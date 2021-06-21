Borsada günlük işlemler (1)
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Borsada günlük işlemler (1)

Borsada günlük işlemler (1)
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,34-4,30-31,01
Acıpayam Selüloz16,95-2,53-0,99
Adel Kalemcilik26,847,53-21,60
Adese Gayrimenkul1,17-4,10-58,21
Afyon Çimento3,981,27-22,11
Ak Enerji1,370,00-38,01
Akbank5,300,76-21,57
Akçansa17,58-1,079,18
Akdeniz Yatırım Hold.1,78-0,56-25,93
Akfen GMYO4,301,90-11,52
Akın Tekstil35,04-2,1210,33
Akiş GMYO1,890,53-32,31
Akmerkez GMYO40,86-2,71-34,57
Aksa15,17-0,209,81
Aksa Enerji12,100,8362,63
Aksigorta7,700,13-11,48
Aksu Enerji5,640,53-25,27
Alarko Carrıer270,10-4,22-25,70
Alarko GMYO20,92-0,57-17,41
Alarko Holding8,510,00-0,13
Albaraka Türk1,561,30-19,59
Alcatel Lucent Teletaş23,240,17-21,65
Alkim Kağıt14,84-0,7414,65
Alkim Kimya15,250,078,26
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,81-4,74-17,35
Altınyunus Çeşme77,607,7855,32
Anadolu Efes21,98-1,082,90
Anadolu Grubu Holding22,240,18-14,87
Anadolu Hayat Emek.8,910,6810,88
Anadolu Isuzu16,140,25-10,33
Anadolu Sigorta6,230,32-13,72
Anel Elektrik2,79-2,45-11,99
Arçelik29,480,963,59
ARD Bilişim Teknolojileri56,15-1,3216,78
Arena Bilgisayar40,78-4,5019,70
Armada Bilgisayar41,821,95-14,79
Arsan Tekstil4,552,2512,76
Arzum Ev Aletleri18,12-1,25-25,01
Aselsan15,242,21-16,49
Ata GMYO3,84-1,79-30,31
Atakule GMYO2,10-1,41-10,30
Atlantis Yatırım Holding3,74-3,86-32,73
Atlas Yat. Ort.1,721,78-1,71
ATP Ticari Bilgisayar24,201,68

AvivaSA Emeklilik Hayat18,72-0,166,46
Avrasya GMYO2,37-4,82-9,52
Avrasya Petrol ve Tur.3,033,06-5,31
Avrupa Yatırım Holding6,03-6,800,50
Aydem Enerji6,83-2,01

Ayen Enerji4,29-0,69-20,70
Ayes Çelik Hasır ve Çit19,44-4,0572,35
Aygaz13,10-2,24-7,66
Bagfaş15,40-0,90-23,00
Bak Ambalaj18,42-3,31-8,81
Balatacılar Balatacılık5,48-2,14-33,50
Bantaş Ambalaj5,360,0014,29
Banvit56,45-0,358,56
Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO9,73-0,21

Baştaş Başkent Çimento13,000,00-25,16
Batı Çimento12,18-1,85158,60
Batısöke Çimento2,220,00-9,02
Bayrak Taban Sanayi10,681,710,66
Bera Holding15,24-9,98-24,85
Berkosan Yalıtım9,56-1,957,17
Beşiktaş Futbol Yat.6,85-2,0069,55
Beyaz Filo9,361,41-8,06
Bilici Yatırım16,65-0,72150,75
Bim Mağazalar64,551,65-9,46
Biotrend Çevre ve Enerji18,794,45

Birko Mensucat1,11-4,310,00
Birlik Mensucat2,04-7,27-41,04
Bizim Mağazaları11,78-1,83-23,31
BMS Çelik Hasır Sanayi5,781,76

Boğaziçi Beton6,2710,00

Borusan Mannesmann23,260,87-16,33
Borusan Yat. Paz.292,20-3,82-35,68
Bosch Fren Sistemleri837,40-1,33-31,90
Bossa26,00-3,2045,66
Brisa20,621,486,49
Burçelik18,45-3,10-12,23
Burçelik Vana22,42-4,92-54,85
Bursa Çimento3,570,28-28,28
Carrefoursa37,36-1,94-47,97
Casa Emtia Petrol126,10-5,1918,96
Ceo Event Medya12,399,0792,69
Coca Cola İçecek78,70-1,3223,92
Cosmos Yat. Holding9,35-1,2716,00
Credıtwest Faktorıng3,961,02-32,54
Çan2 Termik7,610,40

Çelebi225,406,9323,49
Çelik Halat6,11-2,71-32,84
Çemaş Döküm1,200,00-29,52
Çemtaş12,74-0,39-18,91
Çimbeton209,50-0,90-29,34
Çimentaş30,00-2,85-17,04
Çimsa22,52-1,6626,52
Çuhadaroğlu Metal6,93-1,84-8,90
Dagi Giyim2,172,36-36,30
Dagi Yatırım Holding11,800,51-8,53
Dardanel14,14-3,35-57,79
Datagate Bilgisayar12,12-0,66-24,77
Demısaş Döküm6,063,59-6,42
Denge Holding3,31-9,81-39,60
Deniz GMYO1,88-0,532,06
Derimod11,731,5620,43
Derlüks Yatırım Holding3,87-3,73-56,12
Desa Deri12,273,8125,98
Despec Bilgisayar9,14-2,14-30,02
Deva Holding23,321,75-3,07
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,50-1,50-2,55
Diriteks Diriliş Tekstil4,930,2032,17
Ditaş Doğan14,87-0,6714,33
DO-CO863,704,7837,10
Doğan Burda14,220,64-36,63
Doğan Holding2,930,34-2,27
Doğtaş Kelebek Mobilya2,05-0,97-11,98
Doğusan5,634,0728,54
Doğuş GMYO8,58-3,495,02
Doğuş Otomotiv22,30-0,36-18,38
Döktaş Dökümcülük30,000,54-2,02
Duran Doğan Basım10,53-1,960,38
Dyo Boya11,30-1,570,47
Eczacıbaşı İlaç5,811,22-19,33
Eczacıbaşı Yatırım38,48-0,5742,95
Edip Gayrimenkul2,300,88-30,72
Ege Endüstri1.246,50-0,44-25,13
Ege Gübre169,201,6217,95
Ege Profil26,04-1,59-31,90
Ege Seramik11,60-1,1920,05
Egeplast26,041,40-21,80
Ekiz Kimya5,93-0,67-16,83
Emek Elektrik2,251,81-21,20
Eminiş Ambalaj22,34-0,71-39,36
Emlak Konut GMYO2,133,400,73
Enerjisa Enerji10,371,27-10,06
Enka İnşaat8,78-0,1124,68
Erbosan102,406,06152,50
Ereğli Demir Çelik18,192,2538,47
Ersu Gıda3,84-0,52-22,27
Escort Teknoloji5,640,00-14,16
Esenboğa Elektrik28,70-1,1750,84
Etiler Gıda5,96-1,4949,75
Euro Kapital Yat. Ort.8,6910,00125,71
Euro Trend Yat. Ort.3,51-1,13-2,50
Euro Yat. Ort.3,84-0,78-14,86
Euro Yatırım Holding3,289,7015,49
Fade Gıda20,680,10234,09
Fenerbahçe Futbol39,406,6633,29
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,336,88-20,96
F-M İzmit Piston105,50-2,41-13,95
Fonet Bilgi Teknolojileri13,01-0,69-0,15
Ford Otosan171,600,7640,50
Formet Celik Kapi Sanayi1,11-2,63-54,75
Frigo Pak Gıda17,48-2,89-16,68
Galata Wind Enerji3,74-0,53

Galatasaray Sportif4,001,27-1,23
Garanti Bankası8,190,37-19,32
Garanti Faktoring9,56-0,93-14,11
Garanti Yat. Ort.2,310,00-28,48
Gedik Y. Men. Değ.7,261,8222,51
Gediz Ambalaj39,22-2,2446,34
Gentaş4,06-0,49-30,73
Gersan Elektrik5,553,35-9,61
Global Men. Değ.5,51-1,43-8,32
Global Yat. Holding3,06-0,97-34,62
Good-Year6,750,00-15,29
Göltaş Çimento42,68-2,203,44
Gözde Girişim5,56-0,18-30,33
GSD Denizcilik6,10-3,0221,03
GSD Holding1,93-1,53-23,11
Gübre Fabrik.53,80-0,09-37,48
Güler Yat. Holding2,27-0,87-34,44
Halk GMYO2,57-0,77-15,68
Hatay Tekstil17,62-0,7329,22
Hedef Girişim2,685,516,15
Hektaş8,082,8051,25
HUB Girişim12,00-2,36-34,07
Hürriyet Gzt.1,37-2,14-34,76
ICBC Turkey Bank5,500,36-15,38
İdealist Danışmanlık70,00-0,71420,06
İdealist GMYO6,639,59-2,50
İhlas Ev Aletleri1,06-1,85-43,10
İhlas Gayrimenkul1,181,72-5,60
İhlas Gazetecilik0,99-1,98-59,81
İhlas Holding0,590,00-47,45
İhlas Yayın Holding0,73-1,35-35,96
İndeks Bilgisayar6,50-0,4639,90
Info Yatırım5,95-2,46-7,75
İntema41,78-1,564,71
Inveo Yatırım Holding111,80-2,87152,83
İpek Doğal Enerji12,30-0,32-5,96
İskenderun Demir Çelik11,600,4328,37
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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