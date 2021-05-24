Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|6,71
|-0,30
|-13,31
|Acıpayam Selüloz
|18,24
|-1,08
|6,54
|Adel Kalemcilik
|22,94
|0,17
|-32,99
|Adese Gayrimenkul
|1,79
|2,29
|-36,07
|Afyon Çimento
|4,21
|-1,64
|-17,61
|Ak Enerji
|1,53
|-1,29
|-30,77
|Akbank
|5,21
|-0,57
|-22,91
|Akçansa
|18,76
|0,43
|16,51
|Akdeniz Yatırım Hold.
|2,11
|5,50
|-12,20
|Akfen GMYO
|4,04
|1,00
|-16,87
|Akın Tekstil
|39,12
|-2,44
|23,17
|Akiş GMYO
|1,99
|2,05
|-28,73
|Akmerkez GMYO
|44,66
|-1,80
|-28,49
|Aksa
|16,79
|0,42
|21,54
|Aksa Enerji
|13,41
|-0,96
|80,24
|Aksigorta
|7,83
|-1,88
|-9,98
|Aksu Enerji
|5,79
|0,70
|-23,28
|Alarko Carrıer
|328,00
|-0,97
|-10,11
|Alarko GMYO
|23,36
|-1,93
|-7,78
|Alarko Holding
|10,75
|3,97
|26,15
|Albaraka Türk
|1,61
|-0,62
|-17,01
|Alcatel Lucent Teletaş
|28,60
|0,56
|-3,57
|Alkim Kağıt
|16,20
|-0,25
|25,16
|Alkim Kimya
|16,32
|-0,67
|15,85
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,27
|-0,87
|3,65
|Altınyunus Çeşme
|74,00
|-1,53
|48,12
|Anadolu Efes
|24,92
|-0,40
|7,51
|Anadolu Grubu Holding
|24,46
|-1,37
|-7,04
|Anadolu Hayat Emek.
|9,52
|2,15
|18,47
|Anadolu Isuzu
|19,53
|2,14
|8,50
|Anadolu Sigorta
|6,74
|-0,59
|-6,65
|Anel Elektrik
|3,66
|-3,68
|15,46
|Arçelik
|32,44
|0,12
|13,99
|ARD Bilişim Teknolojileri
|52,70
|-1,95
|9,61
|Arena Bilgisayar
|45,30
|-2,37
|32,96
|Armada Bilgisayar
|47,80
|-1,97
|-2,61
|Arsan Tekstil
|5,17
|-0,96
|28,12
|Arzum Ev Aletleri
|19,82
|-2,08
|-19,50
|Aselsan
|15,39
|1,58
|-15,67
|Ata GMYO
|3,82
|-3,78
|-30,67
|Atakule GMYO
|2,55
|-1,16
|1,19
|Atlantis Yatırım Holding
|4,66
|4,72
|-16,19
|Atlas Yat. Ort.
|1,51
|-1,31
|-13,71
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,99
|4,34
|7,99
|Avrasya GMYO
|2,86
|-3,38
|9,19
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,00
|4,17
|-6,25
|Avrupa Yatırım Holding
|6,50
|-5,25
|8,33
|Aydem Enerji
|8,13
|-1,22
|Ayen Enerji
|5,87
|0,17
|8,50
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|24,50
|-5,77
|117,21
|Aygaz
|13,91
|-1,97
|-1,95
|Bagfaş
|25,50
|1,59
|27,50
|Bak Ambalaj
|22,60
|-1,65
|11,88
|Balatacılar Balatacılık
|5,80
|-3,97
|-29,61
|Bantaş Ambalaj
|6,21
|-2,51
|32,41
|Banvit
|59,00
|0,00
|13,46
|Baştaş Başkent Çimento
|14,27
|9,94
|-17,85
|Batı Çimento
|12,76
|-3,84
|170,91
|Batısöke Çimento
|2,59
|0,00
|6,15
|Bayrak Taban Sanayi
|12,22
|0,99
|15,17
|Bera Holding
|27,72
|-3,35
|36,69
|Berkosan Yalıtım
|10,71
|-1,20
|20,07
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,94
|-4,67
|71,78
|Beyaz Filo
|10,28
|-2,93
|0,98
|Bilici Yatırım
|19,09
|-2,85
|187,50
|Bim Mağazalar
|62,50
|-0,64
|-12,34
|Biotrend Çevre ve Enerji
|17,27
|0,17
|Birko Mensucat
|1,13
|-1,74
|1,80
|Birlik Mensucat
|2,48
|-2,75
|-28,32
|Bizim Mağazaları
|13,26
|-0,67
|-13,67
|Borusan Mannesmann
|29,46
|1,10
|5,97
|Borusan Yat. Paz.
|369,70
|-1,75
|-18,62
|Bosch Fren Sistemleri
|910,10
|-1,64
|-25,99
|Bossa
|26,00
|-0,76
|45,66
|Brisa
|23,82
|-1,24
|23,02
|Burçelik
|21,18
|-1,76
|0,76
|Burçelik Vana
|26,26
|-2,01
|-47,12
|Bursa Çimento
|3,98
|-0,75
|-20,04
|Carrefoursa
|43,08
|-1,55
|-40,00
|Casa Emtia Petrol
|142,00
|0,00
|33,96
|Ceo Event Medya
|10,30
|0,00
|60,19
|Coca Cola İçecek
|82,45
|-0,24
|26,62
|Cosmos Yat. Holding
|10,07
|-4,10
|24,94
|Credıtwest Faktorıng
|3,30
|-2,65
|-43,78
|Çan2 Termik
|7,10
|-1,25
|Çelebi
|289,80
|1,86
|58,77
|Çelik Halat
|6,47
|-1,67
|-28,88
|Çemaş Döküm
|1,28
|-3,76
|-24,82
|Çemtaş
|15,20
|-2,44
|-3,25
|Çimbeton
|247,90
|-0,56
|-16,39
|Çimentaş
|34,50
|-3,20
|-4,59
|Çimsa
|24,14
|2,64
|35,62
|Çuhadaroğlu Metal
|7,20
|-0,14
|-5,35
|Dagi Giyim
|2,26
|0,44
|-33,65
|Dagi Yatırım Holding
|12,73
|-0,55
|-1,32
|Dardanel
|21,70
|-0,91
|-35,22
|Datagate Bilgisayar
|13,15
|0,15
|-18,37
|Demısaş Döküm
|7,32
|-3,43
|13,04
|Denge Holding
|5,38
|-3,58
|-1,82
|Deniz GMYO
|1,88
|-2,59
|2,06
|Derimod
|10,13
|-2,31
|4,00
|Derlüks Yatırım Holding
|8,12
|-9,98
|-7,94
|Desa Deri
|12,56
|1,21
|28,95
|Despec Bilgisayar
|10,26
|-1,63
|-21,44
|Deva Holding
|28,36
|-0,63
|17,88
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|12,64
|-2,39
|17,31
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,97
|-4,42
|33,24
|Ditaş Doğan
|17,40
|-1,19
|33,79
|DO-CO
|768,40
|-2,57
|21,97
|Doğan Burda
|13,58
|-2,93
|-39,48
|Doğan Holding
|3,15
|-0,63
|5,06
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,60
|0,78
|11,64
|Doğusan
|5,23
|-6,10
|19,41
|Doğuş GMYO
|9,74
|0,31
|19,22
|Doğuş Otomotiv
|27,48
|-1,86
|0,58
|Döktaş Dökümcülük
|30,90
|-0,90
|0,91
|Duran Doğan Basım
|11,53
|-1,45
|9,91
|Dyo Boya
|13,51
|-2,17
|20,12
|Eczacıbaşı İlaç
|6,50
|-0,91
|-9,75
|Eczacıbaşı Yatırım
|41,20
|-3,06
|53,05
|Edip Gayrimenkul
|2,45
|-2,39
|-26,20
|Ege Endüstri
|1.319,70
|-0,85
|-20,73
|Ege Gübre
|211,70
|2,92
|47,57
|Ege Profil
|32,20
|3,01
|-15,79
|Ege Seramik
|14,68
|-0,61
|42,66
|Egeplast
|24,20
|-3,20
|-27,33
|Ekiz Kimya
|6,55
|0,00
|-8,13
|Emek Elektrik
|1,90
|-1,55
|-33,46
|Eminiş Ambalaj
|22,50
|0,00
|-38,93
|Emlak Konut GMYO
|1,98
|1,02
|-6,37
|Enerjisa Enerji
|11,16
|1,82
|-3,21
|Enka İnşaat
|8,95
|1,24
|27,10
|Erbosan
|83,00
|-2,35
|104,66
|Ereğli Demir Çelik
|19,23
|2,78
|46,39
|Ersu Gıda
|4,08
|-1,92
|-17,41
|Escort Teknoloji
|5,92
|-0,84
|-9,89
|Esenboğa Elektrik
|28,46
|-2,00
|49,58
|Etiler Gıda
|7,80
|-1,27
|95,98
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,68
|-0,43
|21,56
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,59
|-4,52
|-0,28
|Euro Yat. Ort.
|4,80
|-2,83
|6,43
|Euro Yatırım Holding
|3,29
|-0,30
|15,85
|Fade Gıda
|19,39
|1,57
|213,25
|Fenerbahçe Futbol
|33,46
|6,49
|13,19
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,75
|-3,17
|-6,71
|F-M İzmit Piston
|117,10
|-2,17
|-4,48
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|14,71
|1,31
|12,89
|Ford Otosan
|169,80
|-1,39
|39,02
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,25
|-3,10
|-49,05
|Frigo Pak Gıda
|22,46
|-7,95
|7,05
|Galata Wind Enerji
|4,38
|-1,35
|Galatasaray Sportif
|3,42
|-2,01
|-15,56
|Garanti Bankası
|8,08
|-0,98
|-20,40
|Garanti Faktoring
|10,95
|-2,84
|-1,62
|Garanti Yat. Ort.
|2,55
|-1,54
|-21,05
|Gedik Y. Men. Değ.
|19,64
|-3,44
|57,82
|Gediz Ambalaj
|48,00
|0,29
|79,10
|Gentaş
|5,04
|2,86
|-15,15
|Gersan Elektrik
|5,77
|-2,20
|-6,03
|Global Men. Değ.
|6,51
|-2,54
|8,32
|Global Yat. Holding
|3,56
|-2,20
|-23,93
|Good-Year
|7,68
|-1,50
|-3,62
|Göltaş Çimento
|47,44
|-1,54
|14,98
|Gözde Girişim
|6,32
|-1,40
|-20,80
|GSD Denizcilik
|5,87
|0,51
|16,47
|GSD Holding
|1,84
|-0,54
|-26,69
|Gübre Fabrik.
|64,80
|3,68
|-24,69
|Güler Yat. Holding
|2,54
|0,79
|-26,65
|Halk GMYO
|3,23
|-0,31
|0,78
|Hatay Tekstil
|21,12
|1,93
|51,40
|Hedef Girişim
|3,27
|-1,16
|29,52
|Hektaş
|9,50
|-1,76
|77,83
|HUB Girişim
|14,14
|-1,81
|-22,31
|Hürriyet Gzt.
|1,56
|-3,11
|-25,71
|ICBC Turkey Bank
|5,07
|0,80
|-22,00
|İdealist Danışmanlık
|79,00
|-4,47
|486,92
|İdealist GMYO
|6,05
|-2,10
|-11,03
|İhlas Ev Aletleri
|1,16
|-1,69
|-38,30
|İhlas Gayrimenkul
|1,04
|0,00
|-16,80
|İhlas Gazetecilik
|1,17
|-2,50
|-52,51
|İhlas Holding
|0,60
|-1,64
|-46,56
|İhlas Yayın Holding
|0,73
|-2,67
|-35,96
|İndeks Bilgisayar
|7,18
|-0,28
|50,13
|Info Yatırım
|6,38
|-2,45
|-1,09
|İntema
|47,36
|-2,59
|18,70
|Inveo Yatırım Holding
|132,90
|-3,35
|200,54
|İpek Doğal Enerji
|14,40
|-0,41
|10,09
|İskenderun Demir Çelik
|13,23
|1,07
|46,41
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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