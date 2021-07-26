Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,65
|-2,25
|-27,00
|Acıpayam Selüloz
|16,06
|0,12
|-6,19
|Adel Kalemcilik
|23,74
|-3,96
|-30,66
|Adese Gayrimenkul
|1,16
|1,75
|-58,57
|Afyon Çimento
|3,66
|-1,35
|-28,38
|AGESA Hayat Emeklilik
|17,67
|-0,11
|0,49
|Ak Enerji
|1,61
|4,55
|-27,15
|Akbank
|5,13
|-0,58
|-24,09
|Akçansa
|14,45
|1,33
|-10,26
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,86
|4,49
|-22,60
|Akfen GMYO
|4,02
|0,50
|-17,28
|Akın Tekstil
|33,84
|-2,14
|6,55
|Akiş GMYO
|1,77
|0,00
|-36,61
|Akmerkez GMYO
|39,98
|-3,15
|-35,98
|Aksa
|15,72
|0,19
|13,79
|Aksa Enerji
|12,22
|2,95
|64,25
|Aksigorta
|7,83
|-0,13
|-9,98
|Aksu Enerji
|8,79
|4,15
|16,47
|Alarko Carrıer
|290,90
|-7,77
|-19,98
|Alarko GMYO
|19,80
|-0,45
|-21,83
|Alarko Holding
|9,30
|0,43
|9,14
|Albaraka Türk
|1,48
|-0,67
|-23,71
|Alcatel Lucent Teletaş
|21,32
|-2,56
|-28,12
|Alkim Kağıt
|15,22
|-1,81
|17,59
|Alkim Kimya
|14,95
|-0,53
|6,13
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,70
|0,00
|-22,37
|Altınyunus Çeşme
|58,80
|-5,62
|17,69
|Anadolu Efes
|22,06
|1,19
|3,27
|Anadolu Grubu Holding
|23,88
|-0,08
|-8,59
|Anadolu Hayat Emek.
|8,85
|-2,32
|10,14
|Anadolu Isuzu
|15,13
|-0,98
|-15,94
|Anadolu Sigorta
|6,21
|0,00
|-13,99
|Anel Elektrik
|2,85
|1,79
|-10,09
|Arçelik
|32,54
|-0,55
|14,34
|ARD Bilişim Teknolojileri
|52,70
|-1,31
|9,61
|Arena Bilgisayar
|10,73
|-0,83
|-1,58
|Armada Bilgisayar
|52,55
|-5,06
|7,07
|Arsan Tekstil
|4,38
|2,10
|8,54
|Arzum Ev Aletleri
|16,05
|-0,56
|-33,58
|Aselsan
|14,57
|0,76
|-20,16
|Ata GMYO
|3,77
|3,29
|-31,58
|Atakule GMYO
|2,54
|9,96
|8,50
|Atlantis Yatırım Holding
|3,81
|0,26
|-31,47
|Atlas Yat. Ort.
|1,63
|-2,40
|-6,86
|ATP Ticari Bilgisayar
|31,80
|1,60
|Avrasya GMYO
|2,95
|-1,99
|12,62
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,83
|-5,67
|-11,56
|Avrupa Yatırım Holding
|5,25
|9,83
|-12,50
|Aydem Enerji
|6,22
|2,13
|Ayen Enerji
|4,36
|-0,91
|-19,41
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|17,01
|-8,05
|50,80
|Aygaz
|14,11
|-0,14
|-0,54
|Bagfaş
|17,00
|-2,86
|-15,00
|Bak Ambalaj
|19,25
|1,16
|-2,66
|Balatacılar Balatacılık
|5,01
|0,20
|-39,20
|Bantaş Ambalaj
|5,68
|5,19
|21,11
|Banvit
|60,65
|-0,57
|16,63
|Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO
|14,88
|0,20
|Baştaş Başkent Çimento
|11,90
|-2,78
|-31,49
|Batı Çimento
|13,32
|0,68
|182,80
|Batısöke Çimento
|2,16
|3,35
|-11,48
|Bayrak Taban Sanayi
|10,64
|1,92
|0,28
|Bera Holding
|11,38
|-1,04
|-43,89
|Berkosan Yalıtım
|9,21
|-0,43
|3,25
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,27
|2,28
|55,20
|Beyaz Filo
|8,63
|-1,26
|-14,38
|Bilici Yatırım
|20,96
|9,28
|278,80
|Bim Mağazalar
|61,50
|0,65
|-13,74
|Biotrend Çevre ve Enerji
|27,40
|-3,18
|Birko Mensucat
|1,00
|6,38
|-9,91
|Birlik Mensucat
|2,00
|-0,99
|-42,20
|Bizim Mağazaları
|11,36
|0,00
|-26,04
|BMS Çelik Hasır Sanayi
|7,01
|9,87
|Boğaziçi Beton
|5,45
|-0,55
|Borusan Mannesmann
|24,16
|-3,36
|-13,09
|Borusan Yat. Paz.
|293,10
|-5,69
|-35,48
|Bosch Fren Sistemleri
|863,00
|0,06
|-29,82
|Bossa
|26,90
|0,90
|50,70
|Brisa
|21,60
|3,05
|11,55
|Burçelik
|18,47
|0,11
|-12,13
|Burçelik Vana
|22,48
|0,36
|-54,73
|Bursa Çimento
|3,27
|-0,61
|-34,31
|Carrefoursa
|38,80
|-2,32
|-45,96
|Casa Emtia Petrol
|119,40
|-6,28
|12,64
|Ceo Event Medya
|8,69
|6,36
|35,15
|Coca Cola İçecek
|82,95
|2,22
|30,61
|Cosmos Yat. Holding
|9,20
|-0,86
|14,14
|Credıtwest Faktorıng
|4,63
|0,22
|-21,12
|Çan2 Termik
|10,55
|-1,40
|Çelebi
|169,30
|-6,52
|-7,25
|Çelik Halat
|6,16
|-0,81
|-32,29
|Çemaş Döküm
|1,21
|6,14
|-28,93
|Çemtaş
|12,90
|1,26
|-17,89
|Çimbeton
|214,40
|0,89
|-27,69
|Çimentaş
|27,80
|0,22
|-23,12
|Çimsa
|23,52
|2,35
|32,13
|Çuhadaroğlu Metal
|7,21
|3,00
|-5,22
|Dagi Giyim
|2,13
|0,00
|-37,47
|Dagi Yatırım Holding
|14,57
|-3,06
|12,95
|Dardanel
|14,06
|-1,54
|-58,03
|Datagate Bilgisayar
|11,29
|-1,05
|-29,92
|Demısaş Döküm
|7,64
|0,00
|17,98
|Denge Holding
|1,14
|-0,87
|-62,47
|Deniz GMYO
|1,84
|0,55
|-0,11
|Derimod
|11,61
|1,84
|19,20
|Derlüks Yatırım Holding
|4,66
|9,91
|-47,17
|Desa Deri
|10,66
|-3,09
|9,45
|Despec Bilgisayar
|9,27
|0,32
|-29,02
|Deva Holding
|24,96
|0,81
|3,75
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,53
|-0,28
|-2,27
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,39
|-3,14
|-9,12
|Ditaş Doğan
|14,94
|0,27
|14,87
|DO-CO
|690,00
|3,31
|9,52
|Doğan Burda
|13,24
|-4,40
|-41,00
|Doğan Holding
|2,58
|-3,01
|-13,95
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,16
|0,47
|-7,25
|Doğusan
|6,49
|4,34
|48,17
|Doğuş GMYO
|7,81
|-2,38
|-4,41
|Doğuş Otomotiv
|25,92
|2,61
|-0,01
|Döktaş Dökümcülük
|29,40
|-0,34
|-3,98
|Duran Doğan Basım
|10,45
|1,16
|-0,38
|Dyo Boya
|11,66
|0,95
|3,67
|Eczacıbaşı İlaç
|5,84
|1,04
|-18,91
|Eczacıbaşı Yatırım
|37,80
|0,75
|40,42
|E-Data Teknoloji Pazarlama
|10,29
|4,79
|Edip Gayrimenkul
|5,06
|10,00
|52,41
|Ege Endüstri
|1.264,80
|-2,26
|-24,03
|Ege Gübre
|172,90
|-0,40
|20,52
|Ege Profil
|27,58
|4,00
|-27,88
|Ege Seramik
|12,55
|2,95
|29,88
|Egeplast
|22,90
|-4,58
|-31,23
|Ekiz Kimya
|7,00
|0,00
|-1,82
|Emek Elektrik
|2,14
|-3,17
|-25,05
|Eminiş Ambalaj
|20,40
|-2,30
|-44,63
|Emlak Konut GMYO
|1,81
|1,12
|-14,41
|Enerjisa Enerji
|9,93
|0,20
|-13,88
|Enka İnşaat
|9,14
|1,56
|29,80
|Erbosan
|140,80
|-0,91
|247,18
|Ereğli Demir Çelik
|18,04
|0,67
|37,33
|Ersu Gıda
|3,63
|2,25
|-26,52
|Escar Turizm Taşımacılık
|16,62
|-0,54
|Escort Teknoloji
|5,19
|-4,07
|-21,00
|Esenboğa Elektrik
|28,98
|-2,16
|52,32
|Etiler Gıda
|5,57
|-2,96
|39,95
|Euro Kapital Yat. Ort.
|7,54
|-3,33
|97,41
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,57
|5,31
|0,90
|Euro Yat. Ort.
|3,87
|-0,77
|-12,87
|Euro Yatırım Holding
|3,27
|3,15
|15,14
|Fade Gıda
|14,66
|4,28
|181,83
|Fenerbahçe Futbol
|36,60
|1,22
|23,82
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,61
|4,82
|-11,46
|F-M İzmit Piston
|97,55
|-0,96
|-20,43
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,39
|-0,88
|-4,91
|Ford Otosan
|169,20
|-0,41
|38,53
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,16
|-0,85
|-52,72
|Frigo Pak Gıda
|17,50
|3,80
|-16,59
|Galata Wind Enerji
|3,45
|-1,15
|Galatasaray Sportif
|3,66
|-1,35
|-9,63
|Garanti Bankası
|8,15
|-1,45
|-19,71
|Garanti Faktoring
|8,97
|-3,13
|-19,41
|Garanti Yat. Ort.
|2,30
|-0,43
|-28,79
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,47
|-0,80
|26,05
|Gediz Ambalaj
|39,44
|-2,13
|47,16
|Gentaş
|3,88
|0,78
|-33,80
|Gersan Elektrik
|6,15
|-0,81
|0,16
|Global Men. Değ.
|6,26
|-3,54
|4,16
|Global Yat. Holding
|3,10
|0,00
|-33,76
|Good-Year
|6,95
|1,16
|-12,78
|Göltaş Çimento
|36,92
|-3,45
|-10,05
|Gözde Girişim
|5,20
|1,17
|-34,84
|GSD Denizcilik
|5,46
|-1,80
|8,33
|GSD Holding
|1,77
|-0,56
|-29,48
|Gübre Fabrik.
|48,68
|-0,12
|-43,43
|Güler Yat. Holding
|2,61
|7,85
|-24,63
|Halk GMYO
|2,36
|-3,67
|-22,57
|Hatay Tekstil
|16,32
|-0,49
|19,69
|Hedef Girişim
|2,69
|-1,82
|6,54
|Hektaş
|7,53
|-1,57
|40,95
|HUB Girişim
|10,98
|-0,99
|-39,67
|Hürriyet Gzt.
|1,57
|9,79
|-25,24
|ICBC Turkey Bank
|5,17
|-1,15
|-20,46
|İdealist Danışmanlık
|51,90
|-6,65
|285,59
|İdealist GMYO
|2,11
|9,90
|-11,08
|İhlas Ev Aletleri
|1,00
|0,00
|-46,32
|İhlas Gayrimenkul
|0,99
|0,00
|-20,80
|İhlas Gazetecilik
|1,11
|-0,89
|-54,94
|İhlas Holding
|0,55
|-1,79
|-51,01
|İhlas Yayın Holding
|0,74
|1,37
|-35,09
|İndeks Bilgisayar
|6,04
|0,17
|30,00
|Info Yatırım
|3,91
|-1,51
|-16,28
|İntema
|35,90
|-0,33
|-10,03
|Inveo Yatırım Holding
|113,10
|-0,35
|155,77
|İpek Doğal Enerji
|11,12
|-0,36
|-14,98
|İskenderun Demir Çelik
|11,63
|3,56
|28,71
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip
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