Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,95
|1,19
|-23,13
|Acıpayam Selüloz
|17,46
|0,00
|1,99
|Adel Kalemcilik
|23,74
|-1,74
|-30,66
|Adese Gayrimenkul
|1,35
|-1,46
|-51,79
|Afyon Çimento
|4,16
|-0,48
|-18,59
|Ak Enerji
|1,45
|-0,68
|-34,39
|Akbank
|5,51
|-0,18
|-18,47
|Akçansa
|18,35
|-0,43
|13,96
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,75
|2,34
|-27,18
|Akfen GMYO
|4,30
|-0,46
|-11,52
|Akın Tekstil
|38,20
|0,53
|20,28
|Akiş GMYO
|2,02
|-0,49
|-27,66
|Akmerkez GMYO
|43,78
|-0,45
|-29,90
|Aksa
|15,88
|0,06
|14,95
|Aksa Enerji
|12,99
|-0,69
|74,60
|Aksigorta
|8,05
|0,12
|-7,45
|Aksu Enerji
|5,54
|0,36
|-26,60
|Alarko Carrıer
|310,50
|2,34
|-14,91
|Alarko GMYO
|22,54
|-1,31
|-11,02
|Alarko Holding
|9,54
|1,38
|11,95
|Albaraka Türk
|1,64
|1,23
|-15,46
|Alcatel Lucent Teletaş
|25,54
|0,95
|-13,89
|Alkim Kağıt
|15,83
|0,38
|22,30
|Alkim Kimya
|15,82
|0,89
|12,30
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,05
|0,49
|-6,39
|Altınyunus Çeşme
|68,00
|-0,44
|36,11
|Anadolu Efes
|23,52
|0,77
|10,11
|Anadolu Grubu Holding
|23,42
|-0,34
|-10,35
|Anadolu Hayat Emek.
|9,25
|-1,60
|15,11
|Anadolu Isuzu
|17,82
|0,45
|-1,00
|Anadolu Sigorta
|6,46
|0,16
|-10,53
|Anel Elektrik
|3,14
|1,95
|-0,95
|Arçelik
|31,72
|1,41
|11,46
|ARD Bilişim Teknolojileri
|54,30
|2,26
|12,94
|Arena Bilgisayar
|42,84
|1,42
|25,74
|Armada Bilgisayar
|46,18
|-0,39
|-5,91
|Arsan Tekstil
|5,05
|-1,56
|25,15
|Arzum Ev Aletleri
|19,01
|-0,52
|-21,33
|Aselsan
|15,61
|-0,57
|-14,47
|Ata GMYO
|3,83
|0,26
|-30,49
|Atakule GMYO
|2,23
|1,83
|-4,75
|Atlantis Yatırım Holding
|4,31
|-2,93
|-22,48
|Atlas Yat. Ort.
|1,65
|0,61
|-5,71
|ATP Ticari Bilgisayar
|29,40
|-7,02
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|19,39
|2,11
|10,27
|Avrasya GMYO
|2,62
|-1,50
|0,02
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,05
|0,33
|-4,69
|Avrupa Yatırım Holding
|7,07
|0,28
|17,83
|Aydem Enerji
|7,35
|0,14
|Ayen Enerji
|4,85
|5,43
|-10,35
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|20,76
|9,96
|84,05
|Aygaz
|13,66
|-0,29
|-3,71
|Bagfaş
|21,30
|-4,83
|6,50
|Bak Ambalaj
|20,90
|0,29
|3,47
|Balatacılar Balatacılık
|5,72
|-0,35
|-30,58
|Bantaş Ambalaj
|5,39
|-0,19
|14,93
|Banvit
|55,75
|-2,87
|7,21
|Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO
|9,67
|Baştaş Başkent Çimento
|12,98
|-0,15
|-25,27
|Batı Çimento
|13,19
|3,05
|180,04
|Batısöke Çimento
|2,51
|0,00
|2,87
|Bayrak Taban Sanayi
|12,39
|2,23
|16,78
|Bera Holding
|27,02
|9,93
|33,23
|Berkosan Yalıtım
|10,35
|-0,29
|16,03
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,09
|-1,77
|50,74
|Beyaz Filo
|9,95
|0,91
|-2,26
|Bilici Yatırım
|17,64
|-0,68
|165,66
|Bim Mağazalar
|63,10
|0,64
|-11,49
|Biotrend Çevre ve Enerji
|18,52
|1,04
|Birko Mensucat
|1,07
|-1,83
|-3,60
|Birlik Mensucat
|2,40
|-3,23
|-30,64
|Bizim Mağazaları
|12,40
|-0,88
|-19,27
|BMS Çelik Hasır Sanayi
|5,90
|6,69
|Boğaziçi Beton
|5,35
|9,86
|Borusan Mannesmann
|26,10
|0,31
|-6,12
|Borusan Yat. Paz.
|338,10
|0,51
|-25,57
|Bosch Fren Sistemleri
|875,00
|-0,95
|-28,84
|Bossa
|26,32
|-0,53
|47,45
|Brisa
|22,04
|-0,72
|13,82
|Burçelik
|20,30
|-0,59
|-3,43
|Burçelik Vana
|24,80
|-1,67
|-50,06
|Bursa Çimento
|3,94
|-0,76
|-20,85
|Carrefoursa
|40,96
|0,89
|-42,95
|Casa Emtia Petrol
|150,00
|-3,23
|41,51
|Ceo Event Medya
|10,60
|-2,57
|64,85
|Coca Cola İçecek
|82,35
|1,17
|29,67
|Cosmos Yat. Holding
|9,39
|-2,69
|16,50
|Credıtwest Faktorıng
|3,58
|-0,28
|-39,01
|Çan2 Termik
|7,45
|-0,53
|Çelebi
|230,50
|-10,00
|26,28
|Çelik Halat
|6,38
|-2,30
|-29,87
|Çemaş Döküm
|1,29
|-0,77
|-24,23
|Çemtaş
|14,08
|0,57
|-10,38
|Çimbeton
|231,40
|-1,45
|-21,96
|Çimentaş
|30,00
|-1,96
|-17,04
|Çimsa
|25,68
|0,86
|44,27
|Çuhadaroğlu Metal
|7,33
|-0,27
|-3,64
|Dagi Giyim
|2,13
|0,47
|-37,47
|Dagi Yatırım Holding
|11,89
|-1,08
|-7,83
|Dardanel
|16,53
|-4,06
|-50,66
|Datagate Bilgisayar
|12,95
|1,17
|-19,62
|Demısaş Döküm
|6,50
|1,88
|0,38
|Denge Holding
|4,50
|-2,17
|-17,88
|Deniz GMYO
|2,11
|0,00
|14,55
|Derimod
|11,60
|-3,01
|19,10
|Derlüks Yatırım Holding
|4,99
|-2,16
|-43,42
|Desa Deri
|12,20
|-2,40
|25,26
|Despec Bilgisayar
|10,20
|1,19
|-21,90
|Deva Holding
|25,06
|-0,40
|4,16
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,90
|1,80
|10,44
|Diriteks Diriliş Tekstil
|5,10
|-7,27
|36,73
|Ditaş Doğan
|17,07
|0,00
|31,25
|DO-CO
|812,60
|0,56
|28,98
|Doğan Burda
|14,49
|0,00
|-35,43
|Doğan Holding
|2,97
|0,34
|-0,94
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,17
|-3,56
|-6,82
|Doğusan
|5,30
|-0,19
|21,00
|Doğuş GMYO
|8,93
|-0,33
|9,30
|Doğuş Otomotiv
|25,18
|0,32
|-7,84
|Döktaş Dökümcülük
|31,80
|-0,62
|3,85
|Duran Doğan Basım
|11,25
|-0,18
|7,24
|Dyo Boya
|12,05
|-0,25
|7,14
|Eczacıbaşı İlaç
|6,18
|-0,32
|-14,19
|Eczacıbaşı Yatırım
|41,40
|-0,67
|53,79
|Edip Gayrimenkul
|2,36
|0,00
|-28,92
|Ege Endüstri
|1.291,70
|-2,89
|-22,41
|Ege Gübre
|190,50
|-0,16
|32,79
|Ege Profil
|28,80
|2,49
|-24,69
|Ege Seramik
|12,96
|-1,37
|34,13
|Egeplast
|28,38
|3,20
|-14,77
|Ekiz Kimya
|6,27
|-3,39
|-12,06
|Emek Elektrik
|2,13
|1,91
|-25,40
|Eminiş Ambalaj
|21,12
|-1,12
|-42,67
|Emlak Konut GMYO
|2,22
|2,78
|4,98
|Enerjisa Enerji
|10,49
|-1,04
|-9,02
|Enka İnşaat
|8,93
|0,45
|26,81
|Erbosan
|97,10
|0,26
|139,43
|Ereğli Demir Çelik
|19,20
|0,73
|46,16
|Ersu Gıda
|3,76
|-0,53
|-23,89
|Escort Teknoloji
|5,71
|-0,52
|-13,09
|Esenboğa Elektrik
|31,68
|-1,43
|66,51
|Etiler Gıda
|6,45
|2,71
|62,06
|Euro Kapital Yat. Ort.
|5,86
|8,32
|52,21
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,46
|-2,26
|-3,89
|Euro Yat. Ort.
|4,20
|0,00
|-6,87
|Euro Yatırım Holding
|3,08
|-0,96
|8,45
|Fade Gıda
|22,80
|0,18
|268,34
|Fenerbahçe Futbol
|37,50
|2,63
|26,86
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,36
|-0,42
|-19,94
|F-M İzmit Piston
|117,90
|3,69
|-3,83
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,71
|0,07
|5,22
|Ford Otosan
|184,40
|2,73
|50,98
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,23
|1,65
|-49,86
|Frigo Pak Gıda
|18,88
|-3,13
|-10,01
|Galata Wind Enerji
|3,87
|-0,51
|Galatasaray Sportif
|3,60
|-1,37
|-11,11
|Garanti Bankası
|8,46
|-0,24
|-16,66
|Garanti Faktoring
|10,25
|-0,58
|-7,91
|Garanti Yat. Ort.
|2,37
|0,85
|-26,63
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,73
|-1,78
|30,44
|Gediz Ambalaj
|38,38
|-1,64
|43,21
|Gentaş
|4,49
|-0,44
|-23,40
|Gersan Elektrik
|5,56
|-1,59
|-9,45
|Global Men. Değ.
|5,94
|1,71
|-1,16
|Global Yat. Holding
|3,30
|0,30
|-29,49
|Good-Year
|7,11
|-0,14
|-10,77
|Göltaş Çimento
|47,32
|2,07
|14,69
|Gözde Girişim
|5,91
|-0,17
|-25,94
|GSD Denizcilik
|6,87
|2,38
|36,31
|GSD Holding
|2,05
|-1,91
|-18,33
|Gübre Fabrik.
|60,20
|1,95
|-30,04
|Güler Yat. Holding
|2,31
|-1,28
|-33,29
|Halk GMYO
|2,96
|-0,34
|-2,89
|Hatay Tekstil
|19,21
|-0,47
|40,88
|Hedef Girişim
|2,81
|1,44
|11,30
|Hektaş
|8,60
|0,58
|60,98
|HUB Girişim
|12,64
|-0,78
|-30,55
|Hürriyet Gzt.
|1,49
|0,00
|-29,05
|ICBC Turkey Bank
|5,90
|-3,44
|-9,23
|İdealist Danışmanlık
|68,90
|-1,85
|411,89
|İdealist GMYO
|5,52
|0,55
|-18,82
|İhlas Ev Aletleri
|1,13
|0,00
|-39,35
|İhlas Gayrimenkul
|1,24
|-0,80
|-0,80
|İhlas Gazetecilik
|1,05
|-1,87
|-57,38
|İhlas Holding
|0,63
|0,00
|-43,88
|İhlas Yayın Holding
|0,72
|-1,37
|-36,84
|İndeks Bilgisayar
|6,75
|5,47
|45,29
|Info Yatırım
|6,24
|4,35
|-3,26
|İntema
|44,52
|-0,93
|11,58
|Inveo Yatırım Holding
|124,60
|-2,73
|181,77
|İpek Doğal Enerji
|13,54
|-0,81
|3,52
|İskenderun Demir Çelik
|12,57
|0,24
|39,11
??????????????(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu
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