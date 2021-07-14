Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 4,79 9,86 -38,11 Acıpayam Selüloz 15,74 1,03 -8,06 Adel Kalemcilik 24,12 -0,08 -29,55 Adese Gayrimenkul 1,13 1,80 -59,64 Afyon Çimento 3,70 0,82 -27,59 AGESA Hayat Emeklilik 17,75 1,08 0,94 Ak Enerji 1,30 4,00 -41,18 Akbank 5,29 0,95 -21,72 Akçansa 14,31 2,00 -11,13 Akdeniz Yatırım Hold. 1,76 1,73 -26,76 Akfen GMYO 3,69 2,50 -24,07 Akın Tekstil 33,80 2,80 6,42 Akiş GMYO 1,77 0,00 -36,61 Akmerkez GMYO 39,00 0,52 -37,55 Aksa 15,70 1,55 13,65 Aksa Enerji 11,77 2,62 58,20 Aksigorta 7,88 1,42 -9,41 Aksu Enerji 8,12 -0,25 7,59 Alarko Carrıer 267,10 9,96 -26,52 Alarko GMYO 19,87 1,90 -21,56 Alarko Holding 9,26 2,66 8,67 Albaraka Türk 1,50 0,00 -22,68 Alcatel Lucent Teletaş 22,02 2,71 -25,76 Alkim Kağıt 15,04 2,17 16,20 Alkim Kimya 14,65 0,96 4,00 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,60 4,58 -26,94 Altınyunus Çeşme 62,05 -1,51 24,20 Anadolu Efes 22,36 2,29 4,68 Anadolu Grubu Holding 23,60 2,52 -9,66 Anadolu Hayat Emek. 8,90 3,49 10,76 Anadolu Isuzu 15,21 2,77 -15,50 Anadolu Sigorta 6,14 -0,16 -14,96 Anel Elektrik 2,78 2,96 -12,30 Arçelik 32,70 1,11 14,90 ARD Bilişim Teknolojileri 52,15 3,17 8,47 Arena Bilgisayar 10,95 -2,14 0,44 Armada Bilgisayar 55,00 3,77 12,06 Arsan Tekstil 4,27 3,39 5,82 Arzum Ev Aletleri 16,23 2,20 -32,84 Aselsan 14,48 1,83 -20,66 Ata GMYO 3,57 -0,56 -35,21 Atakule GMYO 2,23 4,69 -4,75 Atlantis Yatırım Holding 3,70 0,00 -33,45 Atlas Yat. Ort. 1,67 1,83 -4,57 ATP Ticari Bilgisayar 28,10 1,81 Avrasya GMYO 3,10 2,65 18,35 Avrasya Petrol ve Tur. 3,03 1,00 -5,31 Avrupa Yatırım Holding 4,82 0,42 -19,67 Aydem Enerji 6,00 0,67 Ayen Enerji 4,39 3,54 -18,85 Ayes Çelik Hasır ve Çit 18,00 4,05 59,58 Aygaz 14,13 0,07 -0,40 Bagfaş 15,13 0,20 -24,35 Bak Ambalaj 19,09 3,19 -3,47 Balatacılar Balatacılık 4,98 4,84 -39,56 Bantaş Ambalaj 5,48 3,79 16,84 Banvit 62,00 -1,90 19,23 Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO 14,14 2,61 Baştaş Başkent Çimento 11,80 -0,84 -32,07 Batı Çimento 13,03 4,66 176,65 Batısöke Çimento 2,08 0,97 -14,75 Bayrak Taban Sanayi 10,31 -0,10 -2,83 Bera Holding 10,93 0,46 -46,10 Berkosan Yalıtım 9,27 2,54 3,92 Beşiktaş Futbol Yat. 6,24 4,87 54,46 Beyaz Filo 8,88 4,47 -11,90 Bilici Yatırım 18,08 8,00 226,75 Bim Mağazalar 61,70 0,82 -13,46 Biotrend Çevre ve Enerji 28,96 3,35 Birko Mensucat 0,94 0,00 -15,32 Birlik Mensucat 2,00 0,00 -42,20 Bizim Mağazaları 11,13 1,18 -27,54 BMS Çelik Hasır Sanayi 5,57 -0,18 Boğaziçi Beton 5,15 6,40 Borusan Mannesmann 24,46 7,09 -12,01 Borusan Yat. Paz. 299,20 10,00 -34,14 Bosch Fren Sistemleri 858,00 1,63 -30,23 Bossa 26,58 1,14 48,91 Brisa 21,14 2,62 9,18 Burçelik 18,34 1,83 -12,75 Burçelik Vana 21,90 1,01 -55,90 Bursa Çimento 3,24 1,57 -34,91 Carrefoursa 38,30 3,12 -46,66 Casa Emtia Petrol 134,60 1,13 26,98 Ceo Event Medya 8,12 1,75 26,28 Coca Cola İçecek 79,75 1,53 25,57 Cosmos Yat. Holding 8,72 1,51 8,19 Credıtwest Faktorıng 4,36 9,82 -25,72 Çan2 Termik 10,78 -0,09 Çelebi 179,60 2,22 -1,60 Çelik Halat 6,03 2,90 -33,72 Çemaş Döküm 1,14 1,79 -33,04 Çemtaş 12,89 1,50 -17,96 Çimbeton 208,30 3,12 -29,75 Çimentaş 27,00 -0,44 -25,33 Çimsa 22,50 0,27 26,40 Çuhadaroğlu Metal 6,98 1,45 -8,25 Dagi Giyim 2,09 0,97 -38,64 Dagi Yatırım Holding 15,11 0,13 17,13 Dardanel 13,90 1,46 -58,51 Datagate Bilgisayar 11,30 1,35 -29,86 Demısaş Döküm 7,50 2,04 15,82 Denge Holding 1,08 -6,09 -64,44 Deniz GMYO 1,80 0,00 -2,28 Derimod 11,41 0,97 17,15 Derlüks Yatırım Holding 4,13 0,73 -53,17 Desa Deri 11,18 -0,36 14,78 Despec Bilgisayar 9,12 1,45 -30,17 Deva Holding 24,72 0,73 2,75 Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,37 0,19 -3,76 Diriteks Diriliş Tekstil 2,94 0,68 -21,18 Ditaş Doğan 14,30 8,01 9,95 DO-CO 703,50 0,49 11,67 Doğan Burda 13,58 4,46 -39,48 Doğan Holding 2,69 -0,37 -10,28 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,04 1,49 -12,41 Doğusan 6,51 1,24 48,63 Doğuş GMYO 7,90 0,25 -3,30 Doğuş Otomotiv 24,00 3,09 -7,42 Döktaş Dökümcülük 28,00 -2,10 -8,56 Duran Doğan Basım 10,36 2,27 -1,24 Dyo Boya 11,19 0,90 -0,51 Eczacıbaşı İlaç 5,86 0,00 -18,63 Eczacıbaşı Yatırım 37,60 2,12 39,68 E-Data Teknoloji Pazarlama 8,12 9,88 Edip Gayrimenkul 3,81 9,80 14,76 Ege Endüstri 1.232,00 1,37 -26,00 Ege Gübre 170,80 3,45 19,06 Ege Profil 26,42 2,72 -30,91 Ege Seramik 11,97 1,87 23,88 Egeplast 23,32 2,64 -29,97 Ekiz Kimya 8,00 8,11 12,20 Emek Elektrik 2,12 1,44 -25,75 Eminiş Ambalaj 20,48 0,39 -44,41 Emlak Konut GMYO 1,81 1,12 -14,41 Enerjisa Enerji 9,94 0,40 -13,79 Enka İnşaat 9,06 2,95 28,66 Erbosan 143,30 0,92 253,35 Ereğli Demir Çelik 18,19 1,51 38,47 Ersu Gıda 3,42 0,59 -30,77 Escar Turizm Taşımacılık 15,62 1,30 Escort Teknoloji 5,11 1,79 -22,22 Esenboğa Elektrik 29,68 4,21 56,00 Etiler Gıda 5,65 -0,53 41,96 Euro Kapital Yat. Ort. 7,17 5,13 87,72 Euro Trend Yat. Ort. 3,34 2,14 -5,60 Euro Yat. Ort. 3,83 1,59 -13,77 Euro Yatırım Holding 3,10 9,93 9,15 Fade Gıda 15,43 8,97 149,27 Fenerbahçe Futbol 36,72 -0,27 24,22 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,41 0,42 -18,25 F-M İzmit Piston 98,25 4,52 -19,86 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,12 0,17 -6,98 Ford Otosan 175,50 3,97 43,69 Formet Celik Kapi Sanayi 1,17 4,46 -52,31 Frigo Pak Gıda 16,65 2,59 -20,64 Galata Wind Enerji 3,42 0,29 Galatasaray Sportif 3,66 1,10 -9,63 Garanti Bankası 8,43 -0,24 -16,95 Garanti Faktoring 9,13 0,55 -17,97 Garanti Yat. Ort. 2,26 0,89 -30,03 Gedik Y. Men. Değ. 7,73 -0,13 30,44 Gediz Ambalaj 40,56 1,25 51,34 Gentaş 3,85 1,05 -34,32 Gersan Elektrik 6,15 -1,28 0,16 Global Men. Değ. 6,05 1,17 0,67 Global Yat. Holding 3,10 0,65 -33,76 Good-Year 6,91 1,77 -13,28 Göltaş Çimento 37,92 1,66 -7,61 Gözde Girişim 5,17 0,39 -35,21 GSD Denizcilik 5,60 2,75 11,11 GSD Holding 1,78 1,14 -29,08 Gübre Fabrik. 50,55 4,23 -41,26 Güler Yat. Holding 2,32 -0,85 -33,00 Halk GMYO 2,57 4,47 -15,68 Hatay Tekstil 16,52 2,99 21,15 Hedef Girişim 2,76 0,36 9,32 Hektaş 7,62 2,42 42,63 HUB Girişim 11,01 1,57 -39,51 Hürriyet Gzt. 1,28 -0,78 -39,05 ICBC Turkey Bank 5,06 0,60 -22,15 İdealist Danışmanlık 51,95 9,92 285,96 İdealist GMYO 1,84 0,55 -22,46 İhlas Ev Aletleri 0,99 2,06 -46,86 İhlas Gayrimenkul 0,99 2,06 -20,80 İhlas Gazetecilik 1,11 3,74 -54,94 İhlas Holding 0,56 1,82 -50,12 İhlas Yayın Holding 0,72 4,35 -36,84 İndeks Bilgisayar 5,99 3,28 28,93 Info Yatırım 4,00 0,76 -14,36 İntema 37,20 3,28 -6,77 Inveo Yatırım Holding 115,80 0,70 161,87 İpek Doğal Enerji 11,42 3,16 -12,69 İskenderun Demir Çelik 11,06 1,10 22,40 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 503 bin 700 liraya yükseldi Avrupa Merkez Bankası yeni projesini odaklandı! Dijital euro geliyor Altının kilogramı 500 bin liraya yükseldi