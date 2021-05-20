Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|6,61
|0,00
|-14,60
|Acıpayam Selüloz
|18,54
|-0,05
|8,29
|Adel Kalemcilik
|23,02
|-0,78
|-32,76
|Adese Gayrimenkul
|1,71
|-1,72
|-38,93
|Afyon Çimento
|4,31
|0,94
|-15,66
|Ak Enerji
|1,56
|2,63
|-29,41
|Akbank
|5,30
|1,92
|-21,57
|Akçansa
|18,90
|-0,26
|17,37
|Akdeniz Yatırım Hold.
|2,02
|9,78
|-15,94
|Akfen GMYO
|4,04
|-0,74
|-16,87
|Akın Tekstil
|38,40
|-2,54
|20,91
|Akiş GMYO
|1,95
|0,00
|-30,16
|Akmerkez GMYO
|44,74
|-2,95
|-28,36
|Aksa
|16,20
|1,76
|17,27
|Aksa Enerji
|13,55
|-0,51
|82,12
|Aksigorta
|8,00
|-0,62
|-8,03
|Aksu Enerji
|5,84
|-1,02
|-22,62
|Alarko Carrıer
|333,00
|-3,20
|-8,74
|Alarko GMYO
|24,80
|2,48
|-5,20
|Alarko Holding
|10,06
|0,00
|18,05
|Albaraka Türk
|1,65
|1,85
|-14,95
|Alcatel Lucent Teletaş
|27,84
|-0,93
|-6,14
|Alkim Kağıt
|16,19
|-0,80
|25,08
|Alkim Kimya
|16,13
|-0,74
|14,50
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,35
|3,07
|7,31
|Altınyunus Çeşme
|75,00
|-2,60
|50,12
|Anadolu Efes
|25,58
|1,59
|10,35
|Anadolu Grubu Holding
|25,20
|-0,08
|-4,22
|Anadolu Hayat Emek.
|9,04
|2,03
|12,50
|Anadolu Isuzu
|19,30
|1,15
|7,22
|Anadolu Sigorta
|6,78
|0,59
|-6,10
|Anel Elektrik
|3,84
|2,13
|21,14
|Arçelik
|32,70
|0,37
|14,90
|ARD Bilişim Teknolojileri
|54,70
|-1,53
|13,77
|Arena Bilgisayar
|46,30
|-2,03
|35,90
|Armada Bilgisayar
|49,64
|-0,92
|1,14
|Arsan Tekstil
|5,26
|-0,75
|30,35
|Arzum Ev Aletleri
|20,34
|-1,55
|-17,38
|Aselsan
|15,05
|-0,59
|-17,53
|Ata GMYO
|4,02
|-1,95
|-27,04
|Atakule GMYO
|2,67
|4,30
|5,95
|Atlantis Yatırım Holding
|4,44
|-2,20
|-20,14
|Atlas Yat. Ort.
|1,50
|-1,32
|-14,29
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|17,47
|0,46
|-0,65
|Avrasya GMYO
|2,92
|-0,34
|11,48
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,90
|-1,02
|-9,38
|Avrupa Yatırım Holding
|6,93
|-1,42
|15,50
|Aydem Enerji
|8,23
|-0,48
|Ayen Enerji
|6,02
|9,85
|11,28
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|24,96
|4,00
|121,28
|Aygaz
|13,85
|-0,43
|-2,37
|Bagfaş
|25,44
|-2,97
|27,20
|Bak Ambalaj
|21,76
|-1,81
|7,72
|Balatacılar Balatacılık
|5,95
|-1,65
|-27,79
|Bantaş Ambalaj
|6,50
|2,52
|38,59
|Banvit
|59,60
|0,00
|14,62
|Baştaş Başkent Çimento
|13,11
|-3,60
|-24,53
|Batı Çimento
|13,67
|-6,37
|190,23
|Batısöke Çimento
|2,58
|-2,27
|5,74
|Bayrak Taban Sanayi
|12,43
|0,97
|17,15
|Bera Holding
|26,98
|-3,64
|33,04
|Berkosan Yalıtım
|10,99
|-2,31
|23,21
|Beşiktaş Futbol Yat.
|7,21
|-9,99
|78,47
|Beyaz Filo
|10,59
|-3,29
|4,03
|Bilici Yatırım
|18,66
|1,03
|181,02
|Bim Mağazalar
|63,00
|-1,02
|-11,63
|Biotrend Çevre ve Enerji
|17,29
|2,92
|Birko Mensucat
|1,13
|-1,74
|1,80
|Birlik Mensucat
|2,56
|-9,86
|-26,01
|Bizim Mağazaları
|13,17
|-1,20
|-14,26
|Borusan Mannesmann
|28,10
|1,74
|1,08
|Borusan Yat. Paz.
|378,00
|-1,69
|-16,79
|Bosch Fren Sistemleri
|943,90
|-3,31
|-23,24
|Bossa
|26,10
|-1,29
|46,22
|Brisa
|24,46
|1,24
|26,32
|Burçelik
|21,56
|-0,74
|2,57
|Burçelik Vana
|26,86
|-1,40
|-45,91
|Bursa Çimento
|4,04
|0,00
|-18,84
|Carrefoursa
|43,64
|-1,62
|-39,22
|Casa Emtia Petrol
|152,50
|-3,91
|43,87
|Ceo Event Medya
|9,97
|0,30
|55,05
|Coca Cola İçecek
|83,95
|1,94
|28,93
|Cosmos Yat. Holding
|9,93
|1,02
|23,20
|Credıtwest Faktorıng
|3,41
|-1,16
|-41,91
|Çan2 Termik
|6,96
|5,14
|Çelebi
|284,20
|4,60
|55,70
|Çelik Halat
|6,67
|0,91
|-26,68
|Çemaş Döküm
|1,35
|0,00
|-20,71
|Çemtaş
|15,10
|-1,88
|-3,89
|Çimbeton
|242,80
|-3,27
|-18,11
|Çimentaş
|34,90
|-3,06
|-3,48
|Çimsa
|23,70
|1,72
|33,15
|Çuhadaroğlu Metal
|7,30
|-1,08
|-4,04
|Dagi Giyim
|2,22
|-1,77
|-34,83
|Dagi Yatırım Holding
|12,15
|-3,88
|-5,81
|Dardanel
|21,04
|-4,28
|-37,19
|Datagate Bilgisayar
|13,22
|0,00
|-17,94
|Demısaş Döküm
|7,54
|-1,57
|16,44
|Denge Holding
|5,60
|-1,58
|2,19
|Deniz GMYO
|1,93
|-3,02
|4,77
|Derimod
|10,58
|2,62
|8,62
|Derlüks Yatırım Holding
|9,10
|4,84
|3,17
|Desa Deri
|12,42
|-0,48
|27,52
|Despec Bilgisayar
|10,27
|-0,77
|-21,36
|Deva Holding
|28,30
|0,00
|17,63
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|13,17
|-2,01
|22,23
|Diriteks Diriliş Tekstil
|5,20
|-3,70
|39,41
|Ditaş Doğan
|17,80
|-2,52
|36,86
|DO-CO
|775,50
|-3,46
|23,10
|Doğan Burda
|14,20
|-7,67
|-36,72
|Doğan Holding
|3,08
|-0,96
|2,73
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,66
|2,70
|14,21
|Doğusan
|5,29
|-3,47
|20,78
|Doğuş GMYO
|9,78
|-4,12
|19,71
|Doğuş Otomotiv
|28,22
|-3,16
|3,29
|Döktaş Dökümcülük
|28,36
|1,58
|-7,38
|Duran Doğan Basım
|11,85
|-0,92
|12,96
|Dyo Boya
|13,81
|-1,15
|22,79
|Eczacıbaşı İlaç
|6,65
|-0,60
|-7,66
|Eczacıbaşı Yatırım
|42,68
|-0,37
|58,55
|Edip Gayrimenkul
|2,58
|-4,80
|-22,29
|Ege Endüstri
|1.354,00
|-2,31
|-18,67
|Ege Gübre
|209,60
|-1,69
|44,35
|Ege Profil
|31,28
|-2,80
|-18,20
|Ege Seramik
|15,09
|-1,24
|46,65
|Egeplast
|23,60
|-5,60
|-29,13
|Ekiz Kimya
|6,61
|-1,20
|-7,29
|Emek Elektrik
|2,00
|2,56
|-29,95
|Eminiş Ambalaj
|21,36
|-5,99
|-42,02
|Emlak Konut GMYO
|1,96
|0,00
|-7,31
|Enerjisa Enerji
|11,12
|4,81
|-3,56
|Enka İnşaat
|8,89
|5,46
|26,25
|Erbosan
|85,50
|0,71
|110,83
|Ereğli Demir Çelik
|18,57
|-4,03
|41,36
|Ersu Gıda
|4,18
|-0,48
|-15,38
|Escort Teknoloji
|6,12
|0,99
|-6,85
|Esenboğa Elektrik
|29,00
|-2,36
|52,42
|Etiler Gıda
|7,90
|-3,42
|98,49
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,37
|3,07
|13,51
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,69
|2,22
|2,50
|Euro Yat. Ort.
|4,67
|9,88
|3,55
|Euro Yatırım Holding
|3,29
|0,00
|15,85
|Fade Gıda
|18,89
|0,21
|205,17
|Fenerbahçe Futbol
|31,28
|9,99
|5,82
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,85
|2,52
|-3,32
|F-M İzmit Piston
|121,00
|-1,63
|-1,30
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|14,02
|0,79
|7,60
|Ford Otosan
|174,50
|-2,84
|42,87
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,28
|-2,29
|-47,82
|Frigo Pak Gıda
|24,86
|-1,74
|18,49
|Galata Wind Enerji
|4,40
|-0,68
|Galatasaray Sportif
|3,44
|5,20
|-15,06
|Garanti Bankası
|8,23
|1,86
|-18,92
|Garanti Faktoring
|11,57
|-1,53
|3,95
|Garanti Yat. Ort.
|2,61
|-2,61
|-19,20
|Gedik Y. Men. Değ.
|20,30
|1,30
|63,12
|Gediz Ambalaj
|48,40
|7,08
|80,60
|Gentaş
|4,85
|-0,82
|-18,35
|Gersan Elektrik
|6,00
|3,45
|-2,28
|Global Men. Değ.
|6,68
|-0,30
|11,15
|Global Yat. Holding
|3,67
|-1,34
|-21,58
|Good-Year
|8,11
|-0,61
|-2,99
|Göltaş Çimento
|49,30
|-1,89
|19,49
|Gözde Girişim
|6,44
|-0,92
|-19,30
|GSD Denizcilik
|5,90
|-1,01
|17,06
|GSD Holding
|1,84
|-0,54
|-26,69
|Gübre Fabrik.
|62,70
|0,24
|-27,14
|Güler Yat. Holding
|2,45
|-1,61
|-29,25
|Halk GMYO
|3,28
|1,23
|2,34
|Hatay Tekstil
|19,45
|-2,26
|39,43
|Hedef Girişim
|4,58
|3,15
|33,66
|Hektaş
|9,56
|-0,93
|78,95
|HUB Girişim
|14,50
|-0,96
|-20,33
|Hürriyet Gzt.
|1,60
|-2,44
|-23,81
|ICBC Turkey Bank
|5,06
|-0,39
|-22,15
|İdealist Danışmanlık
|84,00
|0,12
|524,07
|İdealist GMYO
|6,18
|0,82
|-9,12
|İhlas Ev Aletleri
|1,18
|-2,48
|-37,23
|İhlas Gayrimenkul
|1,06
|-0,93
|-15,20
|İhlas Gazetecilik
|1,25
|-5,30
|-49,26
|İhlas Holding
|0,60
|-1,64
|-46,56
|İhlas Yayın Holding
|0,75
|-1,32
|-34,21
|İndeks Bilgisayar
|7,37
|2,65
|54,10
|Info Yatırım
|6,62
|-0,75
|2,64
|İntema
|46,84
|-3,62
|17,39
|Inveo Yatırım Holding
|145,00
|1,83
|227,91
|İpek Doğal Enerji
|14,50
|0,28
|10,86
|İskenderun Demir Çelik
|12,78
|-3,77
|41,43
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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