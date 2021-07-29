Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,13 1,18 -33,72 Acıpayam Selüloz 16,23 -0,25 -5,20 Adel Kalemcilik 23,80 3,66 -30,48 Adese Gayrimenkul 1,13 0,00 -59,64 Afyon Çimento 3,76 0,80 -26,42 AGESA Hayat Emeklilik 18,35 -0,38 4,35 Ak Enerji 1,57 1,95 -28,96 Akbank 5,21 2,16 -22,91 Akçansa 14,70 1,31 -8,71 Akdeniz Yatırım Hold. 1,87 -1,58 -22,19 Akfen GMYO 4,10 0,74 -15,64 Akın Tekstil 34,30 -1,94 8,00 Akiş GMYO 1,82 -0,55 -34,82 Akmerkez GMYO 39,90 1,58 -36,11 Aksa 16,24 0,74 17,56 Aksa Enerji 12,50 -0,79 68,01 Aksigorta 7,98 1,27 -8,26 Aksu Enerji 8,35 -0,36 10,64 Alarko Carrıer 292,50 -0,85 -19,54 Alarko GMYO 20,40 1,19 -19,46 Alarko Holding 9,57 1,27 12,30 Albaraka Türk 1,47 0,68 -24,23 Alcatel Lucent Teletaş 21,42 2,00 -27,78 Alkim Kağıt 15,65 0,26 20,91 Alkim Kimya 15,03 0,13 6,70 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,82 9,64 -16,89 Altınyunus Çeşme 57,45 -1,79 14,99 Anadolu Efes 22,20 1,37 3,93 Anadolu Grubu Holding 23,70 -0,17 -9,28 Anadolu Hayat Emek. 9,24 0,54 14,99 Anadolu Isuzu 15,59 1,96 -13,39 Anadolu Sigorta 6,54 3,48 -9,42 Anel Elektrik 2,86 0,35 -9,78 Arçelik 33,46 2,95 17,57 ARD Bilişim Teknolojileri 52,00 0,00 8,15 Arena Bilgisayar 10,61 -2,03 -2,68 Armada Bilgisayar 51,15 -1,63 4,22 Arsan Tekstil 4,38 0,69 8,54 Arzum Ev Aletleri 16,46 2,43 -31,88 Aselsan 15,26 2,69 -16,38 Ata GMYO 4,10 1,74 -25,59 Atakule GMYO 2,80 1,82 19,60 Atlantis Yatırım Holding 3,70 -7,04 -33,45 Atlas Yat. Ort. 1,61 -0,62 -8,00 ATP Ticari Bilgisayar 33,50 1,21 Avrasya GMYO 3,16 -3,66 20,64 Avrasya Petrol ve Tur. 2,91 -1,69 -9,06 Avrupa Yatırım Holding 5,29 -2,76 -11,83 Aydem Enerji 6,66 0,15 Ayen Enerji 4,49 1,13 -17,01 Ayes Çelik Hasır ve Çit 17,08 -0,70 51,42 Aygaz 14,28 1,28 0,66 Bagfaş 16,55 2,29 -17,25 Bak Ambalaj 20,54 -0,39 3,86 Balatacılar Balatacılık 5,00 2,46 -39,32 Bantaş Ambalaj 5,60 0,90 19,40 Banvit 64,25 -0,85 23,56 Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO 15,20 -1,81 Baştaş Başkent Çimento 11,75 0,00 -32,35 Batı Çimento 12,79 -1,31 171,55 Batısöke Çimento 2,26 0,44 -7,38 Bayrak Taban Sanayi 10,20 -2,39 -3,86 Bera Holding 11,20 0,09 -44,77 Berkosan Yalıtım 9,53 1,93 6,84 Beşiktaş Futbol Yat. 6,38 -3,63 57,92 Beyaz Filo 9,09 5,57 -9,81 Bilici Yatırım 20,70 -1,90 274,10 Bim Mağazalar 63,35 3,01 -11,14 Biotrend Çevre ve Enerji 27,22 1,19 Birko Mensucat 0,96 0,00 -13,51 Birlik Mensucat 1,99 1,02 -42,49 Bizim Mağazaları 11,36 0,62 -26,04 BMS Çelik Hasır Sanayi 7,68 3,92 Boğaziçi Beton 5,38 2,09 Borusan Mannesmann 25,10 -2,49 -9,71 Borusan Yat. Paz. 296,40 -1,98 -34,75 Bosch Fren Sistemleri 856,90 0,23 -30,32 Bossa 27,70 2,82 55,18 Brisa 22,76 0,35 17,54 Burçelik 18,57 0,38 -11,66 Burçelik Vana 22,88 0,79 -53,93 Bursa Çimento 3,32 1,53 -33,30 Carrefoursa 39,20 2,03 -45,40 Casa Emtia Petrol 119,90 1,52 13,11 Ceo Event Medya 9,16 9,96 42,46 Coca Cola İçecek 84,65 1,62 33,29 Cosmos Yat. Holding 8,87 -0,89 10,05 Credıtwest Faktorıng 4,65 -1,27 -20,78 Çan2 Termik 10,90 4,51 Çelebi 177,40 2,13 -2,81 Çelik Halat 6,48 0,47 -28,77 Çemaş Döküm 1,20 1,69 -29,52 Çemtaş 13,34 1,60 -15,09 Çimbeton 215,40 1,13 -27,35 Çimentaş 27,04 0,22 -25,22 Çimsa 24,12 1,94 35,51 Çuhadaroğlu Metal 7,10 0,85 -6,67 Dagi Giyim 2,17 0,00 -36,30 Dagi Yatırım Holding 15,03 0,00 16,51 Dardanel 14,20 0,57 -57,61 Datagate Bilgisayar 11,59 1,67 -28,06 Demısaş Döküm 7,43 0,95 14,74 Denge Holding 1,16 3,57 -61,81 Deniz GMYO 1,99 1,02 8,03 Derimod 11,37 0,89 16,74 Derlüks Yatırım Holding 4,52 0,00 -48,75 Desa Deri 10,17 -3,42 4,41 Despec Bilgisayar 10,00 6,61 -23,43 Deva Holding 25,54 0,87 6,16 Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,81 1,31 0,32 Diriteks Diriliş Tekstil 3,59 -3,23 -3,75 Ditaş Doğan 15,92 4,67 22,41 DO-CO 690,30 0,85 9,57 Doğan Burda 12,80 -1,16 -42,96 Doğan Holding 2,62 1,95 -12,61 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,24 2,28 -3,82 Doğusan 6,28 -1,72 43,38 Doğuş GMYO 7,80 0,65 -4,53 Doğuş Otomotiv 25,60 -0,31 -1,25 Döktaş Dökümcülük 29,20 0,69 -4,64 Duran Doğan Basım 10,50 0,77 0,10 Dyo Boya 11,91 2,06 5,89 Eczacıbaşı İlaç 5,84 1,21 -18,91 Eczacıbaşı Yatırım 38,70 0,99 43,76 E-Data Teknoloji Pazarlama 13,68 9,97 Edip Gayrimenkul 5,11 2,00 53,92 Ege Endüstri 1.276,30 0,66 -23,34 Ege Gübre 176,70 2,02 23,17 Ege Profil 26,96 -0,15 -29,50 Ege Seramik 13,21 4,26 36,71 Egeplast 23,38 8,24 -29,79 Ekiz Kimya 6,75 -2,60 -5,33 Emek Elektrik 2,47 3,35 -13,49 Eminiş Ambalaj 20,38 0,00 -44,68 Emlak Konut GMYO 1,84 1,66 -12,99 Enerjisa Enerji 10,24 1,19 -11,19 Enka İnşaat 9,32 0,76 32,35 Erbosan 140,70 1,15 246,94 Ereğli Demir Çelik 20,00 6,78 52,25 Ersu Gıda 3,55 -0,84 -28,14 Escar Turizm Taşımacılık 17,22 0,29 Escort Teknoloji 5,32 0,00 -19,03 Esenboğa Elektrik 29,14 0,76 53,16 Etiler Gıda 5,61 1,26 40,95 Euro Kapital Yat. Ort. 6,98 -3,19 82,75 Euro Trend Yat. Ort. 4,18 1,70 18,14 Euro Yat. Ort. 3,91 -0,26 -11,97 Euro Yatırım Holding 3,28 0,61 15,49 Fade Gıda 14,27 -2,19 174,33 Fenerbahçe Futbol 36,20 -1,58 22,46 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,64 1,15 -10,45 F-M İzmit Piston 97,75 1,40 -20,27 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,48 -0,64 -4,22 Ford Otosan 170,90 1,42 39,92 Formet Celik Kapi Sanayi 1,16 -0,85 -52,72 Frigo Pak Gıda 17,07 0,29 -18,64 Galata Wind Enerji 3,60 -0,55 Galatasaray Sportif 3,71 0,00 -8,40 Garanti Bankası 8,34 1,71 -17,84 Garanti Faktoring 9,25 1,43 -16,89 Garanti Yat. Ort. 2,27 0,00 -29,72 Gedik Y. Men. Değ. 7,50 0,40 26,56 Gediz Ambalaj 39,42 0,31 47,09 Gentaş 4,01 3,89 -31,59 Gersan Elektrik 5,90 -0,51 -3,91 Global Men. Değ. 6,20 -1,12 3,16 Global Yat. Holding 3,13 0,32 -33,12 Good-Year 7,18 -0,69 -9,89 Göltaş Çimento 38,06 -0,42 -7,27 Gözde Girişim 5,33 1,91 -33,21 GSD Denizcilik 5,44 0,00 7,94 GSD Holding 1,81 1,69 -27,89 Gübre Fabrik. 49,84 1,63 -42,08 Güler Yat. Holding 2,49 2,05 -28,09 Halk GMYO 2,24 1,36 -26,51 Hatay Tekstil 17,16 2,75 25,85 Hedef Girişim 2,76 1,47 9,32 Hektaş 7,87 3,01 47,31 HUB Girişim 11,10 0,91 -39,01 Hürriyet Gzt. 1,85 9,47 -11,90 ICBC Turkey Bank 5,19 0,78 -20,15 İdealist Danışmanlık 54,00 4,96 301,19 İdealist GMYO 2,80 9,80 17,99 İhlas Ev Aletleri 1,02 0,00 -45,25 İhlas Gayrimenkul 1,00 2,04 -20,00 İhlas Gazetecilik 1,18 2,61 -52,10 İhlas Holding 0,57 3,64 -49,23 İhlas Yayın Holding 0,76 1,33 -33,33 İndeks Bilgisayar 6,22 0,81 33,88 Info Yatırım 3,86 0,00 -17,35 İntema 35,50 -1,11 -11,03 Inveo Yatırım Holding 113,40 -0,35 156,45 İpek Doğal Enerji 11,73 4,45 -10,32 İskenderun Demir Çelik 12,33 4,31 36,45 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip