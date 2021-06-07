Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 6,10 0,49 -21,19 Acıpayam Selüloz 17,39 -0,51 1,58 Adel Kalemcilik 22,64 0,62 -33,87 Adese Gayrimenkul 1,36 -0,73 -51,43 Afyon Çimento 4,27 2,89 -16,44 Ak Enerji 1,48 -1,99 -33,03 Akbank 5,38 1,89 -20,39 Akçansa 17,77 -0,73 10,36 Akdeniz Yatırım Hold. 1,78 4,09 -25,93 Akfen GMYO 4,37 2,58 -10,08 Akın Tekstil 38,16 2,31 20,15 Akiş GMYO 1,96 2,08 -29,81 Akmerkez GMYO 44,90 4,91 -28,10 Aksa 15,82 -0,19 14,52 Aksa Enerji 13,41 -1,25 80,24 Aksigorta 7,67 -0,52 -11,82 Aksu Enerji 5,55 0,36 -26,46 Alarko Carrıer 321,60 1,80 -11,87 Alarko GMYO 22,38 0,81 -11,65 Alarko Holding 9,64 1,47 13,13 Albaraka Türk 1,62 1,25 -16,49 Alcatel Lucent Teletaş 25,08 -0,16 -15,44 Alkim Kağıt 15,96 1,66 23,30 Alkim Kimya 15,80 0,06 12,16 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,10 -1,41 -4,11 Altınyunus Çeşme 71,40 -0,21 42,91 Anadolu Efes 23,30 2,10 9,08 Anadolu Grubu Holding 23,52 2,08 -9,97 Anadolu Hayat Emek. 9,36 2,07 16,48 Anadolu Isuzu 17,90 -0,50 -0,56 Anadolu Sigorta 6,45 -0,31 -10,67 Anel Elektrik 3,23 -1,22 1,89 Arçelik 31,40 0,38 10,34 ARD Bilişim Teknolojileri 49,46 -0,36 2,87 Arena Bilgisayar 41,96 0,00 23,16 Armada Bilgisayar 45,80 2,60 -6,68 Arsan Tekstil 5,08 -2,12 25,89 Arzum Ev Aletleri 19,75 0,00 -19,78 Aselsan 15,46 2,52 -15,29 Ata GMYO 3,92 2,89 -28,86 Atakule GMYO 2,25 2,19 -3,89 Atlantis Yatırım Holding 4,32 0,23 -22,30 Atlas Yat. Ort. 1,56 0,65 -10,86 ATP Ticari Bilgisayar 29,04 10,00 AvivaSA Emeklilik Hayat 18,50 -0,48 5,21 Avrasya GMYO 2,70 -1,10 3,08 Avrasya Petrol ve Tur. 3,34 1,21 4,37 Avrupa Yatırım Holding 7,60 -1,04 26,67 Aydem Enerji 7,15 -0,69 Ayen Enerji 5,18 -2,26 -4,25 Ayes Çelik Hasır ve Çit 20,74 -7,58 83,87 Aygaz 13,91 -0,64 -1,95 Bagfaş 24,26 -0,57 21,30 Bak Ambalaj 21,26 -0,19 5,25 Balatacılar Balatacılık 6,05 1,00 -26,58 Bantaş Ambalaj 5,64 -3,09 20,26 Banvit 58,95 0,86 13,37 Baştaş Başkent Çimento 13,99 0,00 -19,46 Batı Çimento 11,65 -1,35 147,35 Batısöke Çimento 2,52 -1,18 3,28 Bayrak Taban Sanayi 12,39 0,73 16,78 Bera Holding 23,42 -1,10 15,48 Berkosan Yalıtım 10,48 2,54 17,49 Beşiktaş Futbol Yat. 6,37 4,94 57,67 Beyaz Filo 10,25 3,12 0,69 Bilici Yatırım 18,03 0,17 171,54 Bim Mağazalar 61,95 -0,40 -13,11 Biotrend Çevre ve Enerji 17,94 0,45 Birko Mensucat 1,10 1,85 -0,90 Birlik Mensucat 2,36 -0,42 -31,79 Bizim Mağazaları 12,31 1,15 -19,86 Boğaziçi Beton 4,11 -2,84 Borusan Mannesmann 28,68 1,70 3,17 Borusan Yat. Paz. 353,90 0,34 -22,10 Bosch Fren Sistemleri 871,00 -0,23 -29,17 Bossa 26,68 1,06 49,47 Brisa 22,40 -0,97 15,68 Burçelik 20,74 0,58 -1,33 Burçelik Vana 26,00 0,78 -47,64 Bursa Çimento 3,93 2,08 -21,05 Carrefoursa 40,56 -1,07 -43,51 Casa Emtia Petrol 160,00 3,90 50,94 Ceo Event Medya 10,86 -0,64 68,90 Coca Cola İçecek 82,70 4,68 30,22 Cosmos Yat. Holding 10,41 -5,36 29,16 Credıtwest Faktorıng 3,29 -1,20 -43,95 Çan2 Termik 7,78 3,18 Çelebi 274,90 -2,52 50,61 Çelik Halat 6,60 1,23 -27,45 Çemaş Döküm 1,28 1,59 -24,82 Çemtaş 14,10 0,28 -10,25 Çimbeton 241,00 -2,27 -18,72 Çimentaş 32,18 -0,49 -11,01 Çimsa 23,66 0,08 32,92 Çuhadaroğlu Metal 7,90 2,20 3,85 Dagi Giyim 2,11 -0,47 -38,06 Dagi Yatırım Holding 11,62 -0,09 -9,92 Dardanel 18,24 -2,82 -45,55 Datagate Bilgisayar 13,29 -0,97 -17,50 Demısaş Döküm 6,47 -2,12 -0,08 Denge Holding 4,70 -5,62 -14,23 Deniz GMYO 1,90 3,26 3,15 Derimod 11,62 -1,11 19,30 Derlüks Yatırım Holding 5,11 -7,43 -42,06 Desa Deri 12,46 -5,75 27,93 Despec Bilgisayar 10,68 4,50 -18,22 Deva Holding 25,78 0,00 7,16 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,84 -1,33 9,88 Diriteks Diriliş Tekstil 5,54 -9,92 48,53 Ditaş Doğan 17,83 -1,05 37,09 DO-CO 773,60 -0,10 22,79 Doğan Burda 14,19 2,09 -36,76 Doğan Holding 2,98 1,02 -0,61 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,43 4,74 4,34 Doğusan 5,18 5,07 18,26 Doğuş GMYO 8,99 -0,11 10,04 Doğuş Otomotiv 25,34 0,80 -7,25 Döktaş Dökümcülük 32,78 -3,70 7,05 Duran Doğan Basım 11,28 0,80 7,53 Dyo Boya 12,41 -0,64 10,34 Eczacıbaşı İlaç 6,22 0,48 -13,63 Eczacıbaşı Yatırım 38,48 -1,79 42,95 Edip Gayrimenkul 2,38 0,42 -28,31 Ege Endüstri 1.241,30 0,25 -25,44 Ege Gübre 201,80 0,25 40,67 Ege Profil 28,86 -0,35 -24,53 Ege Seramik 13,80 0,66 42,82 Egeplast 30,22 -6,73 -9,25 Ekiz Kimya 6,48 4,85 -9,12 Emek Elektrik 1,93 3,76 -32,41 Eminiş Ambalaj 23,18 4,41 -37,08 Emlak Konut GMYO 1,99 2,05 -5,89 Enerjisa Enerji 10,77 -0,65 -6,59 Enka İnşaat 9,05 -0,33 28,52 Erbosan 95,90 -1,49 136,47 Ereğli Demir Çelik 19,11 1,06 45,47 Ersu Gıda 3,76 1,62 -23,89 Escort Teknoloji 5,55 -0,54 -15,53 Esenboğa Elektrik 33,12 6,70 74,08 Etiler Gıda 6,14 -0,32 54,27 Euro Kapital Yat. Ort. 6,10 6,46 58,44 Euro Trend Yat. Ort. 3,78 9,88 5,00 Euro Yat. Ort. 4,31 0,00 -4,43 Euro Yatırım Holding 3,21 1,90 13,03 Fade Gıda 22,24 6,92 259,29 Fenerbahçe Futbol 33,44 0,66 13,13 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,51 2,03 -14,86 F-M İzmit Piston 114,30 0,26 -6,77 Fonet Bilgi Teknolojileri 14,10 -1,19 8,21 Ford Otosan 176,80 -1,23 44,75 Formet Celik Kapi Sanayi 1,24 -0,80 -49,45 Frigo Pak Gıda 21,68 -6,63 3,34 Galata Wind Enerji 3,90 0,26 Galatasaray Sportif 3,42 3,64 -15,56 Garanti Bankası 8,29 2,35 -18,33 Garanti Faktoring 10,40 0,78 -6,56 Garanti Yat. Ort. 2,40 1,69 -25,70 Gedik Y. Men. Değ. 7,93 -0,38 33,81 Gediz Ambalaj 39,40 -2,43 47,01 Gentaş 4,61 -0,65 -21,35 Gersan Elektrik 5,51 1,47 -10,26 Global Men. Değ. 6,06 0,83 0,83 Global Yat. Holding 3,42 -0,87 -26,92 Good-Year 7,10 0,00 -10,90 Göltaş Çimento 49,76 2,60 20,60 Gözde Girişim 5,95 0,68 -25,44 GSD Denizcilik 5,40 6,09 7,14 GSD Holding 1,96 2,08 -21,91 Gübre Fabrik. 59,75 -0,17 -30,56 Güler Yat. Holding 2,35 0,00 -32,13 Halk GMYO 2,97 0,34 -2,56 Hatay Tekstil 19,55 2,25 43,38 Hedef Girişim 2,83 2,54 12,09 Hektaş 9,00 -1,21 68,47 HUB Girişim 13,37 4,37 -26,54 Hürriyet Gzt. 1,54 0,00 -26,67 ICBC Turkey Bank 5,89 9,28 -9,38 İdealist Danışmanlık 75,90 -2,50 463,89 İdealist GMYO 5,76 -0,35 -15,29 İhlas Ev Aletleri 1,11 0,00 -40,42 İhlas Gayrimenkul 1,19 4,39 -4,80 İhlas Gazetecilik 1,14 0,00 -53,72 İhlas Holding 0,63 3,28 -43,88 İhlas Yayın Holding 0,73 0,00 -35,96 İndeks Bilgisayar 6,40 -1,69 37,75 Info Yatırım 6,09 0,00 -5,58 İntema 41,96 -1,22 5,16 Inveo Yatırım Holding 124,80 -0,48 182,23 İpek Doğal Enerji 13,91 0,07 6,35 İskenderun Demir Çelik 12,63 0,08 39,77 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara