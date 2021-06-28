Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,01 -3,47 -35,27 Acıpayam Selüloz 17,05 -0,76 -0,41 Adel Kalemcilik 27,36 1,33 -20,08 Adese Gayrimenkul 1,21 -3,97 -56,79 Afyon Çimento 3,82 -3,05 -25,24 Ak Enerji 1,31 -2,96 -40,72 Akbank 5,33 -0,19 -21,13 Akçansa 15,94 -6,73 -1,01 Akdeniz Yatırım Hold. 1,78 -5,82 -25,93 Akfen GMYO 3,97 -4,34 -18,31 Akın Tekstil 32,48 -3,62 2,27 Akiş GMYO 1,90 -2,06 -31,96 Akmerkez GMYO 41,54 -3,40 -33,48 Aksa 15,16 -0,98 9,74 Aksa Enerji 11,55 -2,78 55,24 Aksigorta 7,84 1,16 -9,87 Aksu Enerji 7,24 9,20 -4,07 Alarko Carrıer 260,80 -4,05 -28,26 Alarko GMYO 20,66 -1,24 -18,44 Alarko Holding 8,51 0,71 -0,13 Albaraka Türk 1,50 -2,60 -22,68 Alcatel Lucent Teletaş 23,48 -2,00 -20,84 Alkim Kağıt 17,78 7,76 37,36 Alkim Kimya 15,83 -0,75 12,37 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,76 0,00 -19,63 Altınyunus Çeşme 64,05 -4,76 28,20 Anadolu Efes 22,36 -0,18 4,68 Anadolu Grubu Holding 21,84 -1,00 -16,40 Anadolu Hayat Emek. 8,85 -1,34 10,14 Anadolu Isuzu 15,85 -2,64 -11,94 Anadolu Sigorta 6,15 0,00 -14,82 Anel Elektrik 2,73 -4,88 -13,88 Arçelik 29,28 -0,88 2,89 ARD Bilişim Teknolojileri 55,00 -2,22 14,39 Arena Bilgisayar 39,18 -2,05 15,00 Armada Bilgisayar 41,04 -1,20 -16,38 Arsan Tekstil 4,36 -3,33 8,05 Arzum Ev Aletleri 17,36 -4,30 -28,16 Aselsan 14,90 -0,86 -18,36 Ata GMYO 3,57 -3,51 -35,21 Atakule GMYO 2,04 -4,23 -12,86 Atlantis Yatırım Holding 3,85 -2,78 -30,76 Atlas Yat. Ort. 1,70 -6,08 -2,86 ATP Ticari Bilgisayar 26,40 10,00 AvivaSA Emeklilik Hayat 18,47 0,11 5,04 Avrasya GMYO 2,29 0,00 -12,57 Avrasya Petrol ve Tur. 3,26 3,49 1,87 Avrupa Yatırım Holding 5,81 0,17 -3,17 Aydem Enerji 6,24 -7,28 Ayen Enerji 4,35 -2,47 -19,59 Ayes Çelik Hasır ve Çit 18,97 -5,15 68,18 Aygaz 13,13 -0,98 -7,45 Bagfaş 17,55 -8,74 -12,25 Bak Ambalaj 18,60 -3,83 -7,92 Balatacılar Balatacılık 5,40 -3,05 -34,47 Bantaş Ambalaj 5,34 -5,49 13,86 Banvit 55,50 -1,86 6,73 Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO 10,37 -1,24 Baştaş Başkent Çimento 11,52 -9,93 -33,68 Batı Çimento 11,83 -1,50 151,17 Batısöke Çimento 2,17 -4,82 -11,07 Bayrak Taban Sanayi 10,01 -3,93 -5,66 Bera Holding 12,43 -2,05 -38,71 Berkosan Yalıtım 9,04 -4,44 1,35 Beşiktaş Futbol Yat. 5,97 -4,63 47,77 Beyaz Filo 9,29 -2,62 -8,74 Bilici Yatırım 17,14 0,65 158,13 Bim Mağazalar 62,40 0,56 -12,48 Biotrend Çevre ve Enerji 19,88 -0,25 Birko Mensucat 1,09 0,00 -1,80 Birlik Mensucat 2,01 -4,29 -41,91 Bizim Mağazaları 11,75 -3,37 -23,50 BMS Çelik Hasır Sanayi 5,62 0,72 Boğaziçi Beton 5,40 0,00 Borusan Mannesmann 22,38 -3,53 -19,50 Borusan Yat. Paz. 281,50 -2,60 -38,03 Bosch Fren Sistemleri 817,00 -2,61 -33,56 Bossa 26,46 2,96 48,24 Brisa 20,22 -2,79 4,42 Burçelik 17,84 -3,57 -15,13 Burçelik Vana 21,92 -2,66 -55,86 Bursa Çimento 3,46 -4,42 -30,49 Carrefoursa 39,28 -7,58 -45,29 Casa Emtia Petrol 129,60 -7,30 22,26 Ceo Event Medya 10,94 -9,96 70,14 Coca Cola İçecek 78,90 -1,37 24,24 Cosmos Yat. Holding 9,70 -0,10 20,35 Credıtwest Faktorıng 4,18 -1,42 -28,79 Çan2 Termik 8,65 5,75 Çelebi 204,00 -4,45 11,77 Çelik Halat 6,02 -2,43 -33,83 Çemaş Döküm 1,16 -4,92 -31,87 Çemtaş 13,01 -2,11 -17,19 Çimbeton 220,10 -8,41 -25,77 Çimentaş 30,00 -3,41 -17,04 Çimsa 21,26 -2,74 19,44 Çuhadaroğlu Metal 6,91 -4,03 -9,17 Dagi Giyim 2,34 4,93 -31,31 Dagi Yatırım Holding 16,26 9,94 26,05 Dardanel 14,12 0,86 -57,85 Datagate Bilgisayar 12,16 -3,49 -24,52 Demısaş Döküm 7,80 1,69 20,45 Denge Holding 3,38 -9,87 -38,32 Deniz GMYO 1,87 -2,09 1,52 Derimod 11,56 -2,53 18,69 Derlüks Yatırım Holding 3,85 -3,51 -56,35 Desa Deri 11,99 -5,89 23,10 Despec Bilgisayar 9,30 -1,38 -28,79 Deva Holding 24,20 -4,27 0,59 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,22 -0,62 4,13 Diriteks Diriliş Tekstil 4,39 -5,59 17,69 Ditaş Doğan 14,01 -3,18 7,72 DO-CO 808,90 -2,55 28,40 Doğan Burda 13,05 -5,64 -41,84 Doğan Holding 2,88 -0,35 -3,94 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,12 -2,30 -8,97 Doğusan 5,80 -0,51 32,42 Doğuş GMYO 8,22 -4,86 0,61 Doğuş Otomotiv 22,30 -2,71 -18,38 Döktaş Dökümcülük 29,00 -0,41 -5,29 Duran Doğan Basım 10,22 -0,29 -2,57 Dyo Boya 10,89 -3,63 -3,18 Eczacıbaşı İlaç 5,88 -0,51 -18,36 Eczacıbaşı Yatırım 36,88 -4,80 37,00 Edip Gayrimenkul 2,20 -5,17 -33,73 Ege Endüstri 1.220,30 -2,03 -26,70 Ege Gübre 175,00 -2,29 21,99 Ege Profil 25,82 -4,09 -32,48 Ege Seramik 12,31 -4,28 27,40 Egeplast 27,92 8,05 -16,16 Ekiz Kimya 6,49 6,57 -8,98 Emek Elektrik 2,33 -1,27 -18,40 Eminiş Ambalaj 22,02 -4,92 -40,23 Emlak Konut GMYO 1,94 -5,37 -8,26 Enerjisa Enerji 10,50 -1,22 -8,94 Enka İnşaat 9,14 1,44 29,80 Erbosan 114,90 9,95 183,32 Ereğli Demir Çelik 18,17 0,17 38,32 Ersu Gıda 3,53 -3,29 -28,54 Escort Teknoloji 5,65 -0,53 -14,00 Esenboğa Elektrik 27,90 -3,46 46,64 Etiler Gıda 5,77 -2,20 44,97 Euro Kapital Yat. Ort. 8,22 -5,52 113,51 Euro Trend Yat. Ort. 3,60 -0,55 0,00 Euro Yat. Ort. 4,14 -5,91 -8,20 Euro Yatırım Holding 3,37 3,69 18,66 Fade Gıda 20,12 -3,18 225,04 Fenerbahçe Futbol 37,28 -4,41 26,12 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,43 -4,71 -17,57 F-M İzmit Piston 103,00 -4,72 -15,99 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,02 -2,47 -0,08 Ford Otosan 166,50 -0,48 36,32 Formet Celik Kapi Sanayi 1,13 -5,04 -53,94 Frigo Pak Gıda 17,57 -3,36 -16,25 Galata Wind Enerji 3,48 -4,66 Galatasaray Sportif 3,64 -3,19 -10,12 Garanti Bankası 8,18 -0,24 -19,42 Garanti Faktoring 9,95 -0,50 -10,60 Garanti Yat. Ort. 2,28 -2,56 -29,41 Gedik Y. Men. Değ. 7,23 -4,62 22,00 Gediz Ambalaj 42,48 2,76 58,51 Gentaş 4,09 -3,31 -30,22 Gersan Elektrik 6,13 5,15 -0,16 Global Men. Değ. 5,93 3,31 -1,33 Global Yat. Holding 3,18 2,25 -32,05 Good-Year 6,67 -1,33 -16,29 Göltaş Çimento 40,44 -4,62 -1,99 Gözde Girişim 5,51 -4,01 -30,95 GSD Denizcilik 6,18 -1,59 22,62 GSD Holding 1,88 -1,57 -25,10 Gübre Fabrik. 53,85 -0,92 -37,42 Güler Yat. Holding 2,33 -4,90 -32,71 Halk GMYO 2,49 -2,73 -18,31 Hatay Tekstil 17,08 -4,04 25,26 Hedef Girişim 2,65 -2,93 4,96 Hektaş 7,77 -2,88 45,44 HUB Girişim 11,52 -3,84 -36,70 Hürriyet Gzt. 1,31 -2,96 -37,62 ICBC Turkey Bank 5,42 -3,21 -16,62 İdealist Danışmanlık 62,00 -4,69 360,62 İdealist GMYO 5,31 -3,98 -21,91 İhlas Ev Aletleri 1,01 -3,81 -45,79 İhlas Gayrimenkul 1,05 -7,08 -16,00 İhlas Gazetecilik 1,07 2,88 -56,57 İhlas Holding 0,57 -3,39 -49,23 İhlas Yayın Holding 0,69 -2,82 -39,47 İndeks Bilgisayar 6,07 -3,65 30,65 Info Yatırım 3,97 -4,57 -15,00 İntema 40,24 -3,45 0,85 Inveo Yatırım Holding 109,50 -2,41 147,63 İpek Doğal Enerji 12,12 -2,42 -7,34 İskenderun Demir Çelik 11,29 -1,91 24,94 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 495 bin liraya geriledi Volkswagen, Avrupa'da 2035'ten sonra dizel, benzin ve LPG'li araç üretmeyecek Sıcaklıklar artınca vatandaş klimaya yüklendi! Elektrik tüketiminde yılın rekoru kırıldı