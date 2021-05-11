Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 6,96 -1,14 -10,08 Acıpayam Selüloz 17,90 -3,14 4,56 Adel Kalemcilik 23,16 -0,17 -32,35 Adese Gayrimenkul 1,81 -6,22 -35,36 Afyon Çimento 4,17 3,47 -18,40 Ak Enerji 1,54 -1,91 -30,32 Akbank 5,04 -2,33 -25,42 Akçansa 18,60 -2,21 15,51 Akdeniz Yatırım Hold. 1,74 -2,25 -27,60 Akfen GMYO 4,04 1,25 -16,87 Akın Tekstil 38,86 -3,43 22,36 Akiş GMYO 1,91 -2,05 -31,60 Akmerkez GMYO 46,46 -1,23 -25,61 Aksa 15,13 -1,82 9,52 Aksa Enerji 12,90 0,23 73,39 Aksigorta 7,89 0,51 -9,29 Aksu Enerji 5,87 0,17 -22,22 Alarko Carrıer 328,30 -3,21 -10,03 Alarko GMYO 23,68 -1,74 -9,48 Alarko Holding 10,23 3,10 20,05 Albaraka Türk 1,60 -1,23 -17,53 Alcatel Lucent Teletaş 29,16 -0,55 -1,69 Alkim Kağıt 16,36 -2,73 26,39 Alkim Kimya 16,20 -2,11 15,00 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,15 -2,27 -1,83 Altınyunus Çeşme 77,90 -2,50 55,92 Anadolu Efes 25,20 1,61 8,71 Anadolu Grubu Holding 25,40 -0,70 -3,46 Anadolu Hayat Emek. 8,75 -2,23 8,89 Anadolu Isuzu 18,41 -0,54 2,28 Anadolu Sigorta 6,72 -2,18 -6,93 Anel Elektrik 3,86 -0,52 21,77 Arçelik 32,70 -1,80 14,90 ARD Bilişim Teknolojileri 54,40 -2,33 13,14 Arena Bilgisayar 45,68 -2,39 34,08 Armada Bilgisayar 49,78 -1,62 1,43 Arsan Tekstil 5,16 -3,19 27,87 Arzum Ev Aletleri 19,01 -0,83 -22,79 Aselsan 14,92 -1,19 -18,25 Ata GMYO 3,81 -0,52 -30,85 Atakule GMYO 2,49 -1,97 -1,19 Atlantis Yatırım Holding 4,01 0,25 -27,88 Atlas Yat. Ort. 1,56 1,96 -10,86 AvivaSA Emeklilik Hayat 17,88 -3,97 1,68 Avrasya GMYO 2,83 -2,08 8,04 Avrasya Petrol ve Tur. 2,92 -1,35 -8,75 Avrupa Yatırım Holding 7,34 -0,14 22,33 Aydem Enerji 8,30 -1,19 Ayen Enerji 5,54 -7,67 2,40 Ayes Çelik Hasır ve Çit 22,12 -8,02 96,11 Aygaz 14,01 -1,48 -1,24 Bagfaş 26,10 -0,99 30,50 Bak Ambalaj 21,44 -4,71 6,14 Balatacılar Balatacılık 6,20 0,00 -24,76 Bantaş Ambalaj 6,18 -4,48 31,77 Banvit 58,55 -2,82 12,60 Baştaş Başkent Çimento 13,72 -1,29 -21,01 Batı Çimento 14,53 4,23 208,49 Batısöke Çimento 2,66 -2,56 9,02 Bayrak Taban Sanayi 11,76 -5,24 10,84 Bera Holding 29,82 -6,17 47,04 Berkosan Yalıtım 11,10 -2,97 24,44 Beşiktaş Futbol Yat. 10,12 0,00 150,50 Beyaz Filo 11,11 -1,77 9,14 Bilici Yatırım 18,90 0,11 184,64 Bim Mağazalar 64,90 -1,52 -11,74 Biotrend Çevre ve Enerji 16,27 -4,41 Birko Mensucat 1,16 -2,52 4,50 Birlik Mensucat 2,15 2,87 -37,86 Bizim Mağazaları 13,58 -1,24 -11,59 Borusan Mannesmann 26,24 -1,13 -5,61 Borusan Yat. Paz. 380,50 -1,96 -16,24 Bosch Fren Sistemleri 924,60 -0,86 -24,81 Bossa 26,16 -3,75 46,55 Brisa 23,92 -3,24 23,53 Burçelik 22,14 -0,81 5,33 Burçelik Vana 27,82 -1,00 -43,98 Bursa Çimento 3,91 0,77 -21,45 Carrefoursa 44,64 -1,06 -37,83 Casa Emtia Petrol 156,70 1,10 47,83 Ceo Event Medya 10,14 -0,10 57,70 Coca Cola İçecek 84,10 2,06 29,16 Cosmos Yat. Holding 10,11 -0,39 25,43 Credıtwest Faktorıng 3,44 0,29 -41,40 Çan2 Termik 5,59 9,82 Çelebi 255,30 -0,43 39,87 Çelik Halat 6,50 -2,99 -28,55 Çemaş Döküm 1,32 10,00 -22,47 Çemtaş 14,70 -0,41 -6,44 Çimbeton 242,00 -2,69 -18,38 Çimentaş 34,70 -1,14 -4,04 Çimsa 23,54 -1,34 32,25 Çuhadaroğlu Metal 7,17 -0,42 -5,75 Dagi Giyim 2,17 -1,81 -36,30 Dagi Yatırım Holding 11,77 -3,45 -8,76 Dardanel 24,58 -0,49 -26,63 Datagate Bilgisayar 13,28 -2,78 -17,57 Demısaş Döküm 7,67 3,37 18,45 Denge Holding 5,70 -1,21 4,01 Deniz GMYO 2,03 -9,78 10,20 Derimod 9,87 3,79 1,33 Derlüks Yatırım Holding 8,22 0,49 -6,80 Desa Deri 12,41 -4,54 27,41 Despec Bilgisayar 10,29 -4,01 -21,21 Deva Holding 29,20 -1,55 21,37 Dinamik Isı Makina Yalıtım 12,89 -0,08 18,80 Diriteks Diriliş Tekstil 5,29 -8,79 41,82 Ditaş Doğan 17,06 2,16 31,17 DO-CO 789,60 -0,49 25,33 Doğan Burda 14,60 -3,50 -34,94 Doğan Holding 3,07 -0,32 2,40 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,40 -2,83 3,05 Doğusan 5,06 4,76 15,53 Doğuş GMYO 9,72 8,12 18,97 Doğuş Otomotiv 28,72 0,84 5,12 Döktaş Dökümcülük 27,68 -0,43 -9,60 Duran Doğan Basım 11,90 -0,67 13,44 Dyo Boya 13,42 -1,68 19,32 Eczacıbaşı İlaç 6,44 0,00 -10,58 Eczacıbaşı Yatırım 43,30 -3,78 60,85 Edip Gayrimenkul 2,39 -2,05 -28,01 Ege Endüstri 1.337,70 -1,42 -19,65 Ege Gübre 210,20 -2,91 44,77 Ege Profil 30,50 -3,36 -20,24 Ege Seramik 14,72 0,62 43,05 Egeplast 26,20 -0,08 -21,32 Ekiz Kimya 7,20 -4,26 0,98 Emek Elektrik 1,84 0,55 -35,56 Eminiş Ambalaj 23,56 -9,80 -36,05 Emlak Konut GMYO 1,87 -2,60 -11,57 Enerjisa Enerji 10,74 0,85 -6,86 Enka İnşaat 7,95 -1,12 12,90 Erbosan 85,00 -2,30 107,32 Ereğli Demir Çelik 20,10 -1,66 53,01 Ersu Gıda 4,08 -0,49 -17,41 Escort Teknoloji 5,82 -0,34 -11,42 Esenboğa Elektrik 29,82 -0,07 56,73 Etiler Gıda 7,20 -0,96 80,90 Euro Kapital Yat. Ort. 4,02 -1,95 4,42 Euro Trend Yat. Ort. 3,43 0,29 -4,72 Euro Yat. Ort. 4,42 2,08 -2,00 Euro Yatırım Holding 3,23 -2,12 13,73 Fade Gıda 18,38 0,33 196,93 Fenerbahçe Futbol 26,12 -3,33 -11,64 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,55 4,51 -13,50 F-M İzmit Piston 118,00 -1,75 -3,75 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,88 -1,42 6,52 Ford Otosan 178,70 -0,72 46,31 Formet Celik Kapi Sanayi 1,33 2,31 -45,79 Frigo Pak Gıda 25,88 -0,23 23,36 Galata Wind Enerji 4,55 -2,99 Galatasaray Sportif 3,22 1,26 -20,49 Garanti Bankası 7,68 -1,92 -24,34 Garanti Faktoring 11,41 -1,64 2,52 Garanti Yat. Ort. 2,43 -0,41 -24,77 Gedik Y. Men. Değ. 20,04 -2,24 61,03 Gediz Ambalaj 40,46 6,75 50,97 Gentaş 4,92 -3,34 -17,17 Gersan Elektrik 5,58 -1,59 -9,12 Global Men. Değ. 6,56 -3,95 9,15 Global Yat. Holding 3,49 -3,32 -25,43 Good-Year 7,78 -1,52 -6,94 Göltaş Çimento 49,28 -2,99 19,44 Gözde Girişim 6,52 -3,12 -18,30 GSD Denizcilik 4,94 -1,79 -1,98 GSD Holding 1,81 -0,55 -27,89 Gübre Fabrik. 61,65 -2,61 -28,36 Güler Yat. Holding 2,50 0,00 -27,80 Halk GMYO 3,22 -1,53 0,47 Hatay Tekstil 19,59 -2,05 40,43 Hedef Girişim 4,36 -1,80 27,24 Hektaş 9,57 -0,21 79,14 HUB Girişim 14,85 4,87 -18,41 Hürriyet Gzt. 1,58 -2,47 -24,76 ICBC Turkey Bank 5,04 -1,18 -22,46 İdealist Danışmanlık 70,00 -2,78 420,06 İdealist GMYO 6,03 -0,17 -11,32 İhlas Ev Aletleri 1,19 -1,65 -36,70 İhlas Gayrimenkul 1,04 -0,95 -16,80 İhlas Gazetecilik 1,63 3,82 -33,83 İhlas Holding 0,61 1,67 -45,67 İhlas Yayın Holding 0,75 -1,32 -34,21 İndeks Bilgisayar 7,06 -1,26 47,62 Info Yatırım 6,60 -1,64 2,33 İntema 47,90 -4,68 20,05 Inveo Yatırım Holding 135,50 2,65 206,42 İpek Doğal Enerji 13,79 1,77 5,43 İskenderun Demir Çelik 13,92 -0,43 54,05 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara