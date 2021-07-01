Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|4,86
|-2,21
|-37,21
|Acıpayam Selüloz
|16,66
|0,48
|-2,69
|Adel Kalemcilik
|24,50
|-2,08
|-28,44
|Adese Gayrimenkul
|1,19
|0,00
|-57,50
|Afyon Çimento
|3,81
|0,53
|-25,44
|Ak Enerji
|1,30
|1,56
|-41,18
|Akbank
|5,38
|1,89
|-20,39
|Akçansa
|15,13
|0,67
|-6,04
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,76
|1,73
|-26,76
|Akfen GMYO
|3,81
|2,97
|-21,60
|Akın Tekstil
|33,64
|5,13
|5,92
|Akiş GMYO
|1,80
|1,69
|-35,54
|Akmerkez GMYO
|41,42
|1,07
|-33,68
|Aksa
|15,46
|3,20
|11,91
|Aksa Enerji
|11,70
|1,21
|57,26
|Aksigorta
|7,94
|1,28
|-8,72
|Aksu Enerji
|7,19
|0,42
|-4,73
|Alarko Carrıer
|267,80
|2,61
|-26,33
|Alarko GMYO
|20,32
|1,70
|-19,78
|Alarko Holding
|8,84
|4,86
|3,74
|Albaraka Türk
|1,50
|0,67
|-22,68
|Alcatel Lucent Teletaş
|23,14
|1,31
|-21,98
|Alkim Kağıt
|15,86
|0,70
|22,53
|Alkim Kimya
|15,34
|0,92
|8,90
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,64
|-1,20
|-25,11
|Altınyunus Çeşme
|69,35
|1,54
|38,81
|Anadolu Efes
|22,30
|0,18
|4,39
|Anadolu Grubu Holding
|21,64
|-0,28
|-17,17
|Anadolu Hayat Emek.
|8,91
|1,14
|10,88
|Anadolu Isuzu
|15,75
|0,38
|-12,50
|Anadolu Sigorta
|6,27
|2,79
|-13,16
|Anel Elektrik
|2,78
|0,36
|-12,30
|Arçelik
|29,84
|0,13
|4,85
|ARD Bilişim Teknolojileri
|52,40
|2,04
|8,99
|Arena Bilgisayar
|37,24
|-0,69
|9,31
|Armada Bilgisayar
|45,50
|3,41
|-7,29
|Arsan Tekstil
|4,22
|4,71
|4,58
|Arzum Ev Aletleri
|17,09
|-0,52
|-29,28
|Aselsan
|14,88
|1,09
|-18,47
|Ata GMYO
|3,50
|1,45
|-36,48
|Atakule GMYO
|2,06
|1,48
|-12,01
|Atlantis Yatırım Holding
|3,75
|0,54
|-32,55
|Atlas Yat. Ort.
|1,72
|0,58
|-1,71
|ATP Ticari Bilgisayar
|24,58
|0,41
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,30
|-0,81
|4,07
|Avrasya GMYO
|2,58
|5,31
|-1,50
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,37
|4,66
|5,31
|Avrupa Yatırım Holding
|5,52
|2,79
|-8,00
|Aydem Enerji
|6,13
|2,00
|Ayen Enerji
|4,50
|3,45
|-16,82
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|18,11
|1,80
|60,55
|Aygaz
|13,47
|1,20
|-5,05
|Bagfaş
|17,20
|1,18
|-14,00
|Bak Ambalaj
|19,43
|3,90
|-3,81
|Balatacılar Balatacılık
|5,29
|3,93
|-35,80
|Bantaş Ambalaj
|5,35
|0,19
|14,07
|Banvit
|55,00
|0,00
|5,77
|Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO
|12,05
|6,45
|Baştaş Başkent Çimento
|11,75
|0,00
|-32,35
|Batı Çimento
|11,94
|0,84
|153,50
|Batısöke Çimento
|2,18
|0,46
|-10,66
|Bayrak Taban Sanayi
|9,78
|-2,20
|-7,82
|Bera Holding
|13,21
|9,99
|-34,86
|Berkosan Yalıtım
|9,29
|3,45
|4,15
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,98
|-0,33
|48,02
|Beyaz Filo
|9,21
|1,54
|-9,53
|Bilici Yatırım
|19,46
|9,20
|193,07
|Bim Mağazalar
|61,90
|-0,40
|-13,18
|Biotrend Çevre ve Enerji
|20,46
|2,40
|Birko Mensucat
|1,08
|2,86
|-2,70
|Birlik Mensucat
|2,16
|2,86
|-37,57
|Bizim Mağazaları
|11,69
|0,52
|-23,89
|BMS Çelik Hasır Sanayi
|5,49
|1,86
|Boğaziçi Beton
|5,31
|1,34
|Borusan Mannesmann
|23,22
|0,78
|-16,47
|Borusan Yat. Paz.
|289,40
|0,17
|-36,29
|Bosch Fren Sistemleri
|815,10
|1,13
|-33,72
|Bossa
|27,12
|-0,29
|51,93
|Brisa
|20,80
|3,07
|7,42
|Burçelik
|18,52
|2,60
|-11,89
|Burçelik Vana
|23,04
|6,96
|-53,60
|Bursa Çimento
|3,42
|0,88
|-31,29
|Carrefoursa
|39,84
|3,21
|-44,51
|Casa Emtia Petrol
|139,10
|-2,59
|31,23
|Ceo Event Medya
|9,33
|-5,18
|45,10
|Coca Cola İçecek
|76,90
|-1,09
|21,09
|Cosmos Yat. Holding
|9,70
|-1,92
|20,35
|Credıtwest Faktorıng
|4,24
|2,42
|-27,77
|Çan2 Termik
|9,22
|-3,96
|Çelebi
|209,80
|4,48
|14,94
|Çelik Halat
|6,06
|1,85
|-33,39
|Çemaş Döküm
|1,19
|1,71
|-30,11
|Çemtaş
|13,09
|2,43
|-16,68
|Çimbeton
|216,00
|0,14
|-27,15
|Çimentaş
|28,96
|0,35
|-19,91
|Çimsa
|21,20
|0,47
|19,10
|Çuhadaroğlu Metal
|7,11
|0,99
|-6,54
|Dagi Giyim
|2,20
|1,38
|-35,42
|Dagi Yatırım Holding
|15,34
|1,93
|18,91
|Dardanel
|14,90
|9,96
|-55,52
|Datagate Bilgisayar
|12,10
|0,08
|-24,89
|Demısaş Döküm
|7,56
|-0,66
|16,75
|Denge Holding
|2,62
|-5,42
|-52,19
|Deniz GMYO
|1,89
|3,28
|2,60
|Derimod
|11,76
|0,34
|20,74
|Derlüks Yatırım Holding
|4,13
|-5,71
|-53,17
|Desa Deri
|12,02
|-0,83
|23,41
|Despec Bilgisayar
|9,43
|1,07
|-27,79
|Deva Holding
|24,36
|1,84
|1,25
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,98
|1,10
|1,90
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,25
|0,00
|13,94
|Ditaş Doğan
|14,60
|3,77
|12,26
|DO-CO
|788,10
|0,82
|25,10
|Doğan Burda
|15,00
|6,38
|-33,16
|Doğan Holding
|2,85
|0,35
|-4,94
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,06
|1,48
|-11,55
|Doğusan
|6,07
|0,83
|38,58
|Doğuş GMYO
|7,93
|0,89
|-2,94
|Doğuş Otomotiv
|24,52
|-3,31
|-10,25
|Döktaş Dökümcülük
|29,50
|1,37
|-3,66
|Duran Doğan Basım
|10,18
|-0,20
|-2,96
|Dyo Boya
|11,59
|3,39
|3,05
|Eczacıbaşı İlaç
|5,93
|1,02
|-17,66
|Eczacıbaşı Yatırım
|39,60
|7,61
|47,11
|Edip Gayrimenkul
|2,69
|9,80
|-18,98
|Ege Endüstri
|1.237,00
|2,31
|-25,70
|Ege Gübre
|171,00
|1,97
|19,20
|Ege Profil
|28,70
|9,96
|-24,95
|Ege Seramik
|11,90
|-0,83
|23,16
|Egeplast
|24,62
|-3,68
|-26,07
|Ekiz Kimya
|7,29
|6,58
|2,24
|Emek Elektrik
|2,42
|5,22
|-15,25
|Eminiş Ambalaj
|21,94
|2,05
|-40,45
|Emlak Konut GMYO
|1,89
|1,07
|-10,62
|Enerjisa Enerji
|10,46
|1,06
|-9,28
|Enka İnşaat
|9,47
|1,50
|34,48
|Erbosan
|127,00
|-2,46
|213,16
|Ereğli Demir Çelik
|18,03
|0,17
|37,25
|Ersu Gıda
|3,61
|4,34
|-26,92
|Escort Teknoloji
|5,53
|-0,72
|-15,83
|Esenboğa Elektrik
|28,44
|0,92
|49,48
|Etiler Gıda
|6,00
|0,84
|50,75
|Euro Kapital Yat. Ort.
|6,00
|-9,91
|55,84
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,49
|0,58
|-3,06
|Euro Yat. Ort.
|4,10
|0,74
|-9,09
|Euro Yatırım Holding
|3,19
|0,63
|12,32
|Fade Gıda
|23,50
|4,72
|279,64
|Fenerbahçe Futbol
|38,36
|1,11
|29,77
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,45
|4,70
|-16,89
|F-M İzmit Piston
|101,80
|2,52
|-16,96
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,15
|0,15
|0,92
|Ford Otosan
|173,00
|1,65
|41,64
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,20
|4,35
|-51,08
|Frigo Pak Gıda
|17,85
|0,17
|-14,92
|Galata Wind Enerji
|3,36
|1,20
|Galatasaray Sportif
|3,60
|0,28
|-11,11
|Garanti Bankası
|8,45
|1,81
|-16,76
|Garanti Faktoring
|9,80
|-0,81
|-11,95
|Garanti Yat. Ort.
|2,29
|1,33
|-29,10
|Gedik Y. Men. Değ.
|8,72
|9,96
|47,15
|Gediz Ambalaj
|44,00
|1,62
|64,18
|Gentaş
|4,04
|1,76
|-31,07
|Gersan Elektrik
|5,97
|1,02
|-2,77
|Global Men. Değ.
|6,23
|0,81
|3,66
|Global Yat. Holding
|3,22
|4,21
|-31,20
|Good-Year
|6,75
|0,45
|-15,29
|Göltaş Çimento
|39,32
|2,93
|-4,70
|Gözde Girişim
|5,46
|0,74
|-31,58
|GSD Denizcilik
|6,22
|1,97
|23,41
|GSD Holding
|1,84
|1,66
|-26,69
|Gübre Fabrik.
|52,70
|2,23
|-38,76
|Güler Yat. Holding
|2,35
|0,00
|-32,13
|Halk GMYO
|2,46
|-0,81
|-19,29
|Hatay Tekstil
|17,01
|2,10
|24,75
|Hedef Girişim
|2,82
|2,17
|11,69
|Hektaş
|7,77
|2,64
|45,44
|HUB Girişim
|11,63
|0,26
|-36,10
|Hürriyet Gzt.
|1,34
|3,08
|-36,19
|ICBC Turkey Bank
|5,34
|0,75
|-17,85
|İdealist Danışmanlık
|61,65
|2,75
|358,02
|İdealist GMYO
|5,37
|-8,67
|-21,03
|İhlas Ev Aletleri
|1,01
|0,00
|-45,79
|İhlas Gayrimenkul
|1,04
|1,96
|-16,80
|İhlas Gazetecilik
|1,14
|-0,87
|-53,72
|İhlas Holding
|0,58
|3,57
|-48,34
|İhlas Yayın Holding
|0,68
|3,03
|-40,35
|İndeks Bilgisayar
|6,21
|4,02
|33,66
|Info Yatırım
|4,11
|1,73
|-12,00
|İntema
|40,22
|1,93
|0,80
|Inveo Yatırım Holding
|130,30
|9,96
|194,66
|İpek Doğal Enerji
|12,00
|0,93
|-8,26
|İskenderun Demir Çelik
|11,24
|-0,18
|24,39
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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