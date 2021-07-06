Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|4,76
|-1,04
|-38,50
|Acıpayam Selüloz
|16,78
|0,18
|-1,99
|Adel Kalemcilik
|26,04
|-1,81
|-23,94
|Adese Gayrimenkul
|1,18
|-1,67
|-57,86
|Afyon Çimento
|3,78
|-0,79
|-26,03
|Ak Enerji
|1,33
|-2,21
|-39,82
|Akbank
|5,37
|-1,29
|-20,54
|Akçansa
|15,10
|0,94
|-6,22
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,89
|3,28
|-21,35
|Akfen GMYO
|3,96
|1,28
|-18,52
|Akın Tekstil
|36,44
|1,67
|14,74
|Akiş GMYO
|1,83
|0,00
|-34,46
|Akmerkez GMYO
|42,44
|0,66
|-32,04
|Aksa
|15,63
|1,23
|13,14
|Aksa Enerji
|11,86
|2,95
|59,41
|Aksigorta
|7,92
|-1,00
|-8,95
|Aksu Enerji
|7,41
|0,68
|-1,82
|Alarko Carrıer
|266,00
|-1,85
|-26,83
|Alarko GMYO
|20,52
|-1,44
|-18,99
|Alarko Holding
|9,28
|-1,90
|8,90
|Albaraka Türk
|1,48
|-2,63
|-23,71
|Alcatel Lucent Teletaş
|24,12
|1,26
|-18,68
|Alkim Kağıt
|15,69
|0,13
|21,22
|Alkim Kimya
|15,42
|-0,32
|9,46
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,65
|-1,20
|-24,66
|Altınyunus Çeşme
|62,60
|-4,79
|25,30
|Anadolu Efes
|22,24
|-1,07
|4,11
|Anadolu Grubu Holding
|23,02
|2,86
|-11,88
|Anadolu Hayat Emek.
|9,07
|0,00
|12,87
|Anadolu Isuzu
|16,14
|-0,31
|-10,33
|Anadolu Sigorta
|6,21
|-0,64
|-13,99
|Anel Elektrik
|2,90
|1,75
|-8,52
|Arçelik
|32,78
|-0,85
|15,18
|ARD Bilişim Teknolojileri
|52,15
|0,19
|8,47
|Arena Bilgisayar
|12,17
|0,58
|11,63
|Armada Bilgisayar
|55,65
|9,66
|13,39
|Arsan Tekstil
|4,35
|1,16
|7,80
|Arzum Ev Aletleri
|17,22
|0,47
|-28,74
|Aselsan
|14,82
|-1,40
|-18,79
|Ata GMYO
|3,55
|2,60
|-35,57
|Atakule GMYO
|2,09
|1,95
|-10,73
|Atlantis Yatırım Holding
|3,89
|2,37
|-30,04
|Atlas Yat. Ort.
|1,89
|2,72
|8,00
|ATP Ticari Bilgisayar
|26,36
|1,15
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,70
|-0,27
|6,34
|Avrasya GMYO
|2,70
|-2,53
|3,08
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,27
|-4,39
|2,19
|Avrupa Yatırım Holding
|5,89
|-1,67
|-1,83
|Aydem Enerji
|6,59
|5,44
|Ayen Enerji
|4,58
|0,00
|-15,34
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|17,70
|-4,58
|56,92
|Aygaz
|14,15
|1,80
|-0,26
|Bagfaş
|16,39
|-3,93
|-18,05
|Bak Ambalaj
|19,10
|-1,82
|-3,42
|Balatacılar Balatacılık
|5,15
|-0,19
|-37,50
|Bantaş Ambalaj
|5,44
|0,18
|15,99
|Banvit
|55,30
|0,18
|6,35
|Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO
|12,40
|3,25
|Baştaş Başkent Çimento
|11,38
|-2,74
|-34,48
|Batı Çimento
|12,46
|1,38
|164,54
|Batısöke Çimento
|2,20
|-0,90
|-9,84
|Bayrak Taban Sanayi
|9,70
|-3,39
|-8,58
|Bera Holding
|12,59
|-0,32
|-37,92
|Berkosan Yalıtım
|9,49
|0,74
|6,39
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,99
|-1,48
|48,27
|Beyaz Filo
|9,26
|0,54
|-8,13
|Bilici Yatırım
|18,02
|2,44
|225,66
|Bim Mağazalar
|62,30
|-0,48
|-12,62
|Biotrend Çevre ve Enerji
|25,34
|2,43
|Birko Mensucat
|1,05
|0,96
|-5,41
|Birlik Mensucat
|2,03
|2,01
|-41,33
|Bizim Mağazaları
|12,02
|2,04
|-21,74
|BMS Çelik Hasır Sanayi
|5,77
|3,41
|Boğaziçi Beton
|5,61
|-0,18
|Borusan Mannesmann
|24,18
|-1,39
|-13,02
|Borusan Yat. Paz.
|298,00
|-1,65
|-34,40
|Bosch Fren Sistemleri
|895,30
|2,32
|-27,19
|Bossa
|28,20
|1,66
|57,98
|Brisa
|21,74
|-1,72
|12,27
|Burçelik
|19,70
|-2,28
|-6,28
|Burçelik Vana
|22,88
|-3,87
|-53,93
|Bursa Çimento
|3,41
|-0,29
|-31,49
|Carrefoursa
|39,96
|0,25
|-44,35
|Casa Emtia Petrol
|127,80
|-3,98
|20,57
|Ceo Event Medya
|9,33
|6,14
|45,10
|Coca Cola İçecek
|79,00
|0,77
|24,39
|Cosmos Yat. Holding
|9,32
|-1,38
|15,63
|Credıtwest Faktorıng
|4,31
|-0,69
|-26,58
|Çan2 Termik
|9,70
|1,57
|Çelebi
|199,00
|-1,97
|9,03
|Çelik Halat
|6,19
|-1,43
|-31,96
|Çemaş Döküm
|1,20
|0,00
|-29,52
|Çemtaş
|13,18
|-1,13
|-16,11
|Çimbeton
|217,90
|-2,11
|-26,51
|Çimentaş
|29,06
|-1,49
|-19,63
|Çimsa
|22,30
|0,00
|25,28
|Çuhadaroğlu Metal
|7,05
|0,28
|-7,33
|Dagi Giyim
|2,23
|3,24
|-34,53
|Dagi Yatırım Holding
|15,86
|9,99
|22,95
|Dardanel
|15,63
|9,99
|-53,34
|Datagate Bilgisayar
|12,38
|1,81
|-23,15
|Demısaş Döküm
|7,42
|-0,93
|14,59
|Denge Holding
|2,38
|-0,42
|-56,57
|Deniz GMYO
|1,90
|-1,04
|3,15
|Derimod
|11,66
|-3,16
|19,71
|Derlüks Yatırım Holding
|4,30
|5,13
|-51,25
|Desa Deri
|11,75
|-0,25
|20,64
|Despec Bilgisayar
|9,66
|-0,82
|-26,03
|Deva Holding
|24,76
|-1,12
|2,92
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,98
|-0,90
|1,90
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,52
|-6,13
|-5,63
|Ditaş Doğan
|14,81
|0,00
|13,87
|DO-CO
|797,40
|-0,45
|26,57
|Doğan Burda
|15,05
|-0,33
|-32,93
|Doğan Holding
|2,83
|-0,70
|-5,61
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,05
|-1,44
|-11,98
|Doğusan
|6,10
|-2,71
|39,27
|Doğuş GMYO
|7,78
|-0,89
|-4,77
|Doğuş Otomotiv
|26,34
|-1,86
|-3,59
|Döktaş Dökümcülük
|28,90
|1,40
|-5,62
|Duran Doğan Basım
|10,30
|1,38
|-1,81
|Dyo Boya
|11,69
|-1,02
|3,94
|Eczacıbaşı İlaç
|5,89
|-0,34
|-18,22
|Eczacıbaşı Yatırım
|39,98
|-1,04
|48,52
|E-Data Teknoloji Pazarlama
|7,26
|10,00
|Edip Gayrimenkul
|2,89
|9,89
|-12,95
|Ege Endüstri
|1.280,00
|-2,59
|-23,12
|Ege Gübre
|178,00
|-2,31
|24,08
|Ege Profil
|27,10
|-1,81
|-29,13
|Ege Seramik
|12,29
|1,40
|27,19
|Egeplast
|24,10
|0,25
|-27,63
|Ekiz Kimya
|6,89
|3,45
|-3,37
|Emek Elektrik
|2,43
|-1,62
|-14,90
|Eminiş Ambalaj
|21,60
|0,28
|-41,37
|Emlak Konut GMYO
|1,88
|-1,05
|-11,10
|Enerjisa Enerji
|10,56
|-0,19
|-8,42
|Enka İnşaat
|9,08
|-0,11
|28,94
|Erbosan
|141,70
|-1,87
|249,40
|Ereğli Demir Çelik
|18,02
|-1,10
|37,18
|Ersu Gıda
|3,64
|-1,89
|-26,32
|Escort Teknoloji
|5,42
|-0,18
|-17,50
|Esenboğa Elektrik
|30,20
|-4,97
|58,73
|Etiler Gıda
|5,83
|-2,51
|46,48
|Euro Kapital Yat. Ort.
|7,92
|9,96
|107,36
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,58
|4,07
|1,18
|Euro Yat. Ort.
|4,09
|1,05
|-7,91
|Euro Yatırım Holding
|3,15
|2,27
|10,92
|Fade Gıda
|21,88
|-7,37
|253,47
|Fenerbahçe Futbol
|36,56
|-2,97
|23,68
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,47
|1,65
|-16,21
|F-M İzmit Piston
|105,00
|0,29
|-14,35
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,32
|1,29
|2,23
|Ford Otosan
|170,10
|-2,24
|39,27
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,23
|0,00
|-49,86
|Frigo Pak Gıda
|17,75
|-0,84
|-15,40
|Galata Wind Enerji
|3,74
|10,00
|Galatasaray Sportif
|3,77
|1,07
|-6,91
|Garanti Bankası
|8,61
|-0,35
|-15,18
|Garanti Faktoring
|9,77
|-0,20
|-12,22
|Garanti Yat. Ort.
|2,27
|0,44
|-29,72
|Gedik Y. Men. Değ.
|8,22
|-2,49
|38,71
|Gediz Ambalaj
|43,02
|1,46
|60,52
|Gentaş
|4,03
|-1,71
|-31,25
|Gersan Elektrik
|6,07
|0,50
|-1,14
|Global Men. Değ.
|6,49
|0,62
|7,99
|Global Yat. Holding
|3,30
|0,00
|-29,49
|Good-Year
|7,05
|-0,42
|-11,52
|Göltaş Çimento
|39,58
|-1,88
|-4,07
|Gözde Girişim
|5,57
|0,54
|-30,20
|GSD Denizcilik
|6,12
|-0,97
|21,43
|GSD Holding
|1,84
|-0,54
|-26,69
|Gübre Fabrik.
|51,50
|-1,06
|-40,15
|Güler Yat. Holding
|2,30
|0,00
|-33,58
|Halk GMYO
|2,42
|-2,02
|-20,60
|Hatay Tekstil
|17,57
|1,15
|28,86
|Hedef Girişim
|2,96
|-4,82
|17,24
|Hektaş
|7,75
|-1,15
|45,07
|HUB Girişim
|11,74
|0,86
|-35,49
|Hürriyet Gzt.
|1,36
|1,49
|-35,24
|ICBC Turkey Bank
|5,28
|0,19
|-18,77
|İdealist Danışmanlık
|63,00
|-0,63
|368,05
|İdealist GMYO
|1,75
|1,74
|-26,25
|İhlas Ev Aletleri
|1,03
|0,00
|-44,71
|İhlas Gayrimenkul
|1,04
|0,00
|-16,80
|İhlas Gazetecilik
|1,11
|-2,63
|-54,94
|İhlas Holding
|0,58
|0,00
|-48,34
|İhlas Yayın Holding
|0,73
|5,80
|-35,96
|İndeks Bilgisayar
|6,15
|-1,13
|32,37
|Info Yatırım
|4,27
|6,22
|-8,58
|İntema
|39,58
|-0,95
|-0,80
|Inveo Yatırım Holding
|122,90
|-3,30
|177,93
|İpek Doğal Enerji
|11,51
|-0,26
|-12,00
|İskenderun Demir Çelik
|11,19
|-1,32
|23,84
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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