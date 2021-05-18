Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 6,61 -2,94 -14,60 Acıpayam Selüloz 18,55 1,70 8,35 Adel Kalemcilik 23,20 -2,36 -32,23 Adese Gayrimenkul 1,74 -2,25 -37,86 Afyon Çimento 4,27 -3,17 -16,44 Ak Enerji 1,52 -1,30 -31,22 Akbank 5,20 1,17 -23,05 Akçansa 18,95 -2,27 17,68 Akdeniz Yatırım Hold. 1,84 2,79 -23,43 Akfen GMYO 4,07 0,25 -16,26 Akın Tekstil 39,40 -1,60 24,06 Akiş GMYO 1,95 -1,02 -30,16 Akmerkez GMYO 46,10 -0,69 -26,18 Aksa 15,92 -3,22 15,24 Aksa Enerji 13,62 2,95 83,06 Aksigorta 8,05 -1,47 -7,45 Aksu Enerji 5,90 1,37 -21,83 Alarko Carrıer 344,00 0,88 -5,73 Alarko GMYO 24,20 -1,22 -7,49 Alarko Holding 10,06 -1,76 18,05 Albaraka Türk 1,62 0,62 -16,49 Alcatel Lucent Teletaş 28,10 0,57 -5,26 Alkim Kağıt 16,32 -0,61 26,08 Alkim Kimya 16,25 -0,55 15,36 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,28 3,64 4,11 Altınyunus Çeşme 77,00 -8,39 54,12 Anadolu Efes 25,18 0,00 8,63 Anadolu Grubu Holding 25,22 -2,17 -4,15 Anadolu Hayat Emek. 8,86 -0,11 10,26 Anadolu Isuzu 19,08 1,92 6,00 Anadolu Sigorta 6,74 -1,17 -6,65 Anel Elektrik 3,76 -2,34 18,61 Arçelik 32,58 0,87 14,48 ARD Bilişim Teknolojileri 55,55 0,27 15,54 Arena Bilgisayar 47,26 -2,48 38,72 Armada Bilgisayar 50,10 0,20 2,08 Arsan Tekstil 5,30 3,72 31,34 Arzum Ev Aletleri 20,66 7,16 -16,08 Aselsan 15,14 -0,20 -17,04 Ata GMYO 4,10 -1,44 -25,59 Atakule GMYO 2,56 1,19 1,59 Atlantis Yatırım Holding 4,54 3,89 -18,35 Atlas Yat. Ort. 1,52 0,66 -13,14 AvivaSA Emeklilik Hayat 17,39 -0,74 -1,11 Avrasya GMYO 2,93 -2,33 11,86 Avrasya Petrol ve Tur. 2,93 -1,68 -8,44 Avrupa Yatırım Holding 7,03 0,72 17,17 Aydem Enerji 8,27 -1,78 Ayen Enerji 5,48 -1,97 1,29 Ayes Çelik Hasır ve Çit 24,00 -1,64 112,77 Aygaz 13,91 -0,71 -1,95 Bagfaş 26,22 4,96 31,10 Bak Ambalaj 22,16 4,14 9,70 Balatacılar Balatacılık 6,05 -0,82 -26,58 Bantaş Ambalaj 6,34 -0,63 35,18 Banvit 59,60 0,08 14,62 Baştaş Başkent Çimento 13,60 0,82 -21,70 Batı Çimento 14,60 0,34 209,98 Batısöke Çimento 2,64 -1,49 8,20 Bayrak Taban Sanayi 12,31 1,32 16,02 Bera Holding 28,00 -6,23 38,07 Berkosan Yalıtım 11,25 -3,27 26,12 Beşiktaş Futbol Yat. 8,01 -10,00 98,27 Beyaz Filo 10,95 -1,35 7,56 Bilici Yatırım 18,47 -1,76 178,16 Bim Mağazalar 65,65 0,08 -10,72 Biotrend Çevre ve Enerji 16,80 0,54 Birko Mensucat 1,15 -2,54 3,60 Birlik Mensucat 2,84 9,65 -17,92 Bizim Mağazaları 13,33 -0,15 -13,22 Borusan Mannesmann 27,62 -1,15 -0,65 Borusan Yat. Paz. 384,50 -0,90 -15,36 Bosch Fren Sistemleri 976,20 3,32 -20,62 Bossa 26,44 0,92 48,12 Brisa 24,16 -1,23 24,77 Burçelik 21,72 -0,73 3,33 Burçelik Vana 27,24 -1,45 -45,15 Bursa Çimento 4,04 0,25 -18,84 Carrefoursa 44,36 0,23 -38,22 Casa Emtia Petrol 158,70 -2,04 49,72 Ceo Event Medya 9,94 1,64 54,59 Coca Cola İçecek 82,35 0,00 26,47 Cosmos Yat. Holding 9,83 -1,21 21,96 Credıtwest Faktorıng 3,45 0,00 -41,23 Çan2 Termik 6,62 -1,93 Çelebi 271,70 -3,65 48,86 Çelik Halat 6,61 -0,30 -27,34 Çemaş Döküm 1,35 0,75 -20,71 Çemtaş 15,39 0,00 -2,04 Çimbeton 251,00 -4,64 -15,35 Çimentaş 36,00 -1,32 -0,44 Çimsa 23,30 -2,27 30,90 Çuhadaroğlu Metal 7,38 0,54 -2,99 Dagi Giyim 2,26 -1,31 -33,65 Dagi Yatırım Holding 12,64 -2,62 -2,02 Dardanel 21,98 -2,40 -34,39 Datagate Bilgisayar 13,22 -1,27 -17,94 Demısaş Döküm 7,66 -1,42 18,29 Denge Holding 5,69 -1,90 3,83 Deniz GMYO 1,99 -1,00 8,03 Derimod 10,31 2,59 5,85 Derlüks Yatırım Holding 8,68 0,46 -1,59 Desa Deri 12,48 -1,19 28,13 Despec Bilgisayar 10,35 -0,48 -20,75 Deva Holding 28,30 -0,77 17,63 Dinamik Isı Makina Yalıtım 13,44 1,76 24,73 Diriteks Diriliş Tekstil 5,40 1,12 44,77 Ditaş Doğan 18,26 -0,98 40,40 DO-CO 803,30 -0,21 27,51 Doğan Burda 15,38 9,94 -31,46 Doğan Holding 3,11 2,30 3,73 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,59 5,28 11,21 Doğusan 5,48 3,01 25,11 Doğuş GMYO 10,20 -3,23 24,85 Doğuş Otomotiv 29,14 -2,74 6,66 Döktaş Dökümcülük 27,92 2,50 -8,82 Duran Doğan Basım 11,96 3,10 14,01 Dyo Boya 13,97 -1,96 24,21 Eczacıbaşı İlaç 6,69 2,45 -7,11 Eczacıbaşı Yatırım 42,84 0,47 59,14 Edip Gayrimenkul 2,71 9,72 -18,37 Ege Endüstri 1.386,00 -0,14 -16,75 Ege Gübre 213,20 0,00 46,83 Ege Profil 32,18 3,14 -15,85 Ege Seramik 15,28 -1,23 48,49 Egeplast 25,00 3,48 -24,92 Ekiz Kimya 6,69 -1,76 -6,17 Emek Elektrik 1,95 0,00 -31,71 Eminiş Ambalaj 22,72 -4,94 -38,33 Emlak Konut GMYO 1,96 1,55 -7,31 Enerjisa Enerji 10,61 0,47 -7,98 Enka İnşaat 8,43 -1,06 19,71 Erbosan 84,90 -4,34 109,35 Ereğli Demir Çelik 19,35 -0,41 47,30 Ersu Gıda 4,20 -4,55 -14,98 Escort Teknoloji 6,06 -0,33 -7,76 Esenboğa Elektrik 29,70 -1,20 56,10 Etiler Gıda 8,18 2,76 105,53 Euro Kapital Yat. Ort. 4,24 2,91 10,13 Euro Trend Yat. Ort. 3,61 4,34 0,28 Euro Yat. Ort. 4,25 -0,93 -5,76 Euro Yatırım Holding 3,29 -2,95 15,85 Fade Gıda 18,85 1,13 204,52 Fenerbahçe Futbol 28,44 9,98 -3,79 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,78 -4,14 -5,70 F-M İzmit Piston 123,00 -1,13 0,33 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,91 0,72 6,75 Ford Otosan 179,60 2,92 47,05 Formet Celik Kapi Sanayi 1,31 -2,24 -46,60 Frigo Pak Gıda 25,30 5,33 20,59 Galata Wind Enerji 4,43 0,23 Galatasaray Sportif 3,27 -2,68 -19,26 Garanti Bankası 8,08 1,51 -20,40 Garanti Faktoring 11,75 2,80 5,57 Garanti Yat. Ort. 2,68 8,50 -17,03 Gedik Y. Men. Değ. 20,04 0,00 61,03 Gediz Ambalaj 45,20 5,81 68,66 Gentaş 4,89 1,24 -17,68 Gersan Elektrik 5,80 0,00 -5,54 Global Men. Değ. 6,70 -2,62 11,48 Global Yat. Holding 3,72 1,36 -20,51 Good-Year 8,16 -1,69 -2,39 Göltaş Çimento 50,25 -2,24 21,79 Gözde Girişim 6,50 0,31 -18,55 GSD Denizcilik 5,96 8,17 18,25 GSD Holding 1,85 -1,07 -26,29 Gübre Fabrik. 62,55 -1,88 -27,31 Güler Yat. Holding 2,49 -1,19 -28,09 Halk GMYO 3,24 0,00 1,09 Hatay Tekstil 19,90 -0,60 42,65 Hedef Girişim 4,44 0,68 29,58 Hektaş 9,65 0,42 80,63 HUB Girişim 14,64 -1,08 -19,56 Hürriyet Gzt. 1,64 0,00 -21,90 ICBC Turkey Bank 5,08 0,40 -21,85 İdealist Danışmanlık 83,90 9,17 523,33 İdealist GMYO 6,13 0,33 -9,85 İhlas Ev Aletleri 1,21 0,00 -35,64 İhlas Gayrimenkul 1,07 0,00 -14,40 İhlas Gazetecilik 1,32 -9,59 -46,42 İhlas Holding 0,61 -1,61 -45,67 İhlas Yayın Holding 0,76 0,00 -33,33 İndeks Bilgisayar 7,18 1,70 50,13 Info Yatırım 6,67 0,00 3,41 İntema 48,60 -3,67 21,80 Inveo Yatırım Holding 142,40 3,56 222,03 İpek Doğal Enerji 14,46 2,12 10,55 İskenderun Demir Çelik 13,28 -0,52 46,97 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 500 bin 450 liraya yükseldi Altının kilogramı 493 bin liraya yükseldi Thodex'teki kripto paraların izi bulundu