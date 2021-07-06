Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 4,76 -1,04 -38,50 Acıpayam Selüloz 16,78 0,18 -1,99 Adel Kalemcilik 26,04 -1,81 -23,94 Adese Gayrimenkul 1,18 -1,67 -57,86 Afyon Çimento 3,78 -0,79 -26,03 Ak Enerji 1,33 -2,21 -39,82 Akbank 5,37 -1,29 -20,54 Akçansa 15,10 0,94 -6,22 Akdeniz Yatırım Hold. 1,89 3,28 -21,35 Akfen GMYO 3,96 1,28 -18,52 Akın Tekstil 36,44 1,67 14,74 Akiş GMYO 1,83 0,00 -34,46 Akmerkez GMYO 42,44 0,66 -32,04 Aksa 15,63 1,23 13,14 Aksa Enerji 11,86 2,95 59,41 Aksigorta 7,92 -1,00 -8,95 Aksu Enerji 7,41 0,68 -1,82 Alarko Carrıer 266,00 -1,85 -26,83 Alarko GMYO 20,52 -1,44 -18,99 Alarko Holding 9,28 -1,90 8,90 Albaraka Türk 1,48 -2,63 -23,71 Alcatel Lucent Teletaş 24,12 1,26 -18,68 Alkim Kağıt 15,69 0,13 21,22 Alkim Kimya 15,42 -0,32 9,46 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,65 -1,20 -24,66 Altınyunus Çeşme 62,60 -4,79 25,30 Anadolu Efes 22,24 -1,07 4,11 Anadolu Grubu Holding 23,02 2,86 -11,88 Anadolu Hayat Emek. 9,07 0,00 12,87 Anadolu Isuzu 16,14 -0,31 -10,33 Anadolu Sigorta 6,21 -0,64 -13,99 Anel Elektrik 2,90 1,75 -8,52 Arçelik 32,78 -0,85 15,18 ARD Bilişim Teknolojileri 52,15 0,19 8,47 Arena Bilgisayar 12,17 0,58 11,63 Armada Bilgisayar 55,65 9,66 13,39 Arsan Tekstil 4,35 1,16 7,80 Arzum Ev Aletleri 17,22 0,47 -28,74 Aselsan 14,82 -1,40 -18,79 Ata GMYO 3,55 2,60 -35,57 Atakule GMYO 2,09 1,95 -10,73 Atlantis Yatırım Holding 3,89 2,37 -30,04 Atlas Yat. Ort. 1,89 2,72 8,00 ATP Ticari Bilgisayar 26,36 1,15 AvivaSA Emeklilik Hayat 18,70 -0,27 6,34 Avrasya GMYO 2,70 -2,53 3,08 Avrasya Petrol ve Tur. 3,27 -4,39 2,19 Avrupa Yatırım Holding 5,89 -1,67 -1,83 Aydem Enerji 6,59 5,44 Ayen Enerji 4,58 0,00 -15,34 Ayes Çelik Hasır ve Çit 17,70 -4,58 56,92 Aygaz 14,15 1,80 -0,26 Bagfaş 16,39 -3,93 -18,05 Bak Ambalaj 19,10 -1,82 -3,42 Balatacılar Balatacılık 5,15 -0,19 -37,50 Bantaş Ambalaj 5,44 0,18 15,99 Banvit 55,30 0,18 6,35 Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO 12,40 3,25 Baştaş Başkent Çimento 11,38 -2,74 -34,48 Batı Çimento 12,46 1,38 164,54 Batısöke Çimento 2,20 -0,90 -9,84 Bayrak Taban Sanayi 9,70 -3,39 -8,58 Bera Holding 12,59 -0,32 -37,92 Berkosan Yalıtım 9,49 0,74 6,39 Beşiktaş Futbol Yat. 5,99 -1,48 48,27 Beyaz Filo 9,26 0,54 -8,13 Bilici Yatırım 18,02 2,44 225,66 Bim Mağazalar 62,30 -0,48 -12,62 Biotrend Çevre ve Enerji 25,34 2,43 Birko Mensucat 1,05 0,96 -5,41 Birlik Mensucat 2,03 2,01 -41,33 Bizim Mağazaları 12,02 2,04 -21,74 BMS Çelik Hasır Sanayi 5,77 3,41 Boğaziçi Beton 5,61 -0,18 Borusan Mannesmann 24,18 -1,39 -13,02 Borusan Yat. Paz. 298,00 -1,65 -34,40 Bosch Fren Sistemleri 895,30 2,32 -27,19 Bossa 28,20 1,66 57,98 Brisa 21,74 -1,72 12,27 Burçelik 19,70 -2,28 -6,28 Burçelik Vana 22,88 -3,87 -53,93 Bursa Çimento 3,41 -0,29 -31,49 Carrefoursa 39,96 0,25 -44,35 Casa Emtia Petrol 127,80 -3,98 20,57 Ceo Event Medya 9,33 6,14 45,10 Coca Cola İçecek 79,00 0,77 24,39 Cosmos Yat. Holding 9,32 -1,38 15,63 Credıtwest Faktorıng 4,31 -0,69 -26,58 Çan2 Termik 9,70 1,57 Çelebi 199,00 -1,97 9,03 Çelik Halat 6,19 -1,43 -31,96 Çemaş Döküm 1,20 0,00 -29,52 Çemtaş 13,18 -1,13 -16,11 Çimbeton 217,90 -2,11 -26,51 Çimentaş 29,06 -1,49 -19,63 Çimsa 22,30 0,00 25,28 Çuhadaroğlu Metal 7,05 0,28 -7,33 Dagi Giyim 2,23 3,24 -34,53 Dagi Yatırım Holding 15,86 9,99 22,95 Dardanel 15,63 9,99 -53,34 Datagate Bilgisayar 12,38 1,81 -23,15 Demısaş Döküm 7,42 -0,93 14,59 Denge Holding 2,38 -0,42 -56,57 Deniz GMYO 1,90 -1,04 3,15 Derimod 11,66 -3,16 19,71 Derlüks Yatırım Holding 4,30 5,13 -51,25 Desa Deri 11,75 -0,25 20,64 Despec Bilgisayar 9,66 -0,82 -26,03 Deva Holding 24,76 -1,12 2,92 Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,98 -0,90 1,90 Diriteks Diriliş Tekstil 3,52 -6,13 -5,63 Ditaş Doğan 14,81 0,00 13,87 DO-CO 797,40 -0,45 26,57 Doğan Burda 15,05 -0,33 -32,93 Doğan Holding 2,83 -0,70 -5,61 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,05 -1,44 -11,98 Doğusan 6,10 -2,71 39,27 Doğuş GMYO 7,78 -0,89 -4,77 Doğuş Otomotiv 26,34 -1,86 -3,59 Döktaş Dökümcülük 28,90 1,40 -5,62 Duran Doğan Basım 10,30 1,38 -1,81 Dyo Boya 11,69 -1,02 3,94 Eczacıbaşı İlaç 5,89 -0,34 -18,22 Eczacıbaşı Yatırım 39,98 -1,04 48,52 E-Data Teknoloji Pazarlama 7,26 10,00 Edip Gayrimenkul 2,89 9,89 -12,95 Ege Endüstri 1.280,00 -2,59 -23,12 Ege Gübre 178,00 -2,31 24,08 Ege Profil 27,10 -1,81 -29,13 Ege Seramik 12,29 1,40 27,19 Egeplast 24,10 0,25 -27,63 Ekiz Kimya 6,89 3,45 -3,37 Emek Elektrik 2,43 -1,62 -14,90 Eminiş Ambalaj 21,60 0,28 -41,37 Emlak Konut GMYO 1,88 -1,05 -11,10 Enerjisa Enerji 10,56 -0,19 -8,42 Enka İnşaat 9,08 -0,11 28,94 Erbosan 141,70 -1,87 249,40 Ereğli Demir Çelik 18,02 -1,10 37,18 Ersu Gıda 3,64 -1,89 -26,32 Escort Teknoloji 5,42 -0,18 -17,50 Esenboğa Elektrik 30,20 -4,97 58,73 Etiler Gıda 5,83 -2,51 46,48 Euro Kapital Yat. Ort. 7,92 9,96 107,36 Euro Trend Yat. Ort. 3,58 4,07 1,18 Euro Yat. Ort. 4,09 1,05 -7,91 Euro Yatırım Holding 3,15 2,27 10,92 Fade Gıda 21,88 -7,37 253,47 Fenerbahçe Futbol 36,56 -2,97 23,68 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,47 1,65 -16,21 F-M İzmit Piston 105,00 0,29 -14,35 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,32 1,29 2,23 Ford Otosan 170,10 -2,24 39,27 Formet Celik Kapi Sanayi 1,23 0,00 -49,86 Frigo Pak Gıda 17,75 -0,84 -15,40 Galata Wind Enerji 3,74 10,00 Galatasaray Sportif 3,77 1,07 -6,91 Garanti Bankası 8,61 -0,35 -15,18 Garanti Faktoring 9,77 -0,20 -12,22 Garanti Yat. Ort. 2,27 0,44 -29,72 Gedik Y. Men. Değ. 8,22 -2,49 38,71 Gediz Ambalaj 43,02 1,46 60,52 Gentaş 4,03 -1,71 -31,25 Gersan Elektrik 6,07 0,50 -1,14 Global Men. Değ. 6,49 0,62 7,99 Global Yat. Holding 3,30 0,00 -29,49 Good-Year 7,05 -0,42 -11,52 Göltaş Çimento 39,58 -1,88 -4,07 Gözde Girişim 5,57 0,54 -30,20 GSD Denizcilik 6,12 -0,97 21,43 GSD Holding 1,84 -0,54 -26,69 Gübre Fabrik. 51,50 -1,06 -40,15 Güler Yat. Holding 2,30 0,00 -33,58 Halk GMYO 2,42 -2,02 -20,60 Hatay Tekstil 17,57 1,15 28,86 Hedef Girişim 2,96 -4,82 17,24 Hektaş 7,75 -1,15 45,07 HUB Girişim 11,74 0,86 -35,49 Hürriyet Gzt. 1,36 1,49 -35,24 ICBC Turkey Bank 5,28 0,19 -18,77 İdealist Danışmanlık 63,00 -0,63 368,05 İdealist GMYO 1,75 1,74 -26,25 İhlas Ev Aletleri 1,03 0,00 -44,71 İhlas Gayrimenkul 1,04 0,00 -16,80 İhlas Gazetecilik 1,11 -2,63 -54,94 İhlas Holding 0,58 0,00 -48,34 İhlas Yayın Holding 0,73 5,80 -35,96 İndeks Bilgisayar 6,15 -1,13 32,37 Info Yatırım 4,27 6,22 -8,58 İntema 39,58 -0,95 -0,80 Inveo Yatırım Holding 122,90 -3,30 177,93 İpek Doğal Enerji 11,51 -0,26 -12,00 İskenderun Demir Çelik 11,19 -1,32 23,84 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 495 bin liraya geriledi