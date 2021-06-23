Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,26 0,38 -32,04 Acıpayam Selüloz 17,14 0,12 0,12 Adel Kalemcilik 26,30 2,26 -23,18 Adese Gayrimenkul 1,22 4,27 -56,43 Afyon Çimento 3,97 -0,50 -22,31 Ak Enerji 1,36 0,74 -38,46 Akbank 5,34 -0,56 -20,98 Akçansa 17,61 0,06 9,36 Akdeniz Yatırım Hold. 1,84 1,10 -23,43 Akfen GMYO 4,24 0,24 -12,76 Akın Tekstil 34,78 0,64 9,51 Akiş GMYO 1,92 1,05 -31,24 Akmerkez GMYO 42,18 2,53 -32,46 Aksa 15,53 1,44 12,42 Aksa Enerji 12,10 0,83 62,63 Aksigorta 7,93 0,13 -8,83 Aksu Enerji 6,15 6,77 -18,51 Alarko Carrıer 282,90 4,39 -22,18 Alarko GMYO 21,08 0,09 -16,78 Alarko Holding 8,50 -0,70 -0,25 Albaraka Türk 1,55 -1,27 -20,10 Alcatel Lucent Teletaş 23,58 0,34 -20,50 Alkim Kağıt 14,93 -0,47 15,35 Alkim Kimya 15,15 -0,98 7,55 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,77 -3,28 -19,18 Altınyunus Çeşme 68,50 -5,78 37,11 Anadolu Efes 22,60 1,89 5,80 Anadolu Grubu Holding 22,40 0,45 -14,26 Anadolu Hayat Emek. 9,00 -0,55 12,00 Anadolu Isuzu 16,32 -0,49 -9,33 Anadolu Sigorta 6,22 -0,80 -13,86 Anel Elektrik 2,97 4,58 -6,31 Arçelik 29,12 -1,49 2,32 ARD Bilişim Teknolojileri 57,20 0,35 18,97 Arena Bilgisayar 39,30 -0,30 15,35 Armada Bilgisayar 41,50 -0,86 -15,44 Arsan Tekstil 4,48 -1,10 11,02 Arzum Ev Aletleri 18,27 -1,35 -24,39 Aselsan 15,16 -1,17 -16,93 Ata GMYO 3,70 -2,63 -32,85 Atakule GMYO 2,14 -0,93 -8,59 Atlantis Yatırım Holding 3,85 -2,78 -30,76 Atlas Yat. Ort. 1,83 2,81 4,57 ATP Ticari Bilgisayar 24,06 1,09 AvivaSA Emeklilik Hayat 18,43 -0,97 4,81 Avrasya GMYO 2,40 0,00 -8,37 Avrasya Petrol ve Tur. 3,05 -0,65 -4,69 Avrupa Yatırım Holding 5,80 -0,34 -3,33 Aydem Enerji 6,85 -0,15 Ayen Enerji 4,69 6,11 -13,31 Ayes Çelik Hasır ve Çit 18,91 -4,97 67,65 Aygaz 13,65 2,94 -3,78 Bagfaş 15,90 3,05 -20,50 Bak Ambalaj 19,95 -1,04 -1,24 Balatacılar Balatacılık 5,33 -2,74 -35,32 Bantaş Ambalaj 5,68 3,27 21,11 Banvit 56,00 -0,88 7,69 Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO 9,72 0,00 Baştaş Başkent Çimento 12,65 -2,32 -27,17 Batı Çimento 12,31 1,99 161,36 Batısöke Çimento 2,30 2,22 -5,74 Bayrak Taban Sanayi 10,39 -1,42 -2,07 Bera Holding 14,47 -3,21 -28,65 Berkosan Yalıtım 9,62 0,52 7,85 Beşiktaş Futbol Yat. 6,54 -1,65 61,88 Beyaz Filo 9,72 3,18 -4,52 Bilici Yatırım 16,48 -2,43 148,19 Bim Mağazalar 62,85 -1,95 -11,85 Biotrend Çevre ve Enerji 19,42 0,36 Birko Mensucat 1,08 -2,70 -2,70 Birlik Mensucat 2,14 1,90 -38,15 Bizim Mağazaları 12,09 1,34 -21,29 BMS Çelik Hasır Sanayi 5,51 -1,61 Boğaziçi Beton 5,26 -6,90 Borusan Mannesmann 23,50 0,09 -15,47 Borusan Yat. Paz. 295,00 1,51 -35,06 Bosch Fren Sistemleri 845,30 1,17 -31,26 Bossa 26,12 -1,66 46,33 Brisa 21,34 2,01 10,21 Burçelik 18,45 0,27 -12,23 Burçelik Vana 22,10 0,27 -55,50 Bursa Çimento 3,69 2,50 -25,87 Carrefoursa 37,70 1,29 -47,49 Casa Emtia Petrol 119,00 -4,03 12,26 Ceo Event Medya 14,98 9,99 132,97 Coca Cola İçecek 79,60 -1,18 25,34 Cosmos Yat. Holding 9,27 -0,32 15,01 Credıtwest Faktorıng 4,00 -0,25 -31,86 Çan2 Termik 7,92 5,60 Çelebi 218,30 -2,89 19,60 Çelik Halat 6,05 1,85 -33,50 Çemaş Döküm 1,20 -1,64 -29,52 Çemtaş 13,13 1,23 -16,43 Çimbeton 221,30 5,13 -25,36 Çimentaş 28,92 -3,34 -20,02 Çimsa 22,08 -2,21 24,04 Çuhadaroğlu Metal 7,22 0,00 -5,09 Dagi Giyim 2,28 5,07 -33,07 Dagi Yatırım Holding 13,69 9,96 6,12 Dardanel 14,21 -3,07 -57,58 Datagate Bilgisayar 12,34 1,15 -23,40 Demısaş Döküm 7,10 9,91 9,64 Denge Holding 3,10 -2,82 -43,43 Deniz GMYO 1,96 -0,51 6,40 Derimod 11,53 -1,37 18,38 Derlüks Yatırım Holding 4,05 -4,03 -54,08 Desa Deri 12,84 2,07 31,83 Despec Bilgisayar 9,26 0,33 -29,10 Deva Holding 24,56 0,99 2,08 Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,81 -0,09 0,32 Diriteks Diriliş Tekstil 5,00 -0,99 34,05 Ditaş Doğan 14,67 -2,59 12,79 DO-CO 834,00 -2,11 32,38 Doğan Burda 14,09 -0,07 -37,21 Doğan Holding 2,97 0,34 -0,94 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,09 0,48 -10,26 Doğusan 5,61 1,81 28,08 Doğuş GMYO 8,61 1,41 5,39 Doğuş Otomotiv 22,44 -2,94 -17,87 Döktaş Dökümcülük 31,00 0,00 1,24 Duran Doğan Basım 10,50 -0,28 0,10 Dyo Boya 11,50 1,05 2,25 Eczacıbaşı İlaç 5,87 0,51 -18,49 Eczacıbaşı Yatırım 38,84 0,73 44,28 Edip Gayrimenkul 2,34 2,18 -29,52 Ege Endüstri 1.270,00 2,10 -23,72 Ege Gübre 172,60 3,98 20,32 Ege Profil 26,86 -0,44 -29,76 Ege Seramik 12,28 3,98 27,09 Egeplast 25,06 -1,49 -24,74 Ekiz Kimya 5,98 0,00 -16,13 Emek Elektrik 2,27 3,65 -20,50 Eminiş Ambalaj 23,20 -0,17 -37,02 Emlak Konut GMYO 2,11 -1,86 -0,22 Enerjisa Enerji 10,46 0,58 -9,28 Enka İnşaat 9,10 1,79 29,23 Erbosan 98,80 -2,95 143,62 Ereğli Demir Çelik 17,98 -1,26 36,87 Ersu Gıda 3,76 -1,05 -23,89 Escort Teknoloji 5,81 -6,29 -11,57 Esenboğa Elektrik 29,94 1,08 57,36 Etiler Gıda 6,00 3,45 50,75 Euro Kapital Yat. Ort. 8,42 -5,92 118,70 Euro Trend Yat. Ort. 3,72 0,54 3,33 Euro Yat. Ort. 4,64 9,95 2,88 Euro Yatırım Holding 3,44 -0,29 21,13 Fade Gıda 21,42 -1,11 246,04 Fenerbahçe Futbol 38,68 -0,97 30,85 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,72 9,68 -7,73 F-M İzmit Piston 108,80 3,13 -11,25 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,29 1,14 2,00 Ford Otosan 171,70 -0,52 40,58 Formet Celik Kapi Sanayi 1,13 -0,88 -53,94 Frigo Pak Gıda 18,56 1,70 -11,53 Galata Wind Enerji 3,69 -0,81 Galatasaray Sportif 3,75 -2,34 -7,41 Garanti Bankası 8,27 -0,60 -18,53 Garanti Faktoring 9,47 -1,15 -14,91 Garanti Yat. Ort. 2,32 -0,85 -28,17 Gedik Y. Men. Değ. 7,29 -1,88 23,01 Gediz Ambalaj 42,48 3,91 58,51 Gentaş 4,14 1,22 -29,37 Gersan Elektrik 5,70 -1,04 -7,17 Global Men. Değ. 5,71 1,06 -4,99 Global Yat. Holding 3,14 -0,32 -32,91 Good-Year 7,03 2,18 -11,78 Göltaş Çimento 43,40 -0,05 5,19 Gözde Girişim 5,67 0,53 -28,95 GSD Denizcilik 6,25 1,30 24,01 GSD Holding 1,93 -1,03 -23,11 Gübre Fabrik. 54,05 0,19 -37,19 Güler Yat. Holding 2,44 9,91 -29,53 Halk GMYO 2,60 -1,89 -14,70 Hatay Tekstil 18,04 2,85 32,30 Hedef Girişim 2,61 -0,38 3,37 Hektaş 8,25 2,36 54,43 HUB Girişim 12,08 1,09 -33,63 Hürriyet Gzt. 1,38 -0,72 -34,29 ICBC Turkey Bank 5,58 -1,93 -14,15 İdealist Danışmanlık 66,75 -1,26 395,91 İdealist GMYO 5,93 -5,42 -12,79 İhlas Ev Aletleri 1,06 -0,93 -43,10 İhlas Gayrimenkul 1,16 -1,69 -7,20 İhlas Gazetecilik 1,01 0,00 -59,00 İhlas Holding 0,60 1,69 -46,56 İhlas Yayın Holding 0,72 0,00 -36,84 İndeks Bilgisayar 6,42 -1,08 38,18 Info Yatırım 4,34 0,23 -7,08 İntema 41,70 -1,79 4,51 Inveo Yatırım Holding 114,50 -2,47 158,93 İpek Doğal Enerji 12,77 1,67 -2,37 İskenderun Demir Çelik 11,50 -0,17 27,27 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 494 bin 500 liraya geriledi Altının kilogramı 498 bin 130 liraya geriledi