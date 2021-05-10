Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 7,04 -0,42 -9,04 Acıpayam Selüloz 18,48 0,43 7,94 Adel Kalemcilik 23,20 0,09 -32,23 Adese Gayrimenkul 1,93 2,66 -31,07 Afyon Çimento 4,03 2,81 -21,14 Ak Enerji 1,57 6,08 -28,96 Akbank 5,16 0,19 -23,65 Akçansa 19,02 1,12 18,12 Akdeniz Yatırım Hold. 1,78 3,49 -25,93 Akfen GMYO 3,99 -0,99 -17,90 Akın Tekstil 40,24 1,00 26,70 Akiş GMYO 1,95 0,52 -30,16 Akmerkez GMYO 47,04 -1,80 -24,68 Aksa 15,41 -3,08 11,55 Aksa Enerji 12,87 3,37 72,98 Aksigorta 7,85 0,38 -9,75 Aksu Enerji 5,86 -0,17 -22,36 Alarko Carrıer 339,20 1,07 -7,04 Alarko GMYO 24,10 1,26 -7,87 Alarko Holding 10,06 1,21 16,44 Albaraka Türk 1,62 0,00 -16,49 Alcatel Lucent Teletaş 29,32 -0,14 -1,15 Alkim Kağıt 16,82 0,30 29,95 Alkim Kimya 16,55 0,06 17,49 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,20 -1,35 0,46 Altınyunus Çeşme 79,90 -0,25 59,93 Anadolu Efes 24,80 0,81 6,99 Anadolu Grubu Holding 25,58 6,76 -2,78 Anadolu Hayat Emek. 8,95 0,56 11,38 Anadolu Isuzu 18,51 1,31 2,83 Anadolu Sigorta 6,87 1,03 -4,85 Anel Elektrik 3,88 0,78 22,40 Arçelik 33,30 1,52 17,01 ARD Bilişim Teknolojileri 55,70 0,36 15,85 Arena Bilgisayar 46,80 -1,43 37,37 Armada Bilgisayar 50,60 -1,56 3,10 Arsan Tekstil 5,33 -1,84 32,09 Arzum Ev Aletleri 19,17 -0,67 -22,14 Aselsan 15,10 0,40 -17,26 Ata GMYO 3,83 0,26 -30,49 Atakule GMYO 2,54 1,20 0,79 Atlantis Yatırım Holding 4,00 -5,88 -28,06 Atlas Yat. Ort. 1,53 -0,65 -12,57 AvivaSA Emeklilik Hayat 18,62 0,92 5,89 Avrasya GMYO 2,89 -1,37 10,33 Avrasya Petrol ve Tur. 2,96 -2,63 -7,50 Avrupa Yatırım Holding 7,35 3,67 22,50 Aydem Enerji 8,40 0,00 Ayen Enerji 6,00 -8,54 10,91 Ayes Çelik Hasır ve Çit 24,20 10,00 113,22 Aygaz 14,22 -0,70 0,24 Bagfaş 26,36 -2,30 31,80 Bak Ambalaj 22,50 6,74 11,39 Balatacılar Balatacılık 6,20 3,33 -24,76 Bantaş Ambalaj 6,47 -1,97 37,95 Banvit 60,25 -0,74 15,87 Baştaş Başkent Çimento 13,90 0,00 -19,98 Batı Çimento 13,94 4,03 195,97 Batısöke Çimento 2,73 0,00 11,89 Bayrak Taban Sanayi 12,41 -1,51 16,97 Bera Holding 31,78 -1,91 56,71 Berkosan Yalıtım 11,44 4,95 28,25 Beşiktaş Futbol Yat. 10,12 10,00 150,50 Beyaz Filo 11,31 0,89 11,10 Bilici Yatırım 18,88 0,05 184,34 Bim Mağazalar 65,90 1,85 -10,38 Biotrend Çevre ve Enerji 17,02 -5,55 Birko Mensucat 1,19 -1,65 7,21 Birlik Mensucat 2,09 -0,48 -39,60 Bizim Mağazaları 13,75 -1,08 -10,48 Borusan Mannesmann 26,54 2,87 -4,53 Borusan Yat. Paz. 388,10 1,65 -14,57 Bosch Fren Sistemleri 932,60 0,39 -24,16 Bossa 27,18 -0,37 52,27 Brisa 24,72 3,52 27,66 Burçelik 22,32 0,36 6,18 Burçelik Vana 28,10 0,36 -43,42 Bursa Çimento 3,88 3,19 -22,05 Carrefoursa 45,12 -1,87 -37,16 Casa Emtia Petrol 155,00 6,90 46,23 Ceo Event Medya 10,15 0,30 57,85 Coca Cola İçecek 82,40 -0,66 26,55 Cosmos Yat. Holding 10,15 -1,46 25,93 Credıtwest Faktorıng 3,43 1,18 -41,57 Çan2 Termik 5,09 9,94 Çelebi 256,40 5,38 40,47 Çelik Halat 6,70 -1,33 -26,35 Çemaş Döküm 1,20 0,84 -29,52 Çemtaş 14,76 0,96 -6,05 Çimbeton 248,70 -1,35 -16,12 Çimentaş 35,10 0,23 -2,93 Çimsa 23,86 -0,58 34,04 Çuhadaroğlu Metal 7,20 3,15 -5,35 Dagi Giyim 2,21 0,91 -35,12 Dagi Yatırım Holding 12,19 1,58 -5,50 Dardanel 24,70 0,32 -26,27 Datagate Bilgisayar 13,66 0,44 -15,21 Demısaş Döküm 7,42 -1,07 14,59 Denge Holding 5,77 0,17 5,29 Deniz GMYO 2,25 0,00 22,15 Derimod 9,51 1,28 -2,36 Derlüks Yatırım Holding 8,18 2,38 -7,26 Desa Deri 13,00 -2,55 33,47 Despec Bilgisayar 10,72 -1,47 -17,92 Deva Holding 29,66 -5,84 23,28 Dinamik Isı Makina Yalıtım 12,90 -0,69 18,89 Diriteks Diriliş Tekstil 5,80 -0,34 55,50 Ditaş Doğan 16,70 -2,51 28,40 DO-CO 793,50 9,00 25,95 Doğan Burda 15,13 -2,64 -32,58 Doğan Holding 3,08 3,01 2,73 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,47 1,65 6,06 Doğusan 4,83 -1,63 10,27 Doğuş GMYO 8,99 0,67 10,04 Doğuş Otomotiv 28,48 4,48 4,24 Döktaş Dökümcülük 27,80 0,22 -9,21 Duran Doğan Basım 11,98 0,93 14,20 Dyo Boya 13,65 0,89 21,36 Eczacıbaşı İlaç 6,44 1,26 -10,58 Eczacıbaşı Yatırım 45,00 3,35 67,17 Edip Gayrimenkul 2,44 -1,61 -26,51 Ege Endüstri 1.357,00 0,24 -18,49 Ege Gübre 216,50 0,14 49,10 Ege Profil 31,56 0,57 -17,47 Ege Seramik 14,63 2,81 42,18 Egeplast 26,22 -2,67 -21,26 Ekiz Kimya 7,52 -9,94 5,47 Emek Elektrik 1,83 -1,61 -35,91 Eminiş Ambalaj 26,12 7,40 -29,10 Emlak Konut GMYO 1,92 4,35 -9,20 Enerjisa Enerji 10,65 2,11 -7,64 Enka İnşaat 8,04 1,13 14,18 Erbosan 87,00 6,10 112,20 Ereğli Demir Çelik 20,44 3,55 55,60 Ersu Gıda 4,10 -1,44 -17,00 Escort Teknoloji 5,84 0,00 -11,11 Esenboğa Elektrik 29,84 0,81 56,84 Etiler Gıda 7,27 -1,76 82,66 Euro Kapital Yat. Ort. 4,10 -2,38 6,49 Euro Trend Yat. Ort. 3,42 -0,87 -5,00 Euro Yat. Ort. 4,33 -1,59 -3,99 Euro Yatırım Holding 3,30 1,54 16,20 Fade Gıda 18,32 -3,07 195,96 Fenerbahçe Futbol 27,02 1,43 -8,59 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,44 3,39 -17,23 F-M İzmit Piston 120,10 -2,12 -2,04 Fonet Bilgi Teknolojileri 14,08 -1,26 8,06 Ford Otosan 180,00 -1,10 47,37 Formet Celik Kapi Sanayi 1,30 -5,80 -47,01 Frigo Pak Gıda 25,94 -0,23 23,64 Galata Wind Enerji 4,69 0,86 Galatasaray Sportif 3,18 3,58 -21,48 Garanti Bankası 7,83 1,42 -22,86 Garanti Faktoring 11,60 -1,44 4,22 Garanti Yat. Ort. 2,44 0,41 -24,46 Gedik Y. Men. Değ. 20,50 4,86 64,73 Gediz Ambalaj 37,90 7,43 41,42 Gentaş 5,09 1,80 -14,31 Gersan Elektrik 5,67 1,80 -7,65 Global Men. Değ. 6,83 4,12 13,64 Global Yat. Holding 3,61 -0,28 -22,86 Good-Year 7,90 2,07 -5,50 Göltaş Çimento 50,80 0,49 23,12 Gözde Girişim 6,73 -0,30 -15,66 GSD Denizcilik 5,03 0,20 -0,20 GSD Holding 1,82 1,11 -27,49 Gübre Fabrik. 63,30 3,18 -26,44 Güler Yat. Holding 2,50 -1,96 -27,80 Halk GMYO 3,27 0,31 2,03 Hatay Tekstil 20,00 -0,60 43,37 Hedef Girişim 4,44 0,00 29,58 Hektaş 9,59 -0,52 79,51 HUB Girişim 14,16 -1,05 -22,20 Hürriyet Gzt. 1,62 1,25 -22,86 ICBC Turkey Bank 5,10 -0,20 -21,54 İdealist Danışmanlık 72,00 -1,37 434,92 İdealist GMYO 6,04 -1,79 -11,18 İhlas Ev Aletleri 1,21 0,83 -35,64 İhlas Gayrimenkul 1,05 1,94 -16,00 İhlas Gazetecilik 1,57 9,79 -36,27 İhlas Holding 0,60 0,00 -46,56 İhlas Yayın Holding 0,76 2,70 -33,33 İndeks Bilgisayar 7,15 -1,65 49,50 Info Yatırım 6,71 0,75 4,03 İntema 50,25 9,91 25,94 Inveo Yatırım Holding 132,00 10,00 198,51 İpek Doğal Enerji 13,55 0,74 3,59 İskenderun Demir Çelik 13,98 1,97 54,71 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara