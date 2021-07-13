Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 4,36 -3,54 -43,67 Acıpayam Selüloz 15,58 -3,35 -9,00 Adel Kalemcilik 24,14 0,00 -29,49 Adese Gayrimenkul 1,11 -2,63 -60,36 Afyon Çimento 3,67 -1,34 -28,18 AGESA Hayat Emeklilik 17,56 -1,73 -0,14 Ak Enerji 1,25 -1,57 -43,44 Akbank 5,24 -0,95 -22,46 Akçansa 14,03 -2,23 -12,87 Akdeniz Yatırım Hold. 1,73 -2,26 -28,01 Akfen GMYO 3,60 -0,83 -25,93 Akın Tekstil 32,88 -0,90 3,53 Akiş GMYO 1,77 0,00 -36,61 Akmerkez GMYO 38,80 -2,51 -37,87 Aksa 15,46 -2,09 11,91 Aksa Enerji 11,47 0,53 54,17 Aksigorta 7,77 -0,64 -10,67 Aksu Enerji 8,14 0,99 7,85 Alarko Carrıer 242,90 -3,00 -33,18 Alarko GMYO 19,50 -1,02 -23,02 Alarko Holding 9,02 -2,28 5,85 Albaraka Türk 1,50 -1,32 -22,68 Alcatel Lucent Teletaş 21,44 -4,88 -27,71 Alkim Kağıt 14,72 -0,88 13,72 Alkim Kimya 14,51 -0,82 3,00 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,53 1,32 -30,14 Altınyunus Çeşme 63,00 -3,08 26,10 Anadolu Efes 21,86 0,28 2,33 Anadolu Grubu Holding 23,02 -1,29 -11,88 Anadolu Hayat Emek. 8,60 -1,26 7,02 Anadolu Isuzu 14,80 -3,33 -17,78 Anadolu Sigorta 6,15 -0,16 -14,82 Anel Elektrik 2,70 -2,53 -14,83 Arçelik 32,34 0,06 13,64 ARD Bilişim Teknolojileri 50,55 -1,37 5,14 Arena Bilgisayar 11,19 5,27 2,64 Armada Bilgisayar 53,00 -1,85 7,99 Arsan Tekstil 4,13 -1,43 2,35 Arzum Ev Aletleri 15,88 -2,04 -34,28 Aselsan 14,22 -1,39 -22,08 Ata GMYO 3,59 0,84 -34,85 Atakule GMYO 2,13 -0,93 -9,02 Atlantis Yatırım Holding 3,70 -1,33 -33,45 Atlas Yat. Ort. 1,64 -7,87 -6,29 ATP Ticari Bilgisayar 27,60 0,07 Avrasya GMYO 3,02 -3,51 15,30 Avrasya Petrol ve Tur. 3,00 -7,12 -6,25 Avrupa Yatırım Holding 4,80 -9,94 -20,00 Aydem Enerji 5,96 -1,97 Ayen Enerji 4,24 -1,40 -21,63 Ayes Çelik Hasır ve Çit 17,30 -4,95 53,37 Aygaz 14,12 -0,56 -0,47 Bagfaş 15,10 -5,63 -24,50 Bak Ambalaj 18,50 -1,60 -6,45 Balatacılar Balatacılık 4,75 2,15 -42,35 Bantaş Ambalaj 5,28 1,34 12,58 Banvit 63,20 7,21 21,54 Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO 13,78 9,19 Baştaş Başkent Çimento 11,90 -4,88 -31,49 Batı Çimento 12,45 -1,74 164,33 Batısöke Çimento 2,06 1,48 -15,57 Bayrak Taban Sanayi 10,32 0,88 -2,73 Bera Holding 10,88 -2,33 -46,35 Berkosan Yalıtım 9,04 -0,66 1,35 Beşiktaş Futbol Yat. 5,95 -1,82 47,28 Beyaz Filo 8,50 -3,41 -15,67 Bilici Yatırım 16,74 -2,90 202,53 Bim Mağazalar 61,20 -0,16 -14,16 Biotrend Çevre ve Enerji 28,02 0,86 Birko Mensucat 0,94 -6,00 -15,32 Birlik Mensucat 2,00 0,00 -42,20 Bizim Mağazaları 11,00 -2,22 -28,39 BMS Çelik Hasır Sanayi 5,58 0,00 Boğaziçi Beton 4,84 -6,92 Borusan Mannesmann 22,84 0,18 -17,84 Borusan Yat. Paz. 272,00 -1,27 -40,12 Bosch Fren Sistemleri 844,20 -0,68 -31,35 Bossa 26,28 -0,83 47,23 Brisa 20,60 -3,29 6,39 Burçelik 18,01 -3,02 -14,32 Burçelik Vana 21,68 -3,30 -56,34 Bursa Çimento 3,19 -1,24 -35,91 Carrefoursa 37,14 -2,21 -48,27 Casa Emtia Petrol 133,10 3,82 25,57 Ceo Event Medya 7,98 0,13 24,11 Coca Cola İçecek 78,55 -0,57 23,68 Cosmos Yat. Holding 8,59 -2,72 6,58 Credıtwest Faktorıng 3,97 -2,22 -32,37 Çan2 Termik 10,79 0,09 Çelebi 175,70 -1,46 -3,74 Çelik Halat 5,86 -0,68 -35,59 Çemaş Döküm 1,12 -2,61 -34,22 Çemtaş 12,70 -0,70 -19,17 Çimbeton 202,00 -2,65 -31,87 Çimentaş 27,12 -2,09 -25,00 Çimsa 22,44 -3,36 26,07 Çuhadaroğlu Metal 6,88 -2,69 -9,56 Dagi Giyim 2,07 -0,96 -39,23 Dagi Yatırım Holding 15,09 2,17 16,98 Dardanel 13,70 -2,84 -59,10 Datagate Bilgisayar 11,15 -2,36 -30,79 Demısaş Döküm 7,35 1,94 13,51 Denge Holding 1,15 3,60 -62,14 Deniz GMYO 1,80 -1,64 -2,28 Derimod 11,30 -1,22 16,02 Derlüks Yatırım Holding 4,10 1,74 -53,51 Desa Deri 11,22 -3,36 15,20 Despec Bilgisayar 8,99 -1,75 -31,16 Deva Holding 24,54 -2,31 2,00 Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,35 -2,54 -3,94 Diriteks Diriliş Tekstil 2,92 -9,88 -21,72 Ditaş Doğan 13,24 -2,29 1,80 DO-CO 700,10 -4,75 11,13 Doğan Burda 13,00 -1,74 -42,07 Doğan Holding 2,70 1,12 -9,95 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,01 0,50 -13,69 Doğusan 6,43 -1,38 46,80 Doğuş GMYO 7,88 -6,30 -3,55 Doğuş Otomotiv 23,28 -2,18 -10,20 Döktaş Dökümcülük 28,60 0,21 -6,60 Duran Doğan Basım 10,13 -1,55 -3,43 Dyo Boya 11,09 -0,89 -1,40 Eczacıbaşı İlaç 5,86 -1,01 -18,63 Eczacıbaşı Yatırım 36,82 0,49 36,78 E-Data Teknoloji Pazarlama 7,39 9,97 Edip Gayrimenkul 3,47 9,81 4,52 Ege Endüstri 1.215,30 -0,28 -27,00 Ege Gübre 165,10 -0,18 15,09 Ege Profil 25,72 -0,08 -32,74 Ege Seramik 11,75 -0,42 21,60 Egeplast 22,72 -2,66 -31,77 Ekiz Kimya 7,40 -9,98 3,79 Emek Elektrik 2,09 0,97 -26,80 Eminiş Ambalaj 20,40 -3,13 -44,63 Emlak Konut GMYO 1,79 -1,10 -15,35 Enerjisa Enerji 9,90 -1,88 -14,14 Enka İnşaat 8,80 -1,68 24,97 Erbosan 142,00 -1,73 250,14 Ereğli Demir Çelik 17,92 -1,48 36,41 Ersu Gıda 3,40 -2,86 -31,17 Escar Turizm Taşımacılık 15,42 Escort Teknoloji 5,02 -1,18 -23,59 Esenboğa Elektrik 28,48 -2,47 49,69 Etiler Gıda 5,68 -2,07 42,71 Euro Kapital Yat. Ort. 6,82 -8,21 78,56 Euro Trend Yat. Ort. 3,27 -3,25 -7,58 Euro Yat. Ort. 3,77 -3,58 -15,12 Euro Yatırım Holding 2,82 -6,31 -0,70 Fade Gıda 14,16 -9,98 128,76 Fenerbahçe Futbol 36,82 0,55 24,56 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,40 -2,04 -18,59 F-M İzmit Piston 94,00 -3,09 -23,33 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,10 -0,08 -7,14 Ford Otosan 168,80 -2,26 38,20 Formet Celik Kapi Sanayi 1,12 -2,61 -54,35 Frigo Pak Gıda 16,23 -4,53 -22,64 Galata Wind Enerji 3,41 -0,58 Galatasaray Sportif 3,62 -1,90 -10,62 Garanti Bankası 8,45 -2,20 -16,76 Garanti Faktoring 9,08 -3,20 -18,42 Garanti Yat. Ort. 2,24 -0,44 -30,65 Gedik Y. Men. Değ. 7,74 1,71 30,61 Gediz Ambalaj 40,06 0,05 49,48 Gentaş 3,81 -2,56 -35,00 Gersan Elektrik 6,23 2,30 1,47 Global Men. Değ. 5,98 -9,39 -0,50 Global Yat. Holding 3,08 -2,22 -34,19 Good-Year 6,79 -1,74 -14,79 Göltaş Çimento 37,30 -2,00 -9,12 Gözde Girişim 5,15 -2,28 -35,46 GSD Denizcilik 5,45 -3,54 8,13 GSD Holding 1,76 -0,56 -29,88 Gübre Fabrik. 48,50 -0,98 -43,64 Güler Yat. Holding 2,34 -5,65 -32,42 Halk GMYO 2,46 0,41 -19,29 Hatay Tekstil 16,04 -2,49 17,63 Hedef Girişim 2,75 -1,43 8,92 Hektaş 7,44 1,78 39,27 HUB Girişim 10,84 -2,78 -40,44 Hürriyet Gzt. 1,29 -1,53 -38,57 ICBC Turkey Bank 5,03 -1,95 -22,62 İdealist Danışmanlık 47,26 -5,48 251,11 İdealist GMYO 1,83 -1,08 -22,88 İhlas Ev Aletleri 0,97 -2,02 -47,94 İhlas Gayrimenkul 0,97 -2,02 -22,40 İhlas Gazetecilik 1,07 -0,93 -56,57 İhlas Holding 0,55 -1,79 -51,01 İhlas Yayın Holding 0,69 0,00 -39,47 İndeks Bilgisayar 5,80 -2,36 24,84 Info Yatırım 3,97 -0,25 -15,00 İntema 36,02 -3,95 -9,72 Inveo Yatırım Holding 115,00 2,13 160,06 İpek Doğal Enerji 11,07 0,00 -15,37 İskenderun Demir Çelik 10,94 -1,62 21,07 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 500 bin liraya yükseldi Altının kilogramı 496 bin liraya geriledi