Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,58
|4,10
|-27,91
|Acıpayam Selüloz
|17,39
|1,22
|1,58
|Adel Kalemcilik
|24,96
|1,79
|-27,09
|Adese Gayrimenkul
|1,22
|-3,94
|-56,43
|Afyon Çimento
|3,93
|0,00
|-23,09
|Ak Enerji
|1,37
|-1,44
|-38,01
|Akbank
|5,26
|0,00
|-22,17
|Akçansa
|17,77
|0,51
|10,36
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,79
|2,29
|-25,51
|Akfen GMYO
|4,22
|-1,17
|-13,17
|Akın Tekstil
|35,80
|-1,92
|12,72
|Akiş GMYO
|1,88
|-1,57
|-32,67
|Akmerkez GMYO
|42,00
|0,96
|-32,75
|Aksa
|15,20
|-0,72
|10,03
|Aksa Enerji
|12,00
|-0,17
|61,29
|Aksigorta
|7,69
|-0,13
|-11,59
|Aksu Enerji
|5,61
|-0,18
|-25,67
|Alarko Carrıer
|282,00
|-3,59
|-22,42
|Alarko GMYO
|21,04
|-0,85
|-16,94
|Alarko Holding
|8,51
|-2,52
|-0,13
|Albaraka Türk
|1,54
|-1,91
|-20,62
|Alcatel Lucent Teletaş
|23,20
|-3,41
|-21,78
|Alkim Kağıt
|14,95
|-1,19
|15,50
|Alkim Kimya
|15,24
|-1,10
|8,19
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,90
|-3,06
|-13,24
|Altınyunus Çeşme
|72,00
|8,43
|44,12
|Anadolu Efes
|22,22
|0,27
|4,02
|Anadolu Grubu Holding
|22,20
|-1,16
|-15,02
|Anadolu Hayat Emek.
|8,85
|0,68
|10,14
|Anadolu Isuzu
|16,10
|-2,54
|-10,56
|Anadolu Sigorta
|6,21
|-3,72
|-13,99
|Anel Elektrik
|2,86
|-3,38
|-9,78
|Arçelik
|29,20
|-3,25
|2,61
|ARD Bilişim Teknolojileri
|56,90
|3,27
|18,34
|Arena Bilgisayar
|42,70
|-1,84
|25,33
|Armada Bilgisayar
|41,02
|-3,93
|-16,42
|Arsan Tekstil
|4,45
|-2,20
|10,28
|Arzum Ev Aletleri
|18,35
|-2,13
|-24,06
|Aselsan
|14,91
|-1,19
|-18,30
|Ata GMYO
|3,91
|-2,74
|-29,04
|Atakule GMYO
|2,13
|-0,93
|-9,02
|Atlantis Yatırım Holding
|3,89
|-2,26
|-30,04
|Atlas Yat. Ort.
|1,69
|6,29
|-3,43
|ATP Ticari Bilgisayar
|23,80
|-5,41
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,75
|-3,85
|6,63
|Avrasya GMYO
|2,49
|-3,86
|-4,94
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,94
|-1,34
|-8,13
|Avrupa Yatırım Holding
|6,47
|-4,99
|7,83
|Aydem Enerji
|6,97
|-0,71
|Ayen Enerji
|4,32
|-2,26
|-20,15
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|20,26
|-3,52
|79,62
|Aygaz
|13,40
|-0,74
|-5,54
|Bagfaş
|15,54
|-9,97
|-22,30
|Bak Ambalaj
|19,05
|-2,61
|-5,69
|Balatacılar Balatacılık
|5,60
|-2,10
|-32,04
|Bantaş Ambalaj
|5,36
|0,19
|14,29
|Banvit
|56,65
|-0,61
|8,94
|Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO
|9,75
|0,21
|Baştaş Başkent Çimento
|13,00
|0,00
|-25,16
|Batı Çimento
|12,41
|-1,43
|163,48
|Batısöke Çimento
|2,22
|-3,90
|-9,02
|Bayrak Taban Sanayi
|10,50
|-0,38
|-1,04
|Bera Holding
|16,93
|-9,99
|-16,52
|Berkosan Yalıtım
|9,75
|-2,11
|9,30
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,99
|2,95
|73,02
|Beyaz Filo
|9,23
|-1,28
|-9,33
|Bilici Yatırım
|16,77
|-1,70
|152,56
|Bim Mağazalar
|63,50
|-0,86
|-10,93
|Biotrend Çevre ve Enerji
|17,99
|-0,22
|Birko Mensucat
|1,16
|-4,13
|4,50
|Birlik Mensucat
|2,20
|-3,51
|-36,42
|Bizim Mağazaları
|12,00
|-1,23
|-21,87
|BMS Çelik Hasır Sanayi
|5,68
|0,35
|Boğaziçi Beton
|5,70
|1,60
|Borusan Mannesmann
|23,06
|-3,43
|-17,05
|Borusan Yat. Paz.
|303,80
|-5,65
|-33,12
|Bosch Fren Sistemleri
|848,70
|1,76
|-30,98
|Bossa
|26,86
|-1,25
|50,48
|Brisa
|20,32
|-1,93
|4,94
|Burçelik
|19,04
|-2,86
|-9,42
|Burçelik Vana
|23,58
|-2,40
|-52,52
|Bursa Çimento
|3,56
|-2,20
|-28,48
|Carrefoursa
|38,10
|-1,55
|-46,94
|Casa Emtia Petrol
|133,00
|-1,85
|25,47
|Ceo Event Medya
|11,36
|7,68
|76,67
|Coca Cola İçecek
|79,75
|0,19
|25,57
|Cosmos Yat. Holding
|9,47
|3,95
|17,49
|Credıtwest Faktorıng
|3,92
|-2,73
|-33,22
|Çan2 Termik
|7,58
|1,07
|Çelebi
|210,80
|-1,31
|15,49
|Çelik Halat
|6,28
|0,00
|-30,97
|Çemaş Döküm
|1,20
|-1,64
|-29,52
|Çemtaş
|12,79
|-1,92
|-18,59
|Çimbeton
|211,40
|1,88
|-28,70
|Çimentaş
|30,88
|1,91
|-14,60
|Çimsa
|22,90
|-3,70
|28,65
|Çuhadaroğlu Metal
|7,06
|-1,12
|-7,19
|Dagi Giyim
|2,12
|1,92
|-37,76
|Dagi Yatırım Holding
|11,74
|0,51
|-8,99
|Dardanel
|14,63
|-0,48
|-56,33
|Datagate Bilgisayar
|12,20
|-2,71
|-24,27
|Demısaş Döküm
|5,85
|-3,94
|-9,66
|Denge Holding
|3,67
|-4,68
|-33,03
|Deniz GMYO
|1,89
|-2,07
|2,60
|Derimod
|11,55
|-0,86
|18,58
|Derlüks Yatırım Holding
|4,02
|-0,74
|-54,42
|Desa Deri
|11,82
|0,60
|21,36
|Despec Bilgisayar
|9,34
|-3,21
|-28,48
|Deva Holding
|22,92
|-1,63
|-4,73
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,66
|-3,27
|-1,07
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,92
|9,82
|31,90
|Ditaş Doğan
|14,97
|0,47
|15,10
|DO-CO
|824,30
|-0,08
|30,84
|Doğan Burda
|14,13
|0,21
|-37,03
|Doğan Holding
|2,92
|-0,34
|-2,61
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,07
|-1,90
|-11,12
|Doğusan
|5,41
|-1,81
|23,52
|Doğuş GMYO
|8,89
|2,30
|8,81
|Doğuş Otomotiv
|22,38
|-3,95
|-18,09
|Döktaş Dökümcülük
|29,84
|4,63
|-2,55
|Duran Doğan Basım
|10,74
|-1,92
|2,38
|Dyo Boya
|11,48
|-0,35
|2,07
|Eczacıbaşı İlaç
|5,74
|-1,37
|-20,30
|Eczacıbaşı Yatırım
|38,70
|-2,03
|43,76
|Edip Gayrimenkul
|2,28
|-3,80
|-31,33
|Ege Endüstri
|1.252,00
|0,11
|-24,80
|Ege Gübre
|166,50
|-5,02
|16,06
|Ege Profil
|26,46
|-1,64
|-30,81
|Ege Seramik
|11,74
|-3,45
|21,50
|Egeplast
|25,68
|-1,23
|-22,88
|Ekiz Kimya
|5,97
|-0,83
|-16,27
|Emek Elektrik
|2,21
|2,31
|-22,60
|Eminiş Ambalaj
|22,50
|-2,77
|-38,93
|Emlak Konut GMYO
|2,06
|-2,83
|-2,58
|Enerjisa Enerji
|10,24
|0,20
|-11,19
|Enka İnşaat
|8,79
|0,34
|24,83
|Erbosan
|96,55
|5,06
|138,07
|Ereğli Demir Çelik
|17,79
|-4,92
|35,42
|Ersu Gıda
|3,86
|-0,26
|-21,86
|Escort Teknoloji
|5,64
|-0,70
|-14,16
|Esenboğa Elektrik
|29,04
|-1,89
|52,63
|Etiler Gıda
|6,05
|0,67
|52,01
|Euro Kapital Yat. Ort.
|7,90
|6,76
|105,19
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,55
|0,57
|-1,39
|Euro Yat. Ort.
|3,87
|1,31
|-14,19
|Euro Yatırım Holding
|2,99
|-0,33
|5,28
|Fade Gıda
|20,66
|-3,46
|233,76
|Fenerbahçe Futbol
|36,94
|-4,10
|24,97
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,18
|-2,24
|-26,05
|F-M İzmit Piston
|108,10
|-1,01
|-11,83
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,10
|-1,80
|0,54
|Ford Otosan
|170,30
|-1,05
|39,43
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,14
|-0,87
|-53,53
|Frigo Pak Gıda
|18,00
|-2,07
|-14,20
|Galata Wind Enerji
|3,76
|-1,05
|Galatasaray Sportif
|3,95
|1,28
|-2,47
|Garanti Bankası
|8,16
|-0,37
|-19,61
|Garanti Faktoring
|9,65
|-1,03
|-13,30
|Garanti Yat. Ort.
|2,31
|-1,28
|-28,48
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,13
|-1,66
|20,32
|Gediz Ambalaj
|40,12
|-2,81
|49,70
|Gentaş
|4,08
|-2,63
|-30,39
|Gersan Elektrik
|5,37
|-3,24
|-12,54
|Global Men. Değ.
|5,59
|-0,89
|-6,99
|Global Yat. Holding
|3,09
|-1,90
|-33,97
|Good-Year
|6,75
|-0,88
|-15,29
|Göltaş Çimento
|43,64
|0,69
|5,77
|Gözde Girişim
|5,57
|-1,42
|-30,20
|GSD Denizcilik
|6,29
|0,48
|24,80
|GSD Holding
|1,96
|-4,39
|-21,91
|Gübre Fabrik.
|53,85
|-2,71
|-37,42
|Güler Yat. Holding
|2,29
|1,78
|-33,87
|Halk GMYO
|2,59
|-4,43
|-15,02
|Hatay Tekstil
|17,75
|0,00
|30,18
|Hedef Girişim
|2,54
|-4,87
|0,60
|Hektaş
|7,86
|-2,96
|47,13
|HUB Girişim
|12,29
|-1,76
|-32,47
|Hürriyet Gzt.
|1,40
|-1,41
|-33,33
|ICBC Turkey Bank
|5,48
|2,81
|-15,69
|İdealist Danışmanlık
|70,50
|0,36
|423,77
|İdealist GMYO
|6,05
|10,00
|-11,03
|İhlas Ev Aletleri
|1,08
|-1,82
|-42,03
|İhlas Gayrimenkul
|1,16
|-4,13
|-7,20
|İhlas Gazetecilik
|1,01
|-3,81
|-59,00
|İhlas Holding
|0,59
|-1,67
|-47,45
|İhlas Yayın Holding
|0,74
|-1,33
|-35,09
|İndeks Bilgisayar
|6,53
|-2,25
|40,55
|Info Yatırım
|6,10
|-3,17
|-5,43
|İntema
|42,44
|-0,09
|6,37
|Inveo Yatırım Holding
|115,10
|-1,20
|160,29
|İpek Doğal Enerji
|12,34
|-2,68
|-5,66
|İskenderun Demir Çelik
|11,55
|-5,41
|27,82
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk
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