Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,36
|-3,60
|-30,75
|Acıpayam Selüloz
|17,18
|-2,22
|0,35
|Adel Kalemcilik
|24,52
|1,66
|-28,38
|Adese Gayrimenkul
|1,27
|-3,79
|-54,64
|Afyon Çimento
|3,93
|-1,75
|-23,09
|Ak Enerji
|1,39
|-2,11
|-37,10
|Akbank
|5,26
|-3,13
|-22,17
|Akçansa
|17,68
|-0,73
|9,80
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,75
|0,57
|-27,18
|Akfen GMYO
|4,27
|-0,93
|-12,14
|Akın Tekstil
|36,50
|-1,46
|14,92
|Akiş GMYO
|1,91
|-2,05
|-31,60
|Akmerkez GMYO
|41,60
|0,97
|-33,39
|Aksa
|15,31
|-0,13
|10,82
|Aksa Enerji
|12,02
|-4,45
|61,56
|Aksigorta
|7,70
|-1,03
|-11,48
|Aksu Enerji
|5,62
|3,12
|-25,54
|Alarko Carrıer
|292,50
|0,79
|-19,54
|Alarko GMYO
|21,22
|-2,84
|-16,23
|Alarko Holding
|8,73
|-2,89
|2,45
|Albaraka Türk
|1,57
|-1,26
|-19,07
|Alcatel Lucent Teletaş
|24,02
|-3,92
|-19,02
|Alkim Kağıt
|15,13
|-2,39
|16,89
|Alkim Kimya
|15,41
|-0,96
|9,39
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,96
|-1,01
|-10,50
|Altınyunus Çeşme
|66,40
|9,93
|32,91
|Anadolu Efes
|22,16
|-1,86
|3,74
|Anadolu Grubu Holding
|22,46
|-0,62
|-14,03
|Anadolu Hayat Emek.
|8,79
|-2,44
|9,39
|Anadolu Isuzu
|16,52
|-2,13
|-8,22
|Anadolu Sigorta
|6,45
|0,00
|-10,67
|Anel Elektrik
|2,96
|-1,33
|-6,62
|Arçelik
|30,18
|-1,24
|6,05
|ARD Bilişim Teknolojileri
|55,10
|-0,36
|14,60
|Arena Bilgisayar
|43,50
|0,69
|27,68
|Armada Bilgisayar
|42,70
|-2,91
|-13,00
|Arsan Tekstil
|4,55
|-3,19
|12,76
|Arzum Ev Aletleri
|18,75
|-0,48
|-22,41
|Aselsan
|15,09
|-1,82
|-17,32
|Ata GMYO
|4,02
|1,01
|-27,04
|Atakule GMYO
|2,15
|-0,46
|-8,16
|Atlantis Yatırım Holding
|3,98
|-0,50
|-28,42
|Atlas Yat. Ort.
|1,59
|-4,22
|-9,14
|ATP Ticari Bilgisayar
|25,16
|-3,97
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|19,50
|-0,86
|10,89
|Avrasya GMYO
|2,59
|-1,52
|-1,12
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,98
|0,34
|-6,88
|Avrupa Yatırım Holding
|6,81
|-2,01
|13,50
|Aydem Enerji
|7,02
|-0,57
|Ayen Enerji
|4,42
|-2,64
|-18,30
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|21,00
|4,69
|86,18
|Aygaz
|13,50
|-1,17
|-4,84
|Bagfaş
|17,26
|-9,96
|-13,70
|Bak Ambalaj
|19,56
|-2,49
|-3,17
|Balatacılar Balatacılık
|5,72
|1,42
|-30,58
|Bantaş Ambalaj
|5,35
|-2,19
|14,07
|Banvit
|57,00
|-0,35
|9,62
|Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO
|9,73
|0,83
|Baştaş Başkent Çimento
|13,00
|1,80
|-25,16
|Batı Çimento
|12,59
|-2,78
|167,30
|Batısöke Çimento
|2,31
|-4,15
|-5,33
|Bayrak Taban Sanayi
|10,54
|3,64
|-0,66
|Bera Holding
|18,81
|-10,00
|-7,25
|Berkosan Yalıtım
|9,96
|-1,78
|11,66
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,79
|0,15
|68,07
|Beyaz Filo
|9,35
|-1,99
|-8,15
|Bilici Yatırım
|17,06
|-1,73
|156,93
|Bim Mağazalar
|64,05
|-1,39
|-10,16
|Biotrend Çevre ve Enerji
|18,03
|0,00
|Birko Mensucat
|1,21
|3,42
|9,01
|Birlik Mensucat
|2,28
|0,44
|-34,10
|Bizim Mağazaları
|12,15
|-0,25
|-20,90
|BMS Çelik Hasır Sanayi
|5,66
|-0,70
|Boğaziçi Beton
|5,61
|3,12
|Borusan Mannesmann
|23,88
|-0,75
|-14,10
|Borusan Yat. Paz.
|322,00
|4,27
|-29,12
|Bosch Fren Sistemleri
|834,00
|-1,26
|-32,18
|Bossa
|27,20
|-0,51
|52,38
|Brisa
|20,72
|-1,71
|7,01
|Burçelik
|19,60
|-0,96
|-6,76
|Burçelik Vana
|24,16
|0,25
|-51,35
|Bursa Çimento
|3,64
|-1,62
|-26,87
|Carrefoursa
|38,70
|-2,76
|-46,10
|Casa Emtia Petrol
|135,50
|-4,38
|27,83
|Ceo Event Medya
|10,55
|-0,09
|64,07
|Coca Cola İçecek
|79,60
|1,02
|25,34
|Cosmos Yat. Holding
|9,11
|-2,67
|13,03
|Credıtwest Faktorıng
|4,03
|5,22
|-31,35
|Çan2 Termik
|7,50
|-1,57
|Çelebi
|213,60
|-0,05
|17,03
|Çelik Halat
|6,28
|-1,41
|-30,97
|Çemaş Döküm
|1,22
|-1,61
|-28,35
|Çemtaş
|13,04
|-2,61
|-17,00
|Çimbeton
|207,50
|-1,61
|-30,02
|Çimentaş
|30,30
|-0,98
|-16,21
|Çimsa
|23,78
|-2,06
|33,60
|Çuhadaroğlu Metal
|7,14
|-0,83
|-6,14
|Dagi Giyim
|2,08
|0,00
|-38,94
|Dagi Yatırım Holding
|11,68
|-0,85
|-9,46
|Dardanel
|14,70
|-3,92
|-56,12
|Datagate Bilgisayar
|12,54
|-2,56
|-22,16
|Demısaş Döküm
|6,09
|-5,14
|-5,95
|Denge Holding
|3,85
|2,39
|-29,74
|Deniz GMYO
|1,93
|-2,03
|4,77
|Derimod
|11,65
|3,10
|19,61
|Derlüks Yatırım Holding
|4,05
|-3,80
|-54,08
|Desa Deri
|11,75
|-3,61
|20,64
|Despec Bilgisayar
|9,65
|-2,92
|-26,11
|Deva Holding
|23,30
|-3,24
|-3,15
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,02
|-3,42
|2,27
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,48
|-6,67
|20,11
|Ditaş Doğan
|14,90
|-1,26
|14,56
|DO-CO
|825,00
|5,72
|30,95
|Doğan Burda
|14,10
|-1,26
|-37,17
|Doğan Holding
|2,93
|-0,68
|-2,27
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,11
|-2,76
|-9,40
|Doğusan
|5,51
|2,23
|25,80
|Doğuş GMYO
|8,69
|-2,25
|6,36
|Doğuş Otomotiv
|23,30
|-1,02
|-14,72
|Döktaş Dökümcülük
|28,52
|-8,24
|-6,86
|Duran Doğan Basım
|10,95
|-1,53
|4,39
|Dyo Boya
|11,52
|-2,78
|2,42
|Eczacıbaşı İlaç
|5,82
|-1,85
|-19,19
|Eczacıbaşı Yatırım
|39,50
|-3,42
|46,74
|Edip Gayrimenkul
|2,37
|6,28
|-28,61
|Ege Endüstri
|1.250,60
|-0,59
|-24,88
|Ege Gübre
|175,30
|-3,36
|22,20
|Ege Profil
|26,90
|-1,54
|-29,65
|Ege Seramik
|12,16
|0,41
|25,85
|Egeplast
|26,00
|-1,52
|-21,92
|Ekiz Kimya
|6,02
|-0,17
|-15,57
|Emek Elektrik
|2,16
|9,64
|-24,35
|Eminiş Ambalaj
|23,14
|2,84
|-37,19
|Emlak Konut GMYO
|2,12
|-4,50
|0,25
|Enerjisa Enerji
|10,22
|-1,06
|-11,36
|Enka İnşaat
|8,76
|0,92
|24,40
|Erbosan
|91,90
|-0,86
|126,61
|Ereğli Demir Çelik
|18,71
|-1,16
|42,43
|Ersu Gıda
|3,87
|-0,77
|-21,66
|Escort Teknoloji
|5,68
|-2,24
|-13,55
|Esenboğa Elektrik
|29,60
|-0,54
|55,57
|Etiler Gıda
|6,01
|-1,48
|51,01
|Euro Kapital Yat. Ort.
|7,40
|-3,01
|92,21
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,53
|-4,08
|-1,94
|Euro Yat. Ort.
|3,82
|-4,02
|-15,30
|Euro Yatırım Holding
|3,00
|-0,99
|5,63
|Fade Gıda
|21,40
|-0,47
|245,72
|Fenerbahçe Futbol
|38,52
|-3,70
|30,31
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,23
|-3,46
|-24,35
|F-M İzmit Piston
|109,20
|-1,44
|-10,93
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,34
|-0,82
|2,38
|Ford Otosan
|172,10
|-2,60
|40,91
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,15
|-3,36
|-53,12
|Frigo Pak Gıda
|18,38
|-1,29
|-12,39
|Galata Wind Enerji
|3,80
|-0,52
|Galatasaray Sportif
|3,90
|-0,76
|-3,70
|Garanti Bankası
|8,19
|-2,03
|-19,32
|Garanti Faktoring
|9,75
|-1,61
|-12,40
|Garanti Yat. Ort.
|2,34
|-1,68
|-27,55
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,25
|-2,42
|22,34
|Gediz Ambalaj
|41,28
|-0,58
|54,03
|Gentaş
|4,19
|-0,48
|-28,52
|Gersan Elektrik
|5,55
|-1,77
|-9,61
|Global Men. Değ.
|5,64
|-2,76
|-6,16
|Global Yat. Holding
|3,15
|-0,32
|-32,69
|Good-Year
|6,81
|-0,15
|-14,54
|Göltaş Çimento
|43,34
|-1,05
|5,04
|Gözde Girişim
|5,65
|-2,59
|-29,20
|GSD Denizcilik
|6,26
|-2,64
|24,21
|GSD Holding
|2,05
|0,00
|-18,33
|Gübre Fabrik.
|55,35
|-2,89
|-35,68
|Güler Yat. Holding
|2,25
|1,35
|-35,02
|Halk GMYO
|2,71
|-3,21
|-11,09
|Hatay Tekstil
|17,75
|-2,42
|30,18
|Hedef Girişim
|2,67
|-2,91
|5,75
|Hektaş
|8,10
|-2,53
|51,62
|HUB Girişim
|12,51
|-0,48
|-31,26
|Hürriyet Gzt.
|1,42
|-2,07
|-32,38
|ICBC Turkey Bank
|5,33
|-3,62
|-18,00
|İdealist Danışmanlık
|70,25
|3,77
|421,92
|İdealist GMYO
|5,50
|10,00
|-19,12
|İhlas Ev Aletleri
|1,10
|-0,90
|-40,96
|İhlas Gayrimenkul
|1,21
|-0,82
|-3,20
|İhlas Gazetecilik
|1,05
|-3,67
|-57,38
|İhlas Holding
|0,60
|-3,23
|-46,56
|İhlas Yayın Holding
|0,75
|1,35
|-34,21
|İndeks Bilgisayar
|6,68
|0,75
|43,78
|Info Yatırım
|6,30
|3,62
|-2,33
|İntema
|42,48
|-2,70
|6,47
|Inveo Yatırım Holding
|116,50
|-3,88
|163,46
|İpek Doğal Enerji
|12,68
|-2,39
|-3,06
|İskenderun Demir Çelik
|12,21
|-1,61
|35,13
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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