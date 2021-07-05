Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 4,81 0,63 -37,86 Acıpayam Selüloz 16,75 0,78 -2,16 Adel Kalemcilik 26,52 3,92 -22,53 Adese Gayrimenkul 1,20 0,00 -57,14 Afyon Çimento 3,81 1,87 -25,44 Ak Enerji 1,36 3,82 -38,46 Akbank 5,44 2,06 -19,50 Akçansa 14,96 -0,13 -7,09 Akdeniz Yatırım Hold. 1,83 4,57 -23,85 Akfen GMYO 3,91 0,26 -19,55 Akın Tekstil 35,84 3,58 12,85 Akiş GMYO 1,83 2,23 -34,46 Akmerkez GMYO 42,16 1,35 -32,49 Aksa 15,44 0,92 11,77 Aksa Enerji 11,52 2,22 54,84 Aksigorta 8,00 1,78 -8,03 Aksu Enerji 7,36 0,68 -2,48 Alarko Carrıer 271,00 2,42 -25,45 Alarko GMYO 20,82 1,56 -17,81 Alarko Holding 9,46 1,94 11,01 Albaraka Türk 1,52 2,01 -21,65 Alcatel Lucent Teletaş 23,82 2,23 -19,69 Alkim Kağıt 15,67 -0,19 21,06 Alkim Kimya 15,47 0,45 9,82 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,67 1,83 -23,74 Altınyunus Çeşme 65,75 -1,20 31,61 Anadolu Efes 22,48 0,99 5,24 Anadolu Grubu Holding 22,38 2,19 -14,33 Anadolu Hayat Emek. 9,07 2,60 12,87 Anadolu Isuzu 16,19 1,89 -10,06 Anadolu Sigorta 6,25 -0,32 -13,44 Anel Elektrik 2,85 2,52 -10,09 Arçelik 33,06 2,10 16,17 ARD Bilişim Teknolojileri 52,05 -1,05 8,26 Arena Bilgisayar 12,10 1,51 10,99 Armada Bilgisayar 50,75 9,90 3,40 Arsan Tekstil 4,30 1,42 6,56 Arzum Ev Aletleri 17,14 0,00 -29,07 Aselsan 15,03 2,04 -17,64 Ata GMYO 3,46 0,00 -37,21 Atakule GMYO 2,05 0,00 -12,43 Atlantis Yatırım Holding 3,80 -1,04 -31,65 Atlas Yat. Ort. 1,84 4,55 5,14 ATP Ticari Bilgisayar 26,06 6,63 AvivaSA Emeklilik Hayat 18,75 2,68 6,63 Avrasya GMYO 2,77 2,21 5,75 Avrasya Petrol ve Tur. 3,42 -0,87 6,87 Avrupa Yatırım Holding 5,99 3,99 -0,17 Aydem Enerji 6,25 3,48 Ayen Enerji 4,58 1,33 -15,34 Ayes Çelik Hasır ve Çit 18,55 9,12 64,46 Aygaz 13,90 3,89 -2,02 Bagfaş 17,06 -1,78 -14,70 Bak Ambalaj 19,87 2,95 -1,63 Balatacılar Balatacılık 5,16 -2,09 -37,38 Bantaş Ambalaj 5,43 2,65 15,78 Banvit 55,20 0,36 6,15 Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO 12,01 0,50 Baştaş Başkent Çimento 11,70 1,39 -32,64 Batı Çimento 12,29 2,67 160,93 Batısöke Çimento 2,22 3,26 -9,02 Bayrak Taban Sanayi 10,04 2,34 -5,37 Bera Holding 12,63 -2,47 -37,72 Berkosan Yalıtım 9,42 0,00 5,61 Beşiktaş Futbol Yat. 6,08 2,53 50,50 Beyaz Filo 9,21 1,88 -8,62 Bilici Yatırım 17,59 5,90 217,89 Bim Mağazalar 62,60 0,24 -12,20 Biotrend Çevre ve Enerji 24,74 9,96 Birko Mensucat 1,04 -3,70 -6,31 Birlik Mensucat 1,99 -0,50 -42,49 Bizim Mağazaları 11,78 0,94 -23,31 BMS Çelik Hasır Sanayi 5,58 2,01 Boğaziçi Beton 5,62 4,46 Borusan Mannesmann 24,52 2,68 -11,80 Borusan Yat. Paz. 303,00 3,41 -33,30 Bosch Fren Sistemleri 875,00 5,21 -28,84 Bossa 27,74 2,97 55,41 Brisa 22,12 4,64 14,24 Burçelik 20,16 9,92 -4,09 Burçelik Vana 23,80 5,78 -52,07 Bursa Çimento 3,42 0,88 -31,29 Carrefoursa 39,86 1,17 -44,48 Casa Emtia Petrol 133,10 -0,67 25,57 Ceo Event Medya 8,79 -0,57 36,70 Coca Cola İçecek 78,40 0,38 23,45 Cosmos Yat. Holding 9,45 0,53 17,25 Credıtwest Faktorıng 4,34 1,17 -26,06 Çan2 Termik 9,55 0,00 Çelebi 203,00 -0,64 11,22 Çelik Halat 6,28 1,29 -30,97 Çemaş Döküm 1,20 2,56 -29,52 Çemtaş 13,33 2,38 -15,16 Çimbeton 222,60 3,68 -24,92 Çimentaş 29,50 1,86 -18,42 Çimsa 22,30 3,72 25,28 Çuhadaroğlu Metal 7,03 0,00 -7,59 Dagi Giyim 2,16 0,47 -36,59 Dagi Yatırım Holding 14,42 -2,24 11,78 Dardanel 14,21 -2,67 -57,58 Datagate Bilgisayar 12,16 0,25 -24,52 Demısaş Döküm 7,49 -0,93 15,67 Denge Holding 2,39 1,27 -56,39 Deniz GMYO 1,92 2,13 4,23 Derimod 12,04 1,78 23,61 Derlüks Yatırım Holding 4,09 1,24 -53,63 Desa Deri 11,78 -0,59 20,94 Despec Bilgisayar 9,74 3,40 -25,42 Deva Holding 25,04 2,29 4,08 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,08 -0,18 2,83 Diriteks Diriliş Tekstil 3,75 -5,78 0,54 Ditaş Doğan 14,81 2,42 13,87 DO-CO 801,00 0,75 27,14 Doğan Burda 15,10 -1,95 -32,71 Doğan Holding 2,85 0,35 -4,94 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,08 0,48 -10,69 Doğusan 6,27 0,80 43,15 Doğuş GMYO 7,85 0,38 -3,92 Doğuş Otomotiv 26,84 7,19 -1,76 Döktaş Dökümcülük 28,50 -3,06 -6,92 Duran Doğan Basım 10,16 0,10 -3,15 Dyo Boya 11,81 2,34 5,00 Eczacıbaşı İlaç 5,91 0,51 -17,94 Eczacıbaşı Yatırım 40,40 4,12 50,08 E-Data Teknoloji Pazarlama 6,60 Edip Gayrimenkul 2,63 -0,38 -20,78 Ege Endüstri 1.314,00 3,87 -21,08 Ege Gübre 182,20 5,93 27,01 Ege Profil 27,60 1,02 -27,82 Ege Seramik 12,12 1,08 25,43 Egeplast 24,04 -2,12 -27,81 Ekiz Kimya 6,66 -4,17 -6,59 Emek Elektrik 2,47 -1,20 -13,49 Eminiş Ambalaj 21,54 -1,91 -41,53 Emlak Konut GMYO 1,90 0,53 -10,15 Enerjisa Enerji 10,58 0,67 -8,24 Enka İnşaat 9,09 -1,41 29,09 Erbosan 144,40 5,63 256,06 Ereğli Demir Çelik 18,22 0,28 38,70 Ersu Gıda 3,71 0,27 -24,90 Escort Teknoloji 5,43 0,74 -17,35 Esenboğa Elektrik 31,78 9,97 67,03 Etiler Gıda 5,98 -0,17 50,25 Euro Kapital Yat. Ort. 7,26 10,00 88,57 Euro Trend Yat. Ort. 3,50 0,29 -2,78 Euro Yat. Ort. 4,11 -0,72 -8,87 Euro Yatırım Holding 3,08 -2,84 8,45 Fade Gıda 23,62 0,43 281,58 Fenerbahçe Futbol 37,68 -0,21 27,47 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,43 0,41 -17,57 F-M İzmit Piston 104,70 4,08 -14,60 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,15 -0,60 0,92 Ford Otosan 174,00 -0,11 42,46 Formet Celik Kapi Sanayi 1,23 0,82 -49,86 Frigo Pak Gıda 17,90 0,22 -14,68 Galata Wind Enerji 3,40 2,10 Galatasaray Sportif 3,73 4,78 -7,90 Garanti Bankası 8,64 2,86 -14,88 Garanti Faktoring 9,79 0,93 -12,04 Garanti Yat. Ort. 2,26 0,44 -30,03 Gedik Y. Men. Değ. 8,43 5,24 42,25 Gediz Ambalaj 42,40 -1,72 58,21 Gentaş 4,10 2,50 -30,05 Gersan Elektrik 6,04 1,51 -1,63 Global Men. Değ. 6,45 1,57 7,32 Global Yat. Holding 3,30 0,30 -29,49 Good-Year 7,08 4,58 -11,15 Göltaş Çimento 40,34 3,12 -2,23 Gözde Girişim 5,54 2,03 -30,58 GSD Denizcilik 6,18 -0,80 22,62 GSD Holding 1,85 1,65 -26,29 Gübre Fabrik. 52,05 -0,38 -39,51 Güler Yat. Holding 2,30 -2,13 -33,58 Halk GMYO 2,47 1,23 -18,96 Hatay Tekstil 17,37 1,58 27,39 Hedef Girişim 3,11 4,36 23,18 Hektaş 7,84 0,77 46,75 HUB Girişim 11,64 1,31 -36,04 Hürriyet Gzt. 1,34 2,29 -36,19 ICBC Turkey Bank 5,27 -0,38 -18,92 İdealist Danışmanlık 63,40 0,88 371,03 İdealist GMYO 1,72 -2,82 -27,52 İhlas Ev Aletleri 1,03 0,98 -44,71 İhlas Gayrimenkul 1,04 0,00 -16,80 İhlas Gazetecilik 1,14 2,70 -53,72 İhlas Holding 0,58 1,75 -48,34 İhlas Yayın Holding 0,69 1,47 -39,47 İndeks Bilgisayar 6,22 1,80 33,88 Info Yatırım 4,02 0,25 -13,93 İntema 39,96 1,01 0,15 Inveo Yatırım Holding 127,10 4,87 187,43 İpek Doğal Enerji 11,54 -1,37 -11,77 İskenderun Demir Çelik 11,34 0,53 25,50 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 495 bin liraya geriledi