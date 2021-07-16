Borsada günlük işlemler (1)
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Borsada günlük işlemler (1)

Borsada günlük işlemler (1)
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,269,81-32,04
Acıpayam Selüloz15,800,38-7,71
Adel Kalemcilik24,501,58-28,44
Adese Gayrimenkul1,140,88-59,29
Afyon Çimento3,741,08-26,81
AGESA Hayat Emeklilik17,830,451,40
Ak Enerji1,418,46-36,20
Akbank5,24-0,95-22,46
Akçansa14,390,56-10,63
Akdeniz Yatırım Hold.1,781,14-25,93
Akfen GMYO3,690,00-24,07
Akın Tekstil33,880,246,68
Akiş GMYO1,780,56-36,25
Akmerkez GMYO40,343,44-35,41
Aksa15,65-0,3213,29
Aksa Enerji11,860,7659,41
Aksigorta7,87-0,13-9,52
Aksu Enerji8,04-0,996,53
Alarko Carrıer293,8010,00-19,18
Alarko GMYO19,83-0,20-21,72
Alarko Holding9,260,008,67
Albaraka Türk1,49-0,67-23,20
Alcatel Lucent Teletaş22,040,09-25,69
Alkim Kağıt15,583,5920,37
Alkim Kimya14,941,986,06
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,610,63-26,48
Altınyunus Çeşme61,95-0,1624,00
Anadolu Efes22,08-1,253,36
Anadolu Grubu Holding24,222,63-7,29
Anadolu Hayat Emek.9,082,0213,00
Anadolu Isuzu15,401,25-14,44
Anadolu Sigorta6,211,14-13,99
Anel Elektrik2,780,00-12,30
Arçelik33,422,2017,43
ARD Bilişim Teknolojileri52,851,349,92
Arena Bilgisayar10,81-1,28-0,85
Armada Bilgisayar55,901,6413,90
Arsan Tekstil4,300,706,56
Arzum Ev Aletleri16,18-0,31-33,04
Aselsan14,46-0,14-20,77
Ata GMYO3,611,12-34,48
Atakule GMYO2,313,59-1,33
Atlantis Yatırım Holding3,782,16-32,01
Atlas Yat. Ort.1,680,60-4,00
ATP Ticari Bilgisayar30,909,96

Avrasya GMYO3,00-3,2314,53
Avrasya Petrol ve Tur.3,00-0,99-6,25
Avrupa Yatırım Holding4,70-2,49-21,67
Aydem Enerji6,183,00

Ayen Enerji4,410,46-18,48
Ayes Çelik Hasır ve Çit18,000,0059,58
Aygaz14,05-0,57-0,96
Bagfaş16,649,98-16,80
Bak Ambalaj19,06-0,16-3,62
Balatacılar Balatacılık5,000,40-39,32
Bantaş Ambalaj5,40-1,4615,14
Banvit61,40-0,9718,08
Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO14,855,02

Baştaş Başkent Çimento11,900,85-31,49
Batı Çimento12,96-0,54175,16
Batısöke Çimento2,080,00-14,75
Bayrak Taban Sanayi10,511,94-0,94
Bera Holding11,010,73-45,71
Berkosan Yalıtım9,23-0,433,48
Beşiktaş Futbol Yat.6,12-1,9251,49
Beyaz Filo8,77-1,24-12,99
Bilici Yatırım18,210,72229,10
Bim Mağazalar61,750,08-13,39
Biotrend Çevre ve Enerji28,86-0,35

Birko Mensucat0,951,06-14,41
Birlik Mensucat1,99-0,50-42,49
Bizim Mağazaları11,180,45-27,21
BMS Çelik Hasır Sanayi5,956,82

Boğaziçi Beton5,251,94

Borusan Mannesmann24,982,13-10,14
Borusan Yat. Paz.313,604,81-30,97
Bosch Fren Sistemleri866,000,93-29,58
Bossa26,780,7550,03
Brisa20,98-0,768,35
Burçelik18,480,76-12,08
Burçelik Vana22,281,74-55,13
Bursa Çimento3,281,23-34,10
Carrefoursa38,540,63-46,32
Casa Emtia Petrol127,10-5,5719,91
Ceo Event Medya8,01-1,3524,57
Coca Cola İçecek80,601,0726,91
Cosmos Yat. Holding9,003,2111,66
Credıtwest Faktorıng4,400,92-25,04
Çan2 Termik10,820,37

Çelebi186,303,732,07
Çelik Halat6,121,49-32,73
Çemaş Döküm1,150,88-32,46
Çemtaş12,900,08-17,89
Çimbeton211,801,68-28,57
Çimentaş26,88-0,44-25,66
Çimsa23,162,9330,11
Çuhadaroğlu Metal7,030,72-7,59
Dagi Giyim2,131,91-37,47
Dagi Yatırım Holding15,00-0,7316,28
Dardanel14,302,88-57,31
Datagate Bilgisayar11,310,09-29,80
Demısaş Döküm7,48-0,2715,51
Denge Holding1,112,78-63,46
Deniz GMYO1,821,11-1,20
Derimod11,490,7017,97
Derlüks Yatırım Holding4,222,18-52,15
Desa Deri11,210,2715,09
Despec Bilgisayar9,11-0,11-30,25
Deva Holding24,920,813,58
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,420,48-3,30
Diriteks Diriliş Tekstil3,229,52-13,67
Ditaş Doğan15,246,5717,18
DO-CO685,60-2,548,83
Doğan Burda13,801,62-38,50
Doğan Holding2,68-0,37-10,61
Doğtaş Kelebek Mobilya2,155,39-7,68
Doğusan6,37-2,1545,43
Doğuş GMYO7,910,13-3,18
Doğuş Otomotiv25,305,42-2,41
Döktaş Dökümcülük28,903,21-5,62
Duran Doğan Basım10,370,10-1,14
Dyo Boya11,543,132,60
Eczacıbaşı İlaç5,81-0,85-19,33
Eczacıbaşı Yatırım38,101,3341,54
E-Data Teknoloji Pazarlama8,939,98

Edip Gayrimenkul4,199,9726,20
Ege Endüstri1.280,003,90-23,12
Ege Gübre173,201,4120,73
Ege Profil27,002,20-29,39
Ege Seramik12,101,0925,23
Egeplast24,043,09-27,81
Ekiz Kimya7,49-6,375,05
Emek Elektrik2,224,72-22,25
Eminiş Ambalaj20,500,10-44,35
Emlak Konut GMYO1,80-0,55-14,88
Enerjisa Enerji9,980,40-13,45
Enka İnşaat8,97-0,9927,38
Erbosan140,00-2,30245,21
Ereğli Demir Çelik18,10-0,4937,78
Ersu Gıda3,461,17-29,96
Escar Turizm Taşımacılık16,415,06

Escort Teknoloji5,334,31-18,87
Esenboğa Elektrik30,021,1557,78
Etiler Gıda5,741,5944,22
Euro Kapital Yat. Ort.7,13-0,5686,67
Euro Trend Yat. Ort.3,360,60-5,04
Euro Yat. Ort.3,891,57-12,42
Euro Yatırım Holding3,161,9411,27
Fade Gıda16,094,28159,94
Fenerbahçe Futbol36,12-1,6322,19
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,451,66-16,89
F-M İzmit Piston99,050,81-19,21
Fonet Bilgi Teknolojileri12,251,07-5,99
Ford Otosan171,80-2,1140,66
Formet Celik Kapi Sanayi1,170,00-52,31
Frigo Pak Gıda16,51-0,84-21,31
Galata Wind Enerji3,512,63

Galatasaray Sportif3,731,91-7,90
Garanti Bankası8,35-0,95-17,74
Garanti Faktoring9,02-1,20-18,96
Garanti Yat. Ort.2,270,44-29,72
Gedik Y. Men. Değ.7,58-1,9427,91
Gediz Ambalaj39,70-2,1248,13
Gentaş3,870,52-33,98
Gersan Elektrik6,14-0,160,00
Global Men. Değ.6,090,661,33
Global Yat. Holding3,100,00-33,76
Good-Year6,930,29-13,03
Göltaş Çimento38,501,53-6,20
Gözde Girişim5,200,58-34,84
GSD Denizcilik5,610,1811,31
GSD Holding1,77-0,56-29,48
Gübre Fabrik.49,52-2,04-42,45
Güler Yat. Holding2,372,16-31,56
Halk GMYO2,49-3,11-18,31
Hatay Tekstil16,45-0,4220,64
Hedef Girişim2,73-1,098,13
Hektaş7,620,0042,63
HUB Girişim11,151,27-38,74
Hürriyet Gzt.1,301,56-38,10
ICBC Turkey Bank5,151,78-20,77
İdealist Danışmanlık55,506,83312,33
İdealist GMYO1,861,09-21,62
İhlas Ev Aletleri1,012,02-45,79
İhlas Gayrimenkul0,990,00-20,80
İhlas Gazetecilik1,09-1,80-55,75
İhlas Holding0,560,00-50,12
İhlas Yayın Holding0,720,00-36,84
İndeks Bilgisayar5,98-0,1728,71
Info Yatırım4,000,00-14,36
İntema36,56-1,72-8,37
Inveo Yatırım Holding114,50-1,12158,93
İpek Doğal Enerji11,38-0,35-13,00
İskenderun Demir Çelik11,070,0922,51
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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