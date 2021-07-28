Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,07 -4,34 -34,50 Acıpayam Selüloz 16,27 -0,06 -4,96 Adel Kalemcilik 22,96 -1,03 -32,93 Adese Gayrimenkul 1,13 -0,88 -59,64 Afyon Çimento 3,73 0,81 -27,01 AGESA Hayat Emeklilik 18,42 2,45 4,75 Ak Enerji 1,54 -0,65 -30,32 Akbank 5,10 -0,78 -24,53 Akçansa 14,51 0,14 -9,89 Akdeniz Yatırım Hold. 1,90 3,26 -20,94 Akfen GMYO 4,07 -1,21 -16,26 Akın Tekstil 34,98 5,68 10,14 Akiş GMYO 1,83 2,81 -34,46 Akmerkez GMYO 39,28 -0,51 -37,10 Aksa 16,12 2,09 16,69 Aksa Enerji 12,60 0,16 69,35 Aksigorta 7,88 -1,01 -9,41 Aksu Enerji 8,38 0,96 11,03 Alarko Carrıer 295,00 0,34 -18,85 Alarko GMYO 20,16 -0,10 -20,41 Alarko Holding 9,45 -0,11 10,90 Albaraka Türk 1,46 -0,68 -24,74 Alcatel Lucent Teletaş 21,00 -1,13 -29,20 Alkim Kağıt 15,61 2,29 20,60 Alkim Kimya 15,01 0,54 6,55 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,66 -3,49 -24,20 Altınyunus Çeşme 58,50 2,63 17,09 Anadolu Efes 21,90 -0,82 2,52 Anadolu Grubu Holding 23,74 -3,50 -9,13 Anadolu Hayat Emek. 9,19 -5,55 14,37 Anadolu Isuzu 15,29 0,99 -15,06 Anadolu Sigorta 6,32 0,00 -12,47 Anel Elektrik 2,85 -1,04 -10,09 Arçelik 32,50 -0,31 14,20 ARD Bilişim Teknolojileri 52,00 -2,26 8,15 Arena Bilgisayar 10,83 1,12 -0,66 Armada Bilgisayar 52,00 -2,07 5,95 Arsan Tekstil 4,35 -2,68 7,80 Arzum Ev Aletleri 16,07 1,07 -33,50 Aselsan 14,86 0,68 -18,58 Ata GMYO 4,03 4,68 -26,86 Atakule GMYO 2,75 -1,43 17,47 Atlantis Yatırım Holding 3,98 2,05 -28,42 Atlas Yat. Ort. 1,62 3,18 -7,43 ATP Ticari Bilgisayar 33,10 3,44 Avrasya GMYO 3,28 9,70 25,22 Avrasya Petrol ve Tur. 2,96 2,42 -7,50 Avrupa Yatırım Holding 5,44 -5,72 -9,33 Aydem Enerji 6,65 4,23 Ayen Enerji 4,44 1,14 -17,93 Ayes Çelik Hasır ve Çit 17,20 -1,66 52,49 Aygaz 14,10 -1,12 -0,61 Bagfaş 16,18 -2,35 -19,10 Bak Ambalaj 20,62 -2,55 4,27 Balatacılar Balatacılık 4,88 0,62 -40,78 Bantaş Ambalaj 5,55 -1,07 18,34 Banvit 64,80 6,49 24,62 Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO 15,48 2,04 Baştaş Başkent Çimento 11,75 -0,17 -32,35 Batı Çimento 12,96 -2,04 175,16 Batısöke Çimento 2,25 2,27 -7,79 Bayrak Taban Sanayi 10,45 0,38 -1,51 Bera Holding 11,19 0,81 -44,82 Berkosan Yalıtım 9,35 0,11 4,82 Beşiktaş Futbol Yat. 6,62 3,76 63,86 Beyaz Filo 8,61 0,23 -14,58 Bilici Yatırım 21,10 4,46 281,33 Bim Mağazalar 61,50 -0,40 -13,74 Biotrend Çevre ve Enerji 26,90 -0,52 Birko Mensucat 0,96 0,00 -13,51 Birlik Mensucat 1,97 0,00 -43,06 Bizim Mağazaları 11,29 0,53 -26,50 BMS Çelik Hasır Sanayi 7,39 7,26 Boğaziçi Beton 5,27 -2,95 Borusan Mannesmann 25,74 6,01 -7,41 Borusan Yat. Paz. 302,40 3,88 -33,43 Bosch Fren Sistemleri 854,90 -0,55 -30,48 Bossa 26,94 1,05 50,92 Brisa 22,68 4,04 17,13 Burçelik 18,50 -1,18 -11,99 Burçelik Vana 22,70 -1,13 -54,29 Bursa Çimento 3,27 -0,61 -34,31 Carrefoursa 38,42 -0,41 -46,49 Casa Emtia Petrol 118,10 1,46 11,42 Ceo Event Medya 8,33 -1,54 29,55 Coca Cola İçecek 83,30 0,00 31,16 Cosmos Yat. Holding 8,95 -0,67 11,04 Credıtwest Faktorıng 4,71 4,20 -19,76 Çan2 Termik 10,43 0,19 Çelebi 173,70 -2,25 -4,83 Çelik Halat 6,45 3,86 -29,10 Çemaş Döküm 1,18 -1,67 -30,69 Çemtaş 13,13 -0,61 -16,43 Çimbeton 213,00 1,33 -28,16 Çimentaş 26,98 0,00 -25,39 Çimsa 23,66 -0,59 32,92 Çuhadaroğlu Metal 7,04 -1,26 -7,46 Dagi Giyim 2,17 1,40 -36,30 Dagi Yatırım Holding 15,03 3,87 16,51 Dardanel 14,12 -0,07 -57,85 Datagate Bilgisayar 11,40 1,06 -29,24 Demısaş Döküm 7,36 -1,74 13,66 Denge Holding 1,12 0,00 -63,13 Deniz GMYO 1,97 7,07 6,95 Derimod 11,27 -1,23 15,71 Derlüks Yatırım Holding 4,52 0,89 -48,75 Desa Deri 10,53 -1,31 8,11 Despec Bilgisayar 9,38 1,41 -28,18 Deva Holding 25,32 0,32 5,24 Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,67 1,81 -0,97 Diriteks Diriliş Tekstil 3,71 2,77 -0,54 Ditaş Doğan 15,21 0,33 16,95 DO-CO 684,50 -0,65 8,65 Doğan Burda 12,95 -1,15 -42,29 Doğan Holding 2,57 0,78 -14,28 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,19 0,46 -5,97 Doğusan 6,39 -1,08 45,89 Doğuş GMYO 7,75 0,00 -5,14 Doğuş Otomotiv 25,68 0,31 -0,94 Döktaş Dökümcülük 29,00 -3,27 -5,29 Duran Doğan Basım 10,42 -0,76 -0,67 Dyo Boya 11,67 -0,93 3,76 Eczacıbaşı İlaç 5,77 -0,35 -19,88 Eczacıbaşı Yatırım 38,32 2,90 42,35 E-Data Teknoloji Pazarlama 12,44 9,99 Edip Gayrimenkul 5,01 -9,89 50,90 Ege Endüstri 1.267,90 0,40 -23,84 Ege Gübre 173,20 1,29 20,73 Ege Profil 27,00 -0,37 -29,39 Ege Seramik 12,67 1,44 31,13 Egeplast 21,60 -3,40 -35,14 Ekiz Kimya 6,93 -3,75 -2,81 Emek Elektrik 2,39 1,70 -16,30 Eminiş Ambalaj 20,38 -0,29 -44,68 Emlak Konut GMYO 1,81 -0,55 -14,41 Enerjisa Enerji 10,12 0,50 -12,23 Enka İnşaat 9,25 -0,96 31,36 Erbosan 139,10 1,90 242,99 Ereğli Demir Çelik 18,73 1,35 42,58 Ersu Gıda 3,58 -2,45 -27,53 Escar Turizm Taşımacılık 17,17 4,44 Escort Teknoloji 5,32 0,57 -19,03 Esenboğa Elektrik 28,92 -0,34 52,00 Etiler Gıda 5,54 -0,18 39,20 Euro Kapital Yat. Ort. 7,21 -0,55 88,77 Euro Trend Yat. Ort. 4,11 4,85 16,16 Euro Yat. Ort. 3,92 0,77 -11,74 Euro Yatırım Holding 3,26 -2,10 14,79 Fade Gıda 14,59 -0,88 180,49 Fenerbahçe Futbol 36,78 -0,33 24,42 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,61 2,35 -11,46 F-M İzmit Piston 96,40 -1,33 -21,37 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,56 1,29 -3,61 Ford Otosan 168,50 -0,47 37,96 Formet Celik Kapi Sanayi 1,17 -1,68 -52,31 Frigo Pak Gıda 17,02 -1,33 -18,88 Galata Wind Enerji 3,62 4,93 Galatasaray Sportif 3,71 0,00 -8,40 Garanti Bankası 8,20 0,00 -19,22 Garanti Faktoring 9,12 -1,94 -18,06 Garanti Yat. Ort. 2,27 -0,44 -29,72 Gedik Y. Men. Değ. 7,47 0,54 26,05 Gediz Ambalaj 39,30 -1,40 46,64 Gentaş 3,86 -0,52 -34,15 Gersan Elektrik 5,93 0,51 -3,42 Global Men. Değ. 6,27 -0,32 4,33 Global Yat. Holding 3,12 0,00 -33,33 Good-Year 7,23 1,12 -9,27 Göltaş Çimento 38,22 3,63 -6,88 Gözde Girişim 5,23 -1,51 -34,46 GSD Denizcilik 5,44 2,26 7,94 GSD Holding 1,78 0,00 -29,08 Gübre Fabrik. 49,04 -1,53 -43,01 Güler Yat. Holding 2,44 -3,56 -29,53 Halk GMYO 2,21 -1,78 -27,49 Hatay Tekstil 16,70 2,45 22,47 Hedef Girişim 2,72 -0,37 7,73 Hektaş 7,64 0,53 43,01 HUB Girişim 11,00 -0,54 -39,56 Hürriyet Gzt. 1,69 9,74 -19,52 ICBC Turkey Bank 5,15 -0,58 -20,77 İdealist Danışmanlık 51,45 2,08 282,24 İdealist GMYO 2,55 9,91 7,46 İhlas Ev Aletleri 1,02 2,00 -45,25 İhlas Gayrimenkul 0,98 -1,01 -21,60 İhlas Gazetecilik 1,15 0,88 -53,32 İhlas Holding 0,55 0,00 -51,01 İhlas Yayın Holding 0,75 -1,32 -34,21 İndeks Bilgisayar 6,17 1,98 32,80 Info Yatırım 3,86 -1,28 -17,35 İntema 35,90 0,96 -10,03 Inveo Yatırım Holding 113,80 2,15 157,35 İpek Doğal Enerji 11,23 0,63 -14,14 İskenderun Demir Çelik 11,82 -0,59 30,81 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip