Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,26 9,81 -32,04 Acıpayam Selüloz 15,80 0,38 -7,71 Adel Kalemcilik 24,50 1,58 -28,44 Adese Gayrimenkul 1,14 0,88 -59,29 Afyon Çimento 3,74 1,08 -26,81 AGESA Hayat Emeklilik 17,83 0,45 1,40 Ak Enerji 1,41 8,46 -36,20 Akbank 5,24 -0,95 -22,46 Akçansa 14,39 0,56 -10,63 Akdeniz Yatırım Hold. 1,78 1,14 -25,93 Akfen GMYO 3,69 0,00 -24,07 Akın Tekstil 33,88 0,24 6,68 Akiş GMYO 1,78 0,56 -36,25 Akmerkez GMYO 40,34 3,44 -35,41 Aksa 15,65 -0,32 13,29 Aksa Enerji 11,86 0,76 59,41 Aksigorta 7,87 -0,13 -9,52 Aksu Enerji 8,04 -0,99 6,53 Alarko Carrıer 293,80 10,00 -19,18 Alarko GMYO 19,83 -0,20 -21,72 Alarko Holding 9,26 0,00 8,67 Albaraka Türk 1,49 -0,67 -23,20 Alcatel Lucent Teletaş 22,04 0,09 -25,69 Alkim Kağıt 15,58 3,59 20,37 Alkim Kimya 14,94 1,98 6,06 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,61 0,63 -26,48 Altınyunus Çeşme 61,95 -0,16 24,00 Anadolu Efes 22,08 -1,25 3,36 Anadolu Grubu Holding 24,22 2,63 -7,29 Anadolu Hayat Emek. 9,08 2,02 13,00 Anadolu Isuzu 15,40 1,25 -14,44 Anadolu Sigorta 6,21 1,14 -13,99 Anel Elektrik 2,78 0,00 -12,30 Arçelik 33,42 2,20 17,43 ARD Bilişim Teknolojileri 52,85 1,34 9,92 Arena Bilgisayar 10,81 -1,28 -0,85 Armada Bilgisayar 55,90 1,64 13,90 Arsan Tekstil 4,30 0,70 6,56 Arzum Ev Aletleri 16,18 -0,31 -33,04 Aselsan 14,46 -0,14 -20,77 Ata GMYO 3,61 1,12 -34,48 Atakule GMYO 2,31 3,59 -1,33 Atlantis Yatırım Holding 3,78 2,16 -32,01 Atlas Yat. Ort. 1,68 0,60 -4,00 ATP Ticari Bilgisayar 30,90 9,96 Avrasya GMYO 3,00 -3,23 14,53 Avrasya Petrol ve Tur. 3,00 -0,99 -6,25 Avrupa Yatırım Holding 4,70 -2,49 -21,67 Aydem Enerji 6,18 3,00 Ayen Enerji 4,41 0,46 -18,48 Ayes Çelik Hasır ve Çit 18,00 0,00 59,58 Aygaz 14,05 -0,57 -0,96 Bagfaş 16,64 9,98 -16,80 Bak Ambalaj 19,06 -0,16 -3,62 Balatacılar Balatacılık 5,00 0,40 -39,32 Bantaş Ambalaj 5,40 -1,46 15,14 Banvit 61,40 -0,97 18,08 Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO 14,85 5,02 Baştaş Başkent Çimento 11,90 0,85 -31,49 Batı Çimento 12,96 -0,54 175,16 Batısöke Çimento 2,08 0,00 -14,75 Bayrak Taban Sanayi 10,51 1,94 -0,94 Bera Holding 11,01 0,73 -45,71 Berkosan Yalıtım 9,23 -0,43 3,48 Beşiktaş Futbol Yat. 6,12 -1,92 51,49 Beyaz Filo 8,77 -1,24 -12,99 Bilici Yatırım 18,21 0,72 229,10 Bim Mağazalar 61,75 0,08 -13,39 Biotrend Çevre ve Enerji 28,86 -0,35 Birko Mensucat 0,95 1,06 -14,41 Birlik Mensucat 1,99 -0,50 -42,49 Bizim Mağazaları 11,18 0,45 -27,21 BMS Çelik Hasır Sanayi 5,95 6,82 Boğaziçi Beton 5,25 1,94 Borusan Mannesmann 24,98 2,13 -10,14 Borusan Yat. Paz. 313,60 4,81 -30,97 Bosch Fren Sistemleri 866,00 0,93 -29,58 Bossa 26,78 0,75 50,03 Brisa 20,98 -0,76 8,35 Burçelik 18,48 0,76 -12,08 Burçelik Vana 22,28 1,74 -55,13 Bursa Çimento 3,28 1,23 -34,10 Carrefoursa 38,54 0,63 -46,32 Casa Emtia Petrol 127,10 -5,57 19,91 Ceo Event Medya 8,01 -1,35 24,57 Coca Cola İçecek 80,60 1,07 26,91 Cosmos Yat. Holding 9,00 3,21 11,66 Credıtwest Faktorıng 4,40 0,92 -25,04 Çan2 Termik 10,82 0,37 Çelebi 186,30 3,73 2,07 Çelik Halat 6,12 1,49 -32,73 Çemaş Döküm 1,15 0,88 -32,46 Çemtaş 12,90 0,08 -17,89 Çimbeton 211,80 1,68 -28,57 Çimentaş 26,88 -0,44 -25,66 Çimsa 23,16 2,93 30,11 Çuhadaroğlu Metal 7,03 0,72 -7,59 Dagi Giyim 2,13 1,91 -37,47 Dagi Yatırım Holding 15,00 -0,73 16,28 Dardanel 14,30 2,88 -57,31 Datagate Bilgisayar 11,31 0,09 -29,80 Demısaş Döküm 7,48 -0,27 15,51 Denge Holding 1,11 2,78 -63,46 Deniz GMYO 1,82 1,11 -1,20 Derimod 11,49 0,70 17,97 Derlüks Yatırım Holding 4,22 2,18 -52,15 Desa Deri 11,21 0,27 15,09 Despec Bilgisayar 9,11 -0,11 -30,25 Deva Holding 24,92 0,81 3,58 Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,42 0,48 -3,30 Diriteks Diriliş Tekstil 3,22 9,52 -13,67 Ditaş Doğan 15,24 6,57 17,18 DO-CO 685,60 -2,54 8,83 Doğan Burda 13,80 1,62 -38,50 Doğan Holding 2,68 -0,37 -10,61 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,15 5,39 -7,68 Doğusan 6,37 -2,15 45,43 Doğuş GMYO 7,91 0,13 -3,18 Doğuş Otomotiv 25,30 5,42 -2,41 Döktaş Dökümcülük 28,90 3,21 -5,62 Duran Doğan Basım 10,37 0,10 -1,14 Dyo Boya 11,54 3,13 2,60 Eczacıbaşı İlaç 5,81 -0,85 -19,33 Eczacıbaşı Yatırım 38,10 1,33 41,54 E-Data Teknoloji Pazarlama 8,93 9,98 Edip Gayrimenkul 4,19 9,97 26,20 Ege Endüstri 1.280,00 3,90 -23,12 Ege Gübre 173,20 1,41 20,73 Ege Profil 27,00 2,20 -29,39 Ege Seramik 12,10 1,09 25,23 Egeplast 24,04 3,09 -27,81 Ekiz Kimya 7,49 -6,37 5,05 Emek Elektrik 2,22 4,72 -22,25 Eminiş Ambalaj 20,50 0,10 -44,35 Emlak Konut GMYO 1,80 -0,55 -14,88 Enerjisa Enerji 9,98 0,40 -13,45 Enka İnşaat 8,97 -0,99 27,38 Erbosan 140,00 -2,30 245,21 Ereğli Demir Çelik 18,10 -0,49 37,78 Ersu Gıda 3,46 1,17 -29,96 Escar Turizm Taşımacılık 16,41 5,06 Escort Teknoloji 5,33 4,31 -18,87 Esenboğa Elektrik 30,02 1,15 57,78 Etiler Gıda 5,74 1,59 44,22 Euro Kapital Yat. Ort. 7,13 -0,56 86,67 Euro Trend Yat. Ort. 3,36 0,60 -5,04 Euro Yat. Ort. 3,89 1,57 -12,42 Euro Yatırım Holding 3,16 1,94 11,27 Fade Gıda 16,09 4,28 159,94 Fenerbahçe Futbol 36,12 -1,63 22,19 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,45 1,66 -16,89 F-M İzmit Piston 99,05 0,81 -19,21 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,25 1,07 -5,99 Ford Otosan 171,80 -2,11 40,66 Formet Celik Kapi Sanayi 1,17 0,00 -52,31 Frigo Pak Gıda 16,51 -0,84 -21,31 Galata Wind Enerji 3,51 2,63 Galatasaray Sportif 3,73 1,91 -7,90 Garanti Bankası 8,35 -0,95 -17,74 Garanti Faktoring 9,02 -1,20 -18,96 Garanti Yat. Ort. 2,27 0,44 -29,72 Gedik Y. Men. Değ. 7,58 -1,94 27,91 Gediz Ambalaj 39,70 -2,12 48,13 Gentaş 3,87 0,52 -33,98 Gersan Elektrik 6,14 -0,16 0,00 Global Men. Değ. 6,09 0,66 1,33 Global Yat. Holding 3,10 0,00 -33,76 Good-Year 6,93 0,29 -13,03 Göltaş Çimento 38,50 1,53 -6,20 Gözde Girişim 5,20 0,58 -34,84 GSD Denizcilik 5,61 0,18 11,31 GSD Holding 1,77 -0,56 -29,48 Gübre Fabrik. 49,52 -2,04 -42,45 Güler Yat. Holding 2,37 2,16 -31,56 Halk GMYO 2,49 -3,11 -18,31 Hatay Tekstil 16,45 -0,42 20,64 Hedef Girişim 2,73 -1,09 8,13 Hektaş 7,62 0,00 42,63 HUB Girişim 11,15 1,27 -38,74 Hürriyet Gzt. 1,30 1,56 -38,10 ICBC Turkey Bank 5,15 1,78 -20,77 İdealist Danışmanlık 55,50 6,83 312,33 İdealist GMYO 1,86 1,09 -21,62 İhlas Ev Aletleri 1,01 2,02 -45,79 İhlas Gayrimenkul 0,99 0,00 -20,80 İhlas Gazetecilik 1,09 -1,80 -55,75 İhlas Holding 0,56 0,00 -50,12 İhlas Yayın Holding 0,72 0,00 -36,84 İndeks Bilgisayar 5,98 -0,17 28,71 Info Yatırım 4,00 0,00 -14,36 İntema 36,56 -1,72 -8,37 Inveo Yatırım Holding 114,50 -1,12 158,93 İpek Doğal Enerji 11,38 -0,35 -13,00 İskenderun Demir Çelik 11,07 0,09 22,51 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara