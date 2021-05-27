Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 6,29 -2,18 -18,73 Acıpayam Selüloz 17,57 -1,07 2,63 Adel Kalemcilik 21,68 0,09 -36,67 Adese Gayrimenkul 1,60 -2,44 -42,86 Afyon Çimento 4,02 -0,99 -21,33 Ak Enerji 1,47 0,00 -33,48 Akbank 5,16 -1,34 -23,65 Akçansa 17,42 -1,41 8,18 Akdeniz Yatırım Hold. 1,79 -1,65 -25,51 Akfen GMYO 4,19 2,70 -13,79 Akın Tekstil 37,20 -1,80 17,13 Akiş GMYO 1,84 -2,13 -34,10 Akmerkez GMYO 42,32 -1,12 -32,24 Aksa 16,66 2,27 20,60 Aksa Enerji 13,14 1,15 76,61 Aksigorta 7,90 0,64 -9,18 Aksu Enerji 5,50 -1,79 -27,13 Alarko Carrıer 306,30 -1,76 -16,06 Alarko GMYO 22,20 -0,72 -12,36 Alarko Holding 10,22 -0,20 19,93 Albaraka Türk 1,58 -1,86 -18,56 Alcatel Lucent Teletaş 26,64 0,76 -10,18 Alkim Kağıt 15,36 -1,29 18,67 Alkim Kimya 15,87 -0,63 12,66 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,14 -0,47 -2,28 Altınyunus Çeşme 73,75 -3,66 47,62 Anadolu Efes 24,66 -0,96 6,38 Anadolu Grubu Holding 22,78 -1,39 -13,42 Anadolu Hayat Emek. 9,29 -0,96 15,61 Anadolu Isuzu 19,30 2,88 7,22 Anadolu Sigorta 6,79 1,80 -5,96 Anel Elektrik 3,49 2,65 10,09 Arçelik 31,66 -1,49 11,25 ARD Bilişim Teknolojileri 50,90 -1,55 5,87 Arena Bilgisayar 43,04 -4,19 26,33 Armada Bilgisayar 46,14 0,48 -5,99 Arsan Tekstil 5,27 1,54 30,60 Arzum Ev Aletleri 19,04 -1,91 -22,66 Aselsan 14,89 -1,00 -18,41 Ata GMYO 3,64 -2,67 -33,94 Atakule GMYO 2,38 -3,25 -5,56 Atlantis Yatırım Holding 4,26 -0,93 -23,38 Atlas Yat. Ort. 1,48 -1,33 -15,43 AvivaSA Emeklilik Hayat 18,94 -0,68 7,71 Avrasya GMYO 2,69 -1,47 2,70 Avrasya Petrol ve Tur. 2,99 1,01 -6,56 Avrupa Yatırım Holding 6,50 3,01 8,33 Aydem Enerji 7,78 1,17 Ayen Enerji 5,68 -0,35 4,99 Ayes Çelik Hasır ve Çit 22,20 -7,50 96,81 Aygaz 13,75 3,00 -3,08 Bagfaş 23,84 -0,42 19,20 Bak Ambalaj 22,78 -1,30 12,77 Balatacılar Balatacılık 5,61 1,81 -31,92 Bantaş Ambalaj 5,96 -0,83 27,08 Banvit 58,55 0,00 12,60 Baştaş Başkent Çimento 14,74 -0,81 -15,14 Batı Çimento 12,51 1,62 165,61 Batısöke Çimento 2,57 1,98 5,33 Bayrak Taban Sanayi 11,39 -4,29 7,35 Bera Holding 27,18 1,04 34,02 Berkosan Yalıtım 10,36 -0,96 16,14 Beşiktaş Futbol Yat. 6,00 -7,83 48,51 Beyaz Filo 9,66 -1,02 -5,11 Bilici Yatırım 18,73 0,75 182,08 Bim Mağazalar 60,45 -2,11 -15,21 Biotrend Çevre ve Enerji 17,87 3,53 Birko Mensucat 1,13 0,89 1,80 Birlik Mensucat 2,37 2,16 -31,50 Bizim Mağazaları 12,55 -1,49 -18,29 Borusan Mannesmann 28,24 0,07 1,58 Borusan Yat. Paz. 359,10 2,63 -20,95 Bosch Fren Sistemleri 877,70 -0,94 -28,63 Bossa 25,00 -0,79 40,06 Brisa 22,44 -1,15 15,89 Burçelik 21,12 -0,85 0,48 Burçelik Vana 26,60 -1,12 -46,44 Bursa Çimento 3,79 -1,56 -23,86 Carrefoursa 41,48 -0,53 -42,23 Casa Emtia Petrol 145,50 5,43 37,26 Ceo Event Medya 11,01 -0,27 71,23 Coca Cola İçecek 79,00 1,44 24,39 Cosmos Yat. Holding 9,95 2,05 23,45 Credıtwest Faktorıng 3,17 -1,25 -46,00 Çan2 Termik 8,10 -2,64 Çelebi 282,40 0,97 54,72 Çelik Halat 6,13 -2,08 -32,62 Çemaş Döküm 1,24 0,81 -27,17 Çemtaş 14,28 -1,65 -9,11 Çimbeton 249,30 2,17 -15,92 Çimentaş 33,90 -0,29 -6,25 Çimsa 22,98 0,70 29,10 Çuhadaroğlu Metal 7,92 7,32 4,11 Dagi Giyim 2,06 -1,44 -39,53 Dagi Yatırım Holding 11,85 -2,47 -8,14 Dardanel 20,96 2,54 -37,43 Datagate Bilgisayar 12,31 -1,20 -23,59 Demısaş Döküm 6,72 -2,04 3,78 Denge Holding 4,96 -1,59 -9,49 Deniz GMYO 1,87 -2,60 1,52 Derimod 9,95 -0,80 2,16 Derlüks Yatırım Holding 5,93 -9,88 -32,77 Desa Deri 11,34 -6,36 16,43 Despec Bilgisayar 10,34 -0,58 -20,83 Deva Holding 26,08 -2,69 8,40 Dinamik Isı Makina Yalıtım 12,07 1,26 12,02 Diriteks Diriliş Tekstil 5,05 7,45 35,39 Ditaş Doğan 16,42 -3,98 26,25 DO-CO 769,60 0,73 22,16 Doğan Burda 13,51 0,82 -39,80 Doğan Holding 2,94 -1,67 -1,94 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,46 -0,81 5,63 Doğusan 5,00 -1,19 14,16 Doğuş GMYO 8,99 -0,77 10,04 Doğuş Otomotiv 25,98 -1,74 -4,91 Döktaş Dökümcülük 32,00 2,89 4,51 Duran Doğan Basım 10,93 0,00 4,19 Dyo Boya 12,39 -2,06 10,16 Eczacıbaşı İlaç 6,21 0,32 -13,77 Eczacıbaşı Yatırım 39,38 0,97 46,29 Edip Gayrimenkul 2,26 -2,59 -31,93 Ege Endüstri 1.263,10 -1,34 -24,13 Ege Gübre 199,00 -1,44 38,72 Ege Profil 30,04 -2,59 -21,44 Ege Seramik 14,22 0,42 38,19 Egeplast 23,60 -0,84 -29,13 Ekiz Kimya 6,44 4,55 -9,68 Emek Elektrik 1,83 -0,54 -35,91 Eminiş Ambalaj 21,00 -0,57 -43,00 Emlak Konut GMYO 1,89 -0,53 -10,62 Enerjisa Enerji 10,97 2,52 -4,86 Enka İnşaat 8,46 -1,40 20,14 Erbosan 82,70 -1,55 103,92 Ereğli Demir Çelik 18,86 -1,15 43,57 Ersu Gıda 3,84 -1,54 -22,27 Escort Teknoloji 5,68 -3,73 -13,55 Esenboğa Elektrik 28,10 4,07 47,69 Etiler Gıda 6,55 3,64 64,57 Euro Kapital Yat. Ort. 4,50 0,22 16,88 Euro Trend Yat. Ort. 3,39 -1,45 -5,83 Euro Yat. Ort. 4,38 -0,90 -2,88 Euro Yatırım Holding 3,09 -1,59 8,80 Fade Gıda 18,14 -1,57 193,05 Fenerbahçe Futbol 31,46 -4,20 6,43 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,68 -1,11 -9,09 F-M İzmit Piston 111,50 -1,41 -9,05 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,87 -0,22 6,45 Ford Otosan 172,30 2,13 41,07 Formet Celik Kapi Sanayi 1,25 -1,57 -49,05 Frigo Pak Gıda 19,95 -4,64 -4,91 Galata Wind Enerji 4,23 3,42 Galatasaray Sportif 3,27 -2,39 -19,26 Garanti Bankası 7,96 -2,09 -21,58 Garanti Faktoring 10,75 -0,19 -3,41 Garanti Yat. Ort. 2,55 2,82 -21,05 Gedik Y. Men. Değ. 18,40 -1,81 47,85 Gediz Ambalaj 45,78 -9,97 70,82 Gentaş 4,99 1,01 -15,99 Gersan Elektrik 5,63 1,62 -8,31 Global Men. Değ. 6,05 0,17 0,67 Global Yat. Holding 3,50 1,74 -25,21 Good-Year 7,16 -1,92 -10,14 Göltaş Çimento 44,78 -2,35 8,53 Gözde Girişim 5,89 -1,67 -26,19 GSD Denizcilik 5,00 1,63 -0,79 GSD Holding 1,79 1,13 -28,69 Gübre Fabrik. 63,10 0,88 -26,67 Güler Yat. Holding 2,32 -2,52 -33,00 Halk GMYO 3,14 -0,95 -2,03 Hatay Tekstil 19,12 -2,05 40,22 Hedef Girişim 2,95 -2,64 16,84 Hektaş 9,54 3,81 78,57 HUB Girişim 12,95 -0,77 -28,85 Hürriyet Gzt. 1,50 -0,66 -28,57 ICBC Turkey Bank 5,01 -0,60 -22,92 İdealist Danışmanlık 73,10 0,27 443,09 İdealist GMYO 5,84 -0,85 -14,12 İhlas Ev Aletleri 1,09 -0,91 -41,49 İhlas Gayrimenkul 1,00 -1,96 -20,00 İhlas Gazetecilik 1,16 0,00 -52,91 İhlas Holding 0,58 -1,69 -48,34 İhlas Yayın Holding 0,69 -1,43 -39,47 İndeks Bilgisayar 6,89 -1,15 44,07 Info Yatırım 6,20 1,81 -3,88 İntema 43,70 -2,76 9,52 Inveo Yatırım Holding 128,10 -5,11 189,69 İpek Doğal Enerji 13,45 -0,07 2,83 İskenderun Demir Çelik 12,61 -1,64 39,55 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 514 bin 600 liraya geriledi Bitcoin'den yeni atak! 40 bin doların üstünü gördü Altının kilogramı 516 bin 750 liraya yükseldi