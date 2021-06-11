Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,95 1,19 -23,13 Acıpayam Selüloz 17,46 0,00 1,99 Adel Kalemcilik 23,74 -1,74 -30,66 Adese Gayrimenkul 1,35 -1,46 -51,79 Afyon Çimento 4,16 -0,48 -18,59 Ak Enerji 1,45 -0,68 -34,39 Akbank 5,51 -0,18 -18,47 Akçansa 18,35 -0,43 13,96 Akdeniz Yatırım Hold. 1,75 2,34 -27,18 Akfen GMYO 4,30 -0,46 -11,52 Akın Tekstil 38,20 0,53 20,28 Akiş GMYO 2,02 -0,49 -27,66 Akmerkez GMYO 43,78 -0,45 -29,90 Aksa 15,88 0,06 14,95 Aksa Enerji 12,99 -0,69 74,60 Aksigorta 8,05 0,12 -7,45 Aksu Enerji 5,54 0,36 -26,60 Alarko Carrıer 310,50 2,34 -14,91 Alarko GMYO 22,54 -1,31 -11,02 Alarko Holding 9,54 1,38 11,95 Albaraka Türk 1,64 1,23 -15,46 Alcatel Lucent Teletaş 25,54 0,95 -13,89 Alkim Kağıt 15,83 0,38 22,30 Alkim Kimya 15,82 0,89 12,30 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,05 0,49 -6,39 Altınyunus Çeşme 68,00 -0,44 36,11 Anadolu Efes 23,52 0,77 10,11 Anadolu Grubu Holding 23,42 -0,34 -10,35 Anadolu Hayat Emek. 9,25 -1,60 15,11 Anadolu Isuzu 17,82 0,45 -1,00 Anadolu Sigorta 6,46 0,16 -10,53 Anel Elektrik 3,14 1,95 -0,95 Arçelik 31,72 1,41 11,46 ARD Bilişim Teknolojileri 54,30 2,26 12,94 Arena Bilgisayar 42,84 1,42 25,74 Armada Bilgisayar 46,18 -0,39 -5,91 Arsan Tekstil 5,05 -1,56 25,15 Arzum Ev Aletleri 19,01 -0,52 -21,33 Aselsan 15,61 -0,57 -14,47 Ata GMYO 3,83 0,26 -30,49 Atakule GMYO 2,23 1,83 -4,75 Atlantis Yatırım Holding 4,31 -2,93 -22,48 Atlas Yat. Ort. 1,65 0,61 -5,71 ATP Ticari Bilgisayar 29,40 -7,02 AvivaSA Emeklilik Hayat 19,39 2,11 10,27 Avrasya GMYO 2,62 -1,50 0,02 Avrasya Petrol ve Tur. 3,05 0,33 -4,69 Avrupa Yatırım Holding 7,07 0,28 17,83 Aydem Enerji 7,35 0,14 Ayen Enerji 4,85 5,43 -10,35 Ayes Çelik Hasır ve Çit 20,76 9,96 84,05 Aygaz 13,66 -0,29 -3,71 Bagfaş 21,30 -4,83 6,50 Bak Ambalaj 20,90 0,29 3,47 Balatacılar Balatacılık 5,72 -0,35 -30,58 Bantaş Ambalaj 5,39 -0,19 14,93 Banvit 55,75 -2,87 7,21 Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO 9,67 Baştaş Başkent Çimento 12,98 -0,15 -25,27 Batı Çimento 13,19 3,05 180,04 Batısöke Çimento 2,51 0,00 2,87 Bayrak Taban Sanayi 12,39 2,23 16,78 Bera Holding 27,02 9,93 33,23 Berkosan Yalıtım 10,35 -0,29 16,03 Beşiktaş Futbol Yat. 6,09 -1,77 50,74 Beyaz Filo 9,95 0,91 -2,26 Bilici Yatırım 17,64 -0,68 165,66 Bim Mağazalar 63,10 0,64 -11,49 Biotrend Çevre ve Enerji 18,52 1,04 Birko Mensucat 1,07 -1,83 -3,60 Birlik Mensucat 2,40 -3,23 -30,64 Bizim Mağazaları 12,40 -0,88 -19,27 BMS Çelik Hasır Sanayi 5,90 6,69 Boğaziçi Beton 5,35 9,86 Borusan Mannesmann 26,10 0,31 -6,12 Borusan Yat. Paz. 338,10 0,51 -25,57 Bosch Fren Sistemleri 875,00 -0,95 -28,84 Bossa 26,32 -0,53 47,45 Brisa 22,04 -0,72 13,82 Burçelik 20,30 -0,59 -3,43 Burçelik Vana 24,80 -1,67 -50,06 Bursa Çimento 3,94 -0,76 -20,85 Carrefoursa 40,96 0,89 -42,95 Casa Emtia Petrol 150,00 -3,23 41,51 Ceo Event Medya 10,60 -2,57 64,85 Coca Cola İçecek 82,35 1,17 29,67 Cosmos Yat. Holding 9,39 -2,69 16,50 Credıtwest Faktorıng 3,58 -0,28 -39,01 Çan2 Termik 7,45 -0,53 Çelebi 230,50 -10,00 26,28 Çelik Halat 6,38 -2,30 -29,87 Çemaş Döküm 1,29 -0,77 -24,23 Çemtaş 14,08 0,57 -10,38 Çimbeton 231,40 -1,45 -21,96 Çimentaş 30,00 -1,96 -17,04 Çimsa 25,68 0,86 44,27 Çuhadaroğlu Metal 7,33 -0,27 -3,64 Dagi Giyim 2,13 0,47 -37,47 Dagi Yatırım Holding 11,89 -1,08 -7,83 Dardanel 16,53 -4,06 -50,66 Datagate Bilgisayar 12,95 1,17 -19,62 Demısaş Döküm 6,50 1,88 0,38 Denge Holding 4,50 -2,17 -17,88 Deniz GMYO 2,11 0,00 14,55 Derimod 11,60 -3,01 19,10 Derlüks Yatırım Holding 4,99 -2,16 -43,42 Desa Deri 12,20 -2,40 25,26 Despec Bilgisayar 10,20 1,19 -21,90 Deva Holding 25,06 -0,40 4,16 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,90 1,80 10,44 Diriteks Diriliş Tekstil 5,10 -7,27 36,73 Ditaş Doğan 17,07 0,00 31,25 DO-CO 812,60 0,56 28,98 Doğan Burda 14,49 0,00 -35,43 Doğan Holding 2,97 0,34 -0,94 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,17 -3,56 -6,82 Doğusan 5,30 -0,19 21,00 Doğuş GMYO 8,93 -0,33 9,30 Doğuş Otomotiv 25,18 0,32 -7,84 Döktaş Dökümcülük 31,80 -0,62 3,85 Duran Doğan Basım 11,25 -0,18 7,24 Dyo Boya 12,05 -0,25 7,14 Eczacıbaşı İlaç 6,18 -0,32 -14,19 Eczacıbaşı Yatırım 41,40 -0,67 53,79 Edip Gayrimenkul 2,36 0,00 -28,92 Ege Endüstri 1.291,70 -2,89 -22,41 Ege Gübre 190,50 -0,16 32,79 Ege Profil 28,80 2,49 -24,69 Ege Seramik 12,96 -1,37 34,13 Egeplast 28,38 3,20 -14,77 Ekiz Kimya 6,27 -3,39 -12,06 Emek Elektrik 2,13 1,91 -25,40 Eminiş Ambalaj 21,12 -1,12 -42,67 Emlak Konut GMYO 2,22 2,78 4,98 Enerjisa Enerji 10,49 -1,04 -9,02 Enka İnşaat 8,93 0,45 26,81 Erbosan 97,10 0,26 139,43 Ereğli Demir Çelik 19,20 0,73 46,16 Ersu Gıda 3,76 -0,53 -23,89 Escort Teknoloji 5,71 -0,52 -13,09 Esenboğa Elektrik 31,68 -1,43 66,51 Etiler Gıda 6,45 2,71 62,06 Euro Kapital Yat. Ort. 5,86 8,32 52,21 Euro Trend Yat. Ort. 3,46 -2,26 -3,89 Euro Yat. Ort. 4,20 0,00 -6,87 Euro Yatırım Holding 3,08 -0,96 8,45 Fade Gıda 22,80 0,18 268,34 Fenerbahçe Futbol 37,50 2,63 26,86 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,36 -0,42 -19,94 F-M İzmit Piston 117,90 3,69 -3,83 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,71 0,07 5,22 Ford Otosan 184,40 2,73 50,98 Formet Celik Kapi Sanayi 1,23 1,65 -49,86 Frigo Pak Gıda 18,88 -3,13 -10,01 Galata Wind Enerji 3,87 -0,51 Galatasaray Sportif 3,60 -1,37 -11,11 Garanti Bankası 8,46 -0,24 -16,66 Garanti Faktoring 10,25 -0,58 -7,91 Garanti Yat. Ort. 2,37 0,85 -26,63 Gedik Y. Men. Değ. 7,73 -1,78 30,44 Gediz Ambalaj 38,38 -1,64 43,21 Gentaş 4,49 -0,44 -23,40 Gersan Elektrik 5,56 -1,59 -9,45 Global Men. Değ. 5,94 1,71 -1,16 Global Yat. Holding 3,30 0,30 -29,49 Good-Year 7,11 -0,14 -10,77 Göltaş Çimento 47,32 2,07 14,69 Gözde Girişim 5,91 -0,17 -25,94 GSD Denizcilik 6,87 2,38 36,31 GSD Holding 2,05 -1,91 -18,33 Gübre Fabrik. 60,20 1,95 -30,04 Güler Yat. Holding 2,31 -1,28 -33,29 Halk GMYO 2,96 -0,34 -2,89 Hatay Tekstil 19,21 -0,47 40,88 Hedef Girişim 2,81 1,44 11,30 Hektaş 8,60 0,58 60,98 HUB Girişim 12,64 -0,78 -30,55 Hürriyet Gzt. 1,49 0,00 -29,05 ICBC Turkey Bank 5,90 -3,44 -9,23 İdealist Danışmanlık 68,90 -1,85 411,89 İdealist GMYO 5,52 0,55 -18,82 İhlas Ev Aletleri 1,13 0,00 -39,35 İhlas Gayrimenkul 1,24 -0,80 -0,80 İhlas Gazetecilik 1,05 -1,87 -57,38 İhlas Holding 0,63 0,00 -43,88 İhlas Yayın Holding 0,72 -1,37 -36,84 İndeks Bilgisayar 6,75 5,47 45,29 Info Yatırım 6,24 4,35 -3,26 İntema 44,52 -0,93 11,58 Inveo Yatırım Holding 124,60 -2,73 181,77 İpek Doğal Enerji 13,54 -0,81 3,52 İskenderun Demir Çelik 12,57 0,24 39,11 ??????? ??????? ??????????????(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kilis Yukarı Afrin Barajı ve İçme Suyu İsale Hattı Açılış Töreni'nde konuştu: (1) Türkiye'nin en büyük güneş enerji santralinde ilk faz tamamlandı! 2 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacak Rus iş insanından Türkiye'de dev yatırım! Getir'in 35 milyon dolarlık payını aldı