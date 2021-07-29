Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,13
|1,18
|-33,72
|Acıpayam Selüloz
|16,23
|-0,25
|-5,20
|Adel Kalemcilik
|23,80
|3,66
|-30,48
|Adese Gayrimenkul
|1,13
|0,00
|-59,64
|Afyon Çimento
|3,76
|0,80
|-26,42
|AGESA Hayat Emeklilik
|18,35
|-0,38
|4,35
|Ak Enerji
|1,57
|1,95
|-28,96
|Akbank
|5,21
|2,16
|-22,91
|Akçansa
|14,70
|1,31
|-8,71
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,87
|-1,58
|-22,19
|Akfen GMYO
|4,10
|0,74
|-15,64
|Akın Tekstil
|34,30
|-1,94
|8,00
|Akiş GMYO
|1,82
|-0,55
|-34,82
|Akmerkez GMYO
|39,90
|1,58
|-36,11
|Aksa
|16,24
|0,74
|17,56
|Aksa Enerji
|12,50
|-0,79
|68,01
|Aksigorta
|7,98
|1,27
|-8,26
|Aksu Enerji
|8,35
|-0,36
|10,64
|Alarko Carrıer
|292,50
|-0,85
|-19,54
|Alarko GMYO
|20,40
|1,19
|-19,46
|Alarko Holding
|9,57
|1,27
|12,30
|Albaraka Türk
|1,47
|0,68
|-24,23
|Alcatel Lucent Teletaş
|21,42
|2,00
|-27,78
|Alkim Kağıt
|15,65
|0,26
|20,91
|Alkim Kimya
|15,03
|0,13
|6,70
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,82
|9,64
|-16,89
|Altınyunus Çeşme
|57,45
|-1,79
|14,99
|Anadolu Efes
|22,20
|1,37
|3,93
|Anadolu Grubu Holding
|23,70
|-0,17
|-9,28
|Anadolu Hayat Emek.
|9,24
|0,54
|14,99
|Anadolu Isuzu
|15,59
|1,96
|-13,39
|Anadolu Sigorta
|6,54
|3,48
|-9,42
|Anel Elektrik
|2,86
|0,35
|-9,78
|Arçelik
|33,46
|2,95
|17,57
|ARD Bilişim Teknolojileri
|52,00
|0,00
|8,15
|Arena Bilgisayar
|10,61
|-2,03
|-2,68
|Armada Bilgisayar
|51,15
|-1,63
|4,22
|Arsan Tekstil
|4,38
|0,69
|8,54
|Arzum Ev Aletleri
|16,46
|2,43
|-31,88
|Aselsan
|15,26
|2,69
|-16,38
|Ata GMYO
|4,10
|1,74
|-25,59
|Atakule GMYO
|2,80
|1,82
|19,60
|Atlantis Yatırım Holding
|3,70
|-7,04
|-33,45
|Atlas Yat. Ort.
|1,61
|-0,62
|-8,00
|ATP Ticari Bilgisayar
|33,50
|1,21
|Avrasya GMYO
|3,16
|-3,66
|20,64
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,91
|-1,69
|-9,06
|Avrupa Yatırım Holding
|5,29
|-2,76
|-11,83
|Aydem Enerji
|6,66
|0,15
|Ayen Enerji
|4,49
|1,13
|-17,01
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|17,08
|-0,70
|51,42
|Aygaz
|14,28
|1,28
|0,66
|Bagfaş
|16,55
|2,29
|-17,25
|Bak Ambalaj
|20,54
|-0,39
|3,86
|Balatacılar Balatacılık
|5,00
|2,46
|-39,32
|Bantaş Ambalaj
|5,60
|0,90
|19,40
|Banvit
|64,25
|-0,85
|23,56
|Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO
|15,20
|-1,81
|Baştaş Başkent Çimento
|11,75
|0,00
|-32,35
|Batı Çimento
|12,79
|-1,31
|171,55
|Batısöke Çimento
|2,26
|0,44
|-7,38
|Bayrak Taban Sanayi
|10,20
|-2,39
|-3,86
|Bera Holding
|11,20
|0,09
|-44,77
|Berkosan Yalıtım
|9,53
|1,93
|6,84
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,38
|-3,63
|57,92
|Beyaz Filo
|9,09
|5,57
|-9,81
|Bilici Yatırım
|20,70
|-1,90
|274,10
|Bim Mağazalar
|63,35
|3,01
|-11,14
|Biotrend Çevre ve Enerji
|27,22
|1,19
|Birko Mensucat
|0,96
|0,00
|-13,51
|Birlik Mensucat
|1,99
|1,02
|-42,49
|Bizim Mağazaları
|11,36
|0,62
|-26,04
|BMS Çelik Hasır Sanayi
|7,68
|3,92
|Boğaziçi Beton
|5,38
|2,09
|Borusan Mannesmann
|25,10
|-2,49
|-9,71
|Borusan Yat. Paz.
|296,40
|-1,98
|-34,75
|Bosch Fren Sistemleri
|856,90
|0,23
|-30,32
|Bossa
|27,70
|2,82
|55,18
|Brisa
|22,76
|0,35
|17,54
|Burçelik
|18,57
|0,38
|-11,66
|Burçelik Vana
|22,88
|0,79
|-53,93
|Bursa Çimento
|3,32
|1,53
|-33,30
|Carrefoursa
|39,20
|2,03
|-45,40
|Casa Emtia Petrol
|119,90
|1,52
|13,11
|Ceo Event Medya
|9,16
|9,96
|42,46
|Coca Cola İçecek
|84,65
|1,62
|33,29
|Cosmos Yat. Holding
|8,87
|-0,89
|10,05
|Credıtwest Faktorıng
|4,65
|-1,27
|-20,78
|Çan2 Termik
|10,90
|4,51
|Çelebi
|177,40
|2,13
|-2,81
|Çelik Halat
|6,48
|0,47
|-28,77
|Çemaş Döküm
|1,20
|1,69
|-29,52
|Çemtaş
|13,34
|1,60
|-15,09
|Çimbeton
|215,40
|1,13
|-27,35
|Çimentaş
|27,04
|0,22
|-25,22
|Çimsa
|24,12
|1,94
|35,51
|Çuhadaroğlu Metal
|7,10
|0,85
|-6,67
|Dagi Giyim
|2,17
|0,00
|-36,30
|Dagi Yatırım Holding
|15,03
|0,00
|16,51
|Dardanel
|14,20
|0,57
|-57,61
|Datagate Bilgisayar
|11,59
|1,67
|-28,06
|Demısaş Döküm
|7,43
|0,95
|14,74
|Denge Holding
|1,16
|3,57
|-61,81
|Deniz GMYO
|1,99
|1,02
|8,03
|Derimod
|11,37
|0,89
|16,74
|Derlüks Yatırım Holding
|4,52
|0,00
|-48,75
|Desa Deri
|10,17
|-3,42
|4,41
|Despec Bilgisayar
|10,00
|6,61
|-23,43
|Deva Holding
|25,54
|0,87
|6,16
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,81
|1,31
|0,32
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,59
|-3,23
|-3,75
|Ditaş Doğan
|15,92
|4,67
|22,41
|DO-CO
|690,30
|0,85
|9,57
|Doğan Burda
|12,80
|-1,16
|-42,96
|Doğan Holding
|2,62
|1,95
|-12,61
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,24
|2,28
|-3,82
|Doğusan
|6,28
|-1,72
|43,38
|Doğuş GMYO
|7,80
|0,65
|-4,53
|Doğuş Otomotiv
|25,60
|-0,31
|-1,25
|Döktaş Dökümcülük
|29,20
|0,69
|-4,64
|Duran Doğan Basım
|10,50
|0,77
|0,10
|Dyo Boya
|11,91
|2,06
|5,89
|Eczacıbaşı İlaç
|5,84
|1,21
|-18,91
|Eczacıbaşı Yatırım
|38,70
|0,99
|43,76
|E-Data Teknoloji Pazarlama
|13,68
|9,97
|Edip Gayrimenkul
|5,11
|2,00
|53,92
|Ege Endüstri
|1.276,30
|0,66
|-23,34
|Ege Gübre
|176,70
|2,02
|23,17
|Ege Profil
|26,96
|-0,15
|-29,50
|Ege Seramik
|13,21
|4,26
|36,71
|Egeplast
|23,38
|8,24
|-29,79
|Ekiz Kimya
|6,75
|-2,60
|-5,33
|Emek Elektrik
|2,47
|3,35
|-13,49
|Eminiş Ambalaj
|20,38
|0,00
|-44,68
|Emlak Konut GMYO
|1,84
|1,66
|-12,99
|Enerjisa Enerji
|10,24
|1,19
|-11,19
|Enka İnşaat
|9,32
|0,76
|32,35
|Erbosan
|140,70
|1,15
|246,94
|Ereğli Demir Çelik
|20,00
|6,78
|52,25
|Ersu Gıda
|3,55
|-0,84
|-28,14
|Escar Turizm Taşımacılık
|17,22
|0,29
|Escort Teknoloji
|5,32
|0,00
|-19,03
|Esenboğa Elektrik
|29,14
|0,76
|53,16
|Etiler Gıda
|5,61
|1,26
|40,95
|Euro Kapital Yat. Ort.
|6,98
|-3,19
|82,75
|Euro Trend Yat. Ort.
|4,18
|1,70
|18,14
|Euro Yat. Ort.
|3,91
|-0,26
|-11,97
|Euro Yatırım Holding
|3,28
|0,61
|15,49
|Fade Gıda
|14,27
|-2,19
|174,33
|Fenerbahçe Futbol
|36,20
|-1,58
|22,46
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,64
|1,15
|-10,45
|F-M İzmit Piston
|97,75
|1,40
|-20,27
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,48
|-0,64
|-4,22
|Ford Otosan
|170,90
|1,42
|39,92
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,16
|-0,85
|-52,72
|Frigo Pak Gıda
|17,07
|0,29
|-18,64
|Galata Wind Enerji
|3,60
|-0,55
|Galatasaray Sportif
|3,71
|0,00
|-8,40
|Garanti Bankası
|8,34
|1,71
|-17,84
|Garanti Faktoring
|9,25
|1,43
|-16,89
|Garanti Yat. Ort.
|2,27
|0,00
|-29,72
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,50
|0,40
|26,56
|Gediz Ambalaj
|39,42
|0,31
|47,09
|Gentaş
|4,01
|3,89
|-31,59
|Gersan Elektrik
|5,90
|-0,51
|-3,91
|Global Men. Değ.
|6,20
|-1,12
|3,16
|Global Yat. Holding
|3,13
|0,32
|-33,12
|Good-Year
|7,18
|-0,69
|-9,89
|Göltaş Çimento
|38,06
|-0,42
|-7,27
|Gözde Girişim
|5,33
|1,91
|-33,21
|GSD Denizcilik
|5,44
|0,00
|7,94
|GSD Holding
|1,81
|1,69
|-27,89
|Gübre Fabrik.
|49,84
|1,63
|-42,08
|Güler Yat. Holding
|2,49
|2,05
|-28,09
|Halk GMYO
|2,24
|1,36
|-26,51
|Hatay Tekstil
|17,16
|2,75
|25,85
|Hedef Girişim
|2,76
|1,47
|9,32
|Hektaş
|7,87
|3,01
|47,31
|HUB Girişim
|11,10
|0,91
|-39,01
|Hürriyet Gzt.
|1,85
|9,47
|-11,90
|ICBC Turkey Bank
|5,19
|0,78
|-20,15
|İdealist Danışmanlık
|54,00
|4,96
|301,19
|İdealist GMYO
|2,80
|9,80
|17,99
|İhlas Ev Aletleri
|1,02
|0,00
|-45,25
|İhlas Gayrimenkul
|1,00
|2,04
|-20,00
|İhlas Gazetecilik
|1,18
|2,61
|-52,10
|İhlas Holding
|0,57
|3,64
|-49,23
|İhlas Yayın Holding
|0,76
|1,33
|-33,33
|İndeks Bilgisayar
|6,22
|0,81
|33,88
|Info Yatırım
|3,86
|0,00
|-17,35
|İntema
|35,50
|-1,11
|-11,03
|Inveo Yatırım Holding
|113,40
|-0,35
|156,45
|İpek Doğal Enerji
|11,73
|4,45
|-10,32
|İskenderun Demir Çelik
|12,33
|4,31
|36,45
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip
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