Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,36 -3,60 -30,75 Acıpayam Selüloz 17,18 -2,22 0,35 Adel Kalemcilik 24,52 1,66 -28,38 Adese Gayrimenkul 1,27 -3,79 -54,64 Afyon Çimento 3,93 -1,75 -23,09 Ak Enerji 1,39 -2,11 -37,10 Akbank 5,26 -3,13 -22,17 Akçansa 17,68 -0,73 9,80 Akdeniz Yatırım Hold. 1,75 0,57 -27,18 Akfen GMYO 4,27 -0,93 -12,14 Akın Tekstil 36,50 -1,46 14,92 Akiş GMYO 1,91 -2,05 -31,60 Akmerkez GMYO 41,60 0,97 -33,39 Aksa 15,31 -0,13 10,82 Aksa Enerji 12,02 -4,45 61,56 Aksigorta 7,70 -1,03 -11,48 Aksu Enerji 5,62 3,12 -25,54 Alarko Carrıer 292,50 0,79 -19,54 Alarko GMYO 21,22 -2,84 -16,23 Alarko Holding 8,73 -2,89 2,45 Albaraka Türk 1,57 -1,26 -19,07 Alcatel Lucent Teletaş 24,02 -3,92 -19,02 Alkim Kağıt 15,13 -2,39 16,89 Alkim Kimya 15,41 -0,96 9,39 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,96 -1,01 -10,50 Altınyunus Çeşme 66,40 9,93 32,91 Anadolu Efes 22,16 -1,86 3,74 Anadolu Grubu Holding 22,46 -0,62 -14,03 Anadolu Hayat Emek. 8,79 -2,44 9,39 Anadolu Isuzu 16,52 -2,13 -8,22 Anadolu Sigorta 6,45 0,00 -10,67 Anel Elektrik 2,96 -1,33 -6,62 Arçelik 30,18 -1,24 6,05 ARD Bilişim Teknolojileri 55,10 -0,36 14,60 Arena Bilgisayar 43,50 0,69 27,68 Armada Bilgisayar 42,70 -2,91 -13,00 Arsan Tekstil 4,55 -3,19 12,76 Arzum Ev Aletleri 18,75 -0,48 -22,41 Aselsan 15,09 -1,82 -17,32 Ata GMYO 4,02 1,01 -27,04 Atakule GMYO 2,15 -0,46 -8,16 Atlantis Yatırım Holding 3,98 -0,50 -28,42 Atlas Yat. Ort. 1,59 -4,22 -9,14 ATP Ticari Bilgisayar 25,16 -3,97 AvivaSA Emeklilik Hayat 19,50 -0,86 10,89 Avrasya GMYO 2,59 -1,52 -1,12 Avrasya Petrol ve Tur. 2,98 0,34 -6,88 Avrupa Yatırım Holding 6,81 -2,01 13,50 Aydem Enerji 7,02 -0,57 Ayen Enerji 4,42 -2,64 -18,30 Ayes Çelik Hasır ve Çit 21,00 4,69 86,18 Aygaz 13,50 -1,17 -4,84 Bagfaş 17,26 -9,96 -13,70 Bak Ambalaj 19,56 -2,49 -3,17 Balatacılar Balatacılık 5,72 1,42 -30,58 Bantaş Ambalaj 5,35 -2,19 14,07 Banvit 57,00 -0,35 9,62 Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO 9,73 0,83 Baştaş Başkent Çimento 13,00 1,80 -25,16 Batı Çimento 12,59 -2,78 167,30 Batısöke Çimento 2,31 -4,15 -5,33 Bayrak Taban Sanayi 10,54 3,64 -0,66 Bera Holding 18,81 -10,00 -7,25 Berkosan Yalıtım 9,96 -1,78 11,66 Beşiktaş Futbol Yat. 6,79 0,15 68,07 Beyaz Filo 9,35 -1,99 -8,15 Bilici Yatırım 17,06 -1,73 156,93 Bim Mağazalar 64,05 -1,39 -10,16 Biotrend Çevre ve Enerji 18,03 0,00 Birko Mensucat 1,21 3,42 9,01 Birlik Mensucat 2,28 0,44 -34,10 Bizim Mağazaları 12,15 -0,25 -20,90 BMS Çelik Hasır Sanayi 5,66 -0,70 Boğaziçi Beton 5,61 3,12 Borusan Mannesmann 23,88 -0,75 -14,10 Borusan Yat. Paz. 322,00 4,27 -29,12 Bosch Fren Sistemleri 834,00 -1,26 -32,18 Bossa 27,20 -0,51 52,38 Brisa 20,72 -1,71 7,01 Burçelik 19,60 -0,96 -6,76 Burçelik Vana 24,16 0,25 -51,35 Bursa Çimento 3,64 -1,62 -26,87 Carrefoursa 38,70 -2,76 -46,10 Casa Emtia Petrol 135,50 -4,38 27,83 Ceo Event Medya 10,55 -0,09 64,07 Coca Cola İçecek 79,60 1,02 25,34 Cosmos Yat. Holding 9,11 -2,67 13,03 Credıtwest Faktorıng 4,03 5,22 -31,35 Çan2 Termik 7,50 -1,57 Çelebi 213,60 -0,05 17,03 Çelik Halat 6,28 -1,41 -30,97 Çemaş Döküm 1,22 -1,61 -28,35 Çemtaş 13,04 -2,61 -17,00 Çimbeton 207,50 -1,61 -30,02 Çimentaş 30,30 -0,98 -16,21 Çimsa 23,78 -2,06 33,60 Çuhadaroğlu Metal 7,14 -0,83 -6,14 Dagi Giyim 2,08 0,00 -38,94 Dagi Yatırım Holding 11,68 -0,85 -9,46 Dardanel 14,70 -3,92 -56,12 Datagate Bilgisayar 12,54 -2,56 -22,16 Demısaş Döküm 6,09 -5,14 -5,95 Denge Holding 3,85 2,39 -29,74 Deniz GMYO 1,93 -2,03 4,77 Derimod 11,65 3,10 19,61 Derlüks Yatırım Holding 4,05 -3,80 -54,08 Desa Deri 11,75 -3,61 20,64 Despec Bilgisayar 9,65 -2,92 -26,11 Deva Holding 23,30 -3,24 -3,15 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,02 -3,42 2,27 Diriteks Diriliş Tekstil 4,48 -6,67 20,11 Ditaş Doğan 14,90 -1,26 14,56 DO-CO 825,00 5,72 30,95 Doğan Burda 14,10 -1,26 -37,17 Doğan Holding 2,93 -0,68 -2,27 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,11 -2,76 -9,40 Doğusan 5,51 2,23 25,80 Doğuş GMYO 8,69 -2,25 6,36 Doğuş Otomotiv 23,30 -1,02 -14,72 Döktaş Dökümcülük 28,52 -8,24 -6,86 Duran Doğan Basım 10,95 -1,53 4,39 Dyo Boya 11,52 -2,78 2,42 Eczacıbaşı İlaç 5,82 -1,85 -19,19 Eczacıbaşı Yatırım 39,50 -3,42 46,74 Edip Gayrimenkul 2,37 6,28 -28,61 Ege Endüstri 1.250,60 -0,59 -24,88 Ege Gübre 175,30 -3,36 22,20 Ege Profil 26,90 -1,54 -29,65 Ege Seramik 12,16 0,41 25,85 Egeplast 26,00 -1,52 -21,92 Ekiz Kimya 6,02 -0,17 -15,57 Emek Elektrik 2,16 9,64 -24,35 Eminiş Ambalaj 23,14 2,84 -37,19 Emlak Konut GMYO 2,12 -4,50 0,25 Enerjisa Enerji 10,22 -1,06 -11,36 Enka İnşaat 8,76 0,92 24,40 Erbosan 91,90 -0,86 126,61 Ereğli Demir Çelik 18,71 -1,16 42,43 Ersu Gıda 3,87 -0,77 -21,66 Escort Teknoloji 5,68 -2,24 -13,55 Esenboğa Elektrik 29,60 -0,54 55,57 Etiler Gıda 6,01 -1,48 51,01 Euro Kapital Yat. Ort. 7,40 -3,01 92,21 Euro Trend Yat. Ort. 3,53 -4,08 -1,94 Euro Yat. Ort. 3,82 -4,02 -15,30 Euro Yatırım Holding 3,00 -0,99 5,63 Fade Gıda 21,40 -0,47 245,72 Fenerbahçe Futbol 38,52 -3,70 30,31 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,23 -3,46 -24,35 F-M İzmit Piston 109,20 -1,44 -10,93 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,34 -0,82 2,38 Ford Otosan 172,10 -2,60 40,91 Formet Celik Kapi Sanayi 1,15 -3,36 -53,12 Frigo Pak Gıda 18,38 -1,29 -12,39 Galata Wind Enerji 3,80 -0,52 Galatasaray Sportif 3,90 -0,76 -3,70 Garanti Bankası 8,19 -2,03 -19,32 Garanti Faktoring 9,75 -1,61 -12,40 Garanti Yat. Ort. 2,34 -1,68 -27,55 Gedik Y. Men. Değ. 7,25 -2,42 22,34 Gediz Ambalaj 41,28 -0,58 54,03 Gentaş 4,19 -0,48 -28,52 Gersan Elektrik 5,55 -1,77 -9,61 Global Men. Değ. 5,64 -2,76 -6,16 Global Yat. Holding 3,15 -0,32 -32,69 Good-Year 6,81 -0,15 -14,54 Göltaş Çimento 43,34 -1,05 5,04 Gözde Girişim 5,65 -2,59 -29,20 GSD Denizcilik 6,26 -2,64 24,21 GSD Holding 2,05 0,00 -18,33 Gübre Fabrik. 55,35 -2,89 -35,68 Güler Yat. Holding 2,25 1,35 -35,02 Halk GMYO 2,71 -3,21 -11,09 Hatay Tekstil 17,75 -2,42 30,18 Hedef Girişim 2,67 -2,91 5,75 Hektaş 8,10 -2,53 51,62 HUB Girişim 12,51 -0,48 -31,26 Hürriyet Gzt. 1,42 -2,07 -32,38 ICBC Turkey Bank 5,33 -3,62 -18,00 İdealist Danışmanlık 70,25 3,77 421,92 İdealist GMYO 5,50 10,00 -19,12 İhlas Ev Aletleri 1,10 -0,90 -40,96 İhlas Gayrimenkul 1,21 -0,82 -3,20 İhlas Gazetecilik 1,05 -3,67 -57,38 İhlas Holding 0,60 -3,23 -46,56 İhlas Yayın Holding 0,75 1,35 -34,21 İndeks Bilgisayar 6,68 0,75 43,78 Info Yatırım 6,30 3,62 -2,33 İntema 42,48 -2,70 6,47 Inveo Yatırım Holding 116,50 -3,88 163,46 İpek Doğal Enerji 12,68 -2,39 -3,06 İskenderun Demir Çelik 12,21 -1,61 35,13 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 501 bin 800 liraya geriledi Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 19'da sabit bıraktı. Altının kilogramı 507 bin liraya geriledi