1,32
|10,00
|-22,47
|Çemtaş
|13,60
|1,95
|-13,44
|Çimbeton
|211,60
|-1,76
|-28,63
|Çimentaş
|27,10
|0,22
|-25,06
|Çimsa
|24,02
|-0,41
|34,94
|Çuhadaroğlu Metal
|7,24
|1,97
|-4,83
|Dagi Giyim
|2,22
|2,30
|-34,83
|Dagi Yatırım Holding
|14,90
|-0,86
|15,50
|Dardanel
|14,34
|0,99
|-57,19
|Datagate Bilgisayar
|11,42
|-1,47
|-29,11
|Demısaş Döküm
|7,44
|0,13
|14,90
|Denge Holding
|1,16
|0,00
|-61,81
|Deniz GMYO
|1,96
|-1,51
|6,40
|Derimod
|11,45
|0,70
|17,56
|Derlüks Yatırım Holding
|4,44
|-1,77
|-49,66
|Desa Deri
|10,01
|-1,57
|2,77
|Despec Bilgisayar
|9,90
|-1,00
|-24,20
|Deva Holding
|25,50
|-0,16
|5,99
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,88
|0,65
|0,97
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,48
|-3,06
|-6,70
|Ditaş Doğan
|15,63
|-1,82
|20,18
|DO-CO
|682,80
|-1,09
|8,38
|Doğan Burda
|14,08
|10,00
|-37,25
|Doğan Holding
|2,62
|0,00
|-12,61
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,36
|5,36
|1,33
|Doğusan
|6,29
|0,16
|43,61
|Doğuş GMYO
|7,82
|0,26
|-4,28
|Doğuş Otomotiv
|25,56
|-0,16
|-1,40
|Döktaş Dökümcülük
|29,18
|-0,07
|-4,70
|Duran Doğan Basım
|10,62
|1,14
|1,24
|Dyo Boya
|12,10
|1,60
|7,58
|Eczacıbaşı İlaç
|5,86
|0,34
|-18,63
|Eczacıbaşı Yatırım
|39,08
|0,98
|45,18
|E-Data Teknoloji Pazarlama
|14,35
|4,90
|Edip Gayrimenkul
|5,03
|-1,57
|51,51
|Ege Endüstri
|1.275,90
|-0,03
|-23,36
|Ege Gübre
|174,10
|-1,47
|21,36
|Ege Profil
|28,40
|5,34
|-25,73
|Ege Seramik
|13,67
|3,48
|41,47
|Egeplast
|23,02
|-1,54
|-30,87
|Ekiz Kimya
|6,75
|0,00
|-5,33
|Emek Elektrik
|2,71
|9,72
|-5,09
|Eminiş Ambalaj
|20,18
|-0,98
|-45,22
|Emlak Konut GMYO
|1,82
|-1,09
|-13,93
|Enerjisa Enerji
|10,20
|-0,39
|-11,54
|Enka İnşaat
|9,26
|-0,64
|31,50
|Erbosan
|140,70
|0,00
|246,94
|Ereğli Demir Çelik
|20,00
|0,00
|52,25
|Ersu Gıda
|3,57
|0,56
|-27,73
|Escar Turizm Taşımacılık
|17,29
|0,41
|Escort Teknoloji
|5,29
|-0,56
|-19,48
|Esenboğa Elektrik
|29,04
|-0,34
|52,63
|Etiler Gıda
|5,65
|0,71
|41,96
|Euro Kapital Yat. Ort.
|7,19
|3,01
|88,24
|Euro Trend Yat. Ort.
|4,08
|-2,39
|15,31
|Euro Yat. Ort.
|3,89
|-0,51
|-12,42
|Euro Yatırım Holding
|3,30
|0,61
|16,20
|Fade Gıda
|14,30
|0,21
|174,91
|Fenerbahçe Futbol
|36,36
|0,44
|23,00
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,72
|3,03
|-7,73
|F-M İzmit Piston
|96,30
|-1,48
|-21,45
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,73
|2,00
|-2,30
|Ford Otosan
|172,80
|1,11
|41,48
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,17
|0,86
|-52,31
|Frigo Pak Gıda
|16,99
|-0,47
|-19,02
|Galata Wind Enerji
|3,55
|-1,39
|Galatasaray Sportif
|3,79
|2,16
|-6,42
|Garanti Bankası
|8,52
|2,16
|-16,07
|Garanti Faktoring
|9,20
|-0,54
|-17,34
|Garanti Yat. Ort.
|2,29
|0,88
|-29,10
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,36
|-1,87
|24,20
|Gediz Ambalaj
|38,86
|-1,42
|45,00
|Gentaş
|4,00
|-0,25
|-31,76
|Gersan Elektrik
|5,89
|-0,17
|-4,07
|Global Men. Değ.
|6,28
|1,29
|4,49
|Global Yat. Holding
|3,07
|-1,92
|-34,40
|Good-Year
|7,29
|1,53
|-8,51
|Göltaş Çimento
|39,00
|2,47
|-4,98
|Gözde Girişim
|5,52
|3,56
|-30,83
|GSD Denizcilik
|5,40
|-0,74
|7,14
|GSD Holding
|1,83
|1,10
|-27,09
|Gübre Fabrik.
|49,94
|0,20
|-41,96
|Güler Yat. Holding
|2,47
|-0,80
|-28,67
|Halk GMYO
|2,23
|-0,45
|-26,84
|Hatay Tekstil
|16,92
|-1,40
|24,09
|Hedef Girişim
|2,76
|0,00
|9,32
|Hektaş
|8,05
|2,29
|50,68
|HUB Girişim
|11,02
|-0,72
|-39,45
|Hürriyet Gzt.
|1,67
|-9,73
|-20,48
|ICBC Turkey Bank
|5,18
|-0,19
|-20,31
|İdealist Danışmanlık
|51,65
|-4,35
|283,73
|İdealist GMYO
|3,00
|7,14
|26,42
|İhlas Ev Aletleri
|1,01
|-0,98
|-45,79
|İhlas Gayrimenkul
|0,99
|-1,00
|-20,80
|İhlas Gazetecilik
|1,17
|-0,85
|-52,51
|İhlas Holding
|0,57
|0,00
|-49,23
|İhlas Yayın Holding
|0,75
|-1,32
|-34,21
|İndeks Bilgisayar
|6,17
|-0,80
|32,80
|Info Yatırım
|3,78
|-2,07
|-19,07
|İntema
|35,98
|1,35
|-9,82
|Inveo Yatırım Holding
|111,50
|-1,68
|152,15
|İpek Doğal Enerji
|11,66
|-0,60
|-10,86
|İskenderun Demir Çelik
|12,36
|0,24
|36,79
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu
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