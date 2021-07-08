Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 4,73 -0,84 -38,89 Acıpayam Selüloz 16,31 -2,39 -4,73 Adel Kalemcilik 25,04 -4,35 -26,86 Adese Gayrimenkul 1,17 -1,68 -58,21 Afyon Çimento 3,85 1,05 -24,66 Ak Enerji 1,32 -1,49 -40,27 Akbank 5,32 -1,12 -21,28 Akçansa 14,96 -1,25 -7,09 Akdeniz Yatırım Hold. 1,81 -4,74 -24,68 Akfen GMYO 3,84 -2,04 -20,99 Akın Tekstil 35,26 -3,45 11,02 Akiş GMYO 1,82 -1,62 -34,82 Akmerkez GMYO 41,04 -1,87 -34,29 Aksa 16,44 3,72 19,00 Aksa Enerji 11,91 0,00 60,08 Aksigorta 7,76 -1,65 -10,79 Aksu Enerji 7,95 2,98 5,34 Alarko Carrıer 259,90 -3,38 -28,50 Alarko GMYO 20,26 -1,84 -20,02 Alarko Holding 9,26 -2,11 8,67 Albaraka Türk 1,49 -0,67 -23,20 Alcatel Lucent Teletaş 23,52 -2,65 -20,70 Alkim Kağıt 15,46 -1,09 19,44 Alkim Kimya 15,18 -1,62 7,76 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,62 -1,82 -26,03 Altınyunus Çeşme 62,90 -1,72 25,90 Anadolu Efes 22,12 -0,81 3,55 Anadolu Grubu Holding 23,04 -0,26 -11,81 Anadolu Hayat Emek. 8,99 -0,33 11,88 Anadolu Isuzu 15,94 -0,99 -11,44 Anadolu Sigorta 6,20 0,00 -14,13 Anel Elektrik 2,84 -3,73 -10,41 Arçelik 32,98 -0,78 15,89 ARD Bilişim Teknolojileri 51,35 -1,91 6,80 Arena Bilgisayar 11,87 -4,96 8,88 Armada Bilgisayar 54,75 3,30 11,55 Arsan Tekstil 4,39 -1,79 8,79 Arzum Ev Aletleri 16,90 -1,17 -30,06 Aselsan 14,75 -0,81 -19,18 Ata GMYO 3,58 0,56 -35,03 Atakule GMYO 2,23 -2,62 -4,75 Atlantis Yatırım Holding 3,96 -0,75 -28,78 Atlas Yat. Ort. 1,84 -1,60 5,14 ATP Ticari Bilgisayar 27,80 2,81 AvivaSA Emeklilik Hayat 18,35 0,00 4,35 Avrasya GMYO 3,01 9,85 14,91 Avrasya Petrol ve Tur. 3,38 1,20 5,62 Avrupa Yatırım Holding 5,92 0,00 -1,33 Aydem Enerji 6,32 -2,02 Ayen Enerji 4,46 -3,04 -17,56 Ayes Çelik Hasır ve Çit 18,00 1,75 59,58 Aygaz 14,28 -0,14 0,66 Bagfaş 15,80 -1,25 -21,00 Bak Ambalaj 19,54 1,77 -1,20 Balatacılar Balatacılık 4,95 -2,94 -39,93 Bantaş Ambalaj 5,55 -2,80 18,34 Banvit 54,95 -0,45 5,67 Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO 13,11 0,54 Baştaş Başkent Çimento 12,35 9,10 -28,90 Batı Çimento 12,53 0,48 166,03 Batısöke Çimento 2,17 -1,36 -11,07 Bayrak Taban Sanayi 9,68 -2,32 -8,77 Bera Holding 11,78 -4,77 -41,91 Berkosan Yalıtım 9,27 -3,24 3,92 Beşiktaş Futbol Yat. 6,33 3,77 56,68 Beyaz Filo 9,08 -1,63 -9,91 Bilici Yatırım 18,66 2,92 237,23 Bim Mağazalar 62,35 -0,40 -12,55 Biotrend Çevre ve Enerji 28,08 5,25 Birko Mensucat 1,02 -0,97 -8,11 Birlik Mensucat 1,96 -1,51 -43,35 Bizim Mağazaları 11,73 -1,59 -23,63 BMS Çelik Hasır Sanayi 5,72 0,00 Boğaziçi Beton 5,43 -2,34 Borusan Mannesmann 23,30 -2,75 -16,19 Borusan Yat. Paz. 285,10 -3,84 -37,24 Bosch Fren Sistemleri 860,90 -3,16 -29,99 Bossa 27,98 -0,07 56,75 Brisa 21,50 -1,92 11,04 Burçelik 19,04 -2,86 -9,42 Burçelik Vana 22,80 -1,13 -54,09 Bursa Çimento 3,39 -0,59 -31,89 Carrefoursa 39,32 -2,43 -45,24 Casa Emtia Petrol 139,00 6,76 31,13 Ceo Event Medya 8,68 -4,30 34,99 Coca Cola İçecek 79,60 0,00 25,34 Cosmos Yat. Holding 9,17 -0,54 13,77 Credıtwest Faktorıng 4,14 -1,66 -29,47 Çan2 Termik 10,20 0,69 Çelebi 192,50 -2,78 5,47 Çelik Halat 6,13 -2,39 -32,62 Çemaş Döküm 1,17 -2,50 -31,28 Çemtaş 13,10 -2,09 -16,62 Çimbeton 214,50 -1,74 -27,66 Çimentaş 27,70 -4,09 -23,40 Çimsa 21,94 -2,58 23,26 Çuhadaroğlu Metal 7,05 -1,12 -7,33 Dagi Giyim 2,15 -3,15 -36,88 Dagi Yatırım Holding 15,55 -3,42 20,54 Dardanel 14,99 0,60 -55,25 Datagate Bilgisayar 12,14 -2,25 -24,64 Demısaş Döküm 7,17 -0,14 10,73 Denge Holding 1,30 9,09 -57,20 Deniz GMYO 1,88 -3,09 2,06 Derimod 11,30 -2,25 16,02 Derlüks Yatırım Holding 4,40 6,54 -50,11 Desa Deri 11,68 1,04 19,92 Despec Bilgisayar 9,59 -1,24 -26,57 Deva Holding 24,62 0,16 2,33 Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,92 -1,09 1,35 Diriteks Diriliş Tekstil 3,50 9,72 -6,17 Ditaş Doğan 14,36 -3,04 10,41 DO-CO 753,80 -3,48 19,65 Doğan Burda 14,43 -2,30 -35,70 Doğan Holding 2,80 -1,41 -6,61 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,06 -0,96 -11,55 Doğusan 6,30 2,11 43,84 Doğuş GMYO 7,65 -1,29 -6,36 Doğuş Otomotiv 26,36 1,54 -3,52 Döktaş Dökümcülük 29,20 -0,14 -4,64 Duran Doğan Basım 10,30 -1,15 -1,81 Dyo Boya 11,47 -3,21 1,98 Eczacıbaşı İlaç 6,04 1,51 -16,13 Eczacıbaşı Yatırım 38,40 -2,09 42,65 E-Data Teknoloji Pazarlama 6,84 -3,80 Edip Gayrimenkul 2,67 -5,99 -19,58 Ege Endüstri 1.265,10 -2,68 -24,01 Ege Gübre 172,80 -3,19 20,45 Ege Profil 27,14 -1,09 -29,03 Ege Seramik 12,01 -2,36 24,29 Egeplast 23,80 -2,86 -28,53 Ekiz Kimya 6,80 1,04 -4,63 Emek Elektrik 2,18 -8,02 -23,65 Eminiş Ambalaj 21,52 0,09 -41,59 Emlak Konut GMYO 1,86 -2,11 -12,04 Enerjisa Enerji 10,36 -1,80 -10,15 Enka İnşaat 9,16 1,22 30,08 Erbosan 121,70 -9,99 200,09 Ereğli Demir Çelik 17,56 -2,61 33,67 Ersu Gıda 3,68 1,10 -25,51 Escort Teknoloji 5,30 -2,57 -19,33 Esenboğa Elektrik 29,92 -0,80 57,26 Etiler Gıda 5,79 0,00 45,48 Euro Kapital Yat. Ort. 8,07 -2,18 111,28 Euro Trend Yat. Ort. 3,54 -0,28 0,05 Euro Yat. Ort. 4,04 -0,25 -9,04 Euro Yatırım Holding 3,13 0,00 10,21 Fade Gıda 19,41 -9,97 213,57 Fenerbahçe Futbol 37,94 -2,22 28,35 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,43 -0,41 -17,57 F-M İzmit Piston 101,70 -2,77 -17,05 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,84 -2,65 -1,46 Ford Otosan 172,90 -0,40 41,56 Formet Celik Kapi Sanayi 1,18 -2,48 -51,90 Frigo Pak Gıda 17,80 -0,11 -15,16 Galata Wind Enerji 3,71 -0,54 Galatasaray Sportif 3,79 -0,79 -6,42 Garanti Bankası 8,56 -1,95 -15,67 Garanti Faktoring 9,57 -1,24 -14,02 Garanti Yat. Ort. 2,25 0,45 -30,34 Gedik Y. Men. Değ. 8,04 -1,35 35,67 Gediz Ambalaj 40,14 -3,65 49,78 Gentaş 4,01 -4,07 -31,59 Gersan Elektrik 6,36 3,08 3,58 Global Men. Değ. 6,52 1,24 8,49 Global Yat. Holding 3,11 -2,20 -33,55 Good-Year 7,17 1,70 -10,02 Göltaş Çimento 40,14 -2,67 -2,71 Gözde Girişim 5,43 -2,16 -31,95 GSD Denizcilik 6,00 -1,32 19,05 GSD Holding 1,85 0,00 -26,29 Gübre Fabrik. 50,90 -1,93 -40,85 Güler Yat. Holding 2,29 0,00 -33,87 Halk GMYO 2,49 2,47 -18,31 Hatay Tekstil 17,35 -1,81 27,24 Hedef Girişim 2,86 -2,39 13,28 Hektaş 7,60 -2,06 42,26 HUB Girişim 11,34 -2,58 -37,69 Hürriyet Gzt. 1,33 -1,48 -36,67 ICBC Turkey Bank 5,20 -1,52 -20,00 İdealist Danışmanlık 60,20 -4,22 347,25 İdealist GMYO 1,90 -1,04 -19,93 İhlas Ev Aletleri 1,02 -0,97 -45,25 İhlas Gayrimenkul 1,01 -1,94 -19,20 İhlas Gazetecilik 1,09 -1,80 -55,75 İhlas Holding 0,58 -1,69 -48,34 İhlas Yayın Holding 0,71 -1,39 -37,72 İndeks Bilgisayar 6,08 -1,78 30,86 Info Yatırım 4,11 -2,14 -12,00 İntema 38,42 -2,39 -3,71 Inveo Yatırım Holding 118,50 -2,47 167,98 İpek Doğal Enerji 11,43 -0,87 -12,61 İskenderun Demir Çelik 10,87 -2,69 20,30 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 506 bin 500 liraya yükseldi