Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,02 0,20 -35,14 Acıpayam Selüloz 16,65 -2,35 -2,75 Adel Kalemcilik 27,64 1,02 -19,26 Adese Gayrimenkul 1,22 0,83 -56,43 Afyon Çimento 3,79 -0,79 -25,83 Ak Enerji 1,31 0,00 -40,72 Akbank 5,32 -0,19 -21,28 Akçansa 15,22 -4,52 -5,48 Akdeniz Yatırım Hold. 1,78 0,00 -25,93 Akfen GMYO 3,87 -2,52 -20,37 Akın Tekstil 32,80 0,99 3,27 Akiş GMYO 1,85 -2,63 -33,75 Akmerkez GMYO 41,40 -0,34 -33,71 Aksa 15,50 2,24 12,20 Aksa Enerji 11,75 1,73 57,93 Aksigorta 7,79 -0,64 -10,44 Aksu Enerji 6,90 -4,70 -8,58 Alarko Carrıer 258,80 -0,77 -28,81 Alarko GMYO 20,26 -1,94 -20,02 Alarko Holding 8,50 -0,12 -0,25 Albaraka Türk 1,50 0,00 -22,68 Alcatel Lucent Teletaş 23,28 -0,85 -21,51 Alkim Kağıt 16,90 -4,95 30,57 Alkim Kimya 15,42 -2,59 9,46 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,67 -5,11 -23,74 Altınyunus Çeşme 62,10 -3,04 24,30 Anadolu Efes 22,18 -0,81 3,83 Anadolu Grubu Holding 21,76 -0,37 -16,71 Anadolu Hayat Emek. 8,76 -1,02 9,02 Anadolu Isuzu 15,75 -0,63 -12,50 Anadolu Sigorta 6,10 -0,81 -15,52 Anel Elektrik 2,73 0,00 -13,88 Arçelik 29,44 0,55 3,45 ARD Bilişim Teknolojileri 51,65 -6,09 7,43 Arena Bilgisayar 37,50 -4,29 10,07 Armada Bilgisayar 45,14 9,99 -8,03 Arsan Tekstil 4,37 0,23 8,30 Arzum Ev Aletleri 17,04 -1,84 -29,48 Aselsan 15,01 0,74 -17,75 Ata GMYO 3,47 -2,80 -37,02 Atakule GMYO 2,02 -0,98 -13,72 Atlantis Yatırım Holding 3,81 -1,04 -31,47 Atlas Yat. Ort. 1,71 0,59 -2,29 ATP Ticari Bilgisayar 24,94 -5,53 AvivaSA Emeklilik Hayat 18,10 -2,00 2,93 Avrasya GMYO 2,23 -2,62 -14,86 Avrasya Petrol ve Tur. 3,18 -2,45 -0,63 Avrupa Yatırım Holding 5,50 -5,34 -8,33 Aydem Enerji 5,98 -4,17 Ayen Enerji 4,41 1,38 -18,48 Ayes Çelik Hasır ve Çit 19,00 0,16 68,44 Aygaz 13,32 1,45 -6,11 Bagfaş 16,60 -5,41 -17,00 Bak Ambalaj 18,74 0,75 -7,23 Balatacılar Balatacılık 5,20 -3,70 -36,89 Bantaş Ambalaj 5,48 2,62 16,84 Banvit 55,55 0,09 6,83 Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO 10,38 0,10 Baştaş Başkent Çimento 11,20 -2,78 -35,52 Batı Çimento 11,97 1,18 154,14 Batısöke Çimento 2,12 -2,30 -13,11 Bayrak Taban Sanayi 9,96 -0,50 -6,13 Bera Holding 12,46 0,24 -38,56 Berkosan Yalıtım 9,15 1,22 2,58 Beşiktaş Futbol Yat. 6,11 2,35 51,24 Beyaz Filo 9,14 -1,61 -10,22 Bilici Yatırım 17,58 2,57 164,76 Bim Mağazalar 63,30 1,44 -11,21 Biotrend Çevre ve Enerji 20,16 1,41 Birko Mensucat 1,07 -1,83 -3,60 Birlik Mensucat 2,01 0,00 -41,91 Bizim Mağazaları 11,65 -0,85 -24,15 BMS Çelik Hasır Sanayi 5,50 -2,14 Boğaziçi Beton 5,33 -1,30 Borusan Mannesmann 23,44 4,74 -15,68 Borusan Yat. Paz. 284,40 1,03 -37,39 Bosch Fren Sistemleri 805,10 -1,46 -34,53 Bossa 26,60 0,53 49,02 Brisa 20,68 2,27 6,80 Burçelik 17,44 -2,24 -17,03 Burçelik Vana 21,28 -2,92 -57,15 Bursa Çimento 3,44 -0,58 -30,89 Carrefoursa 38,76 -1,32 -46,02 Casa Emtia Petrol 135,80 4,78 28,11 Ceo Event Medya 10,65 -2,65 65,63 Coca Cola İçecek 77,50 -1,77 22,03 Cosmos Yat. Holding 9,40 -3,09 16,63 Credıtwest Faktorıng 4,09 -2,15 -30,32 Çan2 Termik 9,51 9,94 Çelebi 194,30 -4,75 6,45 Çelik Halat 5,96 -1,00 -34,49 Çemaş Döküm 1,18 1,72 -30,69 Çemtaş 12,82 -1,46 -18,40 Çimbeton 214,90 -2,36 -27,52 Çimentaş 29,62 -1,27 -18,09 Çimsa 21,36 0,47 20,00 Çuhadaroğlu Metal 7,03 1,74 -7,59 Dagi Giyim 2,25 -3,85 -33,95 Dagi Yatırım Holding 16,32 0,37 26,51 Dardanel 13,89 -1,63 -58,54 Datagate Bilgisayar 12,12 -0,33 -24,77 Demısaş Döküm 7,63 -2,18 17,83 Denge Holding 3,07 -9,17 -43,98 Deniz GMYO 1,85 -1,07 0,43 Derimod 11,60 0,35 19,10 Derlüks Yatırım Holding 3,99 3,64 -54,76 Desa Deri 11,55 -3,67 18,58 Despec Bilgisayar 9,27 -0,32 -29,02 Deva Holding 24,58 1,57 2,17 Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,67 -4,90 -0,97 Diriteks Diriliş Tekstil 4,36 -0,68 16,89 Ditaş Doğan 14,22 1,50 9,33 DO-CO 800,00 -1,10 26,98 Doğan Burda 13,08 0,23 -41,71 Doğan Holding 2,86 -0,69 -4,61 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,08 -1,89 -10,69 Doğusan 6,02 3,79 37,44 Doğuş GMYO 7,90 -3,89 -3,30 Doğuş Otomotiv 24,52 9,96 -10,25 Döktaş Dökümcülük 30,00 3,45 -2,02 Duran Doğan Basım 10,22 0,00 -2,57 Dyo Boya 11,13 2,20 -1,04 Eczacıbaşı İlaç 5,92 0,68 -17,80 Eczacıbaşı Yatırım 36,46 -1,14 35,44 Edip Gayrimenkul 2,30 4,55 -30,72 Ege Endüstri 1.208,40 -0,98 -27,42 Ege Gübre 168,80 -3,54 17,67 Ege Profil 25,80 -0,08 -32,53 Ege Seramik 12,80 3,98 32,47 Egeplast 26,48 -5,16 -20,48 Ekiz Kimya 6,54 0,77 -8,27 Emek Elektrik 2,33 0,00 -18,40 Eminiş Ambalaj 22,00 -0,09 -40,28 Emlak Konut GMYO 1,92 -1,03 -9,20 Enerjisa Enerji 10,30 -1,90 -10,67 Enka İnşaat 9,23 0,98 31,07 Erbosan 118,40 3,05 191,95 Ereğli Demir Çelik 18,27 0,55 39,08 Ersu Gıda 3,48 -1,42 -29,55 Escort Teknoloji 5,84 3,36 -11,11 Esenboğa Elektrik 28,54 2,29 50,00 Etiler Gıda 5,68 -1,56 42,71 Euro Kapital Yat. Ort. 7,40 -9,98 92,21 Euro Trend Yat. Ort. 3,55 -1,39 -1,39 Euro Yat. Ort. 4,04 -2,42 -10,42 Euro Yatırım Holding 3,19 -5,34 12,32 Fade Gıda 20,40 1,39 229,56 Fenerbahçe Futbol 38,42 3,06 29,97 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,47 1,65 -16,21 F-M İzmit Piston 100,10 -2,82 -18,35 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,21 1,46 1,38 Ford Otosan 170,60 2,46 39,68 Formet Celik Kapi Sanayi 1,17 3,54 -52,31 Frigo Pak Gıda 18,07 2,85 -13,87 Galata Wind Enerji 3,37 -3,16 Galatasaray Sportif 3,69 1,37 -8,89 Garanti Bankası 8,25 0,86 -18,73 Garanti Faktoring 9,98 0,30 -10,33 Garanti Yat. Ort. 2,30 0,88 -28,79 Gedik Y. Men. Değ. 7,21 -0,28 21,67 Gediz Ambalaj 41,50 -2,31 54,85 Gentaş 4,05 -0,98 -30,90 Gersan Elektrik 6,07 -0,98 -1,14 Global Men. Değ. 5,93 0,00 -1,33 Global Yat. Holding 3,08 -3,14 -34,19 Good-Year 6,79 1,80 -14,79 Göltaş Çimento 39,62 -2,03 -3,97 Gözde Girişim 5,54 0,54 -30,58 GSD Denizcilik 6,22 0,65 23,41 GSD Holding 1,84 -2,13 -26,69 Gübre Fabrik. 53,40 -0,84 -37,94 Güler Yat. Holding 2,41 3,43 -30,40 Halk GMYO 2,46 -1,20 -19,29 Hatay Tekstil 16,87 -1,23 23,72 Hedef Girişim 2,69 1,51 6,54 Hektaş 7,93 2,06 48,44 HUB Girişim 11,36 -1,39 -37,58 Hürriyet Gzt. 1,32 0,76 -37,14 ICBC Turkey Bank 5,34 -1,48 -17,85 İdealist Danışmanlık 59,75 -3,63 343,91 İdealist GMYO 5,35 0,75 -21,32 İhlas Ev Aletleri 1,01 0,00 -45,79 İhlas Gayrimenkul 1,03 -1,90 -17,60 İhlas Gazetecilik 1,07 0,00 -56,57 İhlas Holding 0,57 0,00 -49,23 İhlas Yayın Holding 0,67 -2,90 -41,23 İndeks Bilgisayar 6,05 -0,33 30,22 Info Yatırım 3,95 -0,50 -15,43 İntema 39,12 -2,78 -1,95 Inveo Yatırım Holding 107,80 -1,55 143,78 İpek Doğal Enerji 12,13 0,08 -7,26 İskenderun Demir Çelik 11,28 -0,09 24,83 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 496 bin 500 liraya yükseldi Rönesans Holding'den 5 şehir hastanesiyle ilgili açıklama: Satış ya da devri söz konusu değil Altının kilogramı 495 bin liraya geriledi