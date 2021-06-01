Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 6,07 -0,33 -21,58 Acıpayam Selüloz 17,32 0,58 1,17 Adel Kalemcilik 22,74 5,57 -33,58 Adese Gayrimenkul 1,37 -2,14 -51,07 Afyon Çimento 4,09 -1,21 -19,96 Ak Enerji 1,45 0,69 -34,39 Akbank 5,31 2,12 -21,43 Akçansa 18,18 -2,47 12,90 Akdeniz Yatırım Hold. 1,75 1,16 -27,18 Akfen GMYO 4,38 2,34 -9,88 Akın Tekstil 37,18 -0,16 17,07 Akiş GMYO 1,94 1,57 -30,52 Akmerkez GMYO 40,38 -1,46 -35,34 Aksa 16,33 1,43 18,21 Aksa Enerji 13,39 3,80 79,97 Aksigorta 8,00 -1,72 -8,03 Aksu Enerji 5,58 3,72 -26,07 Alarko Carrıer 315,00 6,38 -13,67 Alarko GMYO 22,24 0,45 -12,20 Alarko Holding 9,95 0,51 16,76 Albaraka Türk 1,61 1,26 -17,01 Alcatel Lucent Teletaş 25,50 0,71 -14,03 Alkim Kağıt 15,91 1,79 22,92 Alkim Kimya 15,91 1,86 12,94 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,19 4,29 0,00 Altınyunus Çeşme 72,20 -5,00 44,52 Anadolu Efes 22,92 0,26 7,30 Anadolu Grubu Holding 22,72 0,62 -13,03 Anadolu Hayat Emek. 9,16 0,00 13,99 Anadolu Isuzu 18,71 -3,21 3,94 Anadolu Sigorta 6,63 -0,30 -8,18 Anel Elektrik 3,31 -0,30 4,42 Arçelik 31,94 1,08 12,23 ARD Bilişim Teknolojileri 48,50 -2,14 0,87 Arena Bilgisayar 40,90 -1,35 20,05 Armada Bilgisayar 44,26 0,36 -9,82 Arsan Tekstil 5,34 0,00 32,33 Arzum Ev Aletleri 19,55 0,05 -20,59 Aselsan 15,05 1,01 -17,53 Ata GMYO 3,76 -0,53 -31,76 Atakule GMYO 2,37 2,60 -5,95 Atlantis Yatırım Holding 4,36 0,23 -21,58 Atlas Yat. Ort. 1,51 2,03 -13,71 AvivaSA Emeklilik Hayat 19,06 0,00 8,39 Avrasya GMYO 2,69 -2,54 2,70 Avrasya Petrol ve Tur. 3,19 0,00 -0,31 Avrupa Yatırım Holding 7,18 0,56 19,67 Aydem Enerji 7,42 -0,54 Ayen Enerji 5,58 -3,46 3,14 Ayes Çelik Hasır ve Çit 22,00 -7,09 95,04 Aygaz 13,82 -1,71 -2,58 Bagfaş 23,46 -1,26 17,30 Bak Ambalaj 21,04 -4,54 4,16 Balatacılar Balatacılık 6,58 9,85 -20,15 Bantaş Ambalaj 6,12 3,20 30,49 Banvit 57,00 -0,87 9,62 Baştaş Başkent Çimento 14,47 -2,89 -16,70 Batı Çimento 12,33 -0,80 161,78 Batısöke Çimento 2,54 -0,39 4,10 Bayrak Taban Sanayi 12,20 1,50 14,99 Bera Holding 24,74 -2,75 21,99 Berkosan Yalıtım 10,10 -1,75 13,23 Beşiktaş Futbol Yat. 5,57 -0,89 37,87 Beyaz Filo 10,16 9,96 -0,20 Bilici Yatırım 17,83 0,11 168,52 Bim Mağazalar 64,05 0,16 -10,16 Biotrend Çevre ve Enerji 17,71 -0,51 Birko Mensucat 1,11 -1,77 0,00 Birlik Mensucat 2,37 -2,87 -31,50 Bizim Mağazaları 12,18 -0,65 -20,70 Borusan Mannesmann 28,20 -1,33 1,44 Borusan Yat. Paz. 357,90 3,17 -21,22 Bosch Fren Sistemleri 879,50 1,68 -28,48 Bossa 25,28 0,80 41,62 Brisa 22,34 -2,02 15,37 Burçelik 20,30 -0,49 -3,43 Burçelik Vana 25,56 -0,93 -48,53 Bursa Çimento 3,92 0,00 -21,25 Carrefoursa 40,32 -0,10 -43,84 Casa Emtia Petrol 156,90 8,81 48,02 Ceo Event Medya 10,88 0,37 69,21 Coca Cola İçecek 78,40 -1,26 23,45 Cosmos Yat. Holding 9,00 -0,88 11,66 Credıtwest Faktorıng 3,19 -1,24 -45,66 Çan2 Termik 8,80 1,62 Çelebi 284,30 -0,63 55,76 Çelik Halat 7,22 9,89 -20,64 Çemaş Döküm 1,27 4,10 -25,41 Çemtaş 14,30 2,00 -8,98 Çimbeton 247,70 0,57 -16,46 Çimentaş 33,00 -1,55 -8,74 Çimsa 23,60 0,43 32,58 Çuhadaroğlu Metal 8,06 2,03 5,95 Dagi Giyim 2,14 3,88 -37,18 Dagi Yatırım Holding 11,95 0,42 -7,36 Dardanel 20,98 2,74 -37,37 Datagate Bilgisayar 12,58 0,24 -21,91 Demısaş Döküm 6,70 -0,30 3,47 Denge Holding 4,74 4,18 -13,50 Deniz GMYO 1,83 -0,54 -0,65 Derimod 10,94 9,95 12,32 Derlüks Yatırım Holding 5,79 0,35 -34,35 Desa Deri 11,20 7,18 14,99 Despec Bilgisayar 10,18 0,49 -22,05 Deva Holding 25,84 0,08 7,41 Dinamik Isı Makina Yalıtım 12,08 1,09 12,11 Diriteks Diriliş Tekstil 5,70 9,83 52,82 Ditaş Doğan 17,48 -1,69 34,40 DO-CO 774,30 0,61 22,90 Doğan Burda 13,11 0,23 -41,58 Doğan Holding 2,95 0,34 -1,61 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,37 0,42 1,76 Doğusan 5,37 4,88 22,60 Doğuş GMYO 9,13 1,44 11,75 Doğuş Otomotiv 25,96 -0,61 -4,98 Döktaş Dökümcülük 35,68 2,00 16,53 Duran Doğan Basım 11,06 0,09 5,43 Dyo Boya 12,58 3,03 11,85 Eczacıbaşı İlaç 6,36 3,58 -11,69 Eczacıbaşı Yatırım 38,36 0,68 42,50 Edip Gayrimenkul 2,28 0,88 -31,33 Ege Endüstri 1.250,00 1,02 -24,92 Ege Gübre 200,20 -0,60 39,55 Ege Profil 29,06 1,40 -24,01 Ege Seramik 14,80 0,95 43,83 Egeplast 25,10 -0,79 -24,62 Ekiz Kimya 5,89 -4,85 -17,39 Emek Elektrik 1,88 -0,53 -34,16 Eminiş Ambalaj 21,20 1,05 -42,45 Emlak Konut GMYO 1,93 -1,03 -8,73 Enerjisa Enerji 10,60 -0,56 -8,07 Enka İnşaat 8,55 -0,93 21,42 Erbosan 83,00 0,48 104,66 Ereğli Demir Çelik 19,41 0,94 47,76 Ersu Gıda 3,79 -2,57 -23,28 Escort Teknoloji 5,42 0,56 -17,50 Esenboğa Elektrik 31,68 10,00 66,51 Etiler Gıda 6,29 -0,16 58,04 Euro Kapital Yat. Ort. 5,44 9,90 41,30 Euro Trend Yat. Ort. 3,43 0,29 -4,72 Euro Yat. Ort. 4,44 -6,53 -1,55 Euro Yatırım Holding 3,09 -1,59 8,80 Fade Gıda 19,90 5,29 221,49 Fenerbahçe Futbol 32,78 -3,30 10,89 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,50 -2,72 -15,19 F-M İzmit Piston 116,90 6,27 -4,65 Fonet Bilgi Teknolojileri 14,20 -0,63 8,98 Ford Otosan 172,20 -0,98 40,99 Formet Celik Kapi Sanayi 1,22 -0,81 -50,27 Frigo Pak Gıda 18,72 0,00 -10,77 Galata Wind Enerji 4,03 -2,18 Galatasaray Sportif 3,27 0,62 -19,26 Garanti Bankası 8,10 1,38 -20,20 Garanti Faktoring 10,06 2,03 -9,61 Garanti Yat. Ort. 2,40 -1,23 -25,70 Gedik Y. Men. Değ. 8,41 0,72 41,91 Gediz Ambalaj 40,12 -0,10 49,70 Gentaş 4,70 0,43 -19,81 Gersan Elektrik 5,43 0,93 -11,56 Global Men. Değ. 6,06 0,50 0,83 Global Yat. Holding 3,36 0,60 -28,21 Good-Year 7,14 -0,14 -10,39 Göltaş Çimento 43,54 -1,18 5,53 Gözde Girişim 5,96 0,51 -25,31 GSD Denizcilik 4,90 -1,21 -2,78 GSD Holding 1,86 2,20 -25,90 Gübre Fabrik. 61,45 0,00 -28,59 Güler Yat. Holding 2,21 0,00 -36,18 Halk GMYO 2,97 -0,85 -2,56 Hatay Tekstil 19,28 1,53 41,40 Hedef Girişim 2,80 -2,44 10,90 Hektaş 9,40 -0,21 75,95 HUB Girişim 12,59 0,72 -30,82 Hürriyet Gzt. 1,62 9,46 -22,86 ICBC Turkey Bank 5,05 0,80 -22,31 İdealist Danışmanlık 72,00 0,00 434,92 İdealist GMYO 5,99 -0,83 -11,91 İhlas Ev Aletleri 1,10 -0,90 -40,96 İhlas Gayrimenkul 1,06 -3,64 -15,20 İhlas Gazetecilik 1,14 -0,87 -53,72 İhlas Holding 0,59 -1,67 -47,45 İhlas Yayın Holding 0,69 -4,17 -39,47 İndeks Bilgisayar 6,67 -0,15 43,56 Info Yatırım 6,09 -0,16 -5,58 İntema 43,22 4,40 8,32 Inveo Yatırım Holding 127,50 5,37 188,33 İpek Doğal Enerji 13,30 1,68 1,68 İskenderun Demir Çelik 12,85 1,42 42,21 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 516 bin liraya geriledi Sepaş Enerji, icralık elektrik faturası borçlarına faiz affı getirdi