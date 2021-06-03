Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 6,17 -1,91 -20,28 Acıpayam Selüloz 17,76 2,78 3,74 Adel Kalemcilik 22,92 -0,69 -33,05 Adese Gayrimenkul 1,40 4,48 -50,00 Afyon Çimento 4,23 4,19 -17,22 Ak Enerji 1,53 -1,92 -30,77 Akbank 5,26 -0,19 -22,17 Akçansa 18,17 0,50 12,84 Akdeniz Yatırım Hold. 1,71 -0,58 -28,84 Akfen GMYO 4,37 1,16 -10,08 Akın Tekstil 37,96 1,01 19,52 Akiş GMYO 1,91 -1,04 -31,60 Akmerkez GMYO 41,72 2,71 -33,20 Aksa 15,98 -0,68 15,67 Aksa Enerji 13,59 -0,73 82,66 Aksigorta 7,71 -1,15 -11,36 Aksu Enerji 5,48 -1,62 -27,39 Alarko Carrıer 307,00 0,16 -15,87 Alarko GMYO 22,06 -0,81 -12,91 Alarko Holding 9,59 -2,64 12,54 Albaraka Türk 1,59 -0,63 -18,04 Alcatel Lucent Teletaş 25,28 -0,24 -14,77 Alkim Kağıt 15,71 -1,81 21,37 Alkim Kimya 15,81 -1,06 12,23 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,13 0,00 -2,74 Altınyunus Çeşme 72,80 3,63 45,72 Anadolu Efes 22,68 -1,73 6,17 Anadolu Grubu Holding 22,86 0,00 -12,50 Anadolu Hayat Emek. 9,07 -0,66 12,87 Anadolu Isuzu 18,07 -2,11 0,39 Anadolu Sigorta 6,56 -0,76 -9,15 Anel Elektrik 3,35 -1,18 5,68 Arçelik 31,64 0,19 11,18 ARD Bilişim Teknolojileri 48,94 -1,57 1,79 Arena Bilgisayar 42,08 0,24 23,51 Armada Bilgisayar 44,76 -1,24 -8,80 Arsan Tekstil 5,27 -0,38 30,60 Arzum Ev Aletleri 19,65 1,18 -20,19 Aselsan 15,03 -0,27 -17,64 Ata GMYO 4,01 2,56 -27,22 Atakule GMYO 2,40 -0,83 -4,76 Atlantis Yatırım Holding 4,40 -2,22 -20,86 Atlas Yat. Ort. 1,52 0,00 -13,14 AvivaSA Emeklilik Hayat 18,69 -1,48 6,29 Avrasya GMYO 2,77 -0,36 5,75 Avrasya Petrol ve Tur. 3,26 -1,21 1,87 Avrupa Yatırım Holding 7,71 3,63 28,50 Aydem Enerji 7,34 -1,21 Ayen Enerji 5,55 -2,97 2,59 Ayes Çelik Hasır ve Çit 23,20 5,45 105,68 Aygaz 13,89 -0,93 -2,09 Bagfaş 23,52 2,35 17,60 Bak Ambalaj 21,38 -0,56 5,84 Balatacılar Balatacılık 6,12 -10,00 -25,73 Bantaş Ambalaj 5,86 -2,33 24,95 Banvit 57,05 0,97 9,71 Baştaş Başkent Çimento 14,36 -0,28 -17,33 Batı Çimento 12,01 -0,83 154,99 Batısöke Çimento 2,62 3,15 7,38 Bayrak Taban Sanayi 12,73 0,79 19,98 Bera Holding 23,24 -0,60 14,60 Berkosan Yalıtım 10,46 3,26 17,26 Beşiktaş Futbol Yat. 5,64 1,44 39,60 Beyaz Filo 9,99 -3,48 -1,87 Bilici Yatırım 18,00 0,56 171,08 Bim Mağazalar 61,65 -2,07 -13,53 Biotrend Çevre ve Enerji 17,70 0,34 Birko Mensucat 1,10 0,00 -0,90 Birlik Mensucat 2,40 -7,69 -30,64 Bizim Mağazaları 12,20 0,16 -20,57 Boğazİçİ Beton 3,85 Borusan Mannesmann 27,96 -0,36 0,58 Borusan Yat. Paz. 349,90 -0,57 -22,98 Bosch Fren Sistemleri 855,10 -1,26 -30,46 Bossa 26,50 1,30 48,46 Brisa 22,40 0,45 15,68 Burçelik 20,86 -0,67 -0,76 Burçelik Vana 26,14 -0,15 -47,36 Bursa Çimento 3,86 -1,03 -22,45 Carrefoursa 41,70 3,53 -41,92 Casa Emtia Petrol 156,40 0,06 47,55 Ceo Event Medya 10,82 0,09 68,27 Coca Cola İçecek 79,00 -0,63 24,39 Cosmos Yat. Holding 10,52 9,93 30,52 Credıtwest Faktorıng 3,19 0,31 -45,66 Çan2 Termik 7,99 -5,78 Çelebi 287,00 0,56 57,24 Çelik Halat 6,71 -4,96 -26,24 Çemaş Döküm 1,26 0,00 -26,00 Çemtaş 14,10 -0,49 -10,25 Çimbeton 248,90 1,67 -16,05 Çimentaş 32,62 -1,09 -9,79 Çimsa 24,10 0,42 35,39 Çuhadaroğlu Metal 8,35 0,12 9,76 Dagi Giyim 2,14 0,47 -37,18 Dagi Yatırım Holding 11,80 -1,50 -8,53 Dardanel 18,94 0,26 -43,46 Datagate Bilgisayar 12,88 -2,13 -20,05 Demısaş Döküm 6,66 -1,48 2,85 Denge Holding 4,79 -4,20 -12,59 Deniz GMYO 1,82 -0,55 -1,20 Derimod 11,35 -0,70 16,53 Derlüks Yatırım Holding 5,72 0,00 -35,15 Desa Deri 12,84 6,56 31,83 Despec Bilgisayar 10,22 0,89 -21,75 Deva Holding 25,56 0,24 6,24 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,80 -1,09 9,51 Diriteks Diriliş Tekstil 6,60 5,60 76,94 Ditaş Doğan 18,10 2,84 39,17 DO-CO 773,50 0,04 22,78 Doğan Burda 12,64 -1,79 -43,67 Doğan Holding 2,93 -0,34 -2,27 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,34 0,43 0,47 Doğusan 5,01 -0,20 14,38 Doğuş GMYO 9,02 0,78 10,40 Doğuş Otomotiv 25,50 -1,01 -6,67 Döktaş Dökümcülük 35,50 3,62 15,94 Duran Doğan Basım 11,30 -0,62 7,72 Dyo Boya 12,58 -0,32 11,85 Eczacıbaşı İlaç 6,22 -0,64 -13,63 Eczacıbaşı Yatırım 38,22 -1,44 41,98 Edip Gayrimenkul 2,46 2,07 -25,90 Ege Endüstri 1.247,00 0,74 -25,10 Ege Gübre 196,30 -0,41 36,84 Ege Profil 28,80 -1,10 -24,69 Ege Seramik 14,68 -0,74 42,66 Egeplast 30,36 10,00 -8,83 Ekiz Kimya 6,12 2,00 -14,17 Emek Elektrik 1,84 -1,60 -35,56 Eminiş Ambalaj 20,98 1,35 -43,05 Emlak Konut GMYO 1,94 0,52 -8,26 Enerjisa Enerji 10,78 -1,55 -6,51 Enka İnşaat 8,77 2,33 24,54 Erbosan 90,20 4,88 122,41 Ereğli Demir Çelik 19,06 -0,88 45,09 Ersu Gıda 3,74 -0,80 -24,29 Escort Teknoloji 5,41 0,19 -17,66 Esenboğa Elektrik 30,78 -3,81 61,78 Etiler Gıda 6,15 -2,69 54,52 Euro Kapital Yat. Ort. 5,90 -1,34 53,25 Euro Trend Yat. Ort. 3,36 -0,59 -6,67 Euro Yat. Ort. 4,32 -0,23 -4,21 Euro Yatırım Holding 3,23 2,87 13,73 Fade Gıda 20,22 0,10 226,66 Fenerbahçe Futbol 33,04 0,49 11,77 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,50 -3,85 -15,19 F-M İzmit Piston 115,80 2,93 -5,54 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,99 -3,45 7,37 Ford Otosan 174,60 0,06 42,95 Formet Celik Kapi Sanayi 1,24 -0,80 -49,45 Frigo Pak Gıda 21,12 9,94 0,67 Galata Wind Enerji 3,93 -1,26 Galatasaray Sportif 3,26 0,31 -19,51 Garanti Bankası 8,04 -0,25 -20,80 Garanti Faktoring 10,21 0,59 -8,27 Garanti Yat. Ort. 2,38 1,28 -26,32 Gedik Y. Men. Değ. 7,91 -2,35 33,48 Gediz Ambalaj 41,16 2,75 53,58 Gentaş 4,75 -2,46 -18,96 Gersan Elektrik 5,44 -1,98 -11,40 Global Men. Değ. 6,06 1,51 0,83 Global Yat. Holding 3,38 0,60 -27,78 Good-Year 7,24 2,70 -9,14 Göltaş Çimento 47,56 6,30 15,27 Gözde Girişim 5,94 -0,50 -25,56 GSD Denizcilik 4,92 0,82 -2,38 GSD Holding 1,94 -0,51 -22,71 Gübre Fabrik. 60,40 -0,58 -29,81 Güler Yat. Holding 2,24 0,90 -35,31 Halk GMYO 3,05 2,35 0,07 Hatay Tekstil 19,40 -0,15 42,28 Hedef Girişim 2,78 0,00 10,11 Hektaş 9,22 -1,60 72,58 HUB Girişim 13,09 4,72 -28,08 Hürriyet Gzt. 1,55 -0,64 -26,19 ICBC Turkey Bank 4,95 -1,00 -23,85 İdealist Danışmanlık 79,00 7,63 486,92 İdealist GMYO 5,83 -1,02 -14,26 İhlas Ev Aletleri 1,11 1,83 -40,42 İhlas Gayrimenkul 1,14 6,54 -8,80 İhlas Gazetecilik 1,15 1,77 -53,32 İhlas Holding 0,62 3,33 -44,77 İhlas Yayın Holding 0,71 2,90 -37,72 İndeks Bilgisayar 6,59 -2,23 41,84 Info Yatırım 6,04 -0,33 -6,36 İntema 42,30 -0,52 6,02 Inveo Yatırım Holding 127,10 0,47 187,43 İpek Doğal Enerji 13,51 -1,10 3,29 İskenderun Demir Çelik 12,73 -0,86 40,88 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 524 bin liraya yükseldi