Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|4,52
|-3,42
|-41,60
|Acıpayam Selüloz
|16,12
|-1,16
|-5,84
|Adel Kalemcilik
|24,14
|-4,36
|-29,49
|Adese Gayrimenkul
|1,14
|-1,72
|-59,29
|Afyon Çimento
|3,72
|-2,11
|-27,20
|AGESA Hayat Emeklilik
|17,87
|-1,33
|1,62
|Ak Enerji
|1,27
|-2,31
|-42,53
|Akbank
|5,29
|-0,56
|-21,72
|Akçansa
|14,35
|-3,95
|-10,88
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,77
|-4,84
|-26,35
|Akfen GMYO
|3,63
|-1,09
|-25,31
|Akın Tekstil
|33,18
|-5,15
|4,47
|Akiş GMYO
|1,77
|-2,21
|-36,61
|Akmerkez GMYO
|39,80
|-3,16
|-36,27
|Aksa
|15,79
|-1,93
|14,30
|Aksa Enerji
|11,41
|-3,31
|53,36
|Aksigorta
|7,82
|-2,62
|-10,10
|Aksu Enerji
|8,06
|0,75
|6,79
|Alarko Carrıer
|250,40
|-4,24
|-31,12
|Alarko GMYO
|19,70
|-2,28
|-22,23
|Alarko Holding
|9,23
|0,54
|8,31
|Albaraka Türk
|1,52
|0,00
|-21,65
|Alcatel Lucent Teletaş
|22,54
|-3,10
|-24,01
|Alkim Kağıt
|14,85
|-2,43
|14,73
|Alkim Kimya
|14,63
|-2,66
|3,86
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,51
|-5,63
|-31,05
|Altınyunus Çeşme
|65,00
|4,17
|30,10
|Anadolu Efes
|21,80
|-0,73
|2,05
|Anadolu Grubu Holding
|23,32
|-2,02
|-10,74
|Anadolu Hayat Emek.
|8,71
|-0,91
|8,39
|Anadolu Isuzu
|15,31
|-2,23
|-14,94
|Anadolu Sigorta
|6,16
|-0,65
|-14,69
|Anel Elektrik
|2,77
|-4,48
|-12,62
|Arçelik
|32,32
|-1,22
|13,57
|ARD Bilişim Teknolojileri
|51,25
|-0,39
|6,59
|Arena Bilgisayar
|10,63
|-8,99
|-2,50
|Armada Bilgisayar
|54,00
|0,93
|10,02
|Arsan Tekstil
|4,19
|-4,34
|3,84
|Arzum Ev Aletleri
|16,21
|-1,76
|-32,92
|Aselsan
|14,42
|-2,57
|-20,99
|Ata GMYO
|3,56
|-3,52
|-35,39
|Atakule GMYO
|2,15
|-0,46
|-8,16
|Atlantis Yatırım Holding
|3,75
|-3,60
|-32,55
|Atlas Yat. Ort.
|1,78
|-2,73
|1,71
|ATP Ticari Bilgisayar
|27,58
|-2,54
|Avrasya GMYO
|3,13
|-0,63
|19,50
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,23
|-0,62
|0,94
|Avrupa Yatırım Holding
|5,33
|-9,97
|-11,17
|Aydem Enerji
|6,08
|-3,34
|Ayen Enerji
|4,30
|-2,93
|-20,52
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|18,20
|-1,57
|61,35
|Aygaz
|14,20
|-0,35
|0,10
|Bagfaş
|16,00
|1,91
|-20,00
|Bak Ambalaj
|18,80
|-3,54
|-4,94
|Balatacılar Balatacılık
|4,65
|-5,87
|-43,57
|Bantaş Ambalaj
|5,21
|-3,70
|11,09
|Banvit
|58,95
|5,17
|13,37
|Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO
|12,62
|-8,15
|Baştaş Başkent Çimento
|12,51
|-5,23
|-27,98
|Batı Çimento
|12,67
|-4,74
|169,00
|Batısöke Çimento
|2,03
|-5,14
|-16,80
|Bayrak Taban Sanayi
|10,23
|1,79
|-3,58
|Bera Holding
|11,14
|-0,09
|-45,07
|Berkosan Yalıtım
|9,10
|-3,19
|2,02
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,06
|-2,10
|50,00
|Beyaz Filo
|8,80
|-2,55
|-12,69
|Bilici Yatırım
|17,24
|-7,01
|211,57
|Bim Mağazalar
|61,30
|-3,08
|-14,02
|Biotrend Çevre ve Enerji
|27,78
|-0,79
|Birko Mensucat
|1,00
|-3,85
|-9,91
|Birlik Mensucat
|2,00
|0,00
|-42,20
|Bizim Mağazaları
|11,25
|-3,93
|-26,76
|BMS Çelik Hasır Sanayi
|5,58
|-5,90
|Boğaziçi Beton
|5,20
|-3,35
|Borusan Mannesmann
|22,80
|-2,56
|-17,99
|Borusan Yat. Paz.
|275,50
|-3,40
|-39,35
|Bosch Fren Sistemleri
|850,00
|-2,30
|-30,88
|Bossa
|26,50
|-2,86
|48,46
|Brisa
|21,30
|-2,65
|10,00
|Burçelik
|18,57
|-2,67
|-11,66
|Burçelik Vana
|22,42
|-1,92
|-54,85
|Bursa Çimento
|3,23
|-3,58
|-35,11
|Carrefoursa
|37,98
|-2,67
|-47,10
|Casa Emtia Petrol
|128,20
|-8,36
|20,94
|Ceo Event Medya
|7,97
|-4,55
|23,95
|Coca Cola İçecek
|79,00
|-1,19
|24,39
|Cosmos Yat. Holding
|8,83
|-2,97
|9,55
|Credıtwest Faktorıng
|4,06
|-1,69
|-30,83
|Çan2 Termik
|10,78
|2,08
|Çelebi
|178,30
|-5,46
|-2,31
|Çelik Halat
|5,90
|-0,34
|-35,15
|Çemaş Döküm
|1,15
|-1,71
|-32,46
|Çemtaş
|12,79
|-1,92
|-18,59
|Çimbeton
|207,50
|-2,81
|-30,02
|Çimentaş
|27,70
|0,00
|-23,40
|Çimsa
|23,22
|2,02
|30,45
|Çuhadaroğlu Metal
|7,07
|1,43
|-7,06
|Dagi Giyim
|2,09
|-2,79
|-38,64
|Dagi Yatırım Holding
|14,77
|-4,59
|14,50
|Dardanel
|14,10
|-4,47
|-57,91
|Datagate Bilgisayar
|11,42
|-5,46
|-29,11
|Demısaş Döküm
|7,21
|0,84
|11,34
|Denge Holding
|1,11
|-5,93
|-63,46
|Deniz GMYO
|1,83
|-2,66
|-0,65
|Derimod
|11,44
|-2,05
|17,45
|Derlüks Yatırım Holding
|4,03
|-4,05
|-54,31
|Desa Deri
|11,61
|-2,85
|19,20
|Despec Bilgisayar
|9,15
|-3,99
|-29,94
|Deva Holding
|25,12
|-1,34
|4,41
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,62
|-2,48
|-1,44
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,24
|-9,75
|-13,14
|Ditaş Doğan
|13,55
|-4,58
|4,18
|DO-CO
|735,00
|-2,91
|16,67
|Doğan Burda
|13,23
|-5,23
|-41,04
|Doğan Holding
|2,67
|-2,91
|-10,95
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,00
|-2,44
|-14,12
|Doğusan
|6,52
|3,49
|48,86
|Doğuş GMYO
|8,41
|9,93
|2,94
|Doğuş Otomotiv
|23,80
|-5,92
|-8,19
|Döktaş Dökümcülük
|28,54
|-1,59
|-6,79
|Duran Doğan Basım
|10,29
|-1,53
|-1,91
|Dyo Boya
|11,19
|-3,12
|-0,51
|Eczacıbaşı İlaç
|5,92
|-1,17
|-17,80
|Eczacıbaşı Yatırım
|36,64
|-4,23
|36,11
|E-Data Teknoloji Pazarlama
|6,72
|-2,89
|Edip Gayrimenkul
|3,16
|9,72
|-4,82
|Ege Endüstri
|1.218,70
|-3,28
|-26,80
|Ege Gübre
|165,40
|-4,39
|15,30
|Ege Profil
|25,74
|-3,09
|-32,69
|Ege Seramik
|11,80
|-2,48
|22,12
|Egeplast
|23,34
|-1,93
|-29,91
|Ekiz Kimya
|8,22
|9,89
|15,29
|Emek Elektrik
|2,07
|-3,27
|-27,50
|Eminiş Ambalaj
|21,06
|-2,05
|-42,83
|Emlak Konut GMYO
|1,81
|-2,16
|-14,41
|Enerjisa Enerji
|10,09
|-2,42
|-12,49
|Enka İnşaat
|8,95
|-1,10
|27,10
|Erbosan
|144,50
|8,00
|256,31
|Ereğli Demir Çelik
|18,19
|0,78
|38,47
|Ersu Gıda
|3,50
|-4,37
|-29,15
|Escort Teknoloji
|5,08
|-3,79
|-22,68
|Esenboğa Elektrik
|29,20
|-2,80
|53,47
|Etiler Gıda
|5,80
|-0,17
|45,73
|Euro Kapital Yat. Ort.
|7,43
|-9,94
|94,53
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,38
|-2,59
|-4,47
|Euro Yat. Ort.
|3,91
|-2,01
|-11,97
|Euro Yatırım Holding
|3,01
|-2,27
|5,99
|Fade Gıda
|15,73
|-9,96
|154,12
|Fenerbahçe Futbol
|36,62
|-2,61
|23,88
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,45
|0,82
|-16,89
|F-M İzmit Piston
|97,00
|-4,06
|-20,88
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,11
|-5,02
|-7,06
|Ford Otosan
|172,70
|-0,97
|41,40
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,15
|-2,54
|-53,12
|Frigo Pak Gıda
|17,00
|-1,73
|-18,97
|Galata Wind Enerji
|3,43
|-4,46
|Galatasaray Sportif
|3,69
|-1,86
|-8,89
|Garanti Bankası
|8,64
|1,29
|-14,88
|Garanti Faktoring
|9,38
|-2,70
|-15,72
|Garanti Yat. Ort.
|2,25
|0,45
|-30,34
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,61
|-4,04
|28,41
|Gediz Ambalaj
|40,04
|-3,42
|49,40
|Gentaş
|3,91
|-1,26
|-33,29
|Gersan Elektrik
|6,09
|-3,33
|-0,81
|Global Men. Değ.
|6,60
|0,00
|9,82
|Global Yat. Holding
|3,15
|0,00
|-32,69
|Good-Year
|6,91
|-3,36
|-13,28
|Göltaş Çimento
|38,26
|-3,04
|-7,27
|Gözde Girişim
|5,27
|-3,13
|-33,96
|GSD Denizcilik
|5,65
|-4,88
|12,10
|GSD Holding
|1,77
|-3,28
|-29,48
|Gübre Fabrik.
|48,98
|-3,77
|-43,08
|Güler Yat. Holding
|2,48
|7,83
|-28,38
|Halk GMYO
|2,45
|-0,81
|-19,62
|Hatay Tekstil
|16,45
|-3,18
|20,64
|Hedef Girişim
|2,79
|-2,79
|10,50
|Hektaş
|7,31
|-3,05
|36,83
|HUB Girişim
|11,15
|-3,38
|-38,74
|Hürriyet Gzt.
|1,31
|0,00
|-37,62
|ICBC Turkey Bank
|5,13
|-1,54
|-21,08
|İdealist Danışmanlık
|50,00
|-9,01
|271,47
|İdealist GMYO
|1,85
|3,35
|-22,04
|İhlas Ev Aletleri
|0,99
|-2,94
|-46,86
|İhlas Gayrimenkul
|0,99
|-1,00
|-20,80
|İhlas Gazetecilik
|1,08
|-4,42
|-56,16
|İhlas Holding
|0,56
|-1,75
|-50,12
|İhlas Yayın Holding
|0,69
|-1,43
|-39,47
|İndeks Bilgisayar
|5,94
|-1,16
|27,85
|Info Yatırım
|3,98
|-2,21
|-14,78
|İntema
|37,50
|2,01
|-6,02
|Inveo Yatırım Holding
|112,60
|-3,76
|154,64
|İpek Doğal Enerji
|11,07
|-3,66
|-15,37
|İskenderun Demir Çelik
|11,12
|-1,94
|23,06
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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