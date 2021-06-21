Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,34 -4,30 -31,01 Acıpayam Selüloz 16,95 -2,53 -0,99 Adel Kalemcilik 26,84 7,53 -21,60 Adese Gayrimenkul 1,17 -4,10 -58,21 Afyon Çimento 3,98 1,27 -22,11 Ak Enerji 1,37 0,00 -38,01 Akbank 5,30 0,76 -21,57 Akçansa 17,58 -1,07 9,18 Akdeniz Yatırım Hold. 1,78 -0,56 -25,93 Akfen GMYO 4,30 1,90 -11,52 Akın Tekstil 35,04 -2,12 10,33 Akiş GMYO 1,89 0,53 -32,31 Akmerkez GMYO 40,86 -2,71 -34,57 Aksa 15,17 -0,20 9,81 Aksa Enerji 12,10 0,83 62,63 Aksigorta 7,70 0,13 -11,48 Aksu Enerji 5,64 0,53 -25,27 Alarko Carrıer 270,10 -4,22 -25,70 Alarko GMYO 20,92 -0,57 -17,41 Alarko Holding 8,51 0,00 -0,13 Albaraka Türk 1,56 1,30 -19,59 Alcatel Lucent Teletaş 23,24 0,17 -21,65 Alkim Kağıt 14,84 -0,74 14,65 Alkim Kimya 15,25 0,07 8,26 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,81 -4,74 -17,35 Altınyunus Çeşme 77,60 7,78 55,32 Anadolu Efes 21,98 -1,08 2,90 Anadolu Grubu Holding 22,24 0,18 -14,87 Anadolu Hayat Emek. 8,91 0,68 10,88 Anadolu Isuzu 16,14 0,25 -10,33 Anadolu Sigorta 6,23 0,32 -13,72 Anel Elektrik 2,79 -2,45 -11,99 Arçelik 29,48 0,96 3,59 ARD Bilişim Teknolojileri 56,15 -1,32 16,78 Arena Bilgisayar 40,78 -4,50 19,70 Armada Bilgisayar 41,82 1,95 -14,79 Arsan Tekstil 4,55 2,25 12,76 Arzum Ev Aletleri 18,12 -1,25 -25,01 Aselsan 15,24 2,21 -16,49 Ata GMYO 3,84 -1,79 -30,31 Atakule GMYO 2,10 -1,41 -10,30 Atlantis Yatırım Holding 3,74 -3,86 -32,73 Atlas Yat. Ort. 1,72 1,78 -1,71 ATP Ticari Bilgisayar 24,20 1,68 AvivaSA Emeklilik Hayat 18,72 -0,16 6,46 Avrasya GMYO 2,37 -4,82 -9,52 Avrasya Petrol ve Tur. 3,03 3,06 -5,31 Avrupa Yatırım Holding 6,03 -6,80 0,50 Aydem Enerji 6,83 -2,01 Ayen Enerji 4,29 -0,69 -20,70 Ayes Çelik Hasır ve Çit 19,44 -4,05 72,35 Aygaz 13,10 -2,24 -7,66 Bagfaş 15,40 -0,90 -23,00 Bak Ambalaj 18,42 -3,31 -8,81 Balatacılar Balatacılık 5,48 -2,14 -33,50 Bantaş Ambalaj 5,36 0,00 14,29 Banvit 56,45 -0,35 8,56 Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO 9,73 -0,21 Baştaş Başkent Çimento 13,00 0,00 -25,16 Batı Çimento 12,18 -1,85 158,60 Batısöke Çimento 2,22 0,00 -9,02 Bayrak Taban Sanayi 10,68 1,71 0,66 Bera Holding 15,24 -9,98 -24,85 Berkosan Yalıtım 9,56 -1,95 7,17 Beşiktaş Futbol Yat. 6,85 -2,00 69,55 Beyaz Filo 9,36 1,41 -8,06 Bilici Yatırım 16,65 -0,72 150,75 Bim Mağazalar 64,55 1,65 -9,46 Biotrend Çevre ve Enerji 18,79 4,45 Birko Mensucat 1,11 -4,31 0,00 Birlik Mensucat 2,04 -7,27 -41,04 Bizim Mağazaları 11,78 -1,83 -23,31 BMS Çelik Hasır Sanayi 5,78 1,76 Boğaziçi Beton 6,27 10,00 Borusan Mannesmann 23,26 0,87 -16,33 Borusan Yat. Paz. 292,20 -3,82 -35,68 Bosch Fren Sistemleri 837,40 -1,33 -31,90 Bossa 26,00 -3,20 45,66 Brisa 20,62 1,48 6,49 Burçelik 18,45 -3,10 -12,23 Burçelik Vana 22,42 -4,92 -54,85 Bursa Çimento 3,57 0,28 -28,28 Carrefoursa 37,36 -1,94 -47,97 Casa Emtia Petrol 126,10 -5,19 18,96 Ceo Event Medya 12,39 9,07 92,69 Coca Cola İçecek 78,70 -1,32 23,92 Cosmos Yat. Holding 9,35 -1,27 16,00 Credıtwest Faktorıng 3,96 1,02 -32,54 Çan2 Termik 7,61 0,40 Çelebi 225,40 6,93 23,49 Çelik Halat 6,11 -2,71 -32,84 Çemaş Döküm 1,20 0,00 -29,52 Çemtaş 12,74 -0,39 -18,91 Çimbeton 209,50 -0,90 -29,34 Çimentaş 30,00 -2,85 -17,04 Çimsa 22,52 -1,66 26,52 Çuhadaroğlu Metal 6,93 -1,84 -8,90 Dagi Giyim 2,17 2,36 -36,30 Dagi Yatırım Holding 11,80 0,51 -8,53 Dardanel 14,14 -3,35 -57,79 Datagate Bilgisayar 12,12 -0,66 -24,77 Demısaş Döküm 6,06 3,59 -6,42 Denge Holding 3,31 -9,81 -39,60 Deniz GMYO 1,88 -0,53 2,06 Derimod 11,73 1,56 20,43 Derlüks Yatırım Holding 3,87 -3,73 -56,12 Desa Deri 12,27 3,81 25,98 Despec Bilgisayar 9,14 -2,14 -30,02 Deva Holding 23,32 1,75 -3,07 Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,50 -1,50 -2,55 Diriteks Diriliş Tekstil 4,93 0,20 32,17 Ditaş Doğan 14,87 -0,67 14,33 DO-CO 863,70 4,78 37,10 Doğan Burda 14,22 0,64 -36,63 Doğan Holding 2,93 0,34 -2,27 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,05 -0,97 -11,98 Doğusan 5,63 4,07 28,54 Doğuş GMYO 8,58 -3,49 5,02 Doğuş Otomotiv 22,30 -0,36 -18,38 Döktaş Dökümcülük 30,00 0,54 -2,02 Duran Doğan Basım 10,53 -1,96 0,38 Dyo Boya 11,30 -1,57 0,47 Eczacıbaşı İlaç 5,81 1,22 -19,33 Eczacıbaşı Yatırım 38,48 -0,57 42,95 Edip Gayrimenkul 2,30 0,88 -30,72 Ege Endüstri 1.246,50 -0,44 -25,13 Ege Gübre 169,20 1,62 17,95 Ege Profil 26,04 -1,59 -31,90 Ege Seramik 11,60 -1,19 20,05 Egeplast 26,04 1,40 -21,80 Ekiz Kimya 5,93 -0,67 -16,83 Emek Elektrik 2,25 1,81 -21,20 Eminiş Ambalaj 22,34 -0,71 -39,36 Emlak Konut GMYO 2,13 3,40 0,73 Enerjisa Enerji 10,37 1,27 -10,06 Enka İnşaat 8,78 -0,11 24,68 Erbosan 102,40 6,06 152,50 Ereğli Demir Çelik 18,19 2,25 38,47 Ersu Gıda 3,84 -0,52 -22,27 Escort Teknoloji 5,64 0,00 -14,16 Esenboğa Elektrik 28,70 -1,17 50,84 Etiler Gıda 5,96 -1,49 49,75 Euro Kapital Yat. Ort. 8,69 10,00 125,71 Euro Trend Yat. Ort. 3,51 -1,13 -2,50 Euro Yat. Ort. 3,84 -0,78 -14,86 Euro Yatırım Holding 3,28 9,70 15,49 Fade Gıda 20,68 0,10 234,09 Fenerbahçe Futbol 39,40 6,66 33,29 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,33 6,88 -20,96 F-M İzmit Piston 105,50 -2,41 -13,95 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,01 -0,69 -0,15 Ford Otosan 171,60 0,76 40,50 Formet Celik Kapi Sanayi 1,11 -2,63 -54,75 Frigo Pak Gıda 17,48 -2,89 -16,68 Galata Wind Enerji 3,74 -0,53 Galatasaray Sportif 4,00 1,27 -1,23 Garanti Bankası 8,19 0,37 -19,32 Garanti Faktoring 9,56 -0,93 -14,11 Garanti Yat. Ort. 2,31 0,00 -28,48 Gedik Y. Men. Değ. 7,26 1,82 22,51 Gediz Ambalaj 39,22 -2,24 46,34 Gentaş 4,06 -0,49 -30,73 Gersan Elektrik 5,55 3,35 -9,61 Global Men. Değ. 5,51 -1,43 -8,32 Global Yat. Holding 3,06 -0,97 -34,62 Good-Year 6,75 0,00 -15,29 Göltaş Çimento 42,68 -2,20 3,44 Gözde Girişim 5,56 -0,18 -30,33 GSD Denizcilik 6,10 -3,02 21,03 GSD Holding 1,93 -1,53 -23,11 Gübre Fabrik. 53,80 -0,09 -37,48 Güler Yat. Holding 2,27 -0,87 -34,44 Halk GMYO 2,57 -0,77 -15,68 Hatay Tekstil 17,62 -0,73 29,22 Hedef Girişim 2,68 5,51 6,15 Hektaş 8,08 2,80 51,25 HUB Girişim 12,00 -2,36 -34,07 Hürriyet Gzt. 1,37 -2,14 -34,76 ICBC Turkey Bank 5,50 0,36 -15,38 İdealist Danışmanlık 70,00 -0,71 420,06 İdealist GMYO 6,63 9,59 -2,50 İhlas Ev Aletleri 1,06 -1,85 -43,10 İhlas Gayrimenkul 1,18 1,72 -5,60 İhlas Gazetecilik 0,99 -1,98 -59,81 İhlas Holding 0,59 0,00 -47,45 İhlas Yayın Holding 0,73 -1,35 -35,96 İndeks Bilgisayar 6,50 -0,46 39,90 Info Yatırım 5,95 -2,46 -7,75 İntema 41,78 -1,56 4,71 Inveo Yatırım Holding 111,80 -2,87 152,83 İpek Doğal Enerji 12,30 -0,32 -5,96 İskenderun Demir Çelik 11,60 0,43 28,37 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 501 bin 180 liraya yükseldi Sağlık Bakanı Koca'dan Sinovac firmasına Türkiye'de yatırım daveti! İlk cevap olumlu oldu