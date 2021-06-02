Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 6,29 3,62 -18,73 Acıpayam Selüloz 17,28 -0,23 0,93 Adel Kalemcilik 23,08 1,50 -32,58 Adese Gayrimenkul 1,34 -2,19 -52,14 Afyon Çimento 4,06 -0,73 -20,55 Ak Enerji 1,56 7,59 -29,41 Akbank 5,27 -0,75 -22,02 Akçansa 18,08 -0,55 12,28 Akdeniz Yatırım Hold. 1,72 -1,71 -28,43 Akfen GMYO 4,32 -1,37 -11,11 Akın Tekstil 37,58 1,08 18,32 Akiş GMYO 1,93 -0,52 -30,88 Akmerkez GMYO 40,62 0,59 -34,96 Aksa 16,09 -1,47 16,47 Aksa Enerji 13,69 2,24 84,01 Aksigorta 7,80 -2,50 -10,33 Aksu Enerji 5,57 -0,18 -26,20 Alarko Carrıer 306,50 -2,70 -16,00 Alarko GMYO 22,24 0,00 -12,20 Alarko Holding 9,85 -1,01 15,59 Albaraka Türk 1,60 -0,62 -17,53 Alcatel Lucent Teletaş 25,34 -0,63 -14,57 Alkim Kağıt 16,00 0,57 23,61 Alkim Kimya 15,98 0,44 13,44 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,13 -2,74 -2,74 Altınyunus Çeşme 70,25 -2,70 40,61 Anadolu Efes 23,08 0,70 8,05 Anadolu Grubu Holding 22,86 0,62 -12,50 Anadolu Hayat Emek. 9,13 -0,33 13,62 Anadolu Isuzu 18,46 -1,34 2,56 Anadolu Sigorta 6,61 -0,30 -8,45 Anel Elektrik 3,39 2,42 6,94 Arçelik 31,58 -1,13 10,97 ARD Bilişim Teknolojileri 49,72 2,52 3,41 Arena Bilgisayar 41,98 2,64 23,22 Armada Bilgisayar 45,32 2,39 -7,66 Arsan Tekstil 5,29 -0,94 31,10 Arzum Ev Aletleri 19,42 -0,66 -21,12 Aselsan 15,07 0,13 -17,42 Ata GMYO 3,91 3,99 -29,04 Atakule GMYO 2,42 2,11 -3,97 Atlantis Yatırım Holding 4,50 3,21 -19,06 Atlas Yat. Ort. 1,52 0,66 -13,14 AvivaSA Emeklilik Hayat 18,97 -0,47 7,88 Avrasya GMYO 2,78 3,35 6,13 Avrasya Petrol ve Tur. 3,30 3,45 3,12 Avrupa Yatırım Holding 7,44 3,62 24,00 Aydem Enerji 7,43 0,13 Ayen Enerji 5,72 2,51 5,73 Ayes Çelik Hasır ve Çit 22,00 0,00 95,04 Aygaz 14,02 1,45 -1,17 Bagfaş 22,98 -2,05 14,90 Bak Ambalaj 21,50 2,19 6,44 Balatacılar Balatacılık 6,80 3,34 -17,48 Bantaş Ambalaj 6,00 -1,96 27,93 Banvit 56,50 -0,88 8,65 Baştaş Başkent Çimento 14,40 -0,48 -17,10 Batı Çimento 12,11 -1,78 157,11 Batısöke Çimento 2,54 0,00 4,10 Bayrak Taban Sanayi 12,63 3,52 19,04 Bera Holding 23,38 -5,50 15,29 Berkosan Yalıtım 10,13 0,30 13,57 Beşiktaş Futbol Yat. 5,56 -0,18 37,62 Beyaz Filo 10,35 1,87 1,67 Bilici Yatırım 17,90 0,39 169,58 Bim Mağazalar 62,95 -1,72 -11,70 Biotrend Çevre ve Enerji 17,64 -0,40 Birko Mensucat 1,10 -0,90 -0,90 Birlik Mensucat 2,60 9,70 -24,86 Bizim Mağazaları 12,18 0,00 -20,70 Borusan Mannesmann 28,06 -0,50 0,94 Borusan Yat. Paz. 351,90 -1,68 -22,54 Bosch Fren Sistemleri 866,00 -1,53 -29,58 Bossa 26,16 3,48 46,55 Brisa 22,30 -0,18 15,17 Burçelik 21,00 3,45 -0,10 Burçelik Vana 26,18 2,43 -47,28 Bursa Çimento 3,90 -0,51 -21,65 Carrefoursa 40,28 -0,10 -43,90 Casa Emtia Petrol 156,30 -0,38 47,45 Ceo Event Medya 10,81 -0,64 68,12 Coca Cola İçecek 79,50 1,40 25,18 Cosmos Yat. Holding 9,57 6,33 18,73 Credıtwest Faktorıng 3,18 -0,31 -45,83 Çan2 Termik 8,48 -3,64 Çelebi 285,40 0,39 56,36 Çelik Halat 7,06 -2,22 -22,40 Çemaş Döküm 1,26 -0,79 -26,00 Çemtaş 14,17 -0,91 -9,81 Çimbeton 244,80 -1,17 -17,44 Çimentaş 32,98 -0,06 -8,79 Çimsa 24,00 1,69 34,83 Çuhadaroğlu Metal 8,34 3,47 9,63 Dagi Giyim 2,13 -0,47 -37,47 Dagi Yatırım Holding 11,98 0,25 -7,13 Dardanel 18,89 -9,96 -43,61 Datagate Bilgisayar 13,16 4,61 -18,31 Demısaş Döküm 6,76 0,90 4,39 Denge Holding 5,00 5,49 -8,76 Deniz GMYO 1,83 0,00 -0,65 Derimod 11,43 4,48 17,35 Derlüks Yatırım Holding 5,72 -1,21 -35,15 Desa Deri 12,05 7,59 23,72 Despec Bilgisayar 10,13 -0,49 -22,43 Deva Holding 25,50 -1,32 5,99 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,93 -1,24 10,72 Diriteks Diriliş Tekstil 6,25 9,65 67,56 Ditaş Doğan 17,60 0,69 35,32 DO-CO 773,20 -0,14 22,73 Doğan Burda 12,87 -1,83 -42,65 Doğan Holding 2,94 -0,34 -1,94 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,33 -1,69 0,05 Doğusan 5,02 -6,52 14,61 Doğuş GMYO 8,95 -1,97 9,55 Doğuş Otomotiv 25,76 -0,77 -5,71 Döktaş Dökümcülük 34,26 -3,98 11,89 Duran Doğan Basım 11,37 2,80 8,39 Dyo Boya 12,62 0,32 12,21 Eczacıbaşı İlaç 6,26 -1,57 -13,08 Eczacıbaşı Yatırım 38,78 1,09 44,06 Edip Gayrimenkul 2,41 5,70 -27,41 Ege Endüstri 1.237,80 -0,98 -25,65 Ege Gübre 197,10 -1,55 37,39 Ege Profil 29,12 0,21 -23,85 Ege Seramik 14,79 -0,07 43,73 Egeplast 27,60 9,96 -17,12 Ekiz Kimya 6,00 1,87 -15,85 Emek Elektrik 1,87 -0,53 -34,51 Eminiş Ambalaj 20,70 -2,36 -43,81 Emlak Konut GMYO 1,93 0,00 -8,73 Enerjisa Enerji 10,95 3,30 -5,03 Enka İnşaat 8,57 0,23 21,70 Erbosan 86,00 3,61 112,06 Ereğli Demir Çelik 19,23 -0,93 46,39 Ersu Gıda 3,77 -0,53 -23,68 Escort Teknoloji 5,40 -0,37 -17,81 Esenboğa Elektrik 32,00 1,01 68,19 Etiler Gıda 6,32 0,48 58,79 Euro Kapital Yat. Ort. 5,98 9,93 55,32 Euro Trend Yat. Ort. 3,38 -1,46 -6,11 Euro Yat. Ort. 4,33 -2,48 -3,99 Euro Yatırım Holding 3,14 1,62 10,56 Fade Gıda 20,20 1,51 226,33 Fenerbahçe Futbol 32,88 0,31 11,23 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,60 4,00 -11,80 F-M İzmit Piston 112,50 -3,76 -8,24 Fonet Bilgi Teknolojileri 14,49 2,04 11,20 Ford Otosan 174,50 1,34 42,87 Formet Celik Kapi Sanayi 1,25 2,46 -49,05 Frigo Pak Gıda 19,21 2,62 -8,44 Galata Wind Enerji 3,98 -1,24 Galatasaray Sportif 3,25 -0,61 -19,75 Garanti Bankası 8,06 -0,49 -20,60 Garanti Faktoring 10,15 0,89 -8,81 Garanti Yat. Ort. 2,35 -2,08 -27,24 Gedik Y. Men. Değ. 8,10 -3,69 36,68 Gediz Ambalaj 40,06 -0,15 49,48 Gentaş 4,87 3,62 -16,91 Gersan Elektrik 5,55 2,21 -9,61 Global Men. Değ. 5,97 -1,49 -0,67 Global Yat. Holding 3,36 0,00 -28,21 Good-Year 7,05 -1,26 -11,52 Göltaş Çimento 44,74 2,76 8,43 Gözde Girişim 5,97 0,17 -25,19 GSD Denizcilik 4,88 -0,41 -3,17 GSD Holding 1,95 4,84 -22,31 Gübre Fabrik. 60,75 -1,14 -29,40 Güler Yat. Holding 2,22 0,45 -35,89 Halk GMYO 2,98 0,34 -2,23 Hatay Tekstil 19,43 0,78 42,50 Hedef Girişim 2,78 -0,71 10,11 Hektaş 9,37 -0,32 75,39 HUB Girişim 12,50 -0,71 -31,32 Hürriyet Gzt. 1,56 -3,70 -25,71 ICBC Turkey Bank 5,00 -0,99 -23,08 İdealist Danışmanlık 73,40 1,94 445,32 İdealist GMYO 5,89 -1,67 -13,38 İhlas Ev Aletleri 1,09 -0,91 -41,49 İhlas Gayrimenkul 1,07 0,94 -14,40 İhlas Gazetecilik 1,13 -0,88 -54,13 İhlas Holding 0,60 1,69 -46,56 İhlas Yayın Holding 0,69 0,00 -39,47 İndeks Bilgisayar 6,74 1,05 45,07 Info Yatırım 6,06 -0,49 -6,05 İntema 42,52 -1,62 6,57 Inveo Yatırım Holding 126,50 -0,78 186,07 İpek Doğal Enerji 13,66 2,71 4,43 İskenderun Demir Çelik 12,84 -0,08 42,10 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 524 bin liraya yükseldi