Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|6,73
|1,82
|-13,05
|Acıpayam Selüloz
|18,44
|-0,54
|7,71
|Adel Kalemcilik
|22,90
|-0,52
|-33,11
|Adese Gayrimenkul
|1,75
|2,34
|-37,50
|Afyon Çimento
|4,28
|-0,70
|-16,24
|Ak Enerji
|1,55
|-0,64
|-29,86
|Akbank
|5,24
|-1,13
|-22,46
|Akçansa
|18,68
|-1,16
|16,01
|Akdeniz Yatırım Hold.
|2,00
|-0,99
|-16,78
|Akfen GMYO
|4,00
|-0,99
|-17,70
|Akın Tekstil
|40,10
|4,43
|26,26
|Akiş GMYO
|1,95
|0,00
|-30,16
|Akmerkez GMYO
|45,48
|1,65
|-27,18
|Aksa
|16,72
|3,21
|21,03
|Aksa Enerji
|13,54
|-0,07
|81,99
|Aksigorta
|7,98
|-0,25
|-8,26
|Aksu Enerji
|5,75
|-1,54
|-23,81
|Alarko Carrıer
|331,20
|-0,54
|-9,24
|Alarko GMYO
|24,60
|-0,81
|-5,96
|Alarko Holding
|10,34
|2,78
|21,34
|Albaraka Türk
|1,62
|-1,82
|-16,49
|Alcatel Lucent Teletaş
|28,44
|2,16
|-4,11
|Alkim Kağıt
|16,24
|0,31
|25,47
|Alkim Kimya
|16,43
|1,86
|16,63
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,29
|-2,55
|4,57
|Altınyunus Çeşme
|75,15
|0,20
|50,42
|Anadolu Efes
|25,02
|-2,19
|7,94
|Anadolu Grubu Holding
|24,80
|-1,59
|-5,74
|Anadolu Hayat Emek.
|9,32
|3,10
|15,99
|Anadolu Isuzu
|19,12
|-0,93
|6,22
|Anadolu Sigorta
|6,78
|0,00
|-6,10
|Anel Elektrik
|3,80
|-1,04
|19,87
|Arçelik
|32,40
|-0,92
|13,85
|ARD Bilişim Teknolojileri
|53,75
|-1,74
|11,79
|Arena Bilgisayar
|46,40
|0,22
|36,19
|Armada Bilgisayar
|48,76
|-1,77
|-0,65
|Arsan Tekstil
|5,22
|-0,76
|29,36
|Arzum Ev Aletleri
|20,24
|-0,49
|-17,79
|Aselsan
|15,15
|0,66
|-16,99
|Ata GMYO
|3,97
|-1,24
|-27,95
|Atakule GMYO
|2,58
|-3,37
|2,38
|Atlantis Yatırım Holding
|4,45
|0,23
|-19,96
|Atlas Yat. Ort.
|1,53
|2,00
|-12,57
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,20
|4,18
|3,50
|Avrasya GMYO
|2,96
|1,37
|13,00
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,88
|-0,69
|-10,00
|Avrupa Yatırım Holding
|6,86
|-1,01
|14,33
|Aydem Enerji
|8,23
|0,00
|Ayen Enerji
|5,86
|-2,66
|8,32
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|26,00
|4,17
|130,50
|Aygaz
|14,19
|2,45
|0,03
|Bagfaş
|25,10
|-1,34
|25,50
|Bak Ambalaj
|22,98
|5,61
|13,76
|Balatacılar Balatacılık
|6,04
|1,51
|-26,70
|Bantaş Ambalaj
|6,37
|-2,00
|35,82
|Banvit
|59,00
|-1,01
|13,46
|Baştaş Başkent Çimento
|12,98
|-0,99
|-25,27
|Batı Çimento
|13,27
|-2,93
|181,74
|Batısöke Çimento
|2,59
|0,39
|6,15
|Bayrak Taban Sanayi
|12,10
|-2,65
|14,04
|Bera Holding
|28,68
|6,30
|41,42
|Berkosan Yalıtım
|10,84
|-1,36
|21,52
|Beşiktaş Futbol Yat.
|7,28
|0,97
|80,20
|Beyaz Filo
|10,59
|0,00
|4,03
|Bilici Yatırım
|19,65
|5,31
|195,93
|Bim Mağazalar
|62,90
|-0,16
|-11,77
|Biotrend Çevre ve Enerji
|17,24
|-0,29
|Birko Mensucat
|1,15
|1,77
|3,60
|Birlik Mensucat
|2,55
|-0,39
|-26,30
|Bizim Mağazaları
|13,35
|1,37
|-13,09
|Borusan Mannesmann
|29,14
|3,70
|4,82
|Borusan Yat. Paz.
|376,30
|-0,45
|-17,16
|Bosch Fren Sistemleri
|925,30
|-1,97
|-24,75
|Bossa
|26,20
|0,38
|46,78
|Brisa
|24,12
|-1,39
|24,57
|Burçelik
|21,56
|0,00
|2,57
|Burçelik Vana
|26,80
|-0,22
|-46,03
|Bursa Çimento
|4,01
|-0,74
|-19,44
|Carrefoursa
|43,76
|0,27
|-39,05
|Casa Emtia Petrol
|142,00
|-6,89
|33,96
|Ceo Event Medya
|10,30
|3,31
|60,19
|Coca Cola İçecek
|82,65
|-1,55
|26,93
|Cosmos Yat. Holding
|10,50
|5,74
|30,27
|Credıtwest Faktorıng
|3,39
|-0,59
|-42,25
|Çan2 Termik
|7,19
|3,30
|Çelebi
|284,50
|0,11
|55,87
|Çelik Halat
|6,58
|-1,35
|-27,67
|Çemaş Döküm
|1,33
|-1,48
|-21,88
|Çemtaş
|15,58
|3,18
|-0,83
|Çimbeton
|249,30
|2,68
|-15,92
|Çimentaş
|35,64
|2,12
|-1,44
|Çimsa
|23,52
|-0,76
|32,13
|Çuhadaroğlu Metal
|7,21
|-1,23
|-5,22
|Dagi Giyim
|2,25
|1,35
|-33,95
|Dagi Yatırım Holding
|12,80
|5,35
|-0,78
|Dardanel
|21,90
|4,09
|-34,63
|Datagate Bilgisayar
|13,13
|-0,68
|-18,50
|Demısaş Döküm
|7,58
|0,53
|17,06
|Denge Holding
|5,58
|-0,36
|1,82
|Deniz GMYO
|1,93
|0,00
|4,77
|Derimod
|10,37
|-1,98
|6,47
|Derlüks Yatırım Holding
|9,02
|-0,88
|2,27
|Desa Deri
|12,41
|-0,08
|27,41
|Despec Bilgisayar
|10,43
|1,56
|-20,14
|Deva Holding
|28,54
|0,85
|18,63
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|12,95
|-1,67
|20,19
|Diriteks Diriliş Tekstil
|5,20
|0,00
|39,41
|Ditaş Doğan
|17,61
|-1,07
|35,40
|DO-CO
|788,70
|1,70
|25,19
|Doğan Burda
|13,99
|-1,48
|-37,66
|Doğan Holding
|3,17
|2,92
|5,73
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,58
|-3,01
|10,78
|Doğusan
|5,57
|5,29
|27,17
|Doğuş GMYO
|9,71
|-0,72
|18,85
|Doğuş Otomotiv
|28,00
|-0,78
|2,49
|Döktaş Dökümcülük
|31,18
|9,94
|1,83
|Duran Doğan Basım
|11,70
|-1,27
|11,53
|Dyo Boya
|13,81
|0,00
|22,79
|Eczacıbaşı İlaç
|6,56
|-1,35
|-8,91
|Eczacıbaşı Yatırım
|42,50
|-0,42
|57,88
|Edip Gayrimenkul
|2,51
|-2,71
|-24,40
|Ege Endüstri
|1.331,00
|-1,70
|-20,05
|Ege Gübre
|208,20
|-0,67
|43,39
|Ege Profil
|31,26
|-0,06
|-18,25
|Ege Seramik
|14,77
|-2,12
|43,54
|Egeplast
|25,00
|5,93
|-24,92
|Ekiz Kimya
|6,55
|-0,91
|-8,13
|Emek Elektrik
|1,93
|-3,50
|-32,41
|Eminiş Ambalaj
|22,50
|5,34
|-38,93
|Emlak Konut GMYO
|1,96
|0,00
|-7,31
|Enerjisa Enerji
|10,96
|-1,44
|-4,95
|Enka İnşaat
|8,84
|-0,56
|25,54
|Erbosan
|85,00
|-0,58
|109,59
|Ereğli Demir Çelik
|18,71
|0,75
|42,43
|Ersu Gıda
|4,16
|-0,48
|-15,79
|Escort Teknoloji
|5,97
|-2,45
|-9,13
|Esenboğa Elektrik
|29,04
|0,14
|52,63
|Etiler Gıda
|7,90
|0,00
|98,49
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,70
|7,55
|22,08
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,76
|1,90
|4,44
|Euro Yat. Ort.
|4,94
|5,78
|9,53
|Euro Yatırım Holding
|3,30
|0,30
|16,20
|Fade Gıda
|19,09
|1,06
|208,40
|Fenerbahçe Futbol
|31,42
|0,45
|6,29
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,84
|-0,35
|-3,66
|F-M İzmit Piston
|119,70
|-1,07
|-2,36
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|14,52
|3,57
|11,44
|Ford Otosan
|172,20
|-1,32
|40,99
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,29
|0,78
|-47,42
|Frigo Pak Gıda
|24,40
|-1,85
|16,30
|Galata Wind Enerji
|4,44
|0,91
|Galatasaray Sportif
|3,49
|1,45
|-13,83
|Garanti Bankası
|8,16
|-0,85
|-19,61
|Garanti Faktoring
|11,27
|-2,59
|1,26
|Garanti Yat. Ort.
|2,59
|-0,77
|-19,81
|Gedik Y. Men. Değ.
|20,34
|0,20
|63,44
|Gediz Ambalaj
|47,86
|-1,12
|78,58
|Gentaş
|4,90
|1,03
|-17,51
|Gersan Elektrik
|5,90
|-1,67
|-3,91
|Global Men. Değ.
|6,68
|0,00
|11,15
|Global Yat. Holding
|3,64
|-0,82
|-22,22
|Good-Year
|8,18
|0,86
|-2,15
|Göltaş Çimento
|48,18
|-2,27
|16,77
|Gözde Girişim
|6,41
|-0,47
|-19,67
|GSD Denizcilik
|5,84
|-1,02
|15,87
|GSD Holding
|1,85
|0,54
|-26,29
|Gübre Fabrik.
|62,50
|-0,32
|-27,37
|Güler Yat. Holding
|2,52
|2,86
|-27,22
|Halk GMYO
|3,24
|-1,22
|1,09
|Hatay Tekstil
|20,72
|6,53
|48,53
|Hedef Girişim
|4,49
|-1,97
|31,04
|Hektaş
|9,67
|1,15
|81,01
|HUB Girişim
|14,40
|-0,69
|-20,88
|Hürriyet Gzt.
|1,61
|0,63
|-23,33
|ICBC Turkey Bank
|5,03
|-0,59
|-22,62
|İdealist Danışmanlık
|82,70
|-1,55
|514,41
|İdealist GMYO
|6,18
|0,00
|-9,12
|İhlas Ev Aletleri
|1,18
|0,00
|-37,23
|İhlas Gayrimenkul
|1,04
|-1,89
|-16,80
|İhlas Gazetecilik
|1,20
|-4,00
|-51,29
|İhlas Holding
|0,61
|1,67
|-45,67
|İhlas Yayın Holding
|0,75
|0,00
|-34,21
|İndeks Bilgisayar
|7,20
|-2,31
|50,55
|Info Yatırım
|6,54
|-1,21
|1,40
|İntema
|48,62
|3,80
|21,85
|Inveo Yatırım Holding
|137,50
|-5,17
|210,95
|İpek Doğal Enerji
|14,46
|-0,28
|10,55
|İskenderun Demir Çelik
|13,09
|2,43
|44,86
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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