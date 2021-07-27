Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,30 -6,19 -31,52 Acıpayam Selüloz 16,28 1,37 -4,91 Adel Kalemcilik 23,20 -2,27 -32,23 Adese Gayrimenkul 1,14 -1,72 -59,29 Afyon Çimento 3,70 1,09 -27,59 AGESA Hayat Emeklilik 17,98 1,75 2,25 Ak Enerji 1,55 -3,73 -29,86 Akbank 5,14 0,19 -23,94 Akçansa 14,49 0,28 -10,01 Akdeniz Yatırım Hold. 1,84 -1,08 -23,43 Akfen GMYO 4,12 2,49 -15,23 Akın Tekstil 33,10 -2,19 4,22 Akiş GMYO 1,78 0,56 -36,25 Akmerkez GMYO 39,48 -1,25 -36,78 Aksa 15,79 0,45 14,30 Aksa Enerji 12,58 2,95 69,09 Aksigorta 7,96 1,66 -8,49 Aksu Enerji 8,30 -5,57 9,97 Alarko Carrıer 294,00 1,07 -19,12 Alarko GMYO 20,18 1,92 -20,33 Alarko Holding 9,46 1,72 11,01 Albaraka Türk 1,47 -0,68 -24,23 Alcatel Lucent Teletaş 21,24 -0,38 -28,39 Alkim Kağıt 15,26 0,26 17,90 Alkim Kimya 14,93 -0,13 5,99 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,72 1,18 -21,46 Altınyunus Çeşme 57,00 -3,06 14,09 Anadolu Efes 22,08 0,09 3,36 Anadolu Grubu Holding 24,60 3,02 -5,84 Anadolu Hayat Emek. 9,73 9,94 21,09 Anadolu Isuzu 15,14 0,07 -15,89 Anadolu Sigorta 6,32 1,77 -12,47 Anel Elektrik 2,88 1,05 -9,15 Arçelik 32,60 0,18 14,55 ARD Bilişim Teknolojileri 53,20 0,95 10,65 Arena Bilgisayar 10,71 -0,19 -1,76 Armada Bilgisayar 53,10 1,05 8,19 Arsan Tekstil 4,47 2,05 10,77 Arzum Ev Aletleri 15,90 -0,93 -34,20 Aselsan 14,76 1,30 -19,12 Ata GMYO 3,85 2,12 -30,13 Atakule GMYO 2,79 9,84 19,17 Atlantis Yatırım Holding 3,90 2,36 -29,86 Atlas Yat. Ort. 1,57 -3,68 -10,29 ATP Ticari Bilgisayar 32,00 0,63 Avrasya GMYO 2,99 1,36 14,15 Avrasya Petrol ve Tur. 2,89 2,12 -9,69 Avrupa Yatırım Holding 5,77 9,90 -3,83 Aydem Enerji 6,38 2,57 Ayen Enerji 4,39 0,69 -18,85 Ayes Çelik Hasır ve Çit 17,49 2,82 55,06 Aygaz 14,26 1,06 0,52 Bagfaş 16,57 -2,53 -17,15 Bak Ambalaj 21,16 9,92 7,00 Balatacılar Balatacılık 4,85 -3,19 -41,14 Bantaş Ambalaj 5,61 -1,23 19,62 Banvit 60,85 0,33 17,02 Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO 15,17 1,95 Baştaş Başkent Çimento 11,77 -1,09 -32,24 Batı Çimento 13,23 -0,68 180,89 Batısöke Çimento 2,20 1,85 -9,84 Bayrak Taban Sanayi 10,41 -2,16 -1,89 Bera Holding 11,10 -2,46 -45,27 Berkosan Yalıtım 9,34 1,41 4,71 Beşiktaş Futbol Yat. 6,38 1,75 57,92 Beyaz Filo 8,59 -0,46 -14,78 Bilici Yatırım 20,20 -3,63 265,06 Bim Mağazalar 61,75 0,41 -13,39 Biotrend Çevre ve Enerji 27,04 -1,31 Birko Mensucat 0,96 -4,00 -13,51 Birlik Mensucat 1,97 -1,50 -43,06 Bizim Mağazaları 11,23 -1,14 -26,89 BMS Çelik Hasır Sanayi 6,89 -1,71 Boğaziçi Beton 5,43 -0,37 Borusan Mannesmann 24,28 0,50 -12,66 Borusan Yat. Paz. 291,10 -0,68 -35,92 Bosch Fren Sistemleri 859,60 -0,39 -30,10 Bossa 26,66 -0,89 49,36 Brisa 21,80 0,93 12,58 Burçelik 18,72 1,35 -10,94 Burçelik Vana 22,96 2,14 -53,77 Bursa Çimento 3,29 0,61 -33,90 Carrefoursa 38,58 -0,57 -46,27 Casa Emtia Petrol 116,40 -2,51 9,81 Ceo Event Medya 8,46 -2,65 31,57 Coca Cola İçecek 83,30 0,42 31,16 Cosmos Yat. Holding 9,01 -2,07 11,79 Credıtwest Faktorıng 4,52 -2,38 -23,00 Çan2 Termik 10,41 -1,33 Çelebi 177,70 4,96 -2,64 Çelik Halat 6,21 0,81 -31,74 Çemaş Döküm 1,20 -0,83 -29,52 Çemtaş 13,21 2,40 -15,92 Çimbeton 210,20 -1,96 -29,11 Çimentaş 26,98 -2,95 -25,39 Çimsa 23,80 1,19 33,71 Çuhadaroğlu Metal 7,13 -1,11 -6,27 Dagi Giyim 2,14 0,47 -37,18 Dagi Yatırım Holding 14,47 -0,69 12,17 Dardanel 14,13 0,50 -57,82 Datagate Bilgisayar 11,28 -0,09 -29,98 Demısaş Döküm 7,49 -1,96 15,67 Denge Holding 1,12 -1,75 -63,13 Deniz GMYO 1,84 0,00 -0,11 Derimod 11,41 -1,72 17,15 Derlüks Yatırım Holding 4,48 -3,86 -49,21 Desa Deri 10,67 0,09 9,55 Despec Bilgisayar 9,25 -0,22 -29,17 Deva Holding 25,24 1,12 4,91 Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,48 -0,47 -2,74 Diriteks Diriliş Tekstil 3,61 6,49 -3,22 Ditaş Doğan 15,16 1,47 16,56 DO-CO 689,00 -0,14 9,37 Doğan Burda 13,10 -1,06 -41,62 Doğan Holding 2,55 -1,16 -14,95 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,18 0,93 -6,40 Doğusan 6,46 -0,46 47,49 Doğuş GMYO 7,75 -0,77 -5,14 Doğuş Otomotiv 25,60 -1,23 -1,25 Döktaş Dökümcülük 29,98 1,97 -2,09 Duran Doğan Basım 10,50 0,48 0,10 Dyo Boya 11,78 1,03 4,74 Eczacıbaşı İlaç 5,79 -0,86 -19,61 Eczacıbaşı Yatırım 37,24 -1,48 38,34 E-Data Teknoloji Pazarlama 11,31 9,91 Edip Gayrimenkul 5,56 9,88 67,47 Ege Endüstri 1.262,80 -0,16 -24,15 Ege Gübre 171,00 -1,10 19,20 Ege Profil 27,10 -1,74 -29,13 Ege Seramik 12,49 -0,48 29,26 Egeplast 22,36 -2,36 -32,85 Ekiz Kimya 7,20 2,86 0,98 Emek Elektrik 2,35 9,81 -17,70 Eminiş Ambalaj 20,44 0,20 -44,52 Emlak Konut GMYO 1,82 0,55 -13,93 Enerjisa Enerji 10,07 1,41 -12,67 Enka İnşaat 9,34 2,19 32,64 Erbosan 136,50 -3,05 236,58 Ereğli Demir Çelik 18,48 2,44 40,68 Ersu Gıda 3,67 1,10 -25,71 Escar Turizm Taşımacılık 16,44 -1,08 Escort Teknoloji 5,29 1,93 -19,48 Esenboğa Elektrik 29,02 0,14 52,53 Etiler Gıda 5,55 -0,36 39,45 Euro Kapital Yat. Ort. 7,25 -3,85 89,82 Euro Trend Yat. Ort. 3,92 9,80 10,79 Euro Yat. Ort. 3,89 0,52 -12,42 Euro Yatırım Holding 3,33 1,83 17,25 Fade Gıda 14,72 0,41 182,99 Fenerbahçe Futbol 36,90 0,82 24,83 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,55 -2,30 -13,50 F-M İzmit Piston 97,70 0,15 -20,31 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,40 0,08 -4,83 Ford Otosan 169,30 0,06 38,61 Formet Celik Kapi Sanayi 1,19 2,59 -51,49 Frigo Pak Gıda 17,25 -1,43 -17,78 Galata Wind Enerji 3,45 0,00 Galatasaray Sportif 3,71 1,37 -8,40 Garanti Bankası 8,20 0,61 -19,22 Garanti Faktoring 9,30 3,68 -16,44 Garanti Yat. Ort. 2,28 -0,87 -29,41 Gedik Y. Men. Değ. 7,43 -0,54 25,38 Gediz Ambalaj 39,86 1,06 48,73 Gentaş 3,88 0,00 -33,80 Gersan Elektrik 5,90 -4,07 -3,91 Global Men. Değ. 6,29 0,48 4,66 Global Yat. Holding 3,12 0,65 -33,33 Good-Year 7,15 2,88 -10,27 Göltaş Çimento 36,88 -0,11 -10,15 Gözde Girişim 5,31 2,12 -33,46 GSD Denizcilik 5,32 -2,56 5,56 GSD Holding 1,78 0,56 -29,08 Gübre Fabrik. 49,80 2,30 -42,13 Güler Yat. Holding 2,53 -3,07 -26,94 Halk GMYO 2,25 -4,66 -26,18 Hatay Tekstil 16,30 -0,12 19,54 Hedef Girişim 2,73 1,49 8,13 Hektaş 7,60 0,93 42,26 HUB Girişim 11,06 0,73 -39,23 Hürriyet Gzt. 1,54 -1,91 -26,67 ICBC Turkey Bank 5,18 0,19 -20,31 İdealist Danışmanlık 50,40 -2,89 274,44 İdealist GMYO 2,32 9,95 -2,23 İhlas Ev Aletleri 1,00 0,00 -46,32 İhlas Gayrimenkul 0,99 0,00 -20,80 İhlas Gazetecilik 1,14 2,70 -53,72 İhlas Holding 0,55 0,00 -51,01 İhlas Yayın Holding 0,76 2,70 -33,33 İndeks Bilgisayar 6,05 0,17 30,22 Info Yatırım 3,91 0,00 -16,28 İntema 35,56 -0,95 -10,88 Inveo Yatırım Holding 111,40 -1,50 151,92 İpek Doğal Enerji 11,16 0,36 -14,68 İskenderun Demir Çelik 11,89 2,24 31,58 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip