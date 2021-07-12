Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 4,52 -3,42 -41,60 Acıpayam Selüloz 16,12 -1,16 -5,84 Adel Kalemcilik 24,14 -4,36 -29,49 Adese Gayrimenkul 1,14 -1,72 -59,29 Afyon Çimento 3,72 -2,11 -27,20 AGESA Hayat Emeklilik 17,87 -1,33 1,62 Ak Enerji 1,27 -2,31 -42,53 Akbank 5,29 -0,56 -21,72 Akçansa 14,35 -3,95 -10,88 Akdeniz Yatırım Hold. 1,77 -4,84 -26,35 Akfen GMYO 3,63 -1,09 -25,31 Akın Tekstil 33,18 -5,15 4,47 Akiş GMYO 1,77 -2,21 -36,61 Akmerkez GMYO 39,80 -3,16 -36,27 Aksa 15,79 -1,93 14,30 Aksa Enerji 11,41 -3,31 53,36 Aksigorta 7,82 -2,62 -10,10 Aksu Enerji 8,06 0,75 6,79 Alarko Carrıer 250,40 -4,24 -31,12 Alarko GMYO 19,70 -2,28 -22,23 Alarko Holding 9,23 0,54 8,31 Albaraka Türk 1,52 0,00 -21,65 Alcatel Lucent Teletaş 22,54 -3,10 -24,01 Alkim Kağıt 14,85 -2,43 14,73 Alkim Kimya 14,63 -2,66 3,86 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,51 -5,63 -31,05 Altınyunus Çeşme 65,00 4,17 30,10 Anadolu Efes 21,80 -0,73 2,05 Anadolu Grubu Holding 23,32 -2,02 -10,74 Anadolu Hayat Emek. 8,71 -0,91 8,39 Anadolu Isuzu 15,31 -2,23 -14,94 Anadolu Sigorta 6,16 -0,65 -14,69 Anel Elektrik 2,77 -4,48 -12,62 Arçelik 32,32 -1,22 13,57 ARD Bilişim Teknolojileri 51,25 -0,39 6,59 Arena Bilgisayar 10,63 -8,99 -2,50 Armada Bilgisayar 54,00 0,93 10,02 Arsan Tekstil 4,19 -4,34 3,84 Arzum Ev Aletleri 16,21 -1,76 -32,92 Aselsan 14,42 -2,57 -20,99 Ata GMYO 3,56 -3,52 -35,39 Atakule GMYO 2,15 -0,46 -8,16 Atlantis Yatırım Holding 3,75 -3,60 -32,55 Atlas Yat. Ort. 1,78 -2,73 1,71 ATP Ticari Bilgisayar 27,58 -2,54 Avrasya GMYO 3,13 -0,63 19,50 Avrasya Petrol ve Tur. 3,23 -0,62 0,94 Avrupa Yatırım Holding 5,33 -9,97 -11,17 Aydem Enerji 6,08 -3,34 Ayen Enerji 4,30 -2,93 -20,52 Ayes Çelik Hasır ve Çit 18,20 -1,57 61,35 Aygaz 14,20 -0,35 0,10 Bagfaş 16,00 1,91 -20,00 Bak Ambalaj 18,80 -3,54 -4,94 Balatacılar Balatacılık 4,65 -5,87 -43,57 Bantaş Ambalaj 5,21 -3,70 11,09 Banvit 58,95 5,17 13,37 Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO 12,62 -8,15 Baştaş Başkent Çimento 12,51 -5,23 -27,98 Batı Çimento 12,67 -4,74 169,00 Batısöke Çimento 2,03 -5,14 -16,80 Bayrak Taban Sanayi 10,23 1,79 -3,58 Bera Holding 11,14 -0,09 -45,07 Berkosan Yalıtım 9,10 -3,19 2,02 Beşiktaş Futbol Yat. 6,06 -2,10 50,00 Beyaz Filo 8,80 -2,55 -12,69 Bilici Yatırım 17,24 -7,01 211,57 Bim Mağazalar 61,30 -3,08 -14,02 Biotrend Çevre ve Enerji 27,78 -0,79 Birko Mensucat 1,00 -3,85 -9,91 Birlik Mensucat 2,00 0,00 -42,20 Bizim Mağazaları 11,25 -3,93 -26,76 BMS Çelik Hasır Sanayi 5,58 -5,90 Boğaziçi Beton 5,20 -3,35 Borusan Mannesmann 22,80 -2,56 -17,99 Borusan Yat. Paz. 275,50 -3,40 -39,35 Bosch Fren Sistemleri 850,00 -2,30 -30,88 Bossa 26,50 -2,86 48,46 Brisa 21,30 -2,65 10,00 Burçelik 18,57 -2,67 -11,66 Burçelik Vana 22,42 -1,92 -54,85 Bursa Çimento 3,23 -3,58 -35,11 Carrefoursa 37,98 -2,67 -47,10 Casa Emtia Petrol 128,20 -8,36 20,94 Ceo Event Medya 7,97 -4,55 23,95 Coca Cola İçecek 79,00 -1,19 24,39 Cosmos Yat. Holding 8,83 -2,97 9,55 Credıtwest Faktorıng 4,06 -1,69 -30,83 Çan2 Termik 10,78 2,08 Çelebi 178,30 -5,46 -2,31 Çelik Halat 5,90 -0,34 -35,15 Çemaş Döküm 1,15 -1,71 -32,46 Çemtaş 12,79 -1,92 -18,59 Çimbeton 207,50 -2,81 -30,02 Çimentaş 27,70 0,00 -23,40 Çimsa 23,22 2,02 30,45 Çuhadaroğlu Metal 7,07 1,43 -7,06 Dagi Giyim 2,09 -2,79 -38,64 Dagi Yatırım Holding 14,77 -4,59 14,50 Dardanel 14,10 -4,47 -57,91 Datagate Bilgisayar 11,42 -5,46 -29,11 Demısaş Döküm 7,21 0,84 11,34 Denge Holding 1,11 -5,93 -63,46 Deniz GMYO 1,83 -2,66 -0,65 Derimod 11,44 -2,05 17,45 Derlüks Yatırım Holding 4,03 -4,05 -54,31 Desa Deri 11,61 -2,85 19,20 Despec Bilgisayar 9,15 -3,99 -29,94 Deva Holding 25,12 -1,34 4,41 Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,62 -2,48 -1,44 Diriteks Diriliş Tekstil 3,24 -9,75 -13,14 Ditaş Doğan 13,55 -4,58 4,18 DO-CO 735,00 -2,91 16,67 Doğan Burda 13,23 -5,23 -41,04 Doğan Holding 2,67 -2,91 -10,95 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,00 -2,44 -14,12 Doğusan 6,52 3,49 48,86 Doğuş GMYO 8,41 9,93 2,94 Doğuş Otomotiv 23,80 -5,92 -8,19 Döktaş Dökümcülük 28,54 -1,59 -6,79 Duran Doğan Basım 10,29 -1,53 -1,91 Dyo Boya 11,19 -3,12 -0,51 Eczacıbaşı İlaç 5,92 -1,17 -17,80 Eczacıbaşı Yatırım 36,64 -4,23 36,11 E-Data Teknoloji Pazarlama 6,72 -2,89 Edip Gayrimenkul 3,16 9,72 -4,82 Ege Endüstri 1.218,70 -3,28 -26,80 Ege Gübre 165,40 -4,39 15,30 Ege Profil 25,74 -3,09 -32,69 Ege Seramik 11,80 -2,48 22,12 Egeplast 23,34 -1,93 -29,91 Ekiz Kimya 8,22 9,89 15,29 Emek Elektrik 2,07 -3,27 -27,50 Eminiş Ambalaj 21,06 -2,05 -42,83 Emlak Konut GMYO 1,81 -2,16 -14,41 Enerjisa Enerji 10,09 -2,42 -12,49 Enka İnşaat 8,95 -1,10 27,10 Erbosan 144,50 8,00 256,31 Ereğli Demir Çelik 18,19 0,78 38,47 Ersu Gıda 3,50 -4,37 -29,15 Escort Teknoloji 5,08 -3,79 -22,68 Esenboğa Elektrik 29,20 -2,80 53,47 Etiler Gıda 5,80 -0,17 45,73 Euro Kapital Yat. Ort. 7,43 -9,94 94,53 Euro Trend Yat. Ort. 3,38 -2,59 -4,47 Euro Yat. Ort. 3,91 -2,01 -11,97 Euro Yatırım Holding 3,01 -2,27 5,99 Fade Gıda 15,73 -9,96 154,12 Fenerbahçe Futbol 36,62 -2,61 23,88 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,45 0,82 -16,89 F-M İzmit Piston 97,00 -4,06 -20,88 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,11 -5,02 -7,06 Ford Otosan 172,70 -0,97 41,40 Formet Celik Kapi Sanayi 1,15 -2,54 -53,12 Frigo Pak Gıda 17,00 -1,73 -18,97 Galata Wind Enerji 3,43 -4,46 Galatasaray Sportif 3,69 -1,86 -8,89 Garanti Bankası 8,64 1,29 -14,88 Garanti Faktoring 9,38 -2,70 -15,72 Garanti Yat. Ort. 2,25 0,45 -30,34 Gedik Y. Men. Değ. 7,61 -4,04 28,41 Gediz Ambalaj 40,04 -3,42 49,40 Gentaş 3,91 -1,26 -33,29 Gersan Elektrik 6,09 -3,33 -0,81 Global Men. Değ. 6,60 0,00 9,82 Global Yat. Holding 3,15 0,00 -32,69 Good-Year 6,91 -3,36 -13,28 Göltaş Çimento 38,26 -3,04 -7,27 Gözde Girişim 5,27 -3,13 -33,96 GSD Denizcilik 5,65 -4,88 12,10 GSD Holding 1,77 -3,28 -29,48 Gübre Fabrik. 48,98 -3,77 -43,08 Güler Yat. Holding 2,48 7,83 -28,38 Halk GMYO 2,45 -0,81 -19,62 Hatay Tekstil 16,45 -3,18 20,64 Hedef Girişim 2,79 -2,79 10,50 Hektaş 7,31 -3,05 36,83 HUB Girişim 11,15 -3,38 -38,74 Hürriyet Gzt. 1,31 0,00 -37,62 ICBC Turkey Bank 5,13 -1,54 -21,08 İdealist Danışmanlık 50,00 -9,01 271,47 İdealist GMYO 1,85 3,35 -22,04 İhlas Ev Aletleri 0,99 -2,94 -46,86 İhlas Gayrimenkul 0,99 -1,00 -20,80 İhlas Gazetecilik 1,08 -4,42 -56,16 İhlas Holding 0,56 -1,75 -50,12 İhlas Yayın Holding 0,69 -1,43 -39,47 İndeks Bilgisayar 5,94 -1,16 27,85 Info Yatırım 3,98 -2,21 -14,78 İntema 37,50 2,01 -6,02 Inveo Yatırım Holding 112,60 -3,76 154,64 İpek Doğal Enerji 11,07 -3,66 -15,37 İskenderun Demir Çelik 11,12 -1,94 23,06 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 496 bin liraya geriledi