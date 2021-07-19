Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,78 9,89 -25,32 Acıpayam Selüloz 16,04 1,52 -6,31 Adel Kalemcilik 24,72 0,90 -27,79 Adese Gayrimenkul 1,14 0,00 -59,29 Afyon Çimento 3,71 -0,80 -27,40 AGESA Hayat Emeklilik 17,69 -0,79 0,60 Ak Enerji 1,54 9,22 -30,32 Akbank 5,16 -1,53 -23,65 Akçansa 14,26 -0,90 -11,44 Akdeniz Yatırım Hold. 1,78 0,00 -25,93 Akfen GMYO 4,00 8,40 -17,70 Akın Tekstil 34,58 2,07 8,88 Akiş GMYO 1,77 -0,56 -36,61 Akmerkez GMYO 41,28 2,33 -33,90 Aksa 15,69 0,26 13,58 Aksa Enerji 11,87 0,08 59,54 Aksigorta 7,84 -0,38 -9,87 Aksu Enerji 8,44 4,98 11,83 Alarko Carrıer 315,40 7,35 -13,24 Alarko GMYO 19,89 0,30 -21,48 Alarko Holding 9,26 0,00 8,67 Albaraka Türk 1,49 0,00 -23,20 Alcatel Lucent Teletaş 21,88 -0,73 -26,23 Alkim Kağıt 15,50 -0,51 19,75 Alkim Kimya 15,03 0,60 6,70 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,70 5,59 -22,37 Altınyunus Çeşme 62,30 0,56 24,70 Anadolu Efes 21,80 -1,27 2,05 Anadolu Grubu Holding 23,90 -1,32 -8,52 Anadolu Hayat Emek. 9,06 -0,22 12,75 Anadolu Isuzu 15,28 -0,78 -15,11 Anadolu Sigorta 6,21 0,00 -13,99 Anel Elektrik 2,80 0,72 -11,67 Arçelik 32,72 -2,09 14,97 ARD Bilişim Teknolojileri 53,40 1,04 11,06 Arena Bilgisayar 10,82 0,09 -0,75 Armada Bilgisayar 55,35 -0,98 12,78 Arsan Tekstil 4,29 -0,23 6,31 Arzum Ev Aletleri 16,14 -0,25 -33,21 Aselsan 14,46 0,00 -20,77 Ata GMYO 3,65 1,11 -33,76 Atakule GMYO 2,31 0,00 -1,33 Atlantis Yatırım Holding 3,80 0,53 -31,65 Atlas Yat. Ort. 1,67 -0,60 -4,57 ATP Ticari Bilgisayar 31,30 1,29 Avrasya GMYO 3,01 0,33 14,91 Avrasya Petrol ve Tur. 3,00 0,00 -6,25 Avrupa Yatırım Holding 4,78 1,70 -20,33 Aydem Enerji 6,09 -1,46 Ayen Enerji 4,40 -0,23 -18,67 Ayes Çelik Hasır ve Çit 18,50 2,78 64,01 Aygaz 14,13 0,57 -0,40 Bagfaş 17,50 5,17 -12,50 Bak Ambalaj 19,03 -0,16 -3,77 Balatacılar Balatacılık 5,00 0,00 -39,32 Bantaş Ambalaj 5,40 0,00 15,14 Banvit 61,00 -0,65 17,31 Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO 14,85 0,00 Baştaş Başkent Çimento 12,24 2,86 -29,53 Batı Çimento 13,23 2,08 180,89 Batısöke Çimento 2,09 0,48 -14,34 Bayrak Taban Sanayi 10,44 -0,67 -1,60 Bera Holding 11,50 4,45 -43,29 Berkosan Yalıtım 9,25 0,22 3,70 Beşiktaş Futbol Yat. 6,13 0,16 51,73 Beyaz Filo 8,74 -0,34 -13,29 Bilici Yatırım 19,18 5,33 246,63 Bim Mağazalar 61,10 -1,05 -14,30 Biotrend Çevre ve Enerji 28,30 -1,94 Birko Mensucat 0,94 -1,05 -15,32 Birlik Mensucat 2,02 1,51 -41,62 Bizim Mağazaları 11,36 1,61 -26,04 BMS Çelik Hasır Sanayi 6,38 7,23 Boğaziçi Beton 5,48 4,38 Borusan Mannesmann 25,00 0,08 -10,07 Borusan Yat. Paz. 310,80 -0,89 -31,58 Bosch Fren Sistemleri 862,50 -0,40 -29,86 Bossa 26,66 -0,45 49,36 Brisa 20,96 -0,10 8,25 Burçelik 18,45 -0,16 -12,23 Burçelik Vana 22,40 0,54 -54,89 Bursa Çimento 3,29 0,30 -33,90 Carrefoursa 39,72 3,06 -44,68 Casa Emtia Petrol 127,40 0,24 20,19 Ceo Event Medya 8,17 2,00 27,06 Coca Cola İçecek 81,15 0,68 27,78 Cosmos Yat. Holding 9,28 3,11 15,14 Credıtwest Faktorıng 4,62 5,00 -21,29 Çan2 Termik 10,70 -1,11 Çelebi 181,10 -2,79 -0,78 Çelik Halat 6,21 1,47 -31,74 Çemaş Döküm 1,14 -0,87 -33,04 Çemtaş 12,74 -1,24 -18,91 Çimbeton 212,50 0,33 -28,33 Çimentaş 27,74 3,20 -23,29 Çimsa 22,98 -0,78 29,10 Çuhadaroğlu Metal 7,00 -0,43 -7,98 Dagi Giyim 2,13 0,00 -37,47 Dagi Yatırım Holding 15,03 0,20 16,51 Dardanel 14,28 -0,14 -57,37 Datagate Bilgisayar 11,41 0,88 -29,17 Demısaş Döküm 7,64 2,14 17,98 Denge Holding 1,15 3,60 -62,14 Deniz GMYO 1,83 0,55 -0,65 Derimod 11,40 -0,78 17,04 Derlüks Yatırım Holding 4,24 0,47 -51,93 Desa Deri 11,00 -1,87 12,94 Despec Bilgisayar 9,24 1,43 -29,25 Deva Holding 24,76 -0,64 2,92 Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,56 1,34 -2,00 Diriteks Diriliş Tekstil 3,50 8,70 -6,17 Ditaş Doğan 14,90 -2,23 14,56 DO-CO 667,90 -2,58 6,02 Doğan Burda 13,85 0,36 -38,28 Doğan Holding 2,66 -0,75 -11,28 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,15 0,00 -7,68 Doğusan 6,22 -2,35 42,01 Doğuş GMYO 8,00 1,14 -2,08 Doğuş Otomotiv 25,26 -0,16 -2,56 Döktaş Dökümcülük 29,50 2,08 -3,66 Duran Doğan Basım 10,33 -0,39 -1,53 Dyo Boya 11,55 0,09 2,69 Eczacıbaşı İlaç 5,78 -0,52 -19,74 Eczacıbaşı Yatırım 37,52 -1,52 39,38 E-Data Teknoloji Pazarlama 9,82 9,97 Edip Gayrimenkul 4,60 9,79 38,55 Ege Endüstri 1.294,00 1,09 -22,28 Ege Gübre 173,60 0,23 21,01 Ege Profil 26,52 -1,78 -30,65 Ege Seramik 12,19 0,74 26,16 Egeplast 24,00 -0,17 -27,93 Ekiz Kimya 7,00 -6,54 -1,82 Emek Elektrik 2,21 -0,45 -22,60 Eminiş Ambalaj 20,88 1,85 -43,32 Emlak Konut GMYO 1,79 -0,56 -15,35 Enerjisa Enerji 9,91 -0,70 -14,05 Enka İnşaat 9,00 0,33 27,81 Erbosan 142,10 1,50 250,39 Ereğli Demir Çelik 17,92 -0,99 36,41 Ersu Gıda 3,55 2,60 -28,14 Escar Turizm Taşımacılık 16,71 1,83 Escort Teknoloji 5,41 1,50 -17,66 Esenboğa Elektrik 29,62 -1,33 55,68 Etiler Gıda 5,74 0,00 44,22 Euro Kapital Yat. Ort. 7,80 9,40 104,21 Euro Trend Yat. Ort. 3,39 0,89 -4,19 Euro Yat. Ort. 3,90 0,26 -12,19 Euro Yatırım Holding 3,17 0,32 11,62 Fade Gıda 16,73 3,98 170,27 Fenerbahçe Futbol 36,16 0,11 22,33 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,49 1,63 -15,53 F-M İzmit Piston 98,50 -0,56 -19,66 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,50 2,04 -4,07 Ford Otosan 169,90 -1,11 39,10 Formet Celik Kapi Sanayi 1,17 0,00 -52,31 Frigo Pak Gıda 16,86 2,12 -19,64 Galata Wind Enerji 3,49 -0,57 Galatasaray Sportif 3,71 -0,54 -8,40 Garanti Bankası 8,27 -0,96 -18,53 Garanti Faktoring 9,26 2,66 -16,80 Garanti Yat. Ort. 2,31 1,76 -28,48 Gedik Y. Men. Değ. 7,53 -0,66 27,06 Gediz Ambalaj 40,30 1,51 50,37 Gentaş 3,85 -0,52 -34,32 Gersan Elektrik 6,20 0,98 0,98 Global Men. Değ. 6,49 6,57 7,99 Global Yat. Holding 3,10 0,00 -33,76 Good-Year 6,87 -0,87 -13,78 Göltaş Çimento 38,24 -0,68 -6,83 Gözde Girişim 5,14 -1,15 -35,59 GSD Denizcilik 5,56 -0,89 10,32 GSD Holding 1,78 0,56 -29,08 Gübre Fabrik. 48,74 -1,58 -43,36 Güler Yat. Holding 2,42 2,11 -30,11 Halk GMYO 2,45 -1,61 -19,62 Hatay Tekstil 16,40 -0,30 20,27 Hedef Girişim 2,74 0,37 8,52 Hektaş 7,65 0,39 43,20 HUB Girişim 11,09 -0,54 -39,07 Hürriyet Gzt. 1,43 10,00 -31,90 ICBC Turkey Bank 5,23 1,55 -19,54 İdealist Danışmanlık 55,60 0,18 313,08 İdealist GMYO 1,92 3,23 -19,09 İhlas Ev Aletleri 1,00 -0,99 -46,32 İhlas Gayrimenkul 0,99 0,00 -20,80 İhlas Gazetecilik 1,12 2,75 -54,54 İhlas Holding 0,56 0,00 -50,12 İhlas Yayın Holding 0,73 1,39 -35,96 İndeks Bilgisayar 6,03 0,84 29,79 Info Yatırım 3,97 -0,75 -15,00 İntema 36,02 -1,48 -9,72 Inveo Yatırım Holding 113,50 -0,87 156,67 İpek Doğal Enerji 11,16 -1,93 -14,68 İskenderun Demir Çelik 11,23 1,45 24,28 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip