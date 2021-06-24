Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,18 -1,52 -33,07 Acıpayam Selüloz 17,30 0,93 1,05 Adel Kalemcilik 26,38 0,30 -22,94 Adese Gayrimenkul 1,31 7,38 -53,21 Afyon Çimento 3,99 0,50 -21,92 Ak Enerji 1,36 0,00 -38,46 Akbank 5,39 0,94 -20,24 Akçansa 17,95 1,93 11,47 Akdeniz Yatırım Hold. 1,94 5,43 -19,27 Akfen GMYO 4,17 -1,65 -14,20 Akın Tekstil 34,46 -0,92 8,50 Akiş GMYO 1,99 3,65 -28,73 Akmerkez GMYO 42,10 -0,19 -32,59 Aksa 15,99 2,96 15,75 Aksa Enerji 12,10 0,00 62,63 Aksigorta 7,92 -0,13 -8,95 Aksu Enerji 6,50 5,69 -13,88 Alarko Carrıer 276,90 -2,12 -23,83 Alarko GMYO 21,14 0,28 -16,54 Alarko Holding 8,57 0,82 0,57 Albaraka Türk 1,55 0,00 -20,10 Alcatel Lucent Teletaş 24,88 5,51 -16,12 Alkim Kağıt 15,00 0,47 15,89 Alkim Kimya 15,23 0,53 8,11 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,80 1,69 -17,81 Altınyunus Çeşme 69,00 0,73 38,11 Anadolu Efes 22,78 0,80 6,64 Anadolu Grubu Holding 22,32 -0,36 -14,56 Anadolu Hayat Emek. 8,97 -0,33 11,63 Anadolu Isuzu 16,72 2,45 -7,11 Anadolu Sigorta 6,22 0,00 -13,86 Anel Elektrik 2,92 -1,68 -7,89 Arçelik 29,14 0,07 2,39 ARD Bilişim Teknolojileri 57,00 -0,35 18,55 Arena Bilgisayar 40,30 2,54 18,29 Armada Bilgisayar 41,18 -0,77 -16,10 Arsan Tekstil 4,53 1,12 12,26 Arzum Ev Aletleri 18,30 0,16 -24,27 Aselsan 15,21 0,33 -16,66 Ata GMYO 3,82 3,24 -30,67 Atakule GMYO 2,16 0,93 -7,74 Atlantis Yatırım Holding 4,02 4,42 -27,70 Atlas Yat. Ort. 1,87 2,19 6,86 ATP Ticari Bilgisayar 24,20 0,58 AvivaSA Emeklilik Hayat 18,12 -1,68 3,04 Avrasya GMYO 2,36 -1,67 -9,90 Avrasya Petrol ve Tur. 3,17 3,93 -0,94 Avrupa Yatırım Holding 5,79 -0,17 -3,50 Aydem Enerji 6,81 -0,58 Ayen Enerji 4,59 -2,13 -15,16 Ayes Çelik Hasır ve Çit 19,00 0,48 68,44 Aygaz 13,47 -1,32 -5,05 Bagfaş 17,49 10,00 -12,55 Bak Ambalaj 19,67 -1,40 -2,62 Balatacılar Balatacılık 5,66 6,19 -31,31 Bantaş Ambalaj 5,65 -0,53 20,47 Banvit 56,50 0,89 8,65 Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO 9,89 1,75 Baştaş Başkent Çimento 12,90 1,98 -25,73 Batı Çimento 12,12 -1,54 157,32 Batısöke Çimento 2,29 -0,43 -6,15 Bayrak Taban Sanayi 10,29 -0,96 -3,02 Bera Holding 14,09 -2,63 -30,52 Berkosan Yalıtım 9,50 -1,25 6,50 Beşiktaş Futbol Yat. 6,35 -2,91 57,18 Beyaz Filo 9,56 -1,65 -6,09 Bilici Yatırım 16,73 1,52 151,96 Bim Mağazalar 63,15 0,48 -11,42 Biotrend Çevre ve Enerji 20,12 3,60 Birko Mensucat 1,10 1,85 -0,90 Birlik Mensucat 2,12 -0,93 -38,73 Bizim Mağazaları 12,06 -0,25 -21,48 BMS Çelik Hasır Sanayi 5,70 3,45 Boğaziçi Beton 5,63 7,03 Borusan Mannesmann 23,68 0,77 -14,82 Borusan Yat. Paz. 297,00 0,68 -34,62 Bosch Fren Sistemleri 835,90 -1,11 -32,02 Bossa 26,00 -0,46 45,66 Brisa 21,06 -1,31 8,76 Burçelik 18,95 2,71 -9,85 Burçelik Vana 22,78 3,08 -54,13 Bursa Çimento 3,73 1,08 -25,06 Carrefoursa 41,46 9,97 -42,26 Casa Emtia Petrol 130,90 10,00 23,49 Ceo Event Medya 13,49 -9,95 109,80 Coca Cola İçecek 80,25 0,82 26,36 Cosmos Yat. Holding 9,02 -2,70 11,91 Credıtwest Faktorıng 4,23 5,75 -27,94 Çan2 Termik 8,12 2,53 Çelebi 215,80 -1,15 18,23 Çelik Halat 6,30 4,13 -30,75 Çemaş Döküm 1,22 1,67 -28,35 Çemtaş 13,55 3,20 -13,76 Çimbeton 218,50 -1,27 -26,31 Çimentaş 28,92 0,00 -20,02 Çimsa 22,48 1,81 26,29 Çuhadaroğlu Metal 7,32 1,39 -3,78 Dagi Giyim 2,34 2,63 -31,31 Dagi Yatırım Holding 15,05 9,93 16,67 Dardanel 14,16 -0,35 -57,73 Datagate Bilgisayar 12,35 0,08 -23,34 Demısaş Döküm 7,81 10,00 20,61 Denge Holding 3,41 10,00 -37,77 Deniz GMYO 1,97 0,51 6,95 Derimod 11,63 0,87 19,40 Derlüks Yatırım Holding 4,09 0,99 -53,63 Desa Deri 12,61 -1,79 29,47 Despec Bilgisayar 9,45 2,05 -27,64 Deva Holding 24,92 1,47 3,58 Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,92 1,02 1,35 Diriteks Diriliş Tekstil 4,80 -4,00 28,69 Ditaş Doğan 14,74 0,48 13,33 DO-CO 832,00 -0,24 32,06 Doğan Burda 13,90 -1,35 -38,06 Doğan Holding 2,93 -1,35 -2,27 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,14 2,39 -8,11 Doğusan 5,56 -0,89 26,94 Doğuş GMYO 8,68 0,81 6,24 Doğuş Otomotiv 22,34 -0,45 -18,23 Döktaş Dökümcülük 30,50 -1,61 -0,39 Duran Doğan Basım 10,49 -0,10 0,00 Dyo Boya 11,49 -0,09 2,16 Eczacıbaşı İlaç 5,89 0,34 -18,22 Eczacıbaşı Yatırım 39,16 0,82 45,47 Edip Gayrimenkul 2,31 -1,28 -30,42 Ege Endüstri 1.254,00 -1,26 -24,68 Ege Gübre 185,40 7,42 29,24 Ege Profil 26,70 -0,60 -30,18 Ege Seramik 12,69 3,34 31,33 Egeplast 25,90 3,35 -22,22 Ekiz Kimya 5,97 -0,17 -16,27 Emek Elektrik 2,29 0,88 -19,80 Eminiş Ambalaj 23,00 -0,86 -37,57 Emlak Konut GMYO 2,12 0,47 0,25 Enerjisa Enerji 10,62 1,53 -7,90 Enka İnşaat 9,24 1,54 31,22 Erbosan 97,40 -1,42 140,17 Ereğli Demir Çelik 18,22 1,33 38,70 Ersu Gıda 3,73 -0,80 -24,49 Escort Teknoloji 5,65 -2,75 -14,00 Esenboğa Elektrik 30,08 0,47 58,10 Etiler Gıda 6,10 1,67 53,27 Euro Kapital Yat. Ort. 8,40 -0,24 118,18 Euro Trend Yat. Ort. 3,60 -3,23 0,00 Euro Yat. Ort. 4,47 -3,66 -0,89 Euro Yatırım Holding 3,23 -6,10 13,73 Fade Gıda 21,20 -1,03 242,49 Fenerbahçe Futbol 38,80 0,31 31,26 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,57 -5,51 -12,82 F-M İzmit Piston 107,20 -1,47 -12,56 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,39 0,75 2,76 Ford Otosan 172,10 0,23 40,91 Formet Celik Kapi Sanayi 1,24 9,73 -49,45 Frigo Pak Gıda 19,19 3,39 -8,53 Galata Wind Enerji 3,69 0,00 Galatasaray Sportif 3,76 0,27 -7,16 Garanti Bankası 8,34 0,85 -17,84 Garanti Faktoring 10,30 8,76 -7,46 Garanti Yat. Ort. 2,35 1,29 -27,24 Gedik Y. Men. Değ. 7,32 0,41 23,52 Gediz Ambalaj 41,86 -1,46 56,19 Gentaş 4,14 0,00 -29,37 Gersan Elektrik 5,76 1,05 -6,19 Global Men. Değ. 5,75 0,70 -4,33 Global Yat. Holding 3,16 0,64 -32,48 Good-Year 6,92 -1,56 -13,16 Göltaş Çimento 43,34 -0,14 5,04 Gözde Girişim 5,84 3,00 -26,82 GSD Denizcilik 6,30 0,80 25,00 GSD Holding 1,95 1,04 -22,31 Gübre Fabrik. 57,80 6,94 -32,83 Güler Yat. Holding 2,66 9,02 -23,18 Halk GMYO 2,60 0,00 -14,70 Hatay Tekstil 17,90 -0,78 31,28 Hedef Girişim 2,63 0,77 4,17 Hektaş 8,19 -0,73 53,30 HUB Girişim 12,01 -0,58 -34,01 Hürriyet Gzt. 1,39 0,72 -33,81 ICBC Turkey Bank 5,75 3,05 -11,54 İdealist Danışmanlık 66,00 -1,12 390,34 İdealist GMYO 5,79 -2,36 -14,85 İhlas Ev Aletleri 1,07 0,94 -42,57 İhlas Gayrimenkul 1,15 -0,86 -8,00 İhlas Gazetecilik 1,02 0,99 -58,60 İhlas Holding 0,60 0,00 -46,56 İhlas Yayın Holding 0,71 -1,39 -37,72 İndeks Bilgisayar 6,40 -0,31 37,75 Info Yatırım 4,25 -2,07 -9,00 İntema 41,24 -1,10 3,36 Inveo Yatırım Holding 112,30 -1,92 153,96 İpek Doğal Enerji 12,65 -0,94 -3,29 İskenderun Demir Çelik 11,50 0,00 27,27 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 499 bin 500 liraya yükseldi Altının kilogramı 494 bin 500 liraya geriledi