Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|7,04
|-0,42
|-9,04
|Acıpayam Selüloz
|18,48
|0,43
|7,94
|Adel Kalemcilik
|23,20
|0,09
|-32,23
|Adese Gayrimenkul
|1,93
|2,66
|-31,07
|Afyon Çimento
|4,03
|2,81
|-21,14
|Ak Enerji
|1,57
|6,08
|-28,96
|Akbank
|5,16
|0,19
|-23,65
|Akçansa
|19,02
|1,12
|18,12
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,78
|3,49
|-25,93
|Akfen GMYO
|3,99
|-0,99
|-17,90
|Akın Tekstil
|40,24
|1,00
|26,70
|Akiş GMYO
|1,95
|0,52
|-30,16
|Akmerkez GMYO
|47,04
|-1,80
|-24,68
|Aksa
|15,41
|-3,08
|11,55
|Aksa Enerji
|12,87
|3,37
|72,98
|Aksigorta
|7,85
|0,38
|-9,75
|Aksu Enerji
|5,86
|-0,17
|-22,36
|Alarko Carrıer
|339,20
|1,07
|-7,04
|Alarko GMYO
|24,10
|1,26
|-7,87
|Alarko Holding
|10,06
|1,21
|16,44
|Albaraka Türk
|1,62
|0,00
|-16,49
|Alcatel Lucent Teletaş
|29,32
|-0,14
|-1,15
|Alkim Kağıt
|16,82
|0,30
|29,95
|Alkim Kimya
|16,55
|0,06
|17,49
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,20
|-1,35
|0,46
|Altınyunus Çeşme
|79,90
|-0,25
|59,93
|Anadolu Efes
|24,80
|0,81
|6,99
|Anadolu Grubu Holding
|25,58
|6,76
|-2,78
|Anadolu Hayat Emek.
|8,95
|0,56
|11,38
|Anadolu Isuzu
|18,51
|1,31
|2,83
|Anadolu Sigorta
|6,87
|1,03
|-4,85
|Anel Elektrik
|3,88
|0,78
|22,40
|Arçelik
|33,30
|1,52
|17,01
|ARD Bilişim Teknolojileri
|55,70
|0,36
|15,85
|Arena Bilgisayar
|46,80
|-1,43
|37,37
|Armada Bilgisayar
|50,60
|-1,56
|3,10
|Arsan Tekstil
|5,33
|-1,84
|32,09
|Arzum Ev Aletleri
|19,17
|-0,67
|-22,14
|Aselsan
|15,10
|0,40
|-17,26
|Ata GMYO
|3,83
|0,26
|-30,49
|Atakule GMYO
|2,54
|1,20
|0,79
|Atlantis Yatırım Holding
|4,00
|-5,88
|-28,06
|Atlas Yat. Ort.
|1,53
|-0,65
|-12,57
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,62
|0,92
|5,89
|Avrasya GMYO
|2,89
|-1,37
|10,33
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,96
|-2,63
|-7,50
|Avrupa Yatırım Holding
|7,35
|3,67
|22,50
|Aydem Enerji
|8,40
|0,00
|Ayen Enerji
|6,00
|-8,54
|10,91
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|24,20
|10,00
|113,22
|Aygaz
|14,22
|-0,70
|0,24
|Bagfaş
|26,36
|-2,30
|31,80
|Bak Ambalaj
|22,50
|6,74
|11,39
|Balatacılar Balatacılık
|6,20
|3,33
|-24,76
|Bantaş Ambalaj
|6,47
|-1,97
|37,95
|Banvit
|60,25
|-0,74
|15,87
|Baştaş Başkent Çimento
|13,90
|0,00
|-19,98
|Batı Çimento
|13,94
|4,03
|195,97
|Batısöke Çimento
|2,73
|0,00
|11,89
|Bayrak Taban Sanayi
|12,41
|-1,51
|16,97
|Bera Holding
|31,78
|-1,91
|56,71
|Berkosan Yalıtım
|11,44
|4,95
|28,25
|Beşiktaş Futbol Yat.
|10,12
|10,00
|150,50
|Beyaz Filo
|11,31
|0,89
|11,10
|Bilici Yatırım
|18,88
|0,05
|184,34
|Bim Mağazalar
|65,90
|1,85
|-10,38
|Biotrend Çevre ve Enerji
|17,02
|-5,55
|Birko Mensucat
|1,19
|-1,65
|7,21
|Birlik Mensucat
|2,09
|-0,48
|-39,60
|Bizim Mağazaları
|13,75
|-1,08
|-10,48
|Borusan Mannesmann
|26,54
|2,87
|-4,53
|Borusan Yat. Paz.
|388,10
|1,65
|-14,57
|Bosch Fren Sistemleri
|932,60
|0,39
|-24,16
|Bossa
|27,18
|-0,37
|52,27
|Brisa
|24,72
|3,52
|27,66
|Burçelik
|22,32
|0,36
|6,18
|Burçelik Vana
|28,10
|0,36
|-43,42
|Bursa Çimento
|3,88
|3,19
|-22,05
|Carrefoursa
|45,12
|-1,87
|-37,16
|Casa Emtia Petrol
|155,00
|6,90
|46,23
|Ceo Event Medya
|10,15
|0,30
|57,85
|Coca Cola İçecek
|82,40
|-0,66
|26,55
|Cosmos Yat. Holding
|10,15
|-1,46
|25,93
|Credıtwest Faktorıng
|3,43
|1,18
|-41,57
|Çan2 Termik
|5,09
|9,94
|Çelebi
|256,40
|5,38
|40,47
|Çelik Halat
|6,70
|-1,33
|-26,35
|Çemaş Döküm
|1,20
|0,84
|-29,52
|Çemtaş
|14,76
|0,96
|-6,05
|Çimbeton
|248,70
|-1,35
|-16,12
|Çimentaş
|35,10
|0,23
|-2,93
|Çimsa
|23,86
|-0,58
|34,04
|Çuhadaroğlu Metal
|7,20
|3,15
|-5,35
|Dagi Giyim
|2,21
|0,91
|-35,12
|Dagi Yatırım Holding
|12,19
|1,58
|-5,50
|Dardanel
|24,70
|0,32
|-26,27
|Datagate Bilgisayar
|13,66
|0,44
|-15,21
|Demısaş Döküm
|7,42
|-1,07
|14,59
|Denge Holding
|5,77
|0,17
|5,29
|Deniz GMYO
|2,25
|0,00
|22,15
|Derimod
|9,51
|1,28
|-2,36
|Derlüks Yatırım Holding
|8,18
|2,38
|-7,26
|Desa Deri
|13,00
|-2,55
|33,47
|Despec Bilgisayar
|10,72
|-1,47
|-17,92
|Deva Holding
|29,66
|-5,84
|23,28
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|12,90
|-0,69
|18,89
|Diriteks Diriliş Tekstil
|5,80
|-0,34
|55,50
|Ditaş Doğan
|16,70
|-2,51
|28,40
|DO-CO
|793,50
|9,00
|25,95
|Doğan Burda
|15,13
|-2,64
|-32,58
|Doğan Holding
|3,08
|3,01
|2,73
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,47
|1,65
|6,06
|Doğusan
|4,83
|-1,63
|10,27
|Doğuş GMYO
|8,99
|0,67
|10,04
|Doğuş Otomotiv
|28,48
|4,48
|4,24
|Döktaş Dökümcülük
|27,80
|0,22
|-9,21
|Duran Doğan Basım
|11,98
|0,93
|14,20
|Dyo Boya
|13,65
|0,89
|21,36
|Eczacıbaşı İlaç
|6,44
|1,26
|-10,58
|Eczacıbaşı Yatırım
|45,00
|3,35
|67,17
|Edip Gayrimenkul
|2,44
|-1,61
|-26,51
|Ege Endüstri
|1.357,00
|0,24
|-18,49
|Ege Gübre
|216,50
|0,14
|49,10
|Ege Profil
|31,56
|0,57
|-17,47
|Ege Seramik
|14,63
|2,81
|42,18
|Egeplast
|26,22
|-2,67
|-21,26
|Ekiz Kimya
|7,52
|-9,94
|5,47
|Emek Elektrik
|1,83
|-1,61
|-35,91
|Eminiş Ambalaj
|26,12
|7,40
|-29,10
|Emlak Konut GMYO
|1,92
|4,35
|-9,20
|Enerjisa Enerji
|10,65
|2,11
|-7,64
|Enka İnşaat
|8,04
|1,13
|14,18
|Erbosan
|87,00
|6,10
|112,20
|Ereğli Demir Çelik
|20,44
|3,55
|55,60
|Ersu Gıda
|4,10
|-1,44
|-17,00
|Escort Teknoloji
|5,84
|0,00
|-11,11
|Esenboğa Elektrik
|29,84
|0,81
|56,84
|Etiler Gıda
|7,27
|-1,76
|82,66
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,10
|-2,38
|6,49
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,42
|-0,87
|-5,00
|Euro Yat. Ort.
|4,33
|-1,59
|-3,99
|Euro Yatırım Holding
|3,30
|1,54
|16,20
|Fade Gıda
|18,32
|-3,07
|195,96
|Fenerbahçe Futbol
|27,02
|1,43
|-8,59
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,44
|3,39
|-17,23
|F-M İzmit Piston
|120,10
|-2,12
|-2,04
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|14,08
|-1,26
|8,06
|Ford Otosan
|180,00
|-1,10
|47,37
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,30
|-5,80
|-47,01
|Frigo Pak Gıda
|25,94
|-0,23
|23,64
|Galata Wind Enerji
|4,69
|0,86
|Galatasaray Sportif
|3,18
|3,58
|-21,48
|Garanti Bankası
|7,83
|1,42
|-22,86
|Garanti Faktoring
|11,60
|-1,44
|4,22
|Garanti Yat. Ort.
|2,44
|0,41
|-24,46
|Gedik Y. Men. Değ.
|20,50
|4,86
|64,73
|Gediz Ambalaj
|37,90
|7,43
|41,42
|Gentaş
|5,09
|1,80
|-14,31
|Gersan Elektrik
|5,67
|1,80
|-7,65
|Global Men. Değ.
|6,83
|4,12
|13,64
|Global Yat. Holding
|3,61
|-0,28
|-22,86
|Good-Year
|7,90
|2,07
|-5,50
|Göltaş Çimento
|50,80
|0,49
|23,12
|Gözde Girişim
|6,73
|-0,30
|-15,66
|GSD Denizcilik
|5,03
|0,20
|-0,20
|GSD Holding
|1,82
|1,11
|-27,49
|Gübre Fabrik.
|63,30
|3,18
|-26,44
|Güler Yat. Holding
|2,50
|-1,96
|-27,80
|Halk GMYO
|3,27
|0,31
|2,03
|Hatay Tekstil
|20,00
|-0,60
|43,37
|Hedef Girişim
|4,44
|0,00
|29,58
|Hektaş
|9,59
|-0,52
|79,51
|HUB Girişim
|14,16
|-1,05
|-22,20
|Hürriyet Gzt.
|1,62
|1,25
|-22,86
|ICBC Turkey Bank
|5,10
|-0,20
|-21,54
|İdealist Danışmanlık
|72,00
|-1,37
|434,92
|İdealist GMYO
|6,04
|-1,79
|-11,18
|İhlas Ev Aletleri
|1,21
|0,83
|-35,64
|İhlas Gayrimenkul
|1,05
|1,94
|-16,00
|İhlas Gazetecilik
|1,57
|9,79
|-36,27
|İhlas Holding
|0,60
|0,00
|-46,56
|İhlas Yayın Holding
|0,76
|2,70
|-33,33
|İndeks Bilgisayar
|7,15
|-1,65
|49,50
|Info Yatırım
|6,71
|0,75
|4,03
|İntema
|50,25
|9,91
|25,94
|Inveo Yatırım Holding
|132,00
|10,00
|198,51
|İpek Doğal Enerji
|13,55
|0,74
|3,59
|İskenderun Demir Çelik
|13,98
|1,97
|54,71
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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