Borsada günlük işlemler (1)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Borsada günlük işlemler (1)

Borsada günlük işlemler (1)
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım6,07-0,49-21,58
Acıpayam Selüloz17,420,171,75
Adel Kalemcilik23,102,03-32,52
Adese Gayrimenkul1,413,68-49,64
Afyon Çimento4,22-1,17-17,42
Ak Enerji1,480,00-33,03
Akbank5,400,37-20,09
Akçansa17,880,6211,04
Akdeniz Yatırım Hold.1,75-1,69-27,18
Akfen GMYO4,34-0,69-10,70
Akın Tekstil37,88-0,7319,27
Akiş GMYO1,960,00-29,81
Akmerkez GMYO44,70-0,45-28,42
Aksa15,870,3214,88
Aksa Enerji13,28-0,9778,49
Aksigorta7,710,52-11,36
Aksu Enerji5,52-0,54-26,86
Alarko Carrıer312,00-2,99-14,50
Alarko GMYO22,28-0,45-12,04
Alarko Holding9,58-0,6212,42
Albaraka Türk1,61-0,62-17,01
Alcatel Lucent Teletaş25,581,99-13,76
Alkim Kağıt16,151,1924,77
Alkim Kimya15,78-0,1312,02
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,04-2,86-6,85
Altınyunus Çeşme70,35-1,4740,81
Anadolu Efes23,24-0,268,79
Anadolu Grubu Holding23,20-1,36-11,20
Anadolu Hayat Emek.9,29-0,7515,61
Anadolu Isuzu18,131,280,72
Anadolu Sigorta6,470,31-10,39
Anel Elektrik3,240,312,21
Arçelik31,26-0,459,84
ARD Bilişim Teknolojileri49,900,893,79
Arena Bilgisayar43,102,7226,51
Armada Bilgisayar45,10-1,53-8,11
Arsan Tekstil4,99-1,7723,66
Arzum Ev Aletleri19,440,29-19,55
Aselsan15,43-0,19-15,45
Ata GMYO3,89-0,77-29,40
Atakule GMYO2,23-0,89-4,75
Atlantis Yatırım Holding4,350,69-21,76
Atlas Yat. Ort.1,591,92-9,14
ATP Ticari Bilgisayar31,949,99

AvivaSA Emeklilik Hayat18,43-0,384,81
Avrasya GMYO2,68-0,742,32
Avrasya Petrol ve Tur.3,370,905,31
Avrupa Yatırım Holding7,34-3,4222,33
Aydem Enerji6,99-2,24

Ayen Enerji5,190,19-4,07
Ayes Çelik Hasır ve Çit20,900,7785,29
Aygaz13,89-0,14-2,09
Bagfaş23,80-1,9019,00
Bak Ambalaj21,260,005,25
Balatacılar Balatacılık5,84-3,47-29,13
Bantaş Ambalaj5,640,0020,26
Banvit58,20-1,2711,92
Baştaş Başkent Çimento13,55-3,15-21,99
Batı Çimento12,819,96171,97
Batısöke Çimento2,582,385,74
Bayrak Taban Sanayi11,87-4,2011,88
Bera Holding23,460,1715,68
Berkosan Yalıtım10,651,6219,39
Beşiktaş Futbol Yat.6,15-3,4552,23
Beyaz Filo10,03-2,15-1,47
Bilici Yatırım17,63-2,22165,51
Bim Mağazalar62,000,08-13,04
Biotrend Çevre ve Enerji18,080,78

Birko Mensucat1,100,00-0,90
Birlik Mensucat2,495,51-28,03
Bizim Mağazaları12,793,90-16,73
BMS Çelik Hasır Sanayi5,35

Boğaziçi Beton4,03-1,95

Borusan Mannesmann27,52-4,04-1,01
Borusan Yat. Paz.347,90-1,70-23,42
Bosch Fren Sistemleri871,400,05-29,14
Bossa26,58-0,3748,91
Brisa22,34-0,2715,37
Burçelik20,70-0,19-1,52
Burçelik Vana25,74-1,00-48,17
Bursa Çimento3,92-0,25-21,25
Carrefoursa40,800,59-43,18
Casa Emtia Petrol155,50-2,8146,70
Ceo Event Medya10,950,8370,30
Coca Cola İçecek82,45-0,3029,83
Cosmos Yat. Holding10,05-3,4624,69
Credıtwest Faktorıng3,434,26-41,57
Çan2 Termik7,56-2,83

Çelebi258,00-6,1541,35
Çelik Halat6,691,36-26,46
Çemaş Döküm1,312,34-23,06
Çemtaş14,160,43-9,87
Çimbeton237,10-1,62-20,03
Çimentaş31,86-0,99-11,89
Çimsa24,503,5537,64
Çuhadaroğlu Metal7,76-1,772,01
Dagi Giyim2,225,21-34,83
Dagi Yatırım Holding12,497,49-3,18
Dardanel17,96-1,54-46,39
Datagate Bilgisayar13,13-1,20-18,50
Demısaş Döküm6,44-0,46-0,55
Denge Holding4,781,70-12,77
Deniz GMYO1,89-0,532,60
Derimod11,690,6020,02
Derlüks Yatırım Holding5,110,00-42,06
Desa Deri12,20-2,0925,26
Despec Bilgisayar10,40-2,62-20,37
Deva Holding25,38-1,555,49
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,840,009,88
Diriteks Diriliş Tekstil5,10-7,9436,73
Ditaş Doğan17,45-2,1334,17
DO-CO812,805,0729,02
Doğan Burda14,01-1,27-37,57
Doğan Holding3,021,340,73
Doğtaş Kelebek Mobilya2,38-2,062,19
Doğusan5,17-0,1918,04
Doğuş GMYO9,141,6711,87
Doğuş Otomotiv25,12-0,87-8,06
Döktaş Dökümcülük32,50-0,856,14
Duran Doğan Basım11,22-0,536,96
Dyo Boya12,37-0,329,98
Eczacıbaşı İlaç6,260,64-13,08
Eczacıbaşı Yatırım40,003,9548,59
Edip Gayrimenkul2,400,84-27,71
Ege Endüstri1.240,00-0,10-25,52
Ege Gübre199,40-1,1939,00
Ege Profil29,060,69-24,01
Ege Seramik13,57-1,6740,44
Egeplast28,80-4,70-13,51
Ekiz Kimya6,45-0,46-9,54
Emek Elektrik1,92-0,52-32,76
Eminiş Ambalaj21,74-6,21-40,99
Emlak Konut GMYO1,990,00-5,89
Enerjisa Enerji10,73-0,37-6,94
Enka İnşaat9,04-0,1128,38
Erbosan96,000,10136,72
Ereğli Demir Çelik19,02-0,4744,79
Ersu Gıda3,770,27-23,68
Escort Teknoloji5,661,98-13,85
Esenboğa Elektrik32,56-1,6971,13
Etiler Gıda6,10-0,6553,27
Euro Kapital Yat. Ort.6,150,8259,74
Euro Trend Yat. Ort.3,68-2,652,22
Euro Yat. Ort.4,28-0,70-5,10
Euro Yatırım Holding3,20-0,3112,68
Fade Gıda21,62-2,79249,27
Fenerbahçe Futbol32,86-1,7311,16
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,44-2,79-17,23
F-M İzmit Piston114,600,26-6,52
Fonet Bilgi Teknolojileri13,98-0,857,29
Ford Otosan177,100,1745,00
Formet Celik Kapi Sanayi1,250,81-49,05
Frigo Pak Gıda20,60-4,98-1,81
Galata Wind Enerji3,88-0,51

Galatasaray Sportif3,430,29-15,31
Garanti Bankası8,300,12-18,23
Garanti Faktoring10,30-0,96-7,46
Garanti Yat. Ort.2,410,42-25,39
Gedik Y. Men. Değ.7,73-2,5230,44
Gediz Ambalaj39,10-0,7645,90
Gentaş4,60-0,22-21,52
Gersan Elektrik5,530,36-9,93
Global Men. Değ.5,99-1,16-0,33
Global Yat. Holding3,32-2,92-29,06
Good-Year7,120,28-10,65
Göltaş Çimento47,94-3,6616,19
Gözde Girişim6,021,18-24,56
GSD Denizcilik5,552,7810,12
GSD Holding1,960,00-21,91
Gübre Fabrik.59,55-0,33-30,80
Güler Yat. Holding2,350,00-32,13
Halk GMYO2,95-0,67-3,21
Hatay Tekstil19,982,2046,53
Hedef Girişim2,861,0613,28
Hektaş8,94-0,6767,34
HUB Girişim13,14-1,72-27,80
Hürriyet Gzt.1,52-1,30-27,62
ICBC Turkey Bank6,327,30-2,77
İdealist Danışmanlık73,80-2,77448,29
İdealist GMYO5,58-3,12-17,94
İhlas Ev Aletleri1,153,60-38,27
İhlas Gayrimenkul1,211,68-3,20
İhlas Gazetecilik1,10-3,51-55,35
İhlas Holding0,630,00-43,88
İhlas Yayın Holding0,730,00-35,96
İndeks Bilgisayar6,32-1,2536,03
Info Yatırım6,110,33-5,27
İntema41,36-1,433,66
Inveo Yatırım Holding124,800,00182,23
İpek Doğal Enerji13,60-2,233,98
İskenderun Demir Çelik12,58-0,4039,22
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

Altının kilogramı 523 bin 500 liraya geriledi
Altının kilogramı 523 bin 500 liraya geriledi
Şeyma Subaşı bu sefer bambaşka bir olayla gündemde! Adına çıkarılan kripto para 1 saatte 100 kat değerlendi
Şeyma Subaşı bu sefer bambaşka bir olayla gündemde! Adına çıkarılan kripto para 1 saatte 100 kat değerlendi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Özgür Özel Faik Öztrak Sedat Peker İbrahim Aydemir
Magazin Atilla Taş Hande Erçel Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Ozan Tufan Mustafa Er Rıza Çalımbay Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Borsada günlük işlemler (1) - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.6.2021 19:10:57. #1.16#

title