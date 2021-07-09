Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 4,68 -1,06 -39,53 Acıpayam Selüloz 16,31 0,00 -4,73 Adel Kalemcilik 25,24 0,80 -26,27 Adese Gayrimenkul 1,16 -0,85 -58,57 Afyon Çimento 3,80 -1,30 -25,64 Ak Enerji 1,30 -1,52 -41,18 Akbank 5,32 0,00 -21,28 Akçansa 14,94 -0,13 -7,22 Akdeniz Yatırım Hold. 1,86 2,76 -22,60 Akfen GMYO 3,67 -4,43 -24,49 Akın Tekstil 34,98 -0,79 10,14 Akiş GMYO 1,81 -0,55 -35,18 Akmerkez GMYO 41,10 0,15 -34,19 Aksa 16,10 -2,07 16,54 Aksa Enerji 11,80 -0,92 58,60 Aksigorta 8,03 3,48 -7,68 Aksu Enerji 8,00 0,63 6,00 Alarko Carrıer 261,50 0,62 -28,06 Alarko GMYO 20,16 -0,49 -20,41 Alarko Holding 9,18 -0,86 7,73 Albaraka Türk 1,52 2,01 -21,65 Alcatel Lucent Teletaş 23,26 -1,11 -21,58 Alkim Kağıt 15,22 -1,55 17,59 Alkim Kimya 15,03 -0,99 6,70 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,60 -1,23 -26,94 Altınyunus Çeşme 62,40 -0,79 24,90 Anadolu Efes 21,96 -0,72 2,80 Anadolu Grubu Holding 23,80 3,30 -8,90 Anadolu Hayat Emek. 8,79 -2,22 9,39 Anadolu Isuzu 15,66 -1,76 -13,00 Anadolu Sigorta 6,20 0,00 -14,13 Anel Elektrik 2,90 2,11 -8,52 Arçelik 32,72 -0,79 14,97 ARD Bilişim Teknolojileri 51,45 0,19 7,01 Arena Bilgisayar 11,68 -1,60 7,13 Armada Bilgisayar 53,50 -2,28 9,01 Arsan Tekstil 4,38 -0,23 8,54 Arzum Ev Aletleri 16,50 -2,37 -31,72 Aselsan 14,80 0,34 -18,90 Ata GMYO 3,69 3,07 -33,03 Atakule GMYO 2,16 -3,14 -7,74 Atlantis Yatırım Holding 3,89 -1,77 -30,04 Atlas Yat. Ort. 1,83 -0,54 4,57 ATP Ticari Bilgisayar 28,30 1,80 AvivaSA Emeklilik Hayat 18,11 -1,31 2,99 Avrasya GMYO 3,15 4,65 20,26 Avrasya Petrol ve Tur. 3,25 -3,85 1,56 Avrupa Yatırım Holding 5,92 0,00 -1,33 Aydem Enerji 6,29 -0,47 Ayen Enerji 4,43 -0,67 -18,11 Ayes Çelik Hasır ve Çit 18,49 2,72 63,92 Aygaz 14,25 -0,21 0,45 Bagfaş 15,70 -0,63 -21,50 Bak Ambalaj 19,49 -0,26 -1,45 Balatacılar Balatacılık 4,94 -0,20 -40,05 Bantaş Ambalaj 5,41 -2,52 15,35 Banvit 56,05 2,00 7,79 Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO 13,74 4,81 Baştaş Başkent Çimento 13,20 6,88 -24,01 Batı Çimento 13,30 6,15 182,38 Batısöke Çimento 2,14 -1,38 -12,30 Bayrak Taban Sanayi 10,05 3,82 -5,28 Bera Holding 11,15 -5,35 -45,02 Berkosan Yalıtım 9,40 1,40 5,38 Beşiktaş Futbol Yat. 6,19 -2,21 53,22 Beyaz Filo 9,03 -0,55 -10,41 Bilici Yatırım 18,54 -0,64 235,06 Bim Mağazalar 63,25 1,44 -11,28 Biotrend Çevre ve Enerji 28,00 -0,28 Birko Mensucat 1,04 1,96 -6,31 Birlik Mensucat 2,00 2,04 -42,20 Bizim Mağazaları 11,71 -0,17 -23,76 BMS Çelik Hasır Sanayi 5,93 3,67 Boğaziçi Beton 5,38 -0,92 Borusan Mannesmann 23,40 0,43 -15,83 Borusan Yat. Paz. 285,20 0,04 -37,22 Bosch Fren Sistemleri 870,00 1,06 -29,25 Bossa 27,28 -2,50 52,83 Brisa 21,88 1,77 13,00 Burçelik 19,08 0,21 -9,23 Burçelik Vana 22,86 0,26 -53,97 Bursa Çimento 3,35 -1,18 -32,70 Carrefoursa 39,02 -0,76 -45,65 Casa Emtia Petrol 139,90 0,65 31,98 Ceo Event Medya 8,35 -3,80 29,86 Coca Cola İçecek 79,95 0,44 25,89 Cosmos Yat. Holding 9,10 -0,76 12,90 Credıtwest Faktorıng 4,13 -0,24 -29,64 Çan2 Termik 10,56 3,53 Çelebi 188,60 -2,03 3,33 Çelik Halat 5,92 -3,43 -34,93 Çemaş Döküm 1,17 0,00 -31,28 Çemtaş 13,04 -0,46 -17,00 Çimbeton 213,50 -0,47 -27,99 Çimentaş 27,70 0,00 -23,40 Çimsa 22,76 3,74 27,87 Çuhadaroğlu Metal 6,97 -1,13 -8,38 Dagi Giyim 2,15 0,00 -36,88 Dagi Yatırım Holding 15,48 -0,45 20,00 Dardanel 14,76 -1,53 -55,94 Datagate Bilgisayar 12,08 -0,49 -25,02 Demısaş Döküm 7,15 -0,28 10,42 Denge Holding 1,18 -9,23 -61,15 Deniz GMYO 1,88 0,00 2,06 Derimod 11,68 3,36 19,92 Derlüks Yatırım Holding 4,20 -4,55 -52,38 Desa Deri 11,95 2,31 22,69 Despec Bilgisayar 9,53 -0,63 -27,03 Deva Holding 25,46 3,41 5,83 Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,89 -0,27 1,07 Diriteks Diriliş Tekstil 3,59 2,57 -3,75 Ditaş Doğan 14,20 -1,11 9,18 DO-CO 757,00 0,42 20,16 Doğan Burda 13,96 -3,26 -37,79 Doğan Holding 2,75 -1,79 -8,28 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,05 -0,49 -11,98 Doğusan 6,30 0,00 43,84 Doğuş GMYO 7,65 0,00 -6,36 Doğuş Otomotiv 26,66 1,14 -2,42 Döktaş Dökümcülük 29,00 -0,68 -5,29 Duran Doğan Basım 10,45 1,46 -0,38 Dyo Boya 11,55 0,70 2,69 Eczacıbaşı İlaç 5,99 -0,83 -16,83 Eczacıbaşı Yatırım 38,26 -0,36 42,13 E-Data Teknoloji Pazarlama 6,92 1,17 Edip Gayrimenkul 2,88 7,87 -13,25 Ege Endüstri 1.260,00 -0,40 -24,32 Ege Gübre 173,00 0,12 20,59 Ege Profil 26,56 -2,14 -30,54 Ege Seramik 12,10 0,75 25,23 Egeplast 23,80 0,00 -28,53 Ekiz Kimya 7,48 10,00 4,91 Emek Elektrik 2,14 -1,83 -25,05 Eminiş Ambalaj 21,50 -0,09 -41,64 Emlak Konut GMYO 1,85 -0,54 -12,51 Enerjisa Enerji 10,34 -0,19 -10,32 Enka İnşaat 9,05 -1,20 28,52 Erbosan 133,80 9,94 229,92 Ereğli Demir Çelik 18,05 2,79 37,40 Ersu Gıda 3,66 -0,54 -25,91 Escort Teknoloji 5,28 -0,38 -19,63 Esenboğa Elektrik 30,04 0,40 57,89 Etiler Gıda 5,81 0,35 45,98 Euro Kapital Yat. Ort. 8,25 2,23 116,00 Euro Trend Yat. Ort. 3,47 -1,98 -1,93 Euro Yat. Ort. 3,99 -1,24 -10,16 Euro Yatırım Holding 3,08 -1,60 8,45 Fade Gıda 17,47 -9,99 182,23 Fenerbahçe Futbol 37,60 -0,90 27,20 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,43 0,00 -17,57 F-M İzmit Piston 101,10 -0,59 -17,54 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,75 -0,70 -2,15 Ford Otosan 174,40 0,87 42,79 Formet Celik Kapi Sanayi 1,18 0,00 -51,90 Frigo Pak Gıda 17,30 -2,81 -17,54 Galata Wind Enerji 3,59 -3,23 Galatasaray Sportif 3,76 -0,79 -7,16 Garanti Bankası 8,53 -0,35 -15,97 Garanti Faktoring 9,64 0,73 -13,39 Garanti Yat. Ort. 2,24 -0,44 -30,65 Gedik Y. Men. Değ. 7,93 -1,37 33,81 Gediz Ambalaj 41,46 3,29 54,70 Gentaş 3,96 -1,25 -32,44 Gersan Elektrik 6,30 -0,94 2,61 Global Men. Değ. 6,60 1,23 9,82 Global Yat. Holding 3,15 1,29 -32,69 Good-Year 7,15 -0,28 -10,27 Göltaş Çimento 39,46 -1,69 -4,36 Gözde Girişim 5,44 0,18 -31,83 GSD Denizcilik 5,94 -1,00 17,86 GSD Holding 1,83 -1,08 -27,09 Gübre Fabrik. 50,90 0,00 -40,85 Güler Yat. Holding 2,30 0,44 -33,58 Halk GMYO 2,47 -0,80 -18,96 Hatay Tekstil 16,99 -2,07 24,60 Hedef Girişim 2,87 0,35 13,67 Hektaş 7,54 -0,79 41,14 HUB Girişim 11,54 1,76 -36,59 Hürriyet Gzt. 1,31 -1,50 -37,62 ICBC Turkey Bank 5,21 0,19 -19,85 İdealist Danışmanlık 54,95 -8,72 308,25 İdealist GMYO 1,79 -5,79 -24,57 İhlas Ev Aletleri 1,02 0,00 -45,25 İhlas Gayrimenkul 1,00 -0,99 -20,00 İhlas Gazetecilik 1,13 3,67 -54,13 İhlas Holding 0,57 -1,72 -49,23 İhlas Yayın Holding 0,70 -1,41 -38,60 İndeks Bilgisayar 6,01 -1,15 29,36 Info Yatırım 4,07 -0,97 -12,86 İntema 36,76 -4,32 -7,87 Inveo Yatırım Holding 117,00 -1,27 164,59 İpek Doğal Enerji 11,49 0,52 -12,16 İskenderun Demir Çelik 11,34 4,32 25,50 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 502 bin 470 liraya geriledi Altının kilogramı 506 bin 500 liraya yükseldi