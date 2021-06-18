Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,58 4,10 -27,91 Acıpayam Selüloz 17,39 1,22 1,58 Adel Kalemcilik 24,96 1,79 -27,09 Adese Gayrimenkul 1,22 -3,94 -56,43 Afyon Çimento 3,93 0,00 -23,09 Ak Enerji 1,37 -1,44 -38,01 Akbank 5,26 0,00 -22,17 Akçansa 17,77 0,51 10,36 Akdeniz Yatırım Hold. 1,79 2,29 -25,51 Akfen GMYO 4,22 -1,17 -13,17 Akın Tekstil 35,80 -1,92 12,72 Akiş GMYO 1,88 -1,57 -32,67 Akmerkez GMYO 42,00 0,96 -32,75 Aksa 15,20 -0,72 10,03 Aksa Enerji 12,00 -0,17 61,29 Aksigorta 7,69 -0,13 -11,59 Aksu Enerji 5,61 -0,18 -25,67 Alarko Carrıer 282,00 -3,59 -22,42 Alarko GMYO 21,04 -0,85 -16,94 Alarko Holding 8,51 -2,52 -0,13 Albaraka Türk 1,54 -1,91 -20,62 Alcatel Lucent Teletaş 23,20 -3,41 -21,78 Alkim Kağıt 14,95 -1,19 15,50 Alkim Kimya 15,24 -1,10 8,19 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,90 -3,06 -13,24 Altınyunus Çeşme 72,00 8,43 44,12 Anadolu Efes 22,22 0,27 4,02 Anadolu Grubu Holding 22,20 -1,16 -15,02 Anadolu Hayat Emek. 8,85 0,68 10,14 Anadolu Isuzu 16,10 -2,54 -10,56 Anadolu Sigorta 6,21 -3,72 -13,99 Anel Elektrik 2,86 -3,38 -9,78 Arçelik 29,20 -3,25 2,61 ARD Bilişim Teknolojileri 56,90 3,27 18,34 Arena Bilgisayar 42,70 -1,84 25,33 Armada Bilgisayar 41,02 -3,93 -16,42 Arsan Tekstil 4,45 -2,20 10,28 Arzum Ev Aletleri 18,35 -2,13 -24,06 Aselsan 14,91 -1,19 -18,30 Ata GMYO 3,91 -2,74 -29,04 Atakule GMYO 2,13 -0,93 -9,02 Atlantis Yatırım Holding 3,89 -2,26 -30,04 Atlas Yat. Ort. 1,69 6,29 -3,43 ATP Ticari Bilgisayar 23,80 -5,41 AvivaSA Emeklilik Hayat 18,75 -3,85 6,63 Avrasya GMYO 2,49 -3,86 -4,94 Avrasya Petrol ve Tur. 2,94 -1,34 -8,13 Avrupa Yatırım Holding 6,47 -4,99 7,83 Aydem Enerji 6,97 -0,71 Ayen Enerji 4,32 -2,26 -20,15 Ayes Çelik Hasır ve Çit 20,26 -3,52 79,62 Aygaz 13,40 -0,74 -5,54 Bagfaş 15,54 -9,97 -22,30 Bak Ambalaj 19,05 -2,61 -5,69 Balatacılar Balatacılık 5,60 -2,10 -32,04 Bantaş Ambalaj 5,36 0,19 14,29 Banvit 56,65 -0,61 8,94 Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO 9,75 0,21 Baştaş Başkent Çimento 13,00 0,00 -25,16 Batı Çimento 12,41 -1,43 163,48 Batısöke Çimento 2,22 -3,90 -9,02 Bayrak Taban Sanayi 10,50 -0,38 -1,04 Bera Holding 16,93 -9,99 -16,52 Berkosan Yalıtım 9,75 -2,11 9,30 Beşiktaş Futbol Yat. 6,99 2,95 73,02 Beyaz Filo 9,23 -1,28 -9,33 Bilici Yatırım 16,77 -1,70 152,56 Bim Mağazalar 63,50 -0,86 -10,93 Biotrend Çevre ve Enerji 17,99 -0,22 Birko Mensucat 1,16 -4,13 4,50 Birlik Mensucat 2,20 -3,51 -36,42 Bizim Mağazaları 12,00 -1,23 -21,87 BMS Çelik Hasır Sanayi 5,68 0,35 Boğaziçi Beton 5,70 1,60 Borusan Mannesmann 23,06 -3,43 -17,05 Borusan Yat. Paz. 303,80 -5,65 -33,12 Bosch Fren Sistemleri 848,70 1,76 -30,98 Bossa 26,86 -1,25 50,48 Brisa 20,32 -1,93 4,94 Burçelik 19,04 -2,86 -9,42 Burçelik Vana 23,58 -2,40 -52,52 Bursa Çimento 3,56 -2,20 -28,48 Carrefoursa 38,10 -1,55 -46,94 Casa Emtia Petrol 133,00 -1,85 25,47 Ceo Event Medya 11,36 7,68 76,67 Coca Cola İçecek 79,75 0,19 25,57 Cosmos Yat. Holding 9,47 3,95 17,49 Credıtwest Faktorıng 3,92 -2,73 -33,22 Çan2 Termik 7,58 1,07 Çelebi 210,80 -1,31 15,49 Çelik Halat 6,28 0,00 -30,97 Çemaş Döküm 1,20 -1,64 -29,52 Çemtaş 12,79 -1,92 -18,59 Çimbeton 211,40 1,88 -28,70 Çimentaş 30,88 1,91 -14,60 Çimsa 22,90 -3,70 28,65 Çuhadaroğlu Metal 7,06 -1,12 -7,19 Dagi Giyim 2,12 1,92 -37,76 Dagi Yatırım Holding 11,74 0,51 -8,99 Dardanel 14,63 -0,48 -56,33 Datagate Bilgisayar 12,20 -2,71 -24,27 Demısaş Döküm 5,85 -3,94 -9,66 Denge Holding 3,67 -4,68 -33,03 Deniz GMYO 1,89 -2,07 2,60 Derimod 11,55 -0,86 18,58 Derlüks Yatırım Holding 4,02 -0,74 -54,42 Desa Deri 11,82 0,60 21,36 Despec Bilgisayar 9,34 -3,21 -28,48 Deva Holding 22,92 -1,63 -4,73 Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,66 -3,27 -1,07 Diriteks Diriliş Tekstil 4,92 9,82 31,90 Ditaş Doğan 14,97 0,47 15,10 DO-CO 824,30 -0,08 30,84 Doğan Burda 14,13 0,21 -37,03 Doğan Holding 2,92 -0,34 -2,61 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,07 -1,90 -11,12 Doğusan 5,41 -1,81 23,52 Doğuş GMYO 8,89 2,30 8,81 Doğuş Otomotiv 22,38 -3,95 -18,09 Döktaş Dökümcülük 29,84 4,63 -2,55 Duran Doğan Basım 10,74 -1,92 2,38 Dyo Boya 11,48 -0,35 2,07 Eczacıbaşı İlaç 5,74 -1,37 -20,30 Eczacıbaşı Yatırım 38,70 -2,03 43,76 Edip Gayrimenkul 2,28 -3,80 -31,33 Ege Endüstri 1.252,00 0,11 -24,80 Ege Gübre 166,50 -5,02 16,06 Ege Profil 26,46 -1,64 -30,81 Ege Seramik 11,74 -3,45 21,50 Egeplast 25,68 -1,23 -22,88 Ekiz Kimya 5,97 -0,83 -16,27 Emek Elektrik 2,21 2,31 -22,60 Eminiş Ambalaj 22,50 -2,77 -38,93 Emlak Konut GMYO 2,06 -2,83 -2,58 Enerjisa Enerji 10,24 0,20 -11,19 Enka İnşaat 8,79 0,34 24,83 Erbosan 96,55 5,06 138,07 Ereğli Demir Çelik 17,79 -4,92 35,42 Ersu Gıda 3,86 -0,26 -21,86 Escort Teknoloji 5,64 -0,70 -14,16 Esenboğa Elektrik 29,04 -1,89 52,63 Etiler Gıda 6,05 0,67 52,01 Euro Kapital Yat. Ort. 7,90 6,76 105,19 Euro Trend Yat. Ort. 3,55 0,57 -1,39 Euro Yat. Ort. 3,87 1,31 -14,19 Euro Yatırım Holding 2,99 -0,33 5,28 Fade Gıda 20,66 -3,46 233,76 Fenerbahçe Futbol 36,94 -4,10 24,97 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,18 -2,24 -26,05 F-M İzmit Piston 108,10 -1,01 -11,83 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,10 -1,80 0,54 Ford Otosan 170,30 -1,05 39,43 Formet Celik Kapi Sanayi 1,14 -0,87 -53,53 Frigo Pak Gıda 18,00 -2,07 -14,20 Galata Wind Enerji 3,76 -1,05 Galatasaray Sportif 3,95 1,28 -2,47 Garanti Bankası 8,16 -0,37 -19,61 Garanti Faktoring 9,65 -1,03 -13,30 Garanti Yat. Ort. 2,31 -1,28 -28,48 Gedik Y. Men. Değ. 7,13 -1,66 20,32 Gediz Ambalaj 40,12 -2,81 49,70 Gentaş 4,08 -2,63 -30,39 Gersan Elektrik 5,37 -3,24 -12,54 Global Men. Değ. 5,59 -0,89 -6,99 Global Yat. Holding 3,09 -1,90 -33,97 Good-Year 6,75 -0,88 -15,29 Göltaş Çimento 43,64 0,69 5,77 Gözde Girişim 5,57 -1,42 -30,20 GSD Denizcilik 6,29 0,48 24,80 GSD Holding 1,96 -4,39 -21,91 Gübre Fabrik. 53,85 -2,71 -37,42 Güler Yat. Holding 2,29 1,78 -33,87 Halk GMYO 2,59 -4,43 -15,02 Hatay Tekstil 17,75 0,00 30,18 Hedef Girişim 2,54 -4,87 0,60 Hektaş 7,86 -2,96 47,13 HUB Girişim 12,29 -1,76 -32,47 Hürriyet Gzt. 1,40 -1,41 -33,33 ICBC Turkey Bank 5,48 2,81 -15,69 İdealist Danışmanlık 70,50 0,36 423,77 İdealist GMYO 6,05 10,00 -11,03 İhlas Ev Aletleri 1,08 -1,82 -42,03 İhlas Gayrimenkul 1,16 -4,13 -7,20 İhlas Gazetecilik 1,01 -3,81 -59,00 İhlas Holding 0,59 -1,67 -47,45 İhlas Yayın Holding 0,74 -1,33 -35,09 İndeks Bilgisayar 6,53 -2,25 40,55 Info Yatırım 6,10 -3,17 -5,43 İntema 42,44 -0,09 6,37 Inveo Yatırım Holding 115,10 -1,20 160,29 İpek Doğal Enerji 12,34 -2,68 -5,66 İskenderun Demir Çelik 11,55 -5,41 27,82 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk Altının kilogramı 500 bin liraya geriledi Altının kilogramı 501 bin 800 liraya geriledi Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 19'da sabit bıraktı.