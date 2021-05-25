Borsada günlük işlemler (1)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Borsada günlük işlemler (1)

Borsada günlük işlemler (1)
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım6,40-4,62-17,31
Acıpayam Selüloz17,54-3,842,45
Adel Kalemcilik21,54-6,10-37,08
Adese Gayrimenkul1,71-4,47-38,93
Afyon Çimento3,94-6,41-22,90
Ak Enerji1,47-3,92-33,48
Akbank5,10-2,11-24,53
Akçansa17,48-6,828,56
Akdeniz Yatırım Hold.1,90-9,95-20,94
Akfen GMYO4,03-0,25-17,08
Akın Tekstil37,56-3,9918,26
Akiş GMYO1,82-8,54-34,82
Akmerkez GMYO42,00-5,96-32,75
Aksa15,88-5,4214,95
Aksa Enerji12,65-5,6770,03
Aksigorta7,56-3,45-13,09
Aksu Enerji5,54-4,32-26,60
Alarko Carrıer312,50-4,73-14,36
Alarko GMYO21,88-6,34-13,62
Alarko Holding10,09-6,1418,41
Albaraka Türk1,57-2,48-19,07
Alcatel Lucent Teletaş26,64-6,85-10,18
Alkim Kağıt15,50-4,3219,75
Alkim Kimya15,77-3,3711,95
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,14-5,73-2,28
Altınyunus Çeşme69,60-5,9539,31
Anadolu Efes24,50-1,695,69
Anadolu Grubu Holding23,24-4,99-11,67
Anadolu Hayat Emek.9,50-0,2118,23
Anadolu Isuzu18,69-4,303,83
Anadolu Sigorta6,55-2,82-9,28
Anel Elektrik3,40-7,107,26
Arçelik31,76-2,1011,60
ARD Bilişim Teknolojileri50,75-3,705,55
Arena Bilgisayar42,78-5,5625,57
Armada Bilgisayar46,24-3,26-5,79
Arsan Tekstil4,99-3,4823,66
Arzum Ev Aletleri18,80-5,15-23,64
Aselsan14,72-4,35-19,34
Ata GMYO3,70-3,14-32,85
Atakule GMYO2,42-5,10-3,97
Atlantis Yatırım Holding4,38-6,01-21,22
Atlas Yat. Ort.1,50-0,66-14,29
AvivaSA Emeklilik Hayat18,51-2,535,26
Avrasya GMYO2,72-4,903,84
Avrasya Petrol ve Tur.2,86-4,67-10,63
Avrupa Yatırım Holding6,581,239,67
Aydem Enerji7,87-3,20

Ayen Enerji5,58-4,943,14
Ayes Çelik Hasır ve Çit22,06-9,9695,57
Aygaz13,13-5,61-7,45
Bagfaş23,58-7,5317,90
Bak Ambalaj22,981,6813,76
Balatacılar Balatacılık5,48-5,52-33,50
Bantaş Ambalaj5,95-4,1926,87
Banvit58,50-0,8512,50
Baştaş Başkent Çimento13,67-4,20-21,30
Batı Çimento11,96-6,27153,93
Batısöke Çimento2,47-4,631,23
Bayrak Taban Sanayi11,79-3,5211,12
Bera Holding26,54-4,2630,87
Berkosan Yalıtım10,04-6,2612,56
Beşiktaş Futbol Yat.6,25-9,9454,70
Beyaz Filo9,76-5,06-4,13
Bilici Yatırım18,70-2,04181,63
Bim Mağazalar61,35-1,84-13,95
Biotrend Çevre ve Enerji17,12-0,87

Birko Mensucat1,10-2,65-0,90
Birlik Mensucat2,29-7,66-33,82
Bizim Mağazaları12,55-5,35-18,29
Borusan Mannesmann27,40-6,99-1,44
Borusan Yat. Paz.347,30-6,06-23,55
Bosch Fren Sistemleri880,00-3,31-28,44
Bossa25,34-2,5441,96
Brisa22,64-4,9516,92
Burçelik22,486,146,95
Burçelik Vana28,889,98-41,84
Bursa Çimento3,75-5,78-24,66
Carrefoursa41,82-2,92-41,75
Casa Emtia Petrol139,00-2,1131,13
Ceo Event Medya10,542,3363,92
Coca Cola İçecek80,15-2,7923,09
Cosmos Yat. Holding9,90-1,6922,83
Credıtwest Faktorıng3,29-0,30-43,95
Çan2 Termik7,576,62

Çelebi271,50-6,3148,75
Çelik Halat6,30-2,63-30,75
Çemaş Döküm1,22-4,69-28,35
Çemtaş14,45-4,93-8,03
Çimbeton237,50-4,20-19,90
Çimentaş32,70-5,22-9,57
Çimsa22,58-6,4626,85
Çuhadaroğlu Metal7,02-2,50-7,72
Dagi Giyim2,07-8,41-39,23
Dagi Yatırım Holding11,72-7,93-9,15
Dardanel20,60-5,07-38,51
Datagate Bilgisayar12,27-6,69-23,84
Demısaş Döküm7,19-1,7811,03
Denge Holding5,01-6,88-8,58
Deniz GMYO1,80-4,26-2,28
Derimod9,95-1,782,16
Derlüks Yatırım Holding7,31-9,98-17,12
Desa Deri12,04-4,1423,61
Despec Bilgisayar9,90-3,51-24,20
Deva Holding27,04-4,6512,39
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,86-6,1710,07
Diriteks Diriliş Tekstil4,55-8,4521,98
Ditaş Doğan16,15-7,1824,17
DO-CO767,80-0,0821,87
Doğan Burda12,96-4,57-42,25
Doğan Holding3,07-2,542,40
Doğtaş Kelebek Mobilya2,40-7,693,05
Doğusan5,00-4,4014,16
Doğuş GMYO9,10-6,5711,38
Doğuş Otomotiv26,18-4,73-4,18
Döktaş Dökümcülük30,80-0,320,59
Duran Doğan Basım10,98-4,774,67
Dyo Boya12,52-7,3311,32
Eczacıbaşı İlaç6,15-5,38-14,61
Eczacıbaşı Yatırım39,10-5,1045,25
Edip Gayrimenkul2,27-7,35-31,63
Ege Endüstri1.265,00-4,14-24,02
Ege Gübre201,40-4,8740,39
Ege Profil30,62-4,91-19,93
Ege Seramik14,12-3,8137,22
Egeplast22,98-5,04-30,99
Ekiz Kimya6,35-3,05-10,94
Emek Elektrik1,81-4,74-36,61
Eminiş Ambalaj21,84-2,93-40,72
Emlak Konut GMYO1,85-6,57-12,51
Enerjisa Enerji10,46-6,27-9,28
Enka İnşaat8,55-4,4721,42
Erbosan80,30-3,2598,00
Ereğli Demir Çelik18,48-3,9040,68
Ersu Gıda3,92-3,92-20,65
Escort Teknoloji6,519,97-0,91
Esenboğa Elektrik26,88-5,5541,28
Etiler Gıda7,02-10,0076,38
Euro Kapital Yat. Ort.4,52-3,4217,40
Euro Trend Yat. Ort.3,35-6,69-6,94
Euro Yat. Ort.4,53-5,620,44
Euro Yatırım Holding3,10-5,789,15
Fade Gıda18,50-4,59198,87
Fenerbahçe Futbol33,961,4914,88
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,750,00-6,71
F-M İzmit Piston112,90-3,59-7,91
Fonet Bilgi Teknolojileri13,80-6,195,91
Ford Otosan165,70-2,4135,67
Formet Celik Kapi Sanayi1,271,60-48,23
Frigo Pak Gıda20,68-7,93-1,43
Galata Wind Enerji4,17-4,79

Galatasaray Sportif3,29-3,80-18,77
Garanti Bankası7,80-3,47-23,16
Garanti Faktoring10,30-5,94-7,46
Garanti Yat. Ort.2,46-3,53-23,84
Gedik Y. Men. Değ.18,70-4,7950,26
Gediz Ambalaj46,26-3,6372,61
Gentaş4,66-7,54-21,55
Gersan Elektrik5,45-5,55-11,24
Global Men. Değ.6,04-7,220,50
Global Yat. Holding3,43-3,65-26,71
Good-Year7,25-5,60-9,01
Göltaş Çimento44,28-6,667,32
Gözde Girişim6,00-5,06-24,81
GSD Denizcilik5,29-9,884,96
GSD Holding1,74-5,43-30,68
Gübre Fabrik.61,05-5,79-29,05
Güler Yat. Holding2,40-5,51-30,69
Halk GMYO3,09-4,33-3,59
Hatay Tekstil19,17-7,1440,59
Hedef Girişim3,06-6,4221,20
Hektaş9,02-5,0568,84
HUB Girişim13,00-8,06-28,57
Hürriyet Gzt.1,50-3,85-28,57
ICBC Turkey Bank4,91-3,16-24,46
İdealist Danışmanlık75,00-5,06457,21
İdealist GMYO5,97-1,32-12,21
İhlas Ev Aletleri1,11-4,31-40,96
İhlas Gayrimenkul0,99-4,81-20,80
İhlas Gazetecilik1,11-5,13-54,94
İhlas Holding0,58-3,33-48,34
İhlas Yayın Holding0,69-5,48-39,47
İndeks Bilgisayar6,75-5,9941,14
Info Yatırım6,06-5,02-6,05
İntema43,72-7,699,57
Inveo Yatırım Holding127,10-4,36187,43
İpek Doğal Enerji13,37-7,152,22
İskenderun Demir Çelik12,70-4,0140,55
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Kurumlar vergisi 2021'de yüzde 25, 2022'de yüzde 23 olacak
Kurumlar vergisi 2021'de yüzde 25, 2022'de yüzde 23 olacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Cahit Özkan Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Ebru Gündeş Hülya Avşar Mehmet Ali Erbil
Spor Adem Büyük Arda Turan Lukas Podolski Mustafa Cengiz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Borsada günlük işlemler (1) - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.05.2021 19:29:35. #1.13#

title