Borsada günlük işlemler (1)
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Borsada günlük işlemler (1)

Borsada günlük işlemler (1)
Anadolu Ajansı / Ergin Garip - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,789,89-25,32
Acıpayam Selüloz16,041,52-6,31
Adel Kalemcilik24,720,90-27,79
Adese Gayrimenkul1,140,00-59,29
Afyon Çimento3,71-0,80-27,40
AGESA Hayat Emeklilik17,69-0,790,60
Ak Enerji1,549,22-30,32
Akbank5,16-1,53-23,65
Akçansa14,26-0,90-11,44
Akdeniz Yatırım Hold.1,780,00-25,93
Akfen GMYO4,008,40-17,70
Akın Tekstil34,582,078,88
Akiş GMYO1,77-0,56-36,61
Akmerkez GMYO41,282,33-33,90
Aksa15,690,2613,58
Aksa Enerji11,870,0859,54
Aksigorta7,84-0,38-9,87
Aksu Enerji8,444,9811,83
Alarko Carrıer315,407,35-13,24
Alarko GMYO19,890,30-21,48
Alarko Holding9,260,008,67
Albaraka Türk1,490,00-23,20
Alcatel Lucent Teletaş21,88-0,73-26,23
Alkim Kağıt15,50-0,5119,75
Alkim Kimya15,030,606,70
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,705,59-22,37
Altınyunus Çeşme62,300,5624,70
Anadolu Efes21,80-1,272,05
Anadolu Grubu Holding23,90-1,32-8,52
Anadolu Hayat Emek.9,06-0,2212,75
Anadolu Isuzu15,28-0,78-15,11
Anadolu Sigorta6,210,00-13,99
Anel Elektrik2,800,72-11,67
Arçelik32,72-2,0914,97
ARD Bilişim Teknolojileri53,401,0411,06
Arena Bilgisayar10,820,09-0,75
Armada Bilgisayar55,35-0,9812,78
Arsan Tekstil4,29-0,236,31
Arzum Ev Aletleri16,14-0,25-33,21
Aselsan14,460,00-20,77
Ata GMYO3,651,11-33,76
Atakule GMYO2,310,00-1,33
Atlantis Yatırım Holding3,800,53-31,65
Atlas Yat. Ort.1,67-0,60-4,57
ATP Ticari Bilgisayar31,301,29

Avrasya GMYO3,010,3314,91
Avrasya Petrol ve Tur.3,000,00-6,25
Avrupa Yatırım Holding4,781,70-20,33
Aydem Enerji6,09-1,46

Ayen Enerji4,40-0,23-18,67
Ayes Çelik Hasır ve Çit18,502,7864,01
Aygaz14,130,57-0,40
Bagfaş17,505,17-12,50
Bak Ambalaj19,03-0,16-3,77
Balatacılar Balatacılık5,000,00-39,32
Bantaş Ambalaj5,400,0015,14
Banvit61,00-0,6517,31
Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO14,850,00

Baştaş Başkent Çimento12,242,86-29,53
Batı Çimento13,232,08180,89
Batısöke Çimento2,090,48-14,34
Bayrak Taban Sanayi10,44-0,67-1,60
Bera Holding11,504,45-43,29
Berkosan Yalıtım9,250,223,70
Beşiktaş Futbol Yat.6,130,1651,73
Beyaz Filo8,74-0,34-13,29
Bilici Yatırım19,185,33246,63
Bim Mağazalar61,10-1,05-14,30
Biotrend Çevre ve Enerji28,30-1,94

Birko Mensucat0,94-1,05-15,32
Birlik Mensucat2,021,51-41,62
Bizim Mağazaları11,361,61-26,04
BMS Çelik Hasır Sanayi6,387,23

Boğaziçi Beton5,484,38

Borusan Mannesmann25,000,08-10,07
Borusan Yat. Paz.310,80-0,89-31,58
Bosch Fren Sistemleri862,50-0,40-29,86
Bossa26,66-0,4549,36
Brisa20,96-0,108,25
Burçelik18,45-0,16-12,23
Burçelik Vana22,400,54-54,89
Bursa Çimento3,290,30-33,90
Carrefoursa39,723,06-44,68
Casa Emtia Petrol127,400,2420,19
Ceo Event Medya8,172,0027,06
Coca Cola İçecek81,150,6827,78
Cosmos Yat. Holding9,283,1115,14
Credıtwest Faktorıng4,625,00-21,29
Çan2 Termik10,70-1,11

Çelebi181,10-2,79-0,78
Çelik Halat6,211,47-31,74
Çemaş Döküm1,14-0,87-33,04
Çemtaş12,74-1,24-18,91
Çimbeton212,500,33-28,33
Çimentaş27,743,20-23,29
Çimsa22,98-0,7829,10
Çuhadaroğlu Metal7,00-0,43-7,98
Dagi Giyim2,130,00-37,47
Dagi Yatırım Holding15,030,2016,51
Dardanel14,28-0,14-57,37
Datagate Bilgisayar11,410,88-29,17
Demısaş Döküm7,642,1417,98
Denge Holding1,153,60-62,14
Deniz GMYO1,830,55-0,65
Derimod11,40-0,7817,04
Derlüks Yatırım Holding4,240,47-51,93
Desa Deri11,00-1,8712,94
Despec Bilgisayar9,241,43-29,25
Deva Holding24,76-0,642,92
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,561,34-2,00
Diriteks Diriliş Tekstil3,508,70-6,17
Ditaş Doğan14,90-2,2314,56
DO-CO667,90-2,586,02
Doğan Burda13,850,36-38,28
Doğan Holding2,66-0,75-11,28
Doğtaş Kelebek Mobilya2,150,00-7,68
Doğusan6,22-2,3542,01
Doğuş GMYO8,001,14-2,08
Doğuş Otomotiv25,26-0,16-2,56
Döktaş Dökümcülük29,502,08-3,66
Duran Doğan Basım10,33-0,39-1,53
Dyo Boya11,550,092,69
Eczacıbaşı İlaç5,78-0,52-19,74
Eczacıbaşı Yatırım37,52-1,5239,38
E-Data Teknoloji Pazarlama9,829,97

Edip Gayrimenkul4,609,7938,55
Ege Endüstri1.294,001,09-22,28
Ege Gübre173,600,2321,01
Ege Profil26,52-1,78-30,65
Ege Seramik12,190,7426,16
Egeplast24,00-0,17-27,93
Ekiz Kimya7,00-6,54-1,82
Emek Elektrik2,21-0,45-22,60
Eminiş Ambalaj20,881,85-43,32
Emlak Konut GMYO1,79-0,56-15,35
Enerjisa Enerji9,91-0,70-14,05
Enka İnşaat9,000,3327,81
Erbosan142,101,50250,39
Ereğli Demir Çelik17,92-0,9936,41
Ersu Gıda3,552,60-28,14
Escar Turizm Taşımacılık16,711,83

Escort Teknoloji5,411,50-17,66
Esenboğa Elektrik29,62-1,3355,68
Etiler Gıda5,740,0044,22
Euro Kapital Yat. Ort.7,809,40104,21
Euro Trend Yat. Ort.3,390,89-4,19
Euro Yat. Ort.3,900,26-12,19
Euro Yatırım Holding3,170,3211,62
Fade Gıda16,733,98170,27
Fenerbahçe Futbol36,160,1122,33
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,491,63-15,53
F-M İzmit Piston98,50-0,56-19,66
Fonet Bilgi Teknolojileri12,502,04-4,07
Ford Otosan169,90-1,1139,10
Formet Celik Kapi Sanayi1,170,00-52,31
Frigo Pak Gıda16,862,12-19,64
Galata Wind Enerji3,49-0,57

Galatasaray Sportif3,71-0,54-8,40
Garanti Bankası8,27-0,96-18,53
Garanti Faktoring9,262,66-16,80
Garanti Yat. Ort.2,311,76-28,48
Gedik Y. Men. Değ.7,53-0,6627,06
Gediz Ambalaj40,301,5150,37
Gentaş3,85-0,52-34,32
Gersan Elektrik6,200,980,98
Global Men. Değ.6,496,577,99
Global Yat. Holding3,100,00-33,76
Good-Year6,87-0,87-13,78
Göltaş Çimento38,24-0,68-6,83
Gözde Girişim5,14-1,15-35,59
GSD Denizcilik5,56-0,8910,32
GSD Holding1,780,56-29,08
Gübre Fabrik.48,74-1,58-43,36
Güler Yat. Holding2,422,11-30,11
Halk GMYO2,45-1,61-19,62
Hatay Tekstil16,40-0,3020,27
Hedef Girişim2,740,378,52
Hektaş7,650,3943,20
HUB Girişim11,09-0,54-39,07
Hürriyet Gzt.1,4310,00-31,90
ICBC Turkey Bank5,231,55-19,54
İdealist Danışmanlık55,600,18313,08
İdealist GMYO1,923,23-19,09
İhlas Ev Aletleri1,00-0,99-46,32
İhlas Gayrimenkul0,990,00-20,80
İhlas Gazetecilik1,122,75-54,54
İhlas Holding0,560,00-50,12
İhlas Yayın Holding0,731,39-35,96
İndeks Bilgisayar6,030,8429,79
Info Yatırım3,97-0,75-15,00
İntema36,02-1,48-9,72
Inveo Yatırım Holding113,50-0,87156,67
İpek Doğal Enerji11,16-1,93-14,68
İskenderun Demir Çelik11,231,4524,28
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip

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