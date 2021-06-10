Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,88 -2,49 -24,03 Acıpayam Selüloz 17,46 0,75 1,99 Adel Kalemcilik 24,16 3,96 -29,43 Adese Gayrimenkul 1,37 -1,44 -51,07 Afyon Çimento 4,18 -1,18 -18,20 Ak Enerji 1,46 -1,35 -33,94 Akbank 5,52 1,28 -18,32 Akçansa 18,43 0,22 14,46 Akdeniz Yatırım Hold. 1,71 -1,72 -28,84 Akfen GMYO 4,32 -0,46 -11,11 Akın Tekstil 38,00 -1,66 19,65 Akiş GMYO 2,03 3,05 -27,30 Akmerkez GMYO 43,98 0,46 -29,58 Aksa 15,87 0,38 14,88 Aksa Enerji 13,08 -0,83 75,81 Aksigorta 8,04 3,74 -7,57 Aksu Enerji 5,52 0,18 -26,86 Alarko Carrıer 303,40 -1,24 -16,85 Alarko GMYO 22,84 2,61 -9,83 Alarko Holding 9,41 -1,77 10,43 Albaraka Türk 1,62 -0,61 -16,49 Alcatel Lucent Teletaş 25,30 -0,86 -14,70 Alkim Kağıt 15,77 -1,44 21,84 Alkim Kimya 15,68 -0,44 11,31 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,04 0,49 -6,85 Altınyunus Çeşme 68,30 -0,51 36,71 Anadolu Efes 23,34 0,95 9,26 Anadolu Grubu Holding 23,50 2,00 -10,05 Anadolu Hayat Emek. 9,40 0,11 16,98 Anadolu Isuzu 17,74 -1,83 -1,44 Anadolu Sigorta 6,45 0,00 -10,67 Anel Elektrik 3,08 -1,91 -2,84 Arçelik 31,28 0,64 9,91 ARD Bilişim Teknolojileri 53,10 2,81 10,44 Arena Bilgisayar 42,24 0,57 23,98 Armada Bilgisayar 46,36 0,39 -5,54 Arsan Tekstil 5,13 0,20 27,13 Arzum Ev Aletleri 19,11 -0,47 -20,92 Aselsan 15,70 2,61 -13,97 Ata GMYO 3,82 0,00 -30,67 Atakule GMYO 2,19 -1,35 -6,45 Atlantis Yatırım Holding 4,44 0,91 -20,14 Atlas Yat. Ort. 1,64 3,80 -6,29 ATP Ticari Bilgisayar 31,62 -9,97 AvivaSA Emeklilik Hayat 18,99 1,66 7,99 Avrasya GMYO 2,66 1,14 1,55 Avrasya Petrol ve Tur. 3,04 -3,80 -5,00 Avrupa Yatırım Holding 7,05 -1,12 17,50 Aydem Enerji 7,34 0,55 Ayen Enerji 4,60 -9,09 -14,97 Ayes Çelik Hasır ve Çit 18,88 -5,46 67,38 Aygaz 13,70 -0,94 -3,43 Bagfaş 22,38 -4,44 11,90 Bak Ambalaj 20,84 -0,29 3,17 Balatacılar Balatacılık 5,74 -1,37 -30,34 Bantaş Ambalaj 5,40 -0,18 15,14 Banvit 57,40 0,00 10,38 Baştaş Başkent Çimento 13,00 -1,66 -25,16 Batı Çimento 12,80 -3,54 171,76 Batısöke Çimento 2,51 -0,79 2,87 Bayrak Taban Sanayi 12,12 -3,81 14,23 Bera Holding 24,58 6,78 21,20 Berkosan Yalıtım 10,38 -2,17 16,37 Beşiktaş Futbol Yat. 6,20 2,82 53,47 Beyaz Filo 9,86 -1,30 -3,14 Bilici Yatırım 17,76 -0,78 167,47 Bim Mağazalar 62,70 0,08 -12,06 Biotrend Çevre ve Enerji 18,33 0,99 Birko Mensucat 1,09 0,93 -1,80 Birlik Mensucat 2,48 2,90 -28,32 Bizim Mağazaları 12,51 0,08 -18,55 BMS Çelik Hasır Sanayi 5,53 -5,95 Boğaziçi Beton 4,87 9,93 Borusan Mannesmann 26,02 -1,59 -6,40 Borusan Yat. Paz. 336,40 -1,49 -25,95 Bosch Fren Sistemleri 883,40 1,26 -28,16 Bossa 26,46 -3,08 48,24 Brisa 22,20 1,09 14,65 Burçelik 20,42 -2,39 -2,85 Burçelik Vana 25,22 -2,10 -49,21 Bursa Çimento 3,97 -1,24 -20,24 Carrefoursa 40,60 -0,10 -43,45 Casa Emtia Petrol 155,00 -3,00 46,23 Ceo Event Medya 10,88 -0,09 69,21 Coca Cola İçecek 81,40 -0,31 28,17 Cosmos Yat. Holding 9,65 -3,02 19,73 Credıtwest Faktorıng 3,59 -3,75 -38,84 Çan2 Termik 7,49 -1,71 Çelebi 256,10 2,56 40,31 Çelik Halat 6,53 -1,36 -28,22 Çemaş Döküm 1,30 -1,52 -23,65 Çemtaş 14,00 -0,57 -10,89 Çimbeton 234,80 -0,13 -20,81 Çimentaş 30,60 -1,61 -15,38 Çimsa 25,46 2,33 43,03 Çuhadaroğlu Metal 7,35 -1,34 -3,38 Dagi Giyim 2,12 -1,40 -37,76 Dagi Yatırım Holding 12,02 -6,68 -6,82 Dardanel 17,23 -4,12 -48,57 Datagate Bilgisayar 12,80 -1,08 -20,55 Demısaş Döküm 6,38 -1,24 -1,47 Denge Holding 4,60 0,00 -16,06 Deniz GMYO 2,11 7,11 14,55 Derimod 11,96 2,22 22,79 Derlüks Yatırım Holding 5,10 -1,54 -42,18 Desa Deri 12,50 -1,57 28,34 Despec Bilgisayar 10,08 -1,18 -22,82 Deva Holding 25,16 0,56 4,58 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,69 -0,17 8,49 Diriteks Diriliş Tekstil 5,50 10,00 47,45 Ditaş Doğan 17,07 -1,27 31,25 DO-CO 808,10 -2,72 28,27 Doğan Burda 14,49 0,14 -35,43 Doğan Holding 2,96 -1,33 -1,27 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,25 -3,02 -3,39 Doğusan 5,31 1,14 21,23 Doğuş GMYO 8,96 -1,43 9,67 Doğuş Otomotiv 25,10 -0,24 -8,13 Döktaş Dökümcülük 32,00 -4,48 4,51 Duran Doğan Basım 11,27 0,00 7,44 Dyo Boya 12,08 -0,58 7,40 Eczacıbaşı İlaç 6,20 -0,48 -13,91 Eczacıbaşı Yatırım 41,68 -1,00 54,83 Edip Gayrimenkul 2,36 -1,26 -28,92 Ege Endüstri 1.330,10 6,07 -20,11 Ege Gübre 190,80 -3,39 33,00 Ege Profil 28,10 -1,75 -26,52 Ege Seramik 13,14 -1,87 35,99 Egeplast 27,50 -9,95 -17,42 Ekiz Kimya 6,49 -1,67 -8,98 Emek Elektrik 2,09 10,00 -26,80 Eminiş Ambalaj 21,36 -2,02 -42,02 Emlak Konut GMYO 2,16 5,88 2,15 Enerjisa Enerji 10,60 -0,84 -8,07 Enka İnşaat 8,89 -1,00 26,25 Erbosan 96,85 -1,58 138,81 Ereğli Demir Çelik 19,06 0,21 45,09 Ersu Gıda 3,78 -2,58 -23,48 Escort Teknoloji 5,74 2,50 -12,63 Esenboğa Elektrik 32,14 -1,77 68,92 Etiler Gıda 6,28 4,49 57,79 Euro Kapital Yat. Ort. 5,41 -7,36 40,52 Euro Trend Yat. Ort. 3,54 -2,21 -1,67 Euro Yat. Ort. 4,20 0,00 -6,87 Euro Yatırım Holding 3,11 -2,20 9,51 Fade Gıda 22,76 2,71 267,69 Fenerbahçe Futbol 36,54 9,99 23,61 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,37 -3,27 -19,60 F-M İzmit Piston 113,70 -0,79 -7,26 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,70 -0,94 5,14 Ford Otosan 179,50 -1,10 46,96 Formet Celik Kapi Sanayi 1,21 -1,63 -50,68 Frigo Pak Gıda 19,49 -5,20 -7,10 Galata Wind Enerji 3,89 0,00 Galatasaray Sportif 3,65 6,10 -9,88 Garanti Bankası 8,48 1,44 -16,46 Garanti Faktoring 10,31 -1,81 -7,37 Garanti Yat. Ort. 2,35 -0,84 -27,24 Gedik Y. Men. Değ. 7,87 3,28 32,80 Gediz Ambalaj 39,02 1,93 45,60 Gentaş 4,51 -2,80 -23,06 Gersan Elektrik 5,65 2,17 -7,98 Global Men. Değ. 5,84 -1,85 -2,83 Global Yat. Holding 3,29 0,30 -29,70 Good-Year 7,12 0,28 -10,65 Göltaş Çimento 46,36 -1,57 12,36 Gözde Girişim 5,92 -0,84 -25,81 GSD Denizcilik 6,71 10,00 33,13 GSD Holding 2,09 1,95 -16,73 Gübre Fabrik. 59,05 -0,67 -31,38 Güler Yat. Holding 2,34 -1,68 -32,42 Halk GMYO 2,97 -0,34 -2,56 Hatay Tekstil 19,30 -1,03 41,54 Hedef Girişim 2,77 -1,42 9,71 Hektaş 8,55 -1,95 60,04 HUB Girişim 12,74 -0,31 -30,00 Hürriyet Gzt. 1,49 -0,67 -29,05 ICBC Turkey Bank 6,11 0,99 -6,00 İdealist Danışmanlık 70,20 -0,99 421,55 İdealist GMYO 5,49 -1,96 -19,26 İhlas Ev Aletleri 1,13 0,00 -39,35 İhlas Gayrimenkul 1,25 0,81 0,00 İhlas Gazetecilik 1,07 -1,83 -56,57 İhlas Holding 0,63 1,61 -43,88 İhlas Yayın Holding 0,73 0,00 -35,96 İndeks Bilgisayar 6,40 1,27 37,75 Info Yatırım 5,98 -0,66 -7,29 İntema 44,94 9,99 12,63 Inveo Yatırım Holding 128,10 0,95 189,69 İpek Doğal Enerji 13,65 0,37 4,36 İskenderun Demir Çelik 12,54 -0,63 38,78 ??????? ??????? ???????(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu Rus iş insanından Türkiye'de dev yatırım! Getir'in 35 milyon dolarlık payını aldı