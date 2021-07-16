Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,26
|9,81
|-32,04
|Acıpayam Selüloz
|15,80
|0,38
|-7,71
|Adel Kalemcilik
|24,50
|1,58
|-28,44
|Adese Gayrimenkul
|1,14
|0,88
|-59,29
|Afyon Çimento
|3,74
|1,08
|-26,81
|AGESA Hayat Emeklilik
|17,83
|0,45
|1,40
|Ak Enerji
|1,41
|8,46
|-36,20
|Akbank
|5,24
|-0,95
|-22,46
|Akçansa
|14,39
|0,56
|-10,63
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,78
|1,14
|-25,93
|Akfen GMYO
|3,69
|0,00
|-24,07
|Akın Tekstil
|33,88
|0,24
|6,68
|Akiş GMYO
|1,78
|0,56
|-36,25
|Akmerkez GMYO
|40,34
|3,44
|-35,41
|Aksa
|15,65
|-0,32
|13,29
|Aksa Enerji
|11,86
|0,76
|59,41
|Aksigorta
|7,87
|-0,13
|-9,52
|Aksu Enerji
|8,04
|-0,99
|6,53
|Alarko Carrıer
|293,80
|10,00
|-19,18
|Alarko GMYO
|19,83
|-0,20
|-21,72
|Alarko Holding
|9,26
|0,00
|8,67
|Albaraka Türk
|1,49
|-0,67
|-23,20
|Alcatel Lucent Teletaş
|22,04
|0,09
|-25,69
|Alkim Kağıt
|15,58
|3,59
|20,37
|Alkim Kimya
|14,94
|1,98
|6,06
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,61
|0,63
|-26,48
|Altınyunus Çeşme
|61,95
|-0,16
|24,00
|Anadolu Efes
|22,08
|-1,25
|3,36
|Anadolu Grubu Holding
|24,22
|2,63
|-7,29
|Anadolu Hayat Emek.
|9,08
|2,02
|13,00
|Anadolu Isuzu
|15,40
|1,25
|-14,44
|Anadolu Sigorta
|6,21
|1,14
|-13,99
|Anel Elektrik
|2,78
|0,00
|-12,30
|Arçelik
|33,42
|2,20
|17,43
|ARD Bilişim Teknolojileri
|52,85
|1,34
|9,92
|Arena Bilgisayar
|10,81
|-1,28
|-0,85
|Armada Bilgisayar
|55,90
|1,64
|13,90
|Arsan Tekstil
|4,30
|0,70
|6,56
|Arzum Ev Aletleri
|16,18
|-0,31
|-33,04
|Aselsan
|14,46
|-0,14
|-20,77
|Ata GMYO
|3,61
|1,12
|-34,48
|Atakule GMYO
|2,31
|3,59
|-1,33
|Atlantis Yatırım Holding
|3,78
|2,16
|-32,01
|Atlas Yat. Ort.
|1,68
|0,60
|-4,00
|ATP Ticari Bilgisayar
|30,90
|9,96
|Avrasya GMYO
|3,00
|-3,23
|14,53
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,00
|-0,99
|-6,25
|Avrupa Yatırım Holding
|4,70
|-2,49
|-21,67
|Aydem Enerji
|6,18
|3,00
|Ayen Enerji
|4,41
|0,46
|-18,48
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|18,00
|0,00
|59,58
|Aygaz
|14,05
|-0,57
|-0,96
|Bagfaş
|16,64
|9,98
|-16,80
|Bak Ambalaj
|19,06
|-0,16
|-3,62
|Balatacılar Balatacılık
|5,00
|0,40
|-39,32
|Bantaş Ambalaj
|5,40
|-1,46
|15,14
|Banvit
|61,40
|-0,97
|18,08
|Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO
|14,85
|5,02
|Baştaş Başkent Çimento
|11,90
|0,85
|-31,49
|Batı Çimento
|12,96
|-0,54
|175,16
|Batısöke Çimento
|2,08
|0,00
|-14,75
|Bayrak Taban Sanayi
|10,51
|1,94
|-0,94
|Bera Holding
|11,01
|0,73
|-45,71
|Berkosan Yalıtım
|9,23
|-0,43
|3,48
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,12
|-1,92
|51,49
|Beyaz Filo
|8,77
|-1,24
|-12,99
|Bilici Yatırım
|18,21
|0,72
|229,10
|Bim Mağazalar
|61,75
|0,08
|-13,39
|Biotrend Çevre ve Enerji
|28,86
|-0,35
|Birko Mensucat
|0,95
|1,06
|-14,41
|Birlik Mensucat
|1,99
|-0,50
|-42,49
|Bizim Mağazaları
|11,18
|0,45
|-27,21
|BMS Çelik Hasır Sanayi
|5,95
|6,82
|Boğaziçi Beton
|5,25
|1,94
|Borusan Mannesmann
|24,98
|2,13
|-10,14
|Borusan Yat. Paz.
|313,60
|4,81
|-30,97
|Bosch Fren Sistemleri
|866,00
|0,93
|-29,58
|Bossa
|26,78
|0,75
|50,03
|Brisa
|20,98
|-0,76
|8,35
|Burçelik
|18,48
|0,76
|-12,08
|Burçelik Vana
|22,28
|1,74
|-55,13
|Bursa Çimento
|3,28
|1,23
|-34,10
|Carrefoursa
|38,54
|0,63
|-46,32
|Casa Emtia Petrol
|127,10
|-5,57
|19,91
|Ceo Event Medya
|8,01
|-1,35
|24,57
|Coca Cola İçecek
|80,60
|1,07
|26,91
|Cosmos Yat. Holding
|9,00
|3,21
|11,66
|Credıtwest Faktorıng
|4,40
|0,92
|-25,04
|Çan2 Termik
|10,82
|0,37
|Çelebi
|186,30
|3,73
|2,07
|Çelik Halat
|6,12
|1,49
|-32,73
|Çemaş Döküm
|1,15
|0,88
|-32,46
|Çemtaş
|12,90
|0,08
|-17,89
|Çimbeton
|211,80
|1,68
|-28,57
|Çimentaş
|26,88
|-0,44
|-25,66
|Çimsa
|23,16
|2,93
|30,11
|Çuhadaroğlu Metal
|7,03
|0,72
|-7,59
|Dagi Giyim
|2,13
|1,91
|-37,47
|Dagi Yatırım Holding
|15,00
|-0,73
|16,28
|Dardanel
|14,30
|2,88
|-57,31
|Datagate Bilgisayar
|11,31
|0,09
|-29,80
|Demısaş Döküm
|7,48
|-0,27
|15,51
|Denge Holding
|1,11
|2,78
|-63,46
|Deniz GMYO
|1,82
|1,11
|-1,20
|Derimod
|11,49
|0,70
|17,97
|Derlüks Yatırım Holding
|4,22
|2,18
|-52,15
|Desa Deri
|11,21
|0,27
|15,09
|Despec Bilgisayar
|9,11
|-0,11
|-30,25
|Deva Holding
|24,92
|0,81
|3,58
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,42
|0,48
|-3,30
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,22
|9,52
|-13,67
|Ditaş Doğan
|15,24
|6,57
|17,18
|DO-CO
|685,60
|-2,54
|8,83
|Doğan Burda
|13,80
|1,62
|-38,50
|Doğan Holding
|2,68
|-0,37
|-10,61
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,15
|5,39
|-7,68
|Doğusan
|6,37
|-2,15
|45,43
|Doğuş GMYO
|7,91
|0,13
|-3,18
|Doğuş Otomotiv
|25,30
|5,42
|-2,41
|Döktaş Dökümcülük
|28,90
|3,21
|-5,62
|Duran Doğan Basım
|10,37
|0,10
|-1,14
|Dyo Boya
|11,54
|3,13
|2,60
|Eczacıbaşı İlaç
|5,81
|-0,85
|-19,33
|Eczacıbaşı Yatırım
|38,10
|1,33
|41,54
|E-Data Teknoloji Pazarlama
|8,93
|9,98
|Edip Gayrimenkul
|4,19
|9,97
|26,20
|Ege Endüstri
|1.280,00
|3,90
|-23,12
|Ege Gübre
|173,20
|1,41
|20,73
|Ege Profil
|27,00
|2,20
|-29,39
|Ege Seramik
|12,10
|1,09
|25,23
|Egeplast
|24,04
|3,09
|-27,81
|Ekiz Kimya
|7,49
|-6,37
|5,05
|Emek Elektrik
|2,22
|4,72
|-22,25
|Eminiş Ambalaj
|20,50
|0,10
|-44,35
|Emlak Konut GMYO
|1,80
|-0,55
|-14,88
|Enerjisa Enerji
|9,98
|0,40
|-13,45
|Enka İnşaat
|8,97
|-0,99
|27,38
|Erbosan
|140,00
|-2,30
|245,21
|Ereğli Demir Çelik
|18,10
|-0,49
|37,78
|Ersu Gıda
|3,46
|1,17
|-29,96
|Escar Turizm Taşımacılık
|16,41
|5,06
|Escort Teknoloji
|5,33
|4,31
|-18,87
|Esenboğa Elektrik
|30,02
|1,15
|57,78
|Etiler Gıda
|5,74
|1,59
|44,22
|Euro Kapital Yat. Ort.
|7,13
|-0,56
|86,67
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,36
|0,60
|-5,04
|Euro Yat. Ort.
|3,89
|1,57
|-12,42
|Euro Yatırım Holding
|3,16
|1,94
|11,27
|Fade Gıda
|16,09
|4,28
|159,94
|Fenerbahçe Futbol
|36,12
|-1,63
|22,19
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,45
|1,66
|-16,89
|F-M İzmit Piston
|99,05
|0,81
|-19,21
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,25
|1,07
|-5,99
|Ford Otosan
|171,80
|-2,11
|40,66
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,17
|0,00
|-52,31
|Frigo Pak Gıda
|16,51
|-0,84
|-21,31
|Galata Wind Enerji
|3,51
|2,63
|Galatasaray Sportif
|3,73
|1,91
|-7,90
|Garanti Bankası
|8,35
|-0,95
|-17,74
|Garanti Faktoring
|9,02
|-1,20
|-18,96
|Garanti Yat. Ort.
|2,27
|0,44
|-29,72
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,58
|-1,94
|27,91
|Gediz Ambalaj
|39,70
|-2,12
|48,13
|Gentaş
|3,87
|0,52
|-33,98
|Gersan Elektrik
|6,14
|-0,16
|0,00
|Global Men. Değ.
|6,09
|0,66
|1,33
|Global Yat. Holding
|3,10
|0,00
|-33,76
|Good-Year
|6,93
|0,29
|-13,03
|Göltaş Çimento
|38,50
|1,53
|-6,20
|Gözde Girişim
|5,20
|0,58
|-34,84
|GSD Denizcilik
|5,61
|0,18
|11,31
|GSD Holding
|1,77
|-0,56
|-29,48
|Gübre Fabrik.
|49,52
|-2,04
|-42,45
|Güler Yat. Holding
|2,37
|2,16
|-31,56
|Halk GMYO
|2,49
|-3,11
|-18,31
|Hatay Tekstil
|16,45
|-0,42
|20,64
|Hedef Girişim
|2,73
|-1,09
|8,13
|Hektaş
|7,62
|0,00
|42,63
|HUB Girişim
|11,15
|1,27
|-38,74
|Hürriyet Gzt.
|1,30
|1,56
|-38,10
|ICBC Turkey Bank
|5,15
|1,78
|-20,77
|İdealist Danışmanlık
|55,50
|6,83
|312,33
|İdealist GMYO
|1,86
|1,09
|-21,62
|İhlas Ev Aletleri
|1,01
|2,02
|-45,79
|İhlas Gayrimenkul
|0,99
|0,00
|-20,80
|İhlas Gazetecilik
|1,09
|-1,80
|-55,75
|İhlas Holding
|0,56
|0,00
|-50,12
|İhlas Yayın Holding
|0,72
|0,00
|-36,84
|İndeks Bilgisayar
|5,98
|-0,17
|28,71
|Info Yatırım
|4,00
|0,00
|-14,36
|İntema
|36,56
|-1,72
|-8,37
|Inveo Yatırım Holding
|114,50
|-1,12
|158,93
|İpek Doğal Enerji
|11,38
|-0,35
|-13,00
|İskenderun Demir Çelik
|11,07
|0,09
|22,51
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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