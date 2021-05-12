Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|6,98
|0,29
|-9,82
|Acıpayam Selüloz
|17,89
|-0,06
|4,50
|Adel Kalemcilik
|23,14
|-0,09
|-32,41
|Adese Gayrimenkul
|1,81
|0,00
|-35,36
|Afyon Çimento
|4,13
|-0,96
|-19,18
|Ak Enerji
|1,53
|-0,65
|-30,77
|Akbank
|5,03
|-0,20
|-25,57
|Akçansa
|18,75
|0,81
|16,44
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,75
|0,57
|-27,18
|Akfen GMYO
|3,99
|-1,24
|-17,90
|Akın Tekstil
|38,92
|0,15
|22,54
|Akiş GMYO
|1,91
|0,00
|-31,60
|Akmerkez GMYO
|46,40
|-0,13
|-25,70
|Aksa
|15,46
|2,18
|11,91
|Aksa Enerji
|13,42
|4,03
|80,38
|Aksigorta
|8,00
|1,39
|-8,03
|Aksu Enerji
|5,85
|-0,34
|-22,49
|Alarko Carrıer
|327,10
|-0,37
|-10,36
|Alarko GMYO
|23,70
|0,08
|-9,40
|Alarko Holding
|10,03
|-1,96
|17,70
|Albaraka Türk
|1,59
|-0,63
|-18,04
|Alcatel Lucent Teletaş
|27,94
|-4,18
|-5,80
|Alkim Kağıt
|16,23
|-0,79
|25,39
|Alkim Kimya
|16,10
|-0,62
|14,29
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,15
|0,00
|-1,83
|Altınyunus Çeşme
|81,00
|3,98
|62,13
|Anadolu Efes
|25,18
|-0,08
|8,63
|Anadolu Grubu Holding
|25,38
|-0,08
|-3,54
|Anadolu Hayat Emek.
|8,79
|0,46
|9,39
|Anadolu Isuzu
|18,38
|-0,16
|2,11
|Anadolu Sigorta
|6,71
|-0,15
|-7,07
|Anel Elektrik
|3,95
|2,33
|24,61
|Arçelik
|32,62
|-0,24
|14,62
|ARD Bilişim Teknolojileri
|54,70
|0,55
|13,77
|Arena Bilgisayar
|46,88
|2,63
|37,60
|Armada Bilgisayar
|49,76
|-0,04
|1,39
|Arsan Tekstil
|5,17
|0,19
|28,12
|Arzum Ev Aletleri
|19,15
|0,74
|-22,22
|Aselsan
|14,85
|-0,47
|-18,63
|Ata GMYO
|3,86
|1,31
|-29,95
|Atakule GMYO
|2,51
|0,80
|-0,40
|Atlantis Yatırım Holding
|4,13
|2,99
|-25,72
|Atlas Yat. Ort.
|1,55
|-0,64
|-11,43
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|17,15
|-4,08
|-2,47
|Avrasya GMYO
|2,83
|0,00
|8,04
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,99
|2,40
|-6,56
|Avrupa Yatırım Holding
|7,12
|-3,00
|18,67
|Aydem Enerji
|8,23
|-0,84
|Ayen Enerji
|5,60
|1,08
|3,51
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|22,20
|0,36
|96,81
|Aygaz
|13,80
|-1,50
|-2,72
|Bagfaş
|25,54
|-2,15
|27,70
|Bak Ambalaj
|21,38
|-0,28
|5,84
|Balatacılar Balatacılık
|6,20
|0,00
|-24,76
|Bantaş Ambalaj
|6,30
|1,94
|34,33
|Banvit
|59,55
|1,71
|14,52
|Baştaş Başkent Çimento
|13,59
|-0,95
|-21,76
|Batı Çimento
|14,42
|-0,76
|206,16
|Batısöke Çimento
|2,63
|-1,13
|7,79
|Bayrak Taban Sanayi
|11,87
|0,94
|11,88
|Bera Holding
|30,08
|0,87
|48,32
|Berkosan Yalıtım
|11,28
|1,62
|26,46
|Beşiktaş Futbol Yat.
|9,11
|-9,98
|125,50
|Beyaz Filo
|11,01
|-0,90
|8,15
|Bilici Yatırım
|18,92
|0,11
|184,94
|Bim Mağazalar
|64,85
|-0,08
|-11,81
|Biotrend Çevre ve Enerji
|16,50
|1,41
|Birko Mensucat
|1,22
|5,17
|9,91
|Birlik Mensucat
|2,36
|9,77
|-31,79
|Bizim Mağazaları
|13,50
|-0,59
|-12,11
|Borusan Mannesmann
|26,36
|0,46
|-5,18
|Borusan Yat. Paz.
|379,70
|-0,21
|-16,42
|Bosch Fren Sistemleri
|934,50
|1,07
|-24,01
|Bossa
|26,24
|0,31
|47,00
|Brisa
|24,18
|1,09
|24,88
|Burçelik
|21,96
|-0,81
|4,47
|Burçelik Vana
|27,68
|-0,50
|-44,26
|Bursa Çimento
|3,96
|1,28
|-20,44
|Carrefoursa
|44,98
|0,76
|-37,35
|Casa Emtia Petrol
|168,00
|7,21
|58,49
|Ceo Event Medya
|10,75
|6,02
|67,19
|Coca Cola İçecek
|83,70
|-0,48
|28,54
|Cosmos Yat. Holding
|10,39
|2,77
|28,91
|Credıtwest Faktorıng
|3,40
|-1,16
|-42,08
|Çan2 Termik
|6,14
|9,84
|Çelebi
|261,00
|2,23
|42,99
|Çelik Halat
|6,43
|-1,08
|-29,32
|Çemaş Döküm
|1,39
|5,30
|-18,36
|Çemtaş
|14,99
|1,97
|-4,59
|Çimbeton
|239,30
|-1,12
|-19,29
|Çimentaş
|34,12
|-1,67
|-5,64
|Çimsa
|23,72
|0,76
|33,26
|Çuhadaroğlu Metal
|7,15
|-0,28
|-6,01
|Dagi Giyim
|2,22
|2,30
|-34,83
|Dagi Yatırım Holding
|11,80
|0,25
|-8,53
|Dardanel
|23,16
|-5,78
|-30,87
|Datagate Bilgisayar
|13,16
|-0,90
|-18,31
|Demısaş Döküm
|7,55
|-1,56
|16,59
|Denge Holding
|5,99
|5,09
|9,31
|Deniz GMYO
|2,01
|-0,99
|9,12
|Derimod
|9,88
|0,10
|1,44
|Derlüks Yatırım Holding
|8,12
|-1,22
|-7,94
|Desa Deri
|12,46
|0,40
|27,93
|Despec Bilgisayar
|10,43
|1,36
|-20,14
|Deva Holding
|29,10
|-0,34
|20,96
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|12,90
|0,08
|18,89
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,86
|-8,13
|30,29
|Ditaş Doğan
|17,09
|0,18
|31,40
|DO-CO
|783,00
|-0,84
|24,29
|Doğan Burda
|14,58
|-0,14
|-35,03
|Doğan Holding
|3,04
|-0,98
|1,39
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,40
|0,00
|3,05
|Doğusan
|5,20
|2,77
|18,72
|Doğuş GMYO
|10,69
|9,98
|30,84
|Doğuş Otomotiv
|29,04
|1,11
|6,29
|Döktaş Dökümcülük
|26,78
|-3,25
|-12,54
|Duran Doğan Basım
|11,75
|-1,26
|12,01
|Dyo Boya
|13,53
|0,82
|20,30
|Eczacıbaşı İlaç
|6,44
|0,00
|-10,58
|Eczacıbaşı Yatırım
|42,60
|-1,62
|58,25
|Edip Gayrimenkul
|2,42
|1,26
|-27,11
|Ege Endüstri
|1.337,40
|-0,02
|-19,67
|Ege Gübre
|207,50
|-1,28
|42,91
|Ege Profil
|30,96
|1,51
|-19,04
|Ege Seramik
|14,86
|0,95
|44,41
|Egeplast
|26,06
|-0,53
|-21,74
|Ekiz Kimya
|7,27
|0,97
|1,96
|Emek Elektrik
|1,84
|0,00
|-35,56
|Eminiş Ambalaj
|24,90
|5,69
|-32,41
|Emlak Konut GMYO
|1,86
|-0,53
|-12,04
|Enerjisa Enerji
|10,61
|-1,21
|-7,98
|Enka İnşaat
|8,30
|4,40
|17,87
|Erbosan
|82,90
|-2,47
|102,20
|Ereğli Demir Çelik
|19,99
|-0,55
|52,17
|Ersu Gıda
|4,19
|2,70
|-15,18
|Escort Teknoloji
|5,89
|1,20
|-10,35
|Esenboğa Elektrik
|29,42
|-1,34
|54,63
|Etiler Gıda
|7,59
|5,42
|90,70
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,07
|1,24
|5,71
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,43
|0,00
|-4,72
|Euro Yat. Ort.
|4,40
|-0,45
|-2,44
|Euro Yatırım Holding
|3,27
|1,24
|15,14
|Fade Gıda
|18,44
|0,33
|197,90
|Fenerbahçe Futbol
|23,52
|-9,95
|-20,43
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,68
|5,10
|-9,09
|F-M İzmit Piston
|118,60
|0,51
|-3,26
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,74
|-1,01
|5,45
|Ford Otosan
|177,00
|-0,95
|44,92
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,36
|2,26
|-44,56
|Frigo Pak Gıda
|25,00
|-3,40
|19,16
|Galata Wind Enerji
|4,48
|-1,54
|Galatasaray Sportif
|3,54
|9,94
|-12,59
|Garanti Bankası
|7,68
|0,00
|-24,34
|Garanti Faktoring
|11,80
|3,42
|6,02
|Garanti Yat. Ort.
|2,48
|2,06
|-23,22
|Gedik Y. Men. Değ.
|19,40
|-3,19
|55,89
|Gediz Ambalaj
|40,22
|-0,59
|50,07
|Gentaş
|4,88
|-0,81
|-17,85
|Gersan Elektrik
|5,64
|1,08
|-8,14
|Global Men. Değ.
|6,64
|1,22
|10,48
|Global Yat. Holding
|3,52
|0,86
|-24,79
|Good-Year
|7,93
|1,93
|-5,14
|Göltaş Çimento
|49,90
|1,26
|20,94
|Gözde Girişim
|6,44
|-1,23
|-19,30
|GSD Denizcilik
|5,01
|1,42
|-0,60
|GSD Holding
|1,85
|2,21
|-26,29
|Gübre Fabrik.
|61,25
|-0,65
|-28,82
|Güler Yat. Holding
|2,50
|0,00
|-27,80
|Halk GMYO
|3,22
|0,00
|0,47
|Hatay Tekstil
|19,78
|0,97
|41,79
|Hedef Girişim
|4,41
|1,15
|28,70
|Hektaş
|9,63
|0,63
|80,26
|HUB Girişim
|15,00
|1,01
|-17,58
|Hürriyet Gzt.
|1,60
|1,27
|-23,81
|ICBC Turkey Bank
|5,07
|0,60
|-22,00
|İdealist Danışmanlık
|69,90
|-0,14
|419,32
|İdealist GMYO
|6,00
|-0,50
|-11,76
|İhlas Ev Aletleri
|1,21
|1,68
|-35,64
|İhlas Gayrimenkul
|1,05
|0,96
|-16,00
|İhlas Gazetecilik
|1,62
|-0,61
|-34,24
|İhlas Holding
|0,61
|0,00
|-45,67
|İhlas Yayın Holding
|0,77
|2,67
|-32,46
|İndeks Bilgisayar
|7,04
|-0,28
|47,20
|Info Yatırım
|6,75
|2,27
|4,65
|İntema
|49,60
|3,55
|24,31
|Inveo Yatırım Holding
|125,00
|-7,75
|182,68
|İpek Doğal Enerji
|13,60
|-1,38
|3,98
|İskenderun Demir Çelik
|13,74
|-1,29
|52,06
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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