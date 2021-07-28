Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,07
|-4,34
|-34,50
|Acıpayam Selüloz
|16,27
|-0,06
|-4,96
|Adel Kalemcilik
|22,96
|-1,03
|-32,93
|Adese Gayrimenkul
|1,13
|-0,88
|-59,64
|Afyon Çimento
|3,73
|0,81
|-27,01
|AGESA Hayat Emeklilik
|18,42
|2,45
|4,75
|Ak Enerji
|1,54
|-0,65
|-30,32
|Akbank
|5,10
|-0,78
|-24,53
|Akçansa
|14,51
|0,14
|-9,89
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,90
|3,26
|-20,94
|Akfen GMYO
|4,07
|-1,21
|-16,26
|Akın Tekstil
|34,98
|5,68
|10,14
|Akiş GMYO
|1,83
|2,81
|-34,46
|Akmerkez GMYO
|39,28
|-0,51
|-37,10
|Aksa
|16,12
|2,09
|16,69
|Aksa Enerji
|12,60
|0,16
|69,35
|Aksigorta
|7,88
|-1,01
|-9,41
|Aksu Enerji
|8,38
|0,96
|11,03
|Alarko Carrıer
|295,00
|0,34
|-18,85
|Alarko GMYO
|20,16
|-0,10
|-20,41
|Alarko Holding
|9,45
|-0,11
|10,90
|Albaraka Türk
|1,46
|-0,68
|-24,74
|Alcatel Lucent Teletaş
|21,00
|-1,13
|-29,20
|Alkim Kağıt
|15,61
|2,29
|20,60
|Alkim Kimya
|15,01
|0,54
|6,55
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,66
|-3,49
|-24,20
|Altınyunus Çeşme
|58,50
|2,63
|17,09
|Anadolu Efes
|21,90
|-0,82
|2,52
|Anadolu Grubu Holding
|23,74
|-3,50
|-9,13
|Anadolu Hayat Emek.
|9,19
|-5,55
|14,37
|Anadolu Isuzu
|15,29
|0,99
|-15,06
|Anadolu Sigorta
|6,32
|0,00
|-12,47
|Anel Elektrik
|2,85
|-1,04
|-10,09
|Arçelik
|32,50
|-0,31
|14,20
|ARD Bilişim Teknolojileri
|52,00
|-2,26
|8,15
|Arena Bilgisayar
|10,83
|1,12
|-0,66
|Armada Bilgisayar
|52,00
|-2,07
|5,95
|Arsan Tekstil
|4,35
|-2,68
|7,80
|Arzum Ev Aletleri
|16,07
|1,07
|-33,50
|Aselsan
|14,86
|0,68
|-18,58
|Ata GMYO
|4,03
|4,68
|-26,86
|Atakule GMYO
|2,75
|-1,43
|17,47
|Atlantis Yatırım Holding
|3,98
|2,05
|-28,42
|Atlas Yat. Ort.
|1,62
|3,18
|-7,43
|ATP Ticari Bilgisayar
|33,10
|3,44
|Avrasya GMYO
|3,28
|9,70
|25,22
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,96
|2,42
|-7,50
|Avrupa Yatırım Holding
|5,44
|-5,72
|-9,33
|Aydem Enerji
|6,65
|4,23
|Ayen Enerji
|4,44
|1,14
|-17,93
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|17,20
|-1,66
|52,49
|Aygaz
|14,10
|-1,12
|-0,61
|Bagfaş
|16,18
|-2,35
|-19,10
|Bak Ambalaj
|20,62
|-2,55
|4,27
|Balatacılar Balatacılık
|4,88
|0,62
|-40,78
|Bantaş Ambalaj
|5,55
|-1,07
|18,34
|Banvit
|64,80
|6,49
|24,62
|Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO
|15,48
|2,04
|Baştaş Başkent Çimento
|11,75
|-0,17
|-32,35
|Batı Çimento
|12,96
|-2,04
|175,16
|Batısöke Çimento
|2,25
|2,27
|-7,79
|Bayrak Taban Sanayi
|10,45
|0,38
|-1,51
|Bera Holding
|11,19
|0,81
|-44,82
|Berkosan Yalıtım
|9,35
|0,11
|4,82
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,62
|3,76
|63,86
|Beyaz Filo
|8,61
|0,23
|-14,58
|Bilici Yatırım
|21,10
|4,46
|281,33
|Bim Mağazalar
|61,50
|-0,40
|-13,74
|Biotrend Çevre ve Enerji
|26,90
|-0,52
|Birko Mensucat
|0,96
|0,00
|-13,51
|Birlik Mensucat
|1,97
|0,00
|-43,06
|Bizim Mağazaları
|11,29
|0,53
|-26,50
|BMS Çelik Hasır Sanayi
|7,39
|7,26
|Boğaziçi Beton
|5,27
|-2,95
|Borusan Mannesmann
|25,74
|6,01
|-7,41
|Borusan Yat. Paz.
|302,40
|3,88
|-33,43
|Bosch Fren Sistemleri
|854,90
|-0,55
|-30,48
|Bossa
|26,94
|1,05
|50,92
|Brisa
|22,68
|4,04
|17,13
|Burçelik
|18,50
|-1,18
|-11,99
|Burçelik Vana
|22,70
|-1,13
|-54,29
|Bursa Çimento
|3,27
|-0,61
|-34,31
|Carrefoursa
|38,42
|-0,41
|-46,49
|Casa Emtia Petrol
|118,10
|1,46
|11,42
|Ceo Event Medya
|8,33
|-1,54
|29,55
|Coca Cola İçecek
|83,30
|0,00
|31,16
|Cosmos Yat. Holding
|8,95
|-0,67
|11,04
|Credıtwest Faktorıng
|4,71
|4,20
|-19,76
|Çan2 Termik
|10,43
|0,19
|Çelebi
|173,70
|-2,25
|-4,83
|Çelik Halat
|6,45
|3,86
|-29,10
|Çemaş Döküm
|1,18
|-1,67
|-30,69
|Çemtaş
|13,13
|-0,61
|-16,43
|Çimbeton
|213,00
|1,33
|-28,16
|Çimentaş
|26,98
|0,00
|-25,39
|Çimsa
|23,66
|-0,59
|32,92
|Çuhadaroğlu Metal
|7,04
|-1,26
|-7,46
|Dagi Giyim
|2,17
|1,40
|-36,30
|Dagi Yatırım Holding
|15,03
|3,87
|16,51
|Dardanel
|14,12
|-0,07
|-57,85
|Datagate Bilgisayar
|11,40
|1,06
|-29,24
|Demısaş Döküm
|7,36
|-1,74
|13,66
|Denge Holding
|1,12
|0,00
|-63,13
|Deniz GMYO
|1,97
|7,07
|6,95
|Derimod
|11,27
|-1,23
|15,71
|Derlüks Yatırım Holding
|4,52
|0,89
|-48,75
|Desa Deri
|10,53
|-1,31
|8,11
|Despec Bilgisayar
|9,38
|1,41
|-28,18
|Deva Holding
|25,32
|0,32
|5,24
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,67
|1,81
|-0,97
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,71
|2,77
|-0,54
|Ditaş Doğan
|15,21
|0,33
|16,95
|DO-CO
|684,50
|-0,65
|8,65
|Doğan Burda
|12,95
|-1,15
|-42,29
|Doğan Holding
|2,57
|0,78
|-14,28
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,19
|0,46
|-5,97
|Doğusan
|6,39
|-1,08
|45,89
|Doğuş GMYO
|7,75
|0,00
|-5,14
|Doğuş Otomotiv
|25,68
|0,31
|-0,94
|Döktaş Dökümcülük
|29,00
|-3,27
|-5,29
|Duran Doğan Basım
|10,42
|-0,76
|-0,67
|Dyo Boya
|11,67
|-0,93
|3,76
|Eczacıbaşı İlaç
|5,77
|-0,35
|-19,88
|Eczacıbaşı Yatırım
|38,32
|2,90
|42,35
|E-Data Teknoloji Pazarlama
|12,44
|9,99
|Edip Gayrimenkul
|5,01
|-9,89
|50,90
|Ege Endüstri
|1.267,90
|0,40
|-23,84
|Ege Gübre
|173,20
|1,29
|20,73
|Ege Profil
|27,00
|-0,37
|-29,39
|Ege Seramik
|12,67
|1,44
|31,13
|Egeplast
|21,60
|-3,40
|-35,14
|Ekiz Kimya
|6,93
|-3,75
|-2,81
|Emek Elektrik
|2,39
|1,70
|-16,30
|Eminiş Ambalaj
|20,38
|-0,29
|-44,68
|Emlak Konut GMYO
|1,81
|-0,55
|-14,41
|Enerjisa Enerji
|10,12
|0,50
|-12,23
|Enka İnşaat
|9,25
|-0,96
|31,36
|Erbosan
|139,10
|1,90
|242,99
|Ereğli Demir Çelik
|18,73
|1,35
|42,58
|Ersu Gıda
|3,58
|-2,45
|-27,53
|Escar Turizm Taşımacılık
|17,17
|4,44
|Escort Teknoloji
|5,32
|0,57
|-19,03
|Esenboğa Elektrik
|28,92
|-0,34
|52,00
|Etiler Gıda
|5,54
|-0,18
|39,20
|Euro Kapital Yat. Ort.
|7,21
|-0,55
|88,77
|Euro Trend Yat. Ort.
|4,11
|4,85
|16,16
|Euro Yat. Ort.
|3,92
|0,77
|-11,74
|Euro Yatırım Holding
|3,26
|-2,10
|14,79
|Fade Gıda
|14,59
|-0,88
|180,49
|Fenerbahçe Futbol
|36,78
|-0,33
|24,42
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,61
|2,35
|-11,46
|F-M İzmit Piston
|96,40
|-1,33
|-21,37
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,56
|1,29
|-3,61
|Ford Otosan
|168,50
|-0,47
|37,96
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,17
|-1,68
|-52,31
|Frigo Pak Gıda
|17,02
|-1,33
|-18,88
|Galata Wind Enerji
|3,62
|4,93
|Galatasaray Sportif
|3,71
|0,00
|-8,40
|Garanti Bankası
|8,20
|0,00
|-19,22
|Garanti Faktoring
|9,12
|-1,94
|-18,06
|Garanti Yat. Ort.
|2,27
|-0,44
|-29,72
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,47
|0,54
|26,05
|Gediz Ambalaj
|39,30
|-1,40
|46,64
|Gentaş
|3,86
|-0,52
|-34,15
|Gersan Elektrik
|5,93
|0,51
|-3,42
|Global Men. Değ.
|6,27
|-0,32
|4,33
|Global Yat. Holding
|3,12
|0,00
|-33,33
|Good-Year
|7,23
|1,12
|-9,27
|Göltaş Çimento
|38,22
|3,63
|-6,88
|Gözde Girişim
|5,23
|-1,51
|-34,46
|GSD Denizcilik
|5,44
|2,26
|7,94
|GSD Holding
|1,78
|0,00
|-29,08
|Gübre Fabrik.
|49,04
|-1,53
|-43,01
|Güler Yat. Holding
|2,44
|-3,56
|-29,53
|Halk GMYO
|2,21
|-1,78
|-27,49
|Hatay Tekstil
|16,70
|2,45
|22,47
|Hedef Girişim
|2,72
|-0,37
|7,73
|Hektaş
|7,64
|0,53
|43,01
|HUB Girişim
|11,00
|-0,54
|-39,56
|Hürriyet Gzt.
|1,69
|9,74
|-19,52
|ICBC Turkey Bank
|5,15
|-0,58
|-20,77
|İdealist Danışmanlık
|51,45
|2,08
|282,24
|İdealist GMYO
|2,55
|9,91
|7,46
|İhlas Ev Aletleri
|1,02
|2,00
|-45,25
|İhlas Gayrimenkul
|0,98
|-1,01
|-21,60
|İhlas Gazetecilik
|1,15
|0,88
|-53,32
|İhlas Holding
|0,55
|0,00
|-51,01
|İhlas Yayın Holding
|0,75
|-1,32
|-34,21
|İndeks Bilgisayar
|6,17
|1,98
|32,80
|Info Yatırım
|3,86
|-1,28
|-17,35
|İntema
|35,90
|0,96
|-10,03
|Inveo Yatırım Holding
|113,80
|2,15
|157,35
|İpek Doğal Enerji
|11,23
|0,63
|-14,14
|İskenderun Demir Çelik
|11,82
|-0,59
|30,81
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip
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