Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 6,17 -1,91 -20,28 Acıpayam Selüloz 17,29 -1,59 0,99 Adel Kalemcilik 21,26 -1,94 -37,90 Adese Gayrimenkul 1,51 -5,63 -46,07 Afyon Çimento 3,98 -1,00 -22,11 Ak Enerji 1,44 -2,04 -34,84 Akbank 5,19 0,58 -23,20 Akçansa 17,88 2,64 11,04 Akdeniz Yatırım Hold. 1,79 0,00 -25,51 Akfen GMYO 4,25 1,43 -12,55 Akın Tekstil 37,30 0,27 17,44 Akiş GMYO 1,84 0,00 -34,10 Akmerkez GMYO 41,58 -1,75 -33,42 Aksa 16,34 -1,92 18,28 Aksa Enerji 13,03 -0,84 75,13 Aksigorta 8,00 1,27 -8,03 Aksu Enerji 5,39 -2,00 -28,58 Alarko Carrıer 302,00 -1,40 -17,24 Alarko GMYO 22,10 -0,45 -12,75 Alarko Holding 10,02 -1,96 17,59 Albaraka Türk 1,59 0,63 -18,04 Alcatel Lucent Teletaş 26,08 -2,10 -12,07 Alkim Kağıt 15,30 -0,39 18,20 Alkim Kimya 15,74 -0,82 11,74 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,13 -0,47 -2,74 Altınyunus Çeşme 73,20 -0,75 46,52 Anadolu Efes 23,02 1,30 7,76 Anadolu Grubu Holding 23,18 1,76 -11,90 Anadolu Hayat Emek. 9,19 -1,08 14,37 Anadolu Isuzu 19,10 -1,04 6,11 Anadolu Sigorta 6,77 -0,29 -6,24 Anel Elektrik 3,35 -4,01 5,68 Arçelik 31,98 1,01 12,37 ARD Bilişim Teknolojileri 50,50 -0,79 5,03 Arena Bilgisayar 41,82 -2,83 22,75 Armada Bilgisayar 45,86 -0,61 -6,56 Arsan Tekstil 5,27 0,00 30,60 Arzum Ev Aletleri 19,15 0,58 -22,22 Aselsan 15,04 1,01 -17,59 Ata GMYO 3,69 1,37 -33,03 Atakule GMYO 2,31 -2,94 -8,33 Atlantis Yatırım Holding 4,32 1,41 -22,30 Atlas Yat. Ort. 1,47 -0,68 -16,00 AvivaSA Emeklilik Hayat 18,90 -0,21 7,48 Avrasya GMYO 2,71 0,74 3,46 Avrasya Petrol ve Tur. 2,94 -1,67 -8,13 Avrupa Yatırım Holding 7,15 10,00 19,17 Aydem Enerji 7,66 -1,54 Ayen Enerji 5,74 1,06 6,10 Ayes Çelik Hasır ve Çit 23,00 3,60 103,91 Aygaz 14,15 2,91 -0,26 Bagfaş 23,62 -0,92 18,10 Bak Ambalaj 22,96 0,79 13,66 Balatacılar Balatacılık 5,45 -2,85 -33,86 Bantaş Ambalaj 6,14 3,02 30,92 Banvit 57,90 -1,11 11,35 Baştaş Başkent Çimento 14,70 -0,27 -15,37 Batı Çimento 12,48 -0,24 164,97 Batısöke Çimento 2,49 -3,11 2,05 Bayrak Taban Sanayi 11,42 0,26 7,63 Bera Holding 27,00 -0,66 33,14 Berkosan Yalıtım 10,17 -1,83 14,01 Beşiktaş Futbol Yat. 5,86 -2,33 45,05 Beyaz Filo 9,42 -2,48 -7,47 Bilici Yatırım 18,37 -1,92 176,66 Bim Mağazalar 64,25 6,29 -9,88 Biotrend Çevre ve Enerji 17,73 -0,78 Birko Mensucat 1,13 0,00 1,80 Birlik Mensucat 2,22 -6,33 -35,84 Bizim Mağazaları 12,46 -0,72 -18,88 Borusan Mannesmann 28,02 -0,78 0,79 Borusan Yat. Paz. 353,20 -1,64 -22,25 Bosch Fren Sistemleri 873,40 -0,49 -28,97 Bossa 25,68 2,72 43,87 Brisa 22,42 -0,09 15,79 Burçelik 20,52 -2,84 -2,38 Burçelik Vana 26,24 -1,35 -47,16 Bursa Çimento 3,78 -0,26 -24,06 Carrefoursa 41,12 -0,87 -42,73 Casa Emtia Petrol 145,00 -0,34 36,79 Ceo Event Medya 10,90 -1,00 69,52 Coca Cola İçecek 77,75 -1,58 22,42 Cosmos Yat. Holding 9,90 -0,50 22,83 Credıtwest Faktorıng 3,18 0,32 -45,83 Çan2 Termik 8,60 6,17 Çelebi 277,50 -1,74 52,03 Çelik Halat 5,98 -2,45 -34,27 Çemaş Döküm 1,21 -2,42 -28,93 Çemtaş 14,04 -1,68 -10,64 Çimbeton 244,00 -2,13 -17,71 Çimentaş 33,50 -1,18 -7,36 Çimsa 22,58 -1,74 26,85 Çuhadaroğlu Metal 7,65 -3,41 0,56 Dagi Giyim 2,07 0,49 -39,23 Dagi Yatırım Holding 11,86 0,08 -8,06 Dardanel 20,92 -0,19 -37,55 Datagate Bilgisayar 12,00 -2,52 -25,51 Demısaş Döküm 6,81 1,34 5,17 Denge Holding 4,85 -2,22 -11,50 Deniz GMYO 1,87 0,00 1,52 Derimod 10,15 2,01 4,21 Derlüks Yatırım Holding 5,93 0,00 -32,77 Desa Deri 10,88 -4,06 11,70 Despec Bilgisayar 10,12 -2,13 -22,51 Deva Holding 26,34 1,00 9,48 Dinamik Isı Makina Yalıtım 12,20 1,08 13,22 Diriteks Diriliş Tekstil 5,20 2,97 39,41 Ditaş Doğan 16,24 -1,10 24,87 DO-CO 767,80 -0,23 21,87 Doğan Burda 13,14 -2,74 -41,44 Doğan Holding 2,94 0,00 -1,94 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,41 -2,03 3,48 Doğusan 5,01 0,20 14,38 Doğuş GMYO 9,20 2,34 12,61 Doğuş Otomotiv 26,32 1,31 -3,66 Döktaş Dökümcülük 32,70 2,19 6,79 Duran Doğan Basım 10,75 -1,65 2,48 Dyo Boya 12,40 0,08 10,25 Eczacıbaşı İlaç 6,16 -0,81 -14,47 Eczacıbaşı Yatırım 38,00 -3,50 41,16 Edip Gayrimenkul 2,23 -1,33 -32,83 Ege Endüstri 1.251,00 -0,96 -24,86 Ege Gübre 196,60 -1,21 37,05 Ege Profil 29,46 -1,93 -22,96 Ege Seramik 14,26 0,28 38,58 Egeplast 23,60 0,00 -29,13 Ekiz Kimya 6,54 1,55 -8,27 Emek Elektrik 1,83 0,00 -35,91 Eminiş Ambalaj 21,00 0,00 -43,00 Emlak Konut GMYO 1,88 -0,53 -11,10 Enerjisa Enerji 10,75 -2,01 -6,77 Enka İnşaat 8,48 0,24 20,42 Erbosan 82,00 -0,85 102,20 Ereğli Demir Çelik 19,21 1,86 46,23 Ersu Gıda 3,81 -0,78 -22,87 Escort Teknoloji 5,51 -2,99 -16,13 Esenboğa Elektrik 27,16 -3,35 42,75 Etiler Gıda 6,32 -3,51 58,79 Euro Kapital Yat. Ort. 4,65 3,33 20,78 Euro Trend Yat. Ort. 3,38 -0,29 -6,11 Euro Yat. Ort. 4,32 -1,37 -4,21 Euro Yatırım Holding 3,06 -0,97 7,75 Fade Gıda 18,31 0,94 195,80 Fenerbahçe Futbol 33,34 5,98 12,79 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,59 -3,36 -12,14 F-M İzmit Piston 111,90 0,36 -8,73 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,55 -2,31 3,99 Ford Otosan 172,00 -0,17 40,82 Formet Celik Kapi Sanayi 1,23 -1,60 -49,86 Frigo Pak Gıda 18,93 -5,11 -9,77 Galata Wind Enerji 4,11 -2,84 Galatasaray Sportif 3,30 0,92 -18,52 Garanti Bankası 7,98 0,25 -21,39 Garanti Faktoring 10,30 -4,19 -7,46 Garanti Yat. Ort. 2,45 -3,92 -24,15 Gedik Y. Men. Değ. 8,65 -1,28 45,96 Gediz Ambalaj 41,22 -9,96 53,81 Gentaş 4,91 -1,60 -17,34 Gersan Elektrik 5,50 -2,31 -10,42 Global Men. Değ. 5,93 -1,98 -1,33 Global Yat. Holding 3,43 -2,00 -26,71 Good-Year 7,15 -0,14 -10,27 Göltaş Çimento 44,10 -1,52 6,88 Gözde Girişim 6,04 2,55 -24,31 GSD Denizcilik 4,98 -0,40 -1,19 GSD Holding 1,82 1,68 -27,49 Gübre Fabrik. 63,30 0,32 -26,44 Güler Yat. Holding 2,30 -0,86 -33,58 Halk GMYO 3,13 -0,32 -2,34 Hatay Tekstil 19,00 -0,63 39,34 Hedef Girişim 2,86 -3,05 13,28 Hektaş 9,58 0,42 79,32 HUB Girişim 12,80 -1,16 -29,67 Hürriyet Gzt. 1,48 -1,33 -29,52 ICBC Turkey Bank 5,02 0,20 -22,77 İdealist Danışmanlık 72,15 -1,30 436,03 İdealist GMYO 6,05 3,60 -11,03 İhlas Ev Aletleri 1,09 0,00 -41,49 İhlas Gayrimenkul 1,00 0,00 -20,00 İhlas Gazetecilik 1,15 -0,86 -53,32 İhlas Holding 0,58 0,00 -48,34 İhlas Yayın Holding 0,68 -1,45 -40,35 İndeks Bilgisayar 6,60 -1,39 42,06 Info Yatırım 6,26 0,97 -2,95 İntema 43,00 -1,60 7,77 Inveo Yatırım Holding 123,40 -3,67 179,06 İpek Doğal Enerji 13,04 -3,05 -0,31 İskenderun Demir Çelik 12,59 -0,16 39,33 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 520 bin liraya yükseldi Kuyumculardan kripto para yatırımcılarına uyarı: Sonunuz mortgage mağdurları gibi olabilir Altının kilogramı 514 bin 600 liraya geriledi