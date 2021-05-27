Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|6,29
|-2,18
|-18,73
|Acıpayam Selüloz
|17,57
|-1,07
|2,63
|Adel Kalemcilik
|21,68
|0,09
|-36,67
|Adese Gayrimenkul
|1,60
|-2,44
|-42,86
|Afyon Çimento
|4,02
|-0,99
|-21,33
|Ak Enerji
|1,47
|0,00
|-33,48
|Akbank
|5,16
|-1,34
|-23,65
|Akçansa
|17,42
|-1,41
|8,18
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,79
|-1,65
|-25,51
|Akfen GMYO
|4,19
|2,70
|-13,79
|Akın Tekstil
|37,20
|-1,80
|17,13
|Akiş GMYO
|1,84
|-2,13
|-34,10
|Akmerkez GMYO
|42,32
|-1,12
|-32,24
|Aksa
|16,66
|2,27
|20,60
|Aksa Enerji
|13,14
|1,15
|76,61
|Aksigorta
|7,90
|0,64
|-9,18
|Aksu Enerji
|5,50
|-1,79
|-27,13
|Alarko Carrıer
|306,30
|-1,76
|-16,06
|Alarko GMYO
|22,20
|-0,72
|-12,36
|Alarko Holding
|10,22
|-0,20
|19,93
|Albaraka Türk
|1,58
|-1,86
|-18,56
|Alcatel Lucent Teletaş
|26,64
|0,76
|-10,18
|Alkim Kağıt
|15,36
|-1,29
|18,67
|Alkim Kimya
|15,87
|-0,63
|12,66
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,14
|-0,47
|-2,28
|Altınyunus Çeşme
|73,75
|-3,66
|47,62
|Anadolu Efes
|24,66
|-0,96
|6,38
|Anadolu Grubu Holding
|22,78
|-1,39
|-13,42
|Anadolu Hayat Emek.
|9,29
|-0,96
|15,61
|Anadolu Isuzu
|19,30
|2,88
|7,22
|Anadolu Sigorta
|6,79
|1,80
|-5,96
|Anel Elektrik
|3,49
|2,65
|10,09
|Arçelik
|31,66
|-1,49
|11,25
|ARD Bilişim Teknolojileri
|50,90
|-1,55
|5,87
|Arena Bilgisayar
|43,04
|-4,19
|26,33
|Armada Bilgisayar
|46,14
|0,48
|-5,99
|Arsan Tekstil
|5,27
|1,54
|30,60
|Arzum Ev Aletleri
|19,04
|-1,91
|-22,66
|Aselsan
|14,89
|-1,00
|-18,41
|Ata GMYO
|3,64
|-2,67
|-33,94
|Atakule GMYO
|2,38
|-3,25
|-5,56
|Atlantis Yatırım Holding
|4,26
|-0,93
|-23,38
|Atlas Yat. Ort.
|1,48
|-1,33
|-15,43
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,94
|-0,68
|7,71
|Avrasya GMYO
|2,69
|-1,47
|2,70
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,99
|1,01
|-6,56
|Avrupa Yatırım Holding
|6,50
|3,01
|8,33
|Aydem Enerji
|7,78
|1,17
|Ayen Enerji
|5,68
|-0,35
|4,99
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|22,20
|-7,50
|96,81
|Aygaz
|13,75
|3,00
|-3,08
|Bagfaş
|23,84
|-0,42
|19,20
|Bak Ambalaj
|22,78
|-1,30
|12,77
|Balatacılar Balatacılık
|5,61
|1,81
|-31,92
|Bantaş Ambalaj
|5,96
|-0,83
|27,08
|Banvit
|58,55
|0,00
|12,60
|Baştaş Başkent Çimento
|14,74
|-0,81
|-15,14
|Batı Çimento
|12,51
|1,62
|165,61
|Batısöke Çimento
|2,57
|1,98
|5,33
|Bayrak Taban Sanayi
|11,39
|-4,29
|7,35
|Bera Holding
|27,18
|1,04
|34,02
|Berkosan Yalıtım
|10,36
|-0,96
|16,14
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,00
|-7,83
|48,51
|Beyaz Filo
|9,66
|-1,02
|-5,11
|Bilici Yatırım
|18,73
|0,75
|182,08
|Bim Mağazalar
|60,45
|-2,11
|-15,21
|Biotrend Çevre ve Enerji
|17,87
|3,53
|Birko Mensucat
|1,13
|0,89
|1,80
|Birlik Mensucat
|2,37
|2,16
|-31,50
|Bizim Mağazaları
|12,55
|-1,49
|-18,29
|Borusan Mannesmann
|28,24
|0,07
|1,58
|Borusan Yat. Paz.
|359,10
|2,63
|-20,95
|Bosch Fren Sistemleri
|877,70
|-0,94
|-28,63
|Bossa
|25,00
|-0,79
|40,06
|Brisa
|22,44
|-1,15
|15,89
|Burçelik
|21,12
|-0,85
|0,48
|Burçelik Vana
|26,60
|-1,12
|-46,44
|Bursa Çimento
|3,79
|-1,56
|-23,86
|Carrefoursa
|41,48
|-0,53
|-42,23
|Casa Emtia Petrol
|145,50
|5,43
|37,26
|Ceo Event Medya
|11,01
|-0,27
|71,23
|Coca Cola İçecek
|79,00
|1,44
|24,39
|Cosmos Yat. Holding
|9,95
|2,05
|23,45
|Credıtwest Faktorıng
|3,17
|-1,25
|-46,00
|Çan2 Termik
|8,10
|-2,64
|Çelebi
|282,40
|0,97
|54,72
|Çelik Halat
|6,13
|-2,08
|-32,62
|Çemaş Döküm
|1,24
|0,81
|-27,17
|Çemtaş
|14,28
|-1,65
|-9,11
|Çimbeton
|249,30
|2,17
|-15,92
|Çimentaş
|33,90
|-0,29
|-6,25
|Çimsa
|22,98
|0,70
|29,10
|Çuhadaroğlu Metal
|7,92
|7,32
|4,11
|Dagi Giyim
|2,06
|-1,44
|-39,53
|Dagi Yatırım Holding
|11,85
|-2,47
|-8,14
|Dardanel
|20,96
|2,54
|-37,43
|Datagate Bilgisayar
|12,31
|-1,20
|-23,59
|Demısaş Döküm
|6,72
|-2,04
|3,78
|Denge Holding
|4,96
|-1,59
|-9,49
|Deniz GMYO
|1,87
|-2,60
|1,52
|Derimod
|9,95
|-0,80
|2,16
|Derlüks Yatırım Holding
|5,93
|-9,88
|-32,77
|Desa Deri
|11,34
|-6,36
|16,43
|Despec Bilgisayar
|10,34
|-0,58
|-20,83
|Deva Holding
|26,08
|-2,69
|8,40
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|12,07
|1,26
|12,02
|Diriteks Diriliş Tekstil
|5,05
|7,45
|35,39
|Ditaş Doğan
|16,42
|-3,98
|26,25
|DO-CO
|769,60
|0,73
|22,16
|Doğan Burda
|13,51
|0,82
|-39,80
|Doğan Holding
|2,94
|-1,67
|-1,94
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,46
|-0,81
|5,63
|Doğusan
|5,00
|-1,19
|14,16
|Doğuş GMYO
|8,99
|-0,77
|10,04
|Doğuş Otomotiv
|25,98
|-1,74
|-4,91
|Döktaş Dökümcülük
|32,00
|2,89
|4,51
|Duran Doğan Basım
|10,93
|0,00
|4,19
|Dyo Boya
|12,39
|-2,06
|10,16
|Eczacıbaşı İlaç
|6,21
|0,32
|-13,77
|Eczacıbaşı Yatırım
|39,38
|0,97
|46,29
|Edip Gayrimenkul
|2,26
|-2,59
|-31,93
|Ege Endüstri
|1.263,10
|-1,34
|-24,13
|Ege Gübre
|199,00
|-1,44
|38,72
|Ege Profil
|30,04
|-2,59
|-21,44
|Ege Seramik
|14,22
|0,42
|38,19
|Egeplast
|23,60
|-0,84
|-29,13
|Ekiz Kimya
|6,44
|4,55
|-9,68
|Emek Elektrik
|1,83
|-0,54
|-35,91
|Eminiş Ambalaj
|21,00
|-0,57
|-43,00
|Emlak Konut GMYO
|1,89
|-0,53
|-10,62
|Enerjisa Enerji
|10,97
|2,52
|-4,86
|Enka İnşaat
|8,46
|-1,40
|20,14
|Erbosan
|82,70
|-1,55
|103,92
|Ereğli Demir Çelik
|18,86
|-1,15
|43,57
|Ersu Gıda
|3,84
|-1,54
|-22,27
|Escort Teknoloji
|5,68
|-3,73
|-13,55
|Esenboğa Elektrik
|28,10
|4,07
|47,69
|Etiler Gıda
|6,55
|3,64
|64,57
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,50
|0,22
|16,88
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,39
|-1,45
|-5,83
|Euro Yat. Ort.
|4,38
|-0,90
|-2,88
|Euro Yatırım Holding
|3,09
|-1,59
|8,80
|Fade Gıda
|18,14
|-1,57
|193,05
|Fenerbahçe Futbol
|31,46
|-4,20
|6,43
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,68
|-1,11
|-9,09
|F-M İzmit Piston
|111,50
|-1,41
|-9,05
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,87
|-0,22
|6,45
|Ford Otosan
|172,30
|2,13
|41,07
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,25
|-1,57
|-49,05
|Frigo Pak Gıda
|19,95
|-4,64
|-4,91
|Galata Wind Enerji
|4,23
|3,42
|Galatasaray Sportif
|3,27
|-2,39
|-19,26
|Garanti Bankası
|7,96
|-2,09
|-21,58
|Garanti Faktoring
|10,75
|-0,19
|-3,41
|Garanti Yat. Ort.
|2,55
|2,82
|-21,05
|Gedik Y. Men. Değ.
|18,40
|-1,81
|47,85
|Gediz Ambalaj
|45,78
|-9,97
|70,82
|Gentaş
|4,99
|1,01
|-15,99
|Gersan Elektrik
|5,63
|1,62
|-8,31
|Global Men. Değ.
|6,05
|0,17
|0,67
|Global Yat. Holding
|3,50
|1,74
|-25,21
|Good-Year
|7,16
|-1,92
|-10,14
|Göltaş Çimento
|44,78
|-2,35
|8,53
|Gözde Girişim
|5,89
|-1,67
|-26,19
|GSD Denizcilik
|5,00
|1,63
|-0,79
|GSD Holding
|1,79
|1,13
|-28,69
|Gübre Fabrik.
|63,10
|0,88
|-26,67
|Güler Yat. Holding
|2,32
|-2,52
|-33,00
|Halk GMYO
|3,14
|-0,95
|-2,03
|Hatay Tekstil
|19,12
|-2,05
|40,22
|Hedef Girişim
|2,95
|-2,64
|16,84
|Hektaş
|9,54
|3,81
|78,57
|HUB Girişim
|12,95
|-0,77
|-28,85
|Hürriyet Gzt.
|1,50
|-0,66
|-28,57
|ICBC Turkey Bank
|5,01
|-0,60
|-22,92
|İdealist Danışmanlık
|73,10
|0,27
|443,09
|İdealist GMYO
|5,84
|-0,85
|-14,12
|İhlas Ev Aletleri
|1,09
|-0,91
|-41,49
|İhlas Gayrimenkul
|1,00
|-1,96
|-20,00
|İhlas Gazetecilik
|1,16
|0,00
|-52,91
|İhlas Holding
|0,58
|-1,69
|-48,34
|İhlas Yayın Holding
|0,69
|-1,43
|-39,47
|İndeks Bilgisayar
|6,89
|-1,15
|44,07
|Info Yatırım
|6,20
|1,81
|-3,88
|İntema
|43,70
|-2,76
|9,52
|Inveo Yatırım Holding
|128,10
|-5,11
|189,69
|İpek Doğal Enerji
|13,45
|-0,07
|2,83
|İskenderun Demir Çelik
|12,61
|-1,64
|39,55
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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