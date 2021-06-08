Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 6,07 -0,49 -21,58 Acıpayam Selüloz 17,42 0,17 1,75 Adel Kalemcilik 23,10 2,03 -32,52 Adese Gayrimenkul 1,41 3,68 -49,64 Afyon Çimento 4,22 -1,17 -17,42 Ak Enerji 1,48 0,00 -33,03 Akbank 5,40 0,37 -20,09 Akçansa 17,88 0,62 11,04 Akdeniz Yatırım Hold. 1,75 -1,69 -27,18 Akfen GMYO 4,34 -0,69 -10,70 Akın Tekstil 37,88 -0,73 19,27 Akiş GMYO 1,96 0,00 -29,81 Akmerkez GMYO 44,70 -0,45 -28,42 Aksa 15,87 0,32 14,88 Aksa Enerji 13,28 -0,97 78,49 Aksigorta 7,71 0,52 -11,36 Aksu Enerji 5,52 -0,54 -26,86 Alarko Carrıer 312,00 -2,99 -14,50 Alarko GMYO 22,28 -0,45 -12,04 Alarko Holding 9,58 -0,62 12,42 Albaraka Türk 1,61 -0,62 -17,01 Alcatel Lucent Teletaş 25,58 1,99 -13,76 Alkim Kağıt 16,15 1,19 24,77 Alkim Kimya 15,78 -0,13 12,02 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,04 -2,86 -6,85 Altınyunus Çeşme 70,35 -1,47 40,81 Anadolu Efes 23,24 -0,26 8,79 Anadolu Grubu Holding 23,20 -1,36 -11,20 Anadolu Hayat Emek. 9,29 -0,75 15,61 Anadolu Isuzu 18,13 1,28 0,72 Anadolu Sigorta 6,47 0,31 -10,39 Anel Elektrik 3,24 0,31 2,21 Arçelik 31,26 -0,45 9,84 ARD Bilişim Teknolojileri 49,90 0,89 3,79 Arena Bilgisayar 43,10 2,72 26,51 Armada Bilgisayar 45,10 -1,53 -8,11 Arsan Tekstil 4,99 -1,77 23,66 Arzum Ev Aletleri 19,44 0,29 -19,55 Aselsan 15,43 -0,19 -15,45 Ata GMYO 3,89 -0,77 -29,40 Atakule GMYO 2,23 -0,89 -4,75 Atlantis Yatırım Holding 4,35 0,69 -21,76 Atlas Yat. Ort. 1,59 1,92 -9,14 ATP Ticari Bilgisayar 31,94 9,99 AvivaSA Emeklilik Hayat 18,43 -0,38 4,81 Avrasya GMYO 2,68 -0,74 2,32 Avrasya Petrol ve Tur. 3,37 0,90 5,31 Avrupa Yatırım Holding 7,34 -3,42 22,33 Aydem Enerji 6,99 -2,24 Ayen Enerji 5,19 0,19 -4,07 Ayes Çelik Hasır ve Çit 20,90 0,77 85,29 Aygaz 13,89 -0,14 -2,09 Bagfaş 23,80 -1,90 19,00 Bak Ambalaj 21,26 0,00 5,25 Balatacılar Balatacılık 5,84 -3,47 -29,13 Bantaş Ambalaj 5,64 0,00 20,26 Banvit 58,20 -1,27 11,92 Baştaş Başkent Çimento 13,55 -3,15 -21,99 Batı Çimento 12,81 9,96 171,97 Batısöke Çimento 2,58 2,38 5,74 Bayrak Taban Sanayi 11,87 -4,20 11,88 Bera Holding 23,46 0,17 15,68 Berkosan Yalıtım 10,65 1,62 19,39 Beşiktaş Futbol Yat. 6,15 -3,45 52,23 Beyaz Filo 10,03 -2,15 -1,47 Bilici Yatırım 17,63 -2,22 165,51 Bim Mağazalar 62,00 0,08 -13,04 Biotrend Çevre ve Enerji 18,08 0,78 Birko Mensucat 1,10 0,00 -0,90 Birlik Mensucat 2,49 5,51 -28,03 Bizim Mağazaları 12,79 3,90 -16,73 BMS Çelik Hasır Sanayi 5,35 Boğaziçi Beton 4,03 -1,95 Borusan Mannesmann 27,52 -4,04 -1,01 Borusan Yat. Paz. 347,90 -1,70 -23,42 Bosch Fren Sistemleri 871,40 0,05 -29,14 Bossa 26,58 -0,37 48,91 Brisa 22,34 -0,27 15,37 Burçelik 20,70 -0,19 -1,52 Burçelik Vana 25,74 -1,00 -48,17 Bursa Çimento 3,92 -0,25 -21,25 Carrefoursa 40,80 0,59 -43,18 Casa Emtia Petrol 155,50 -2,81 46,70 Ceo Event Medya 10,95 0,83 70,30 Coca Cola İçecek 82,45 -0,30 29,83 Cosmos Yat. Holding 10,05 -3,46 24,69 Credıtwest Faktorıng 3,43 4,26 -41,57 Çan2 Termik 7,56 -2,83 Çelebi 258,00 -6,15 41,35 Çelik Halat 6,69 1,36 -26,46 Çemaş Döküm 1,31 2,34 -23,06 Çemtaş 14,16 0,43 -9,87 Çimbeton 237,10 -1,62 -20,03 Çimentaş 31,86 -0,99 -11,89 Çimsa 24,50 3,55 37,64 Çuhadaroğlu Metal 7,76 -1,77 2,01 Dagi Giyim 2,22 5,21 -34,83 Dagi Yatırım Holding 12,49 7,49 -3,18 Dardanel 17,96 -1,54 -46,39 Datagate Bilgisayar 13,13 -1,20 -18,50 Demısaş Döküm 6,44 -0,46 -0,55 Denge Holding 4,78 1,70 -12,77 Deniz GMYO 1,89 -0,53 2,60 Derimod 11,69 0,60 20,02 Derlüks Yatırım Holding 5,11 0,00 -42,06 Desa Deri 12,20 -2,09 25,26 Despec Bilgisayar 10,40 -2,62 -20,37 Deva Holding 25,38 -1,55 5,49 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,84 0,00 9,88 Diriteks Diriliş Tekstil 5,10 -7,94 36,73 Ditaş Doğan 17,45 -2,13 34,17 DO-CO 812,80 5,07 29,02 Doğan Burda 14,01 -1,27 -37,57 Doğan Holding 3,02 1,34 0,73 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,38 -2,06 2,19 Doğusan 5,17 -0,19 18,04 Doğuş GMYO 9,14 1,67 11,87 Doğuş Otomotiv 25,12 -0,87 -8,06 Döktaş Dökümcülük 32,50 -0,85 6,14 Duran Doğan Basım 11,22 -0,53 6,96 Dyo Boya 12,37 -0,32 9,98 Eczacıbaşı İlaç 6,26 0,64 -13,08 Eczacıbaşı Yatırım 40,00 3,95 48,59 Edip Gayrimenkul 2,40 0,84 -27,71 Ege Endüstri 1.240,00 -0,10 -25,52 Ege Gübre 199,40 -1,19 39,00 Ege Profil 29,06 0,69 -24,01 Ege Seramik 13,57 -1,67 40,44 Egeplast 28,80 -4,70 -13,51 Ekiz Kimya 6,45 -0,46 -9,54 Emek Elektrik 1,92 -0,52 -32,76 Eminiş Ambalaj 21,74 -6,21 -40,99 Emlak Konut GMYO 1,99 0,00 -5,89 Enerjisa Enerji 10,73 -0,37 -6,94 Enka İnşaat 9,04 -0,11 28,38 Erbosan 96,00 0,10 136,72 Ereğli Demir Çelik 19,02 -0,47 44,79 Ersu Gıda 3,77 0,27 -23,68 Escort Teknoloji 5,66 1,98 -13,85 Esenboğa Elektrik 32,56 -1,69 71,13 Etiler Gıda 6,10 -0,65 53,27 Euro Kapital Yat. Ort. 6,15 0,82 59,74 Euro Trend Yat. Ort. 3,68 -2,65 2,22 Euro Yat. Ort. 4,28 -0,70 -5,10 Euro Yatırım Holding 3,20 -0,31 12,68 Fade Gıda 21,62 -2,79 249,27 Fenerbahçe Futbol 32,86 -1,73 11,16 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,44 -2,79 -17,23 F-M İzmit Piston 114,60 0,26 -6,52 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,98 -0,85 7,29 Ford Otosan 177,10 0,17 45,00 Formet Celik Kapi Sanayi 1,25 0,81 -49,05 Frigo Pak Gıda 20,60 -4,98 -1,81 Galata Wind Enerji 3,88 -0,51 Galatasaray Sportif 3,43 0,29 -15,31 Garanti Bankası 8,30 0,12 -18,23 Garanti Faktoring 10,30 -0,96 -7,46 Garanti Yat. Ort. 2,41 0,42 -25,39 Gedik Y. Men. Değ. 7,73 -2,52 30,44 Gediz Ambalaj 39,10 -0,76 45,90 Gentaş 4,60 -0,22 -21,52 Gersan Elektrik 5,53 0,36 -9,93 Global Men. Değ. 5,99 -1,16 -0,33 Global Yat. Holding 3,32 -2,92 -29,06 Good-Year 7,12 0,28 -10,65 Göltaş Çimento 47,94 -3,66 16,19 Gözde Girişim 6,02 1,18 -24,56 GSD Denizcilik 5,55 2,78 10,12 GSD Holding 1,96 0,00 -21,91 Gübre Fabrik. 59,55 -0,33 -30,80 Güler Yat. Holding 2,35 0,00 -32,13 Halk GMYO 2,95 -0,67 -3,21 Hatay Tekstil 19,98 2,20 46,53 Hedef Girişim 2,86 1,06 13,28 Hektaş 8,94 -0,67 67,34 HUB Girişim 13,14 -1,72 -27,80 Hürriyet Gzt. 1,52 -1,30 -27,62 ICBC Turkey Bank 6,32 7,30 -2,77 İdealist Danışmanlık 73,80 -2,77 448,29 İdealist GMYO 5,58 -3,12 -17,94 İhlas Ev Aletleri 1,15 3,60 -38,27 İhlas Gayrimenkul 1,21 1,68 -3,20 İhlas Gazetecilik 1,10 -3,51 -55,35 İhlas Holding 0,63 0,00 -43,88 İhlas Yayın Holding 0,73 0,00 -35,96 İndeks Bilgisayar 6,32 -1,25 36,03 Info Yatırım 6,11 0,33 -5,27 İntema 41,36 -1,43 3,66 Inveo Yatırım Holding 124,80 0,00 182,23 İpek Doğal Enerji 13,60 -2,23 3,98 İskenderun Demir Çelik 12,58 -0,40 39,22 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu Altının kilogramı 523 bin 500 liraya geriledi Şeyma Subaşı bu sefer bambaşka bir olayla gündemde! 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