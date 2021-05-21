Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 6,73 1,82 -13,05 Acıpayam Selüloz 18,44 -0,54 7,71 Adel Kalemcilik 22,90 -0,52 -33,11 Adese Gayrimenkul 1,75 2,34 -37,50 Afyon Çimento 4,28 -0,70 -16,24 Ak Enerji 1,55 -0,64 -29,86 Akbank 5,24 -1,13 -22,46 Akçansa 18,68 -1,16 16,01 Akdeniz Yatırım Hold. 2,00 -0,99 -16,78 Akfen GMYO 4,00 -0,99 -17,70 Akın Tekstil 40,10 4,43 26,26 Akiş GMYO 1,95 0,00 -30,16 Akmerkez GMYO 45,48 1,65 -27,18 Aksa 16,72 3,21 21,03 Aksa Enerji 13,54 -0,07 81,99 Aksigorta 7,98 -0,25 -8,26 Aksu Enerji 5,75 -1,54 -23,81 Alarko Carrıer 331,20 -0,54 -9,24 Alarko GMYO 24,60 -0,81 -5,96 Alarko Holding 10,34 2,78 21,34 Albaraka Türk 1,62 -1,82 -16,49 Alcatel Lucent Teletaş 28,44 2,16 -4,11 Alkim Kağıt 16,24 0,31 25,47 Alkim Kimya 16,43 1,86 16,63 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,29 -2,55 4,57 Altınyunus Çeşme 75,15 0,20 50,42 Anadolu Efes 25,02 -2,19 7,94 Anadolu Grubu Holding 24,80 -1,59 -5,74 Anadolu Hayat Emek. 9,32 3,10 15,99 Anadolu Isuzu 19,12 -0,93 6,22 Anadolu Sigorta 6,78 0,00 -6,10 Anel Elektrik 3,80 -1,04 19,87 Arçelik 32,40 -0,92 13,85 ARD Bilişim Teknolojileri 53,75 -1,74 11,79 Arena Bilgisayar 46,40 0,22 36,19 Armada Bilgisayar 48,76 -1,77 -0,65 Arsan Tekstil 5,22 -0,76 29,36 Arzum Ev Aletleri 20,24 -0,49 -17,79 Aselsan 15,15 0,66 -16,99 Ata GMYO 3,97 -1,24 -27,95 Atakule GMYO 2,58 -3,37 2,38 Atlantis Yatırım Holding 4,45 0,23 -19,96 Atlas Yat. Ort. 1,53 2,00 -12,57 AvivaSA Emeklilik Hayat 18,20 4,18 3,50 Avrasya GMYO 2,96 1,37 13,00 Avrasya Petrol ve Tur. 2,88 -0,69 -10,00 Avrupa Yatırım Holding 6,86 -1,01 14,33 Aydem Enerji 8,23 0,00 Ayen Enerji 5,86 -2,66 8,32 Ayes Çelik Hasır ve Çit 26,00 4,17 130,50 Aygaz 14,19 2,45 0,03 Bagfaş 25,10 -1,34 25,50 Bak Ambalaj 22,98 5,61 13,76 Balatacılar Balatacılık 6,04 1,51 -26,70 Bantaş Ambalaj 6,37 -2,00 35,82 Banvit 59,00 -1,01 13,46 Baştaş Başkent Çimento 12,98 -0,99 -25,27 Batı Çimento 13,27 -2,93 181,74 Batısöke Çimento 2,59 0,39 6,15 Bayrak Taban Sanayi 12,10 -2,65 14,04 Bera Holding 28,68 6,30 41,42 Berkosan Yalıtım 10,84 -1,36 21,52 Beşiktaş Futbol Yat. 7,28 0,97 80,20 Beyaz Filo 10,59 0,00 4,03 Bilici Yatırım 19,65 5,31 195,93 Bim Mağazalar 62,90 -0,16 -11,77 Biotrend Çevre ve Enerji 17,24 -0,29 Birko Mensucat 1,15 1,77 3,60 Birlik Mensucat 2,55 -0,39 -26,30 Bizim Mağazaları 13,35 1,37 -13,09 Borusan Mannesmann 29,14 3,70 4,82 Borusan Yat. Paz. 376,30 -0,45 -17,16 Bosch Fren Sistemleri 925,30 -1,97 -24,75 Bossa 26,20 0,38 46,78 Brisa 24,12 -1,39 24,57 Burçelik 21,56 0,00 2,57 Burçelik Vana 26,80 -0,22 -46,03 Bursa Çimento 4,01 -0,74 -19,44 Carrefoursa 43,76 0,27 -39,05 Casa Emtia Petrol 142,00 -6,89 33,96 Ceo Event Medya 10,30 3,31 60,19 Coca Cola İçecek 82,65 -1,55 26,93 Cosmos Yat. Holding 10,50 5,74 30,27 Credıtwest Faktorıng 3,39 -0,59 -42,25 Çan2 Termik 7,19 3,30 Çelebi 284,50 0,11 55,87 Çelik Halat 6,58 -1,35 -27,67 Çemaş Döküm 1,33 -1,48 -21,88 Çemtaş 15,58 3,18 -0,83 Çimbeton 249,30 2,68 -15,92 Çimentaş 35,64 2,12 -1,44 Çimsa 23,52 -0,76 32,13 Çuhadaroğlu Metal 7,21 -1,23 -5,22 Dagi Giyim 2,25 1,35 -33,95 Dagi Yatırım Holding 12,80 5,35 -0,78 Dardanel 21,90 4,09 -34,63 Datagate Bilgisayar 13,13 -0,68 -18,50 Demısaş Döküm 7,58 0,53 17,06 Denge Holding 5,58 -0,36 1,82 Deniz GMYO 1,93 0,00 4,77 Derimod 10,37 -1,98 6,47 Derlüks Yatırım Holding 9,02 -0,88 2,27 Desa Deri 12,41 -0,08 27,41 Despec Bilgisayar 10,43 1,56 -20,14 Deva Holding 28,54 0,85 18,63 Dinamik Isı Makina Yalıtım 12,95 -1,67 20,19 Diriteks Diriliş Tekstil 5,20 0,00 39,41 Ditaş Doğan 17,61 -1,07 35,40 DO-CO 788,70 1,70 25,19 Doğan Burda 13,99 -1,48 -37,66 Doğan Holding 3,17 2,92 5,73 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,58 -3,01 10,78 Doğusan 5,57 5,29 27,17 Doğuş GMYO 9,71 -0,72 18,85 Doğuş Otomotiv 28,00 -0,78 2,49 Döktaş Dökümcülük 31,18 9,94 1,83 Duran Doğan Basım 11,70 -1,27 11,53 Dyo Boya 13,81 0,00 22,79 Eczacıbaşı İlaç 6,56 -1,35 -8,91 Eczacıbaşı Yatırım 42,50 -0,42 57,88 Edip Gayrimenkul 2,51 -2,71 -24,40 Ege Endüstri 1.331,00 -1,70 -20,05 Ege Gübre 208,20 -0,67 43,39 Ege Profil 31,26 -0,06 -18,25 Ege Seramik 14,77 -2,12 43,54 Egeplast 25,00 5,93 -24,92 Ekiz Kimya 6,55 -0,91 -8,13 Emek Elektrik 1,93 -3,50 -32,41 Eminiş Ambalaj 22,50 5,34 -38,93 Emlak Konut GMYO 1,96 0,00 -7,31 Enerjisa Enerji 10,96 -1,44 -4,95 Enka İnşaat 8,84 -0,56 25,54 Erbosan 85,00 -0,58 109,59 Ereğli Demir Çelik 18,71 0,75 42,43 Ersu Gıda 4,16 -0,48 -15,79 Escort Teknoloji 5,97 -2,45 -9,13 Esenboğa Elektrik 29,04 0,14 52,63 Etiler Gıda 7,90 0,00 98,49 Euro Kapital Yat. Ort. 4,70 7,55 22,08 Euro Trend Yat. Ort. 3,76 1,90 4,44 Euro Yat. Ort. 4,94 5,78 9,53 Euro Yatırım Holding 3,30 0,30 16,20 Fade Gıda 19,09 1,06 208,40 Fenerbahçe Futbol 31,42 0,45 6,29 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,84 -0,35 -3,66 F-M İzmit Piston 119,70 -1,07 -2,36 Fonet Bilgi Teknolojileri 14,52 3,57 11,44 Ford Otosan 172,20 -1,32 40,99 Formet Celik Kapi Sanayi 1,29 0,78 -47,42 Frigo Pak Gıda 24,40 -1,85 16,30 Galata Wind Enerji 4,44 0,91 Galatasaray Sportif 3,49 1,45 -13,83 Garanti Bankası 8,16 -0,85 -19,61 Garanti Faktoring 11,27 -2,59 1,26 Garanti Yat. Ort. 2,59 -0,77 -19,81 Gedik Y. Men. Değ. 20,34 0,20 63,44 Gediz Ambalaj 47,86 -1,12 78,58 Gentaş 4,90 1,03 -17,51 Gersan Elektrik 5,90 -1,67 -3,91 Global Men. Değ. 6,68 0,00 11,15 Global Yat. Holding 3,64 -0,82 -22,22 Good-Year 8,18 0,86 -2,15 Göltaş Çimento 48,18 -2,27 16,77 Gözde Girişim 6,41 -0,47 -19,67 GSD Denizcilik 5,84 -1,02 15,87 GSD Holding 1,85 0,54 -26,29 Gübre Fabrik. 62,50 -0,32 -27,37 Güler Yat. Holding 2,52 2,86 -27,22 Halk GMYO 3,24 -1,22 1,09 Hatay Tekstil 20,72 6,53 48,53 Hedef Girişim 4,49 -1,97 31,04 Hektaş 9,67 1,15 81,01 HUB Girişim 14,40 -0,69 -20,88 Hürriyet Gzt. 1,61 0,63 -23,33 ICBC Turkey Bank 5,03 -0,59 -22,62 İdealist Danışmanlık 82,70 -1,55 514,41 İdealist GMYO 6,18 0,00 -9,12 İhlas Ev Aletleri 1,18 0,00 -37,23 İhlas Gayrimenkul 1,04 -1,89 -16,80 İhlas Gazetecilik 1,20 -4,00 -51,29 İhlas Holding 0,61 1,67 -45,67 İhlas Yayın Holding 0,75 0,00 -34,21 İndeks Bilgisayar 7,20 -2,31 50,55 Info Yatırım 6,54 -1,21 1,40 İntema 48,62 3,80 21,85 Inveo Yatırım Holding 137,50 -5,17 210,95 İpek Doğal Enerji 14,46 -0,28 10,55 İskenderun Demir Çelik 13,09 2,43 44,86 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 503 bin 500 liraya yükseldi