Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|6,40
|-4,62
|-17,31
|Acıpayam Selüloz
|17,54
|-3,84
|2,45
|Adel Kalemcilik
|21,54
|-6,10
|-37,08
|Adese Gayrimenkul
|1,71
|-4,47
|-38,93
|Afyon Çimento
|3,94
|-6,41
|-22,90
|Ak Enerji
|1,47
|-3,92
|-33,48
|Akbank
|5,10
|-2,11
|-24,53
|Akçansa
|17,48
|-6,82
|8,56
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,90
|-9,95
|-20,94
|Akfen GMYO
|4,03
|-0,25
|-17,08
|Akın Tekstil
|37,56
|-3,99
|18,26
|Akiş GMYO
|1,82
|-8,54
|-34,82
|Akmerkez GMYO
|42,00
|-5,96
|-32,75
|Aksa
|15,88
|-5,42
|14,95
|Aksa Enerji
|12,65
|-5,67
|70,03
|Aksigorta
|7,56
|-3,45
|-13,09
|Aksu Enerji
|5,54
|-4,32
|-26,60
|Alarko Carrıer
|312,50
|-4,73
|-14,36
|Alarko GMYO
|21,88
|-6,34
|-13,62
|Alarko Holding
|10,09
|-6,14
|18,41
|Albaraka Türk
|1,57
|-2,48
|-19,07
|Alcatel Lucent Teletaş
|26,64
|-6,85
|-10,18
|Alkim Kağıt
|15,50
|-4,32
|19,75
|Alkim Kimya
|15,77
|-3,37
|11,95
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,14
|-5,73
|-2,28
|Altınyunus Çeşme
|69,60
|-5,95
|39,31
|Anadolu Efes
|24,50
|-1,69
|5,69
|Anadolu Grubu Holding
|23,24
|-4,99
|-11,67
|Anadolu Hayat Emek.
|9,50
|-0,21
|18,23
|Anadolu Isuzu
|18,69
|-4,30
|3,83
|Anadolu Sigorta
|6,55
|-2,82
|-9,28
|Anel Elektrik
|3,40
|-7,10
|7,26
|Arçelik
|31,76
|-2,10
|11,60
|ARD Bilişim Teknolojileri
|50,75
|-3,70
|5,55
|Arena Bilgisayar
|42,78
|-5,56
|25,57
|Armada Bilgisayar
|46,24
|-3,26
|-5,79
|Arsan Tekstil
|4,99
|-3,48
|23,66
|Arzum Ev Aletleri
|18,80
|-5,15
|-23,64
|Aselsan
|14,72
|-4,35
|-19,34
|Ata GMYO
|3,70
|-3,14
|-32,85
|Atakule GMYO
|2,42
|-5,10
|-3,97
|Atlantis Yatırım Holding
|4,38
|-6,01
|-21,22
|Atlas Yat. Ort.
|1,50
|-0,66
|-14,29
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,51
|-2,53
|5,26
|Avrasya GMYO
|2,72
|-4,90
|3,84
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,86
|-4,67
|-10,63
|Avrupa Yatırım Holding
|6,58
|1,23
|9,67
|Aydem Enerji
|7,87
|-3,20
|Ayen Enerji
|5,58
|-4,94
|3,14
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|22,06
|-9,96
|95,57
|Aygaz
|13,13
|-5,61
|-7,45
|Bagfaş
|23,58
|-7,53
|17,90
|Bak Ambalaj
|22,98
|1,68
|13,76
|Balatacılar Balatacılık
|5,48
|-5,52
|-33,50
|Bantaş Ambalaj
|5,95
|-4,19
|26,87
|Banvit
|58,50
|-0,85
|12,50
|Baştaş Başkent Çimento
|13,67
|-4,20
|-21,30
|Batı Çimento
|11,96
|-6,27
|153,93
|Batısöke Çimento
|2,47
|-4,63
|1,23
|Bayrak Taban Sanayi
|11,79
|-3,52
|11,12
|Bera Holding
|26,54
|-4,26
|30,87
|Berkosan Yalıtım
|10,04
|-6,26
|12,56
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,25
|-9,94
|54,70
|Beyaz Filo
|9,76
|-5,06
|-4,13
|Bilici Yatırım
|18,70
|-2,04
|181,63
|Bim Mağazalar
|61,35
|-1,84
|-13,95
|Biotrend Çevre ve Enerji
|17,12
|-0,87
|Birko Mensucat
|1,10
|-2,65
|-0,90
|Birlik Mensucat
|2,29
|-7,66
|-33,82
|Bizim Mağazaları
|12,55
|-5,35
|-18,29
|Borusan Mannesmann
|27,40
|-6,99
|-1,44
|Borusan Yat. Paz.
|347,30
|-6,06
|-23,55
|Bosch Fren Sistemleri
|880,00
|-3,31
|-28,44
|Bossa
|25,34
|-2,54
|41,96
|Brisa
|22,64
|-4,95
|16,92
|Burçelik
|22,48
|6,14
|6,95
|Burçelik Vana
|28,88
|9,98
|-41,84
|Bursa Çimento
|3,75
|-5,78
|-24,66
|Carrefoursa
|41,82
|-2,92
|-41,75
|Casa Emtia Petrol
|139,00
|-2,11
|31,13
|Ceo Event Medya
|10,54
|2,33
|63,92
|Coca Cola İçecek
|80,15
|-2,79
|23,09
|Cosmos Yat. Holding
|9,90
|-1,69
|22,83
|Credıtwest Faktorıng
|3,29
|-0,30
|-43,95
|Çan2 Termik
|7,57
|6,62
|Çelebi
|271,50
|-6,31
|48,75
|Çelik Halat
|6,30
|-2,63
|-30,75
|Çemaş Döküm
|1,22
|-4,69
|-28,35
|Çemtaş
|14,45
|-4,93
|-8,03
|Çimbeton
|237,50
|-4,20
|-19,90
|Çimentaş
|32,70
|-5,22
|-9,57
|Çimsa
|22,58
|-6,46
|26,85
|Çuhadaroğlu Metal
|7,02
|-2,50
|-7,72
|Dagi Giyim
|2,07
|-8,41
|-39,23
|Dagi Yatırım Holding
|11,72
|-7,93
|-9,15
|Dardanel
|20,60
|-5,07
|-38,51
|Datagate Bilgisayar
|12,27
|-6,69
|-23,84
|Demısaş Döküm
|7,19
|-1,78
|11,03
|Denge Holding
|5,01
|-6,88
|-8,58
|Deniz GMYO
|1,80
|-4,26
|-2,28
|Derimod
|9,95
|-1,78
|2,16
|Derlüks Yatırım Holding
|7,31
|-9,98
|-17,12
|Desa Deri
|12,04
|-4,14
|23,61
|Despec Bilgisayar
|9,90
|-3,51
|-24,20
|Deva Holding
|27,04
|-4,65
|12,39
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,86
|-6,17
|10,07
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,55
|-8,45
|21,98
|Ditaş Doğan
|16,15
|-7,18
|24,17
|DO-CO
|767,80
|-0,08
|21,87
|Doğan Burda
|12,96
|-4,57
|-42,25
|Doğan Holding
|3,07
|-2,54
|2,40
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,40
|-7,69
|3,05
|Doğusan
|5,00
|-4,40
|14,16
|Doğuş GMYO
|9,10
|-6,57
|11,38
|Doğuş Otomotiv
|26,18
|-4,73
|-4,18
|Döktaş Dökümcülük
|30,80
|-0,32
|0,59
|Duran Doğan Basım
|10,98
|-4,77
|4,67
|Dyo Boya
|12,52
|-7,33
|11,32
|Eczacıbaşı İlaç
|6,15
|-5,38
|-14,61
|Eczacıbaşı Yatırım
|39,10
|-5,10
|45,25
|Edip Gayrimenkul
|2,27
|-7,35
|-31,63
|Ege Endüstri
|1.265,00
|-4,14
|-24,02
|Ege Gübre
|201,40
|-4,87
|40,39
|Ege Profil
|30,62
|-4,91
|-19,93
|Ege Seramik
|14,12
|-3,81
|37,22
|Egeplast
|22,98
|-5,04
|-30,99
|Ekiz Kimya
|6,35
|-3,05
|-10,94
|Emek Elektrik
|1,81
|-4,74
|-36,61
|Eminiş Ambalaj
|21,84
|-2,93
|-40,72
|Emlak Konut GMYO
|1,85
|-6,57
|-12,51
|Enerjisa Enerji
|10,46
|-6,27
|-9,28
|Enka İnşaat
|8,55
|-4,47
|21,42
|Erbosan
|80,30
|-3,25
|98,00
|Ereğli Demir Çelik
|18,48
|-3,90
|40,68
|Ersu Gıda
|3,92
|-3,92
|-20,65
|Escort Teknoloji
|6,51
|9,97
|-0,91
|Esenboğa Elektrik
|26,88
|-5,55
|41,28
|Etiler Gıda
|7,02
|-10,00
|76,38
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,52
|-3,42
|17,40
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,35
|-6,69
|-6,94
|Euro Yat. Ort.
|4,53
|-5,62
|0,44
|Euro Yatırım Holding
|3,10
|-5,78
|9,15
|Fade Gıda
|18,50
|-4,59
|198,87
|Fenerbahçe Futbol
|33,96
|1,49
|14,88
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,75
|0,00
|-6,71
|F-M İzmit Piston
|112,90
|-3,59
|-7,91
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,80
|-6,19
|5,91
|Ford Otosan
|165,70
|-2,41
|35,67
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,27
|1,60
|-48,23
|Frigo Pak Gıda
|20,68
|-7,93
|-1,43
|Galata Wind Enerji
|4,17
|-4,79
|Galatasaray Sportif
|3,29
|-3,80
|-18,77
|Garanti Bankası
|7,80
|-3,47
|-23,16
|Garanti Faktoring
|10,30
|-5,94
|-7,46
|Garanti Yat. Ort.
|2,46
|-3,53
|-23,84
|Gedik Y. Men. Değ.
|18,70
|-4,79
|50,26
|Gediz Ambalaj
|46,26
|-3,63
|72,61
|Gentaş
|4,66
|-7,54
|-21,55
|Gersan Elektrik
|5,45
|-5,55
|-11,24
|Global Men. Değ.
|6,04
|-7,22
|0,50
|Global Yat. Holding
|3,43
|-3,65
|-26,71
|Good-Year
|7,25
|-5,60
|-9,01
|Göltaş Çimento
|44,28
|-6,66
|7,32
|Gözde Girişim
|6,00
|-5,06
|-24,81
|GSD Denizcilik
|5,29
|-9,88
|4,96
|GSD Holding
|1,74
|-5,43
|-30,68
|Gübre Fabrik.
|61,05
|-5,79
|-29,05
|Güler Yat. Holding
|2,40
|-5,51
|-30,69
|Halk GMYO
|3,09
|-4,33
|-3,59
|Hatay Tekstil
|19,17
|-7,14
|40,59
|Hedef Girişim
|3,06
|-6,42
|21,20
|Hektaş
|9,02
|-5,05
|68,84
|HUB Girişim
|13,00
|-8,06
|-28,57
|Hürriyet Gzt.
|1,50
|-3,85
|-28,57
|ICBC Turkey Bank
|4,91
|-3,16
|-24,46
|İdealist Danışmanlık
|75,00
|-5,06
|457,21
|İdealist GMYO
|5,97
|-1,32
|-12,21
|İhlas Ev Aletleri
|1,11
|-4,31
|-40,96
|İhlas Gayrimenkul
|0,99
|-4,81
|-20,80
|İhlas Gazetecilik
|1,11
|-5,13
|-54,94
|İhlas Holding
|0,58
|-3,33
|-48,34
|İhlas Yayın Holding
|0,69
|-5,48
|-39,47
|İndeks Bilgisayar
|6,75
|-5,99
|41,14
|Info Yatırım
|6,06
|-5,02
|-6,05
|İntema
|43,72
|-7,69
|9,57
|Inveo Yatırım Holding
|127,10
|-4,36
|187,43
|İpek Doğal Enerji
|13,37
|-7,15
|2,22
|İskenderun Demir Çelik
|12,70
|-4,01
|40,55
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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