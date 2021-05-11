Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|6,96
|-1,14
|-10,08
|Acıpayam Selüloz
|17,90
|-3,14
|4,56
|Adel Kalemcilik
|23,16
|-0,17
|-32,35
|Adese Gayrimenkul
|1,81
|-6,22
|-35,36
|Afyon Çimento
|4,17
|3,47
|-18,40
|Ak Enerji
|1,54
|-1,91
|-30,32
|Akbank
|5,04
|-2,33
|-25,42
|Akçansa
|18,60
|-2,21
|15,51
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,74
|-2,25
|-27,60
|Akfen GMYO
|4,04
|1,25
|-16,87
|Akın Tekstil
|38,86
|-3,43
|22,36
|Akiş GMYO
|1,91
|-2,05
|-31,60
|Akmerkez GMYO
|46,46
|-1,23
|-25,61
|Aksa
|15,13
|-1,82
|9,52
|Aksa Enerji
|12,90
|0,23
|73,39
|Aksigorta
|7,89
|0,51
|-9,29
|Aksu Enerji
|5,87
|0,17
|-22,22
|Alarko Carrıer
|328,30
|-3,21
|-10,03
|Alarko GMYO
|23,68
|-1,74
|-9,48
|Alarko Holding
|10,23
|3,10
|20,05
|Albaraka Türk
|1,60
|-1,23
|-17,53
|Alcatel Lucent Teletaş
|29,16
|-0,55
|-1,69
|Alkim Kağıt
|16,36
|-2,73
|26,39
|Alkim Kimya
|16,20
|-2,11
|15,00
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,15
|-2,27
|-1,83
|Altınyunus Çeşme
|77,90
|-2,50
|55,92
|Anadolu Efes
|25,20
|1,61
|8,71
|Anadolu Grubu Holding
|25,40
|-0,70
|-3,46
|Anadolu Hayat Emek.
|8,75
|-2,23
|8,89
|Anadolu Isuzu
|18,41
|-0,54
|2,28
|Anadolu Sigorta
|6,72
|-2,18
|-6,93
|Anel Elektrik
|3,86
|-0,52
|21,77
|Arçelik
|32,70
|-1,80
|14,90
|ARD Bilişim Teknolojileri
|54,40
|-2,33
|13,14
|Arena Bilgisayar
|45,68
|-2,39
|34,08
|Armada Bilgisayar
|49,78
|-1,62
|1,43
|Arsan Tekstil
|5,16
|-3,19
|27,87
|Arzum Ev Aletleri
|19,01
|-0,83
|-22,79
|Aselsan
|14,92
|-1,19
|-18,25
|Ata GMYO
|3,81
|-0,52
|-30,85
|Atakule GMYO
|2,49
|-1,97
|-1,19
|Atlantis Yatırım Holding
|4,01
|0,25
|-27,88
|Atlas Yat. Ort.
|1,56
|1,96
|-10,86
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|17,88
|-3,97
|1,68
|Avrasya GMYO
|2,83
|-2,08
|8,04
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,92
|-1,35
|-8,75
|Avrupa Yatırım Holding
|7,34
|-0,14
|22,33
|Aydem Enerji
|8,30
|-1,19
|Ayen Enerji
|5,54
|-7,67
|2,40
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|22,12
|-8,02
|96,11
|Aygaz
|14,01
|-1,48
|-1,24
|Bagfaş
|26,10
|-0,99
|30,50
|Bak Ambalaj
|21,44
|-4,71
|6,14
|Balatacılar Balatacılık
|6,20
|0,00
|-24,76
|Bantaş Ambalaj
|6,18
|-4,48
|31,77
|Banvit
|58,55
|-2,82
|12,60
|Baştaş Başkent Çimento
|13,72
|-1,29
|-21,01
|Batı Çimento
|14,53
|4,23
|208,49
|Batısöke Çimento
|2,66
|-2,56
|9,02
|Bayrak Taban Sanayi
|11,76
|-5,24
|10,84
|Bera Holding
|29,82
|-6,17
|47,04
|Berkosan Yalıtım
|11,10
|-2,97
|24,44
|Beşiktaş Futbol Yat.
|10,12
|0,00
|150,50
|Beyaz Filo
|11,11
|-1,77
|9,14
|Bilici Yatırım
|18,90
|0,11
|184,64
|Bim Mağazalar
|64,90
|-1,52
|-11,74
|Biotrend Çevre ve Enerji
|16,27
|-4,41
|Birko Mensucat
|1,16
|-2,52
|4,50
|Birlik Mensucat
|2,15
|2,87
|-37,86
|Bizim Mağazaları
|13,58
|-1,24
|-11,59
|Borusan Mannesmann
|26,24
|-1,13
|-5,61
|Borusan Yat. Paz.
|380,50
|-1,96
|-16,24
|Bosch Fren Sistemleri
|924,60
|-0,86
|-24,81
|Bossa
|26,16
|-3,75
|46,55
|Brisa
|23,92
|-3,24
|23,53
|Burçelik
|22,14
|-0,81
|5,33
|Burçelik Vana
|27,82
|-1,00
|-43,98
|Bursa Çimento
|3,91
|0,77
|-21,45
|Carrefoursa
|44,64
|-1,06
|-37,83
|Casa Emtia Petrol
|156,70
|1,10
|47,83
|Ceo Event Medya
|10,14
|-0,10
|57,70
|Coca Cola İçecek
|84,10
|2,06
|29,16
|Cosmos Yat. Holding
|10,11
|-0,39
|25,43
|Credıtwest Faktorıng
|3,44
|0,29
|-41,40
|Çan2 Termik
|5,59
|9,82
|Çelebi
|255,30
|-0,43
|39,87
|Çelik Halat
|6,50
|-2,99
|-28,55
|Çemaş Döküm
|1,32
|10,00
|-22,47
|Çemtaş
|14,70
|-0,41
|-6,44
|Çimbeton
|242,00
|-2,69
|-18,38
|Çimentaş
|34,70
|-1,14
|-4,04
|Çimsa
|23,54
|-1,34
|32,25
|Çuhadaroğlu Metal
|7,17
|-0,42
|-5,75
|Dagi Giyim
|2,17
|-1,81
|-36,30
|Dagi Yatırım Holding
|11,77
|-3,45
|-8,76
|Dardanel
|24,58
|-0,49
|-26,63
|Datagate Bilgisayar
|13,28
|-2,78
|-17,57
|Demısaş Döküm
|7,67
|3,37
|18,45
|Denge Holding
|5,70
|-1,21
|4,01
|Deniz GMYO
|2,03
|-9,78
|10,20
|Derimod
|9,87
|3,79
|1,33
|Derlüks Yatırım Holding
|8,22
|0,49
|-6,80
|Desa Deri
|12,41
|-4,54
|27,41
|Despec Bilgisayar
|10,29
|-4,01
|-21,21
|Deva Holding
|29,20
|-1,55
|21,37
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|12,89
|-0,08
|18,80
|Diriteks Diriliş Tekstil
|5,29
|-8,79
|41,82
|Ditaş Doğan
|17,06
|2,16
|31,17
|DO-CO
|789,60
|-0,49
|25,33
|Doğan Burda
|14,60
|-3,50
|-34,94
|Doğan Holding
|3,07
|-0,32
|2,40
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,40
|-2,83
|3,05
|Doğusan
|5,06
|4,76
|15,53
|Doğuş GMYO
|9,72
|8,12
|18,97
|Doğuş Otomotiv
|28,72
|0,84
|5,12
|Döktaş Dökümcülük
|27,68
|-0,43
|-9,60
|Duran Doğan Basım
|11,90
|-0,67
|13,44
|Dyo Boya
|13,42
|-1,68
|19,32
|Eczacıbaşı İlaç
|6,44
|0,00
|-10,58
|Eczacıbaşı Yatırım
|43,30
|-3,78
|60,85
|Edip Gayrimenkul
|2,39
|-2,05
|-28,01
|Ege Endüstri
|1.337,70
|-1,42
|-19,65
|Ege Gübre
|210,20
|-2,91
|44,77
|Ege Profil
|30,50
|-3,36
|-20,24
|Ege Seramik
|14,72
|0,62
|43,05
|Egeplast
|26,20
|-0,08
|-21,32
|Ekiz Kimya
|7,20
|-4,26
|0,98
|Emek Elektrik
|1,84
|0,55
|-35,56
|Eminiş Ambalaj
|23,56
|-9,80
|-36,05
|Emlak Konut GMYO
|1,87
|-2,60
|-11,57
|Enerjisa Enerji
|10,74
|0,85
|-6,86
|Enka İnşaat
|7,95
|-1,12
|12,90
|Erbosan
|85,00
|-2,30
|107,32
|Ereğli Demir Çelik
|20,10
|-1,66
|53,01
|Ersu Gıda
|4,08
|-0,49
|-17,41
|Escort Teknoloji
|5,82
|-0,34
|-11,42
|Esenboğa Elektrik
|29,82
|-0,07
|56,73
|Etiler Gıda
|7,20
|-0,96
|80,90
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,02
|-1,95
|4,42
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,43
|0,29
|-4,72
|Euro Yat. Ort.
|4,42
|2,08
|-2,00
|Euro Yatırım Holding
|3,23
|-2,12
|13,73
|Fade Gıda
|18,38
|0,33
|196,93
|Fenerbahçe Futbol
|26,12
|-3,33
|-11,64
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,55
|4,51
|-13,50
|F-M İzmit Piston
|118,00
|-1,75
|-3,75
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,88
|-1,42
|6,52
|Ford Otosan
|178,70
|-0,72
|46,31
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,33
|2,31
|-45,79
|Frigo Pak Gıda
|25,88
|-0,23
|23,36
|Galata Wind Enerji
|4,55
|-2,99
|Galatasaray Sportif
|3,22
|1,26
|-20,49
|Garanti Bankası
|7,68
|-1,92
|-24,34
|Garanti Faktoring
|11,41
|-1,64
|2,52
|Garanti Yat. Ort.
|2,43
|-0,41
|-24,77
|Gedik Y. Men. Değ.
|20,04
|-2,24
|61,03
|Gediz Ambalaj
|40,46
|6,75
|50,97
|Gentaş
|4,92
|-3,34
|-17,17
|Gersan Elektrik
|5,58
|-1,59
|-9,12
|Global Men. Değ.
|6,56
|-3,95
|9,15
|Global Yat. Holding
|3,49
|-3,32
|-25,43
|Good-Year
|7,78
|-1,52
|-6,94
|Göltaş Çimento
|49,28
|-2,99
|19,44
|Gözde Girişim
|6,52
|-3,12
|-18,30
|GSD Denizcilik
|4,94
|-1,79
|-1,98
|GSD Holding
|1,81
|-0,55
|-27,89
|Gübre Fabrik.
|61,65
|-2,61
|-28,36
|Güler Yat. Holding
|2,50
|0,00
|-27,80
|Halk GMYO
|3,22
|-1,53
|0,47
|Hatay Tekstil
|19,59
|-2,05
|40,43
|Hedef Girişim
|4,36
|-1,80
|27,24
|Hektaş
|9,57
|-0,21
|79,14
|HUB Girişim
|14,85
|4,87
|-18,41
|Hürriyet Gzt.
|1,58
|-2,47
|-24,76
|ICBC Turkey Bank
|5,04
|-1,18
|-22,46
|İdealist Danışmanlık
|70,00
|-2,78
|420,06
|İdealist GMYO
|6,03
|-0,17
|-11,32
|İhlas Ev Aletleri
|1,19
|-1,65
|-36,70
|İhlas Gayrimenkul
|1,04
|-0,95
|-16,80
|İhlas Gazetecilik
|1,63
|3,82
|-33,83
|İhlas Holding
|0,61
|1,67
|-45,67
|İhlas Yayın Holding
|0,75
|-1,32
|-34,21
|İndeks Bilgisayar
|7,06
|-1,26
|47,62
|Info Yatırım
|6,60
|-1,64
|2,33
|İntema
|47,90
|-4,68
|20,05
|Inveo Yatırım Holding
|135,50
|2,65
|206,42
|İpek Doğal Enerji
|13,79
|1,77
|5,43
|İskenderun Demir Çelik
|13,92
|-0,43
|54,05
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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