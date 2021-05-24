Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 6,71 -0,30 -13,31 Acıpayam Selüloz 18,24 -1,08 6,54 Adel Kalemcilik 22,94 0,17 -32,99 Adese Gayrimenkul 1,79 2,29 -36,07 Afyon Çimento 4,21 -1,64 -17,61 Ak Enerji 1,53 -1,29 -30,77 Akbank 5,21 -0,57 -22,91 Akçansa 18,76 0,43 16,51 Akdeniz Yatırım Hold. 2,11 5,50 -12,20 Akfen GMYO 4,04 1,00 -16,87 Akın Tekstil 39,12 -2,44 23,17 Akiş GMYO 1,99 2,05 -28,73 Akmerkez GMYO 44,66 -1,80 -28,49 Aksa 16,79 0,42 21,54 Aksa Enerji 13,41 -0,96 80,24 Aksigorta 7,83 -1,88 -9,98 Aksu Enerji 5,79 0,70 -23,28 Alarko Carrıer 328,00 -0,97 -10,11 Alarko GMYO 23,36 -1,93 -7,78 Alarko Holding 10,75 3,97 26,15 Albaraka Türk 1,61 -0,62 -17,01 Alcatel Lucent Teletaş 28,60 0,56 -3,57 Alkim Kağıt 16,20 -0,25 25,16 Alkim Kimya 16,32 -0,67 15,85 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,27 -0,87 3,65 Altınyunus Çeşme 74,00 -1,53 48,12 Anadolu Efes 24,92 -0,40 7,51 Anadolu Grubu Holding 24,46 -1,37 -7,04 Anadolu Hayat Emek. 9,52 2,15 18,47 Anadolu Isuzu 19,53 2,14 8,50 Anadolu Sigorta 6,74 -0,59 -6,65 Anel Elektrik 3,66 -3,68 15,46 Arçelik 32,44 0,12 13,99 ARD Bilişim Teknolojileri 52,70 -1,95 9,61 Arena Bilgisayar 45,30 -2,37 32,96 Armada Bilgisayar 47,80 -1,97 -2,61 Arsan Tekstil 5,17 -0,96 28,12 Arzum Ev Aletleri 19,82 -2,08 -19,50 Aselsan 15,39 1,58 -15,67 Ata GMYO 3,82 -3,78 -30,67 Atakule GMYO 2,55 -1,16 1,19 Atlantis Yatırım Holding 4,66 4,72 -16,19 Atlas Yat. Ort. 1,51 -1,31 -13,71 AvivaSA Emeklilik Hayat 18,99 4,34 7,99 Avrasya GMYO 2,86 -3,38 9,19 Avrasya Petrol ve Tur. 3,00 4,17 -6,25 Avrupa Yatırım Holding 6,50 -5,25 8,33 Aydem Enerji 8,13 -1,22 Ayen Enerji 5,87 0,17 8,50 Ayes Çelik Hasır ve Çit 24,50 -5,77 117,21 Aygaz 13,91 -1,97 -1,95 Bagfaş 25,50 1,59 27,50 Bak Ambalaj 22,60 -1,65 11,88 Balatacılar Balatacılık 5,80 -3,97 -29,61 Bantaş Ambalaj 6,21 -2,51 32,41 Banvit 59,00 0,00 13,46 Baştaş Başkent Çimento 14,27 9,94 -17,85 Batı Çimento 12,76 -3,84 170,91 Batısöke Çimento 2,59 0,00 6,15 Bayrak Taban Sanayi 12,22 0,99 15,17 Bera Holding 27,72 -3,35 36,69 Berkosan Yalıtım 10,71 -1,20 20,07 Beşiktaş Futbol Yat. 6,94 -4,67 71,78 Beyaz Filo 10,28 -2,93 0,98 Bilici Yatırım 19,09 -2,85 187,50 Bim Mağazalar 62,50 -0,64 -12,34 Biotrend Çevre ve Enerji 17,27 0,17 Birko Mensucat 1,13 -1,74 1,80 Birlik Mensucat 2,48 -2,75 -28,32 Bizim Mağazaları 13,26 -0,67 -13,67 Borusan Mannesmann 29,46 1,10 5,97 Borusan Yat. Paz. 369,70 -1,75 -18,62 Bosch Fren Sistemleri 910,10 -1,64 -25,99 Bossa 26,00 -0,76 45,66 Brisa 23,82 -1,24 23,02 Burçelik 21,18 -1,76 0,76 Burçelik Vana 26,26 -2,01 -47,12 Bursa Çimento 3,98 -0,75 -20,04 Carrefoursa 43,08 -1,55 -40,00 Casa Emtia Petrol 142,00 0,00 33,96 Ceo Event Medya 10,30 0,00 60,19 Coca Cola İçecek 82,45 -0,24 26,62 Cosmos Yat. Holding 10,07 -4,10 24,94 Credıtwest Faktorıng 3,30 -2,65 -43,78 Çan2 Termik 7,10 -1,25 Çelebi 289,80 1,86 58,77 Çelik Halat 6,47 -1,67 -28,88 Çemaş Döküm 1,28 -3,76 -24,82 Çemtaş 15,20 -2,44 -3,25 Çimbeton 247,90 -0,56 -16,39 Çimentaş 34,50 -3,20 -4,59 Çimsa 24,14 2,64 35,62 Çuhadaroğlu Metal 7,20 -0,14 -5,35 Dagi Giyim 2,26 0,44 -33,65 Dagi Yatırım Holding 12,73 -0,55 -1,32 Dardanel 21,70 -0,91 -35,22 Datagate Bilgisayar 13,15 0,15 -18,37 Demısaş Döküm 7,32 -3,43 13,04 Denge Holding 5,38 -3,58 -1,82 Deniz GMYO 1,88 -2,59 2,06 Derimod 10,13 -2,31 4,00 Derlüks Yatırım Holding 8,12 -9,98 -7,94 Desa Deri 12,56 1,21 28,95 Despec Bilgisayar 10,26 -1,63 -21,44 Deva Holding 28,36 -0,63 17,88 Dinamik Isı Makina Yalıtım 12,64 -2,39 17,31 Diriteks Diriliş Tekstil 4,97 -4,42 33,24 Ditaş Doğan 17,40 -1,19 33,79 DO-CO 768,40 -2,57 21,97 Doğan Burda 13,58 -2,93 -39,48 Doğan Holding 3,15 -0,63 5,06 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,60 0,78 11,64 Doğusan 5,23 -6,10 19,41 Doğuş GMYO 9,74 0,31 19,22 Doğuş Otomotiv 27,48 -1,86 0,58 Döktaş Dökümcülük 30,90 -0,90 0,91 Duran Doğan Basım 11,53 -1,45 9,91 Dyo Boya 13,51 -2,17 20,12 Eczacıbaşı İlaç 6,50 -0,91 -9,75 Eczacıbaşı Yatırım 41,20 -3,06 53,05 Edip Gayrimenkul 2,45 -2,39 -26,20 Ege Endüstri 1.319,70 -0,85 -20,73 Ege Gübre 211,70 2,92 47,57 Ege Profil 32,20 3,01 -15,79 Ege Seramik 14,68 -0,61 42,66 Egeplast 24,20 -3,20 -27,33 Ekiz Kimya 6,55 0,00 -8,13 Emek Elektrik 1,90 -1,55 -33,46 Eminiş Ambalaj 22,50 0,00 -38,93 Emlak Konut GMYO 1,98 1,02 -6,37 Enerjisa Enerji 11,16 1,82 -3,21 Enka İnşaat 8,95 1,24 27,10 Erbosan 83,00 -2,35 104,66 Ereğli Demir Çelik 19,23 2,78 46,39 Ersu Gıda 4,08 -1,92 -17,41 Escort Teknoloji 5,92 -0,84 -9,89 Esenboğa Elektrik 28,46 -2,00 49,58 Etiler Gıda 7,80 -1,27 95,98 Euro Kapital Yat. Ort. 4,68 -0,43 21,56 Euro Trend Yat. Ort. 3,59 -4,52 -0,28 Euro Yat. Ort. 4,80 -2,83 6,43 Euro Yatırım Holding 3,29 -0,30 15,85 Fade Gıda 19,39 1,57 213,25 Fenerbahçe Futbol 33,46 6,49 13,19 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,75 -3,17 -6,71 F-M İzmit Piston 117,10 -2,17 -4,48 Fonet Bilgi Teknolojileri 14,71 1,31 12,89 Ford Otosan 169,80 -1,39 39,02 Formet Celik Kapi Sanayi 1,25 -3,10 -49,05 Frigo Pak Gıda 22,46 -7,95 7,05 Galata Wind Enerji 4,38 -1,35 Galatasaray Sportif 3,42 -2,01 -15,56 Garanti Bankası 8,08 -0,98 -20,40 Garanti Faktoring 10,95 -2,84 -1,62 Garanti Yat. Ort. 2,55 -1,54 -21,05 Gedik Y. Men. Değ. 19,64 -3,44 57,82 Gediz Ambalaj 48,00 0,29 79,10 Gentaş 5,04 2,86 -15,15 Gersan Elektrik 5,77 -2,20 -6,03 Global Men. Değ. 6,51 -2,54 8,32 Global Yat. Holding 3,56 -2,20 -23,93 Good-Year 7,68 -1,50 -3,62 Göltaş Çimento 47,44 -1,54 14,98 Gözde Girişim 6,32 -1,40 -20,80 GSD Denizcilik 5,87 0,51 16,47 GSD Holding 1,84 -0,54 -26,69 Gübre Fabrik. 64,80 3,68 -24,69 Güler Yat. Holding 2,54 0,79 -26,65 Halk GMYO 3,23 -0,31 0,78 Hatay Tekstil 21,12 1,93 51,40 Hedef Girişim 3,27 -1,16 29,52 Hektaş 9,50 -1,76 77,83 HUB Girişim 14,14 -1,81 -22,31 Hürriyet Gzt. 1,56 -3,11 -25,71 ICBC Turkey Bank 5,07 0,80 -22,00 İdealist Danışmanlık 79,00 -4,47 486,92 İdealist GMYO 6,05 -2,10 -11,03 İhlas Ev Aletleri 1,16 -1,69 -38,30 İhlas Gayrimenkul 1,04 0,00 -16,80 İhlas Gazetecilik 1,17 -2,50 -52,51 İhlas Holding 0,60 -1,64 -46,56 İhlas Yayın Holding 0,73 -2,67 -35,96 İndeks Bilgisayar 7,18 -0,28 50,13 Info Yatırım 6,38 -2,45 -1,09 İntema 47,36 -2,59 18,70 Inveo Yatırım Holding 132,90 -3,35 200,54 İpek Doğal Enerji 14,40 -0,41 10,09 İskenderun Demir Çelik 13,23 1,07 46,41 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara