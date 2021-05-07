Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 7,07 -1,12 -8,66 Acıpayam Selüloz 18,40 -1,87 7,48 Adel Kalemcilik 23,18 -0,77 -32,29 Adese Gayrimenkul 1,88 -2,59 -32,86 Afyon Çimento 3,92 -1,01 -23,29 Ak Enerji 1,48 0,00 -33,03 Akbank 5,15 3,00 -23,79 Akçansa 18,81 0,16 16,82 Akdeniz Yatırım Hold. 1,72 0,00 -28,43 Akfen GMYO 4,03 0,50 -17,08 Akın Tekstil 39,84 6,70 25,44 Akiş GMYO 1,94 -1,52 -30,52 Akmerkez GMYO 47,90 3,55 -23,30 Aksa 15,90 -7,40 15,10 Aksa Enerji 12,45 0,89 67,34 Aksigorta 7,82 3,17 -10,10 Aksu Enerji 5,87 -0,17 -22,22 Alarko Carrıer 335,60 0,54 -8,03 Alarko GMYO 23,80 0,42 -9,02 Alarko Holding 9,94 0,51 15,05 Albaraka Türk 1,62 1,25 -16,49 Alcatel Lucent Teletaş 29,36 -1,81 -1,01 Alkim Kağıt 16,77 -1,47 29,56 Alkim Kimya 16,54 -2,88 17,41 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,23 0,45 1,83 Altınyunus Çeşme 80,10 8,98 60,33 Anadolu Efes 24,60 -0,40 6,13 Anadolu Grubu Holding 23,96 1,10 -8,94 Anadolu Hayat Emek. 8,90 -0,89 10,76 Anadolu Isuzu 18,27 1,33 1,50 Anadolu Sigorta 6,80 1,64 -5,82 Anel Elektrik 3,85 -2,04 21,45 Arçelik 32,80 0,12 15,26 ARD Bilişim Teknolojileri 55,50 -1,33 15,43 Arena Bilgisayar 47,48 -0,13 39,36 Armada Bilgisayar 51,40 2,49 4,73 Arsan Tekstil 5,43 1,76 34,56 Arzum Ev Aletleri 19,30 0,68 -21,61 Aselsan 15,04 1,76 -17,59 Ata GMYO 3,82 1,60 -30,67 Atakule GMYO 2,51 -1,18 -0,40 Atlantis Yatırım Holding 4,25 2,41 -23,56 Atlas Yat. Ort. 1,54 -0,65 -12,00 AvivaSA Emeklilik Hayat 18,45 0,27 4,92 Avrasya GMYO 2,93 -2,01 11,86 Avrasya Petrol ve Tur. 3,04 -1,62 -5,00 Avrupa Yatırım Holding 7,09 0,57 18,17 Aydem Enerji 8,40 -0,47 Ayen Enerji 6,56 -5,88 21,26 Ayes Çelik Hasır ve Çit 22,00 10,00 93,83 Aygaz 14,32 1,49 0,94 Bagfaş 26,98 6,22 34,90 Bak Ambalaj 21,08 4,46 4,36 Balatacılar Balatacılık 6,00 0,00 -27,18 Bantaş Ambalaj 6,60 -0,45 40,72 Banvit 60,70 -1,06 16,73 Baştaş Başkent Çimento 13,90 0,00 -19,98 Batı Çimento 13,40 -0,07 184,50 Batısöke Çimento 2,73 -1,80 11,89 Bayrak Taban Sanayi 12,60 1,29 18,76 Bera Holding 32,40 6,65 59,76 Berkosan Yalıtım 10,90 5,62 22,20 Beşiktaş Futbol Yat. 9,20 4,43 127,72 Beyaz Filo 11,21 1,91 10,12 Bilici Yatırım 18,87 -1,77 184,19 Bim Mağazalar 64,70 -2,12 -12,01 Biotrend Çevre ve Enerji 18,02 0,06 Birko Mensucat 1,21 2,54 9,01 Birlik Mensucat 2,10 -2,33 -39,31 Bizim Mağazaları 13,90 -0,71 -9,51 Borusan Mannesmann 25,80 3,12 -7,19 Borusan Yat. Paz. 381,80 0,95 -15,95 Bosch Fren Sistemleri 929,00 1,74 -24,45 Bossa 27,28 -0,87 52,83 Brisa 23,88 0,76 23,33 Burçelik 22,24 -0,54 5,80 Burçelik Vana 28,00 -1,96 -43,62 Bursa Çimento 3,76 1,35 -24,46 Carrefoursa 45,98 -0,39 -35,96 Casa Emtia Petrol 145,00 2,69 36,79 Ceo Event Medya 10,12 1,30 57,39 Coca Cola İçecek 82,95 0,36 27,39 Cosmos Yat. Holding 10,30 5,21 27,79 Credıtwest Faktorıng 3,39 -0,29 -42,25 Çan2 Termik 4,63 5,23 Çelebi 243,30 -0,73 33,30 Çelik Halat 6,79 -1,45 -25,37 Çemaş Döküm 1,19 -1,65 -30,11 Çemtaş 14,62 0,21 -6,95 Çimbeton 252,10 -1,14 -14,97 Çimentaş 35,02 0,06 -3,15 Çimsa 24,00 1,18 34,83 Çuhadaroğlu Metal 6,98 -1,27 -8,25 Dagi Giyim 2,19 0,00 -35,71 Dagi Yatırım Holding 12,00 -1,48 -6,98 Dardanel 24,62 0,90 -26,51 Datagate Bilgisayar 13,60 -0,80 -15,58 Demısaş Döküm 7,50 0,00 15,82 Denge Holding 5,76 -1,03 5,11 Deniz GMYO 2,25 -2,60 22,15 Derimod 9,39 4,22 -3,59 Derlüks Yatırım Holding 7,99 1,01 -9,41 Desa Deri 13,34 -0,52 36,96 Despec Bilgisayar 10,88 -0,18 -16,69 Deva Holding 31,50 2,74 30,93 Dinamik Isı Makina Yalıtım 12,99 -0,61 19,72 Diriteks Diriliş Tekstil 5,82 2,46 56,03 Ditaş Doğan 17,13 -2,78 31,71 DO-CO 728,00 3,12 15,56 Doğan Burda 15,54 0,52 -30,75 Doğan Holding 2,99 0,00 -0,27 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,43 0,83 4,34 Doğusan 4,91 5,82 12,10 Doğuş GMYO 8,93 0,00 9,30 Doğuş Otomotiv 27,26 0,74 -0,22 Döktaş Dökümcülük 27,74 0,43 -9,41 Duran Doğan Basım 11,87 -0,84 13,16 Dyo Boya 13,53 0,07 20,30 Eczacıbaşı İlaç 6,36 -0,16 -11,69 Eczacıbaşı Yatırım 43,54 -1,72 61,74 Edip Gayrimenkul 2,48 -2,36 -25,30 Ege Endüstri 1.353,80 0,42 -18,68 Ege Gübre 216,20 -0,41 48,90 Ege Profil 31,38 -0,88 -17,94 Ege Seramik 14,23 0,78 38,29 Egeplast 26,94 -1,97 -19,10 Ekiz Kimya 8,35 1,21 17,11 Emek Elektrik 1,86 0,00 -34,86 Eminiş Ambalaj 24,32 4,02 -33,98 Emlak Konut GMYO 1,84 1,66 -12,99 Enerjisa Enerji 10,43 -0,57 -9,54 Enka İnşaat 7,95 -0,75 12,90 Erbosan 82,00 7,26 100,00 Ereğli Demir Çelik 19,74 -0,30 50,27 Ersu Gıda 4,16 -1,42 -15,79 Escort Teknoloji 5,84 2,82 -11,11 Esenboğa Elektrik 29,60 -1,33 55,57 Etiler Gıda 7,40 -1,07 85,93 Euro Kapital Yat. Ort. 4,20 0,00 9,09 Euro Trend Yat. Ort. 3,45 -0,86 -4,17 Euro Yat. Ort. 4,40 0,46 -2,44 Euro Yatırım Holding 3,25 -1,22 14,44 Fade Gıda 18,90 4,54 205,33 Fenerbahçe Futbol 26,64 -1,33 -9,88 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,36 4,89 -19,94 F-M İzmit Piston 122,70 -1,05 0,08 Fonet Bilgi Teknolojileri 14,26 0,85 9,44 Ford Otosan 182,00 3,12 49,01 Formet Celik Kapi Sanayi 1,38 -1,43 -43,75 Frigo Pak Gıda 26,00 -0,08 23,93 Galata Wind Enerji 4,65 -1,27 Galatasaray Sportif 3,07 -0,97 -24,20 Garanti Bankası 7,72 4,47 -23,95 Garanti Faktoring 11,77 0,68 5,75 Garanti Yat. Ort. 2,43 -0,41 -24,77 Gedik Y. Men. Değ. 19,55 -0,51 57,09 Gediz Ambalaj 35,28 0,00 31,64 Gentaş 5,00 -1,96 -15,82 Gersan Elektrik 5,57 -1,24 -9,28 Global Men. Değ. 6,56 2,66 9,15 Global Yat. Holding 3,62 0,00 -22,65 Good-Year 7,74 -0,51 -7,42 Göltaş Çimento 50,55 -1,65 22,52 Gözde Girişim 6,75 -0,44 -15,41 GSD Denizcilik 5,02 -1,95 -0,40 GSD Holding 1,80 0,56 -28,29 Gübre Fabrik. 61,35 2,25 -28,70 Güler Yat. Holding 2,55 -0,78 -26,36 Halk GMYO 3,26 0,62 1,71 Hatay Tekstil 20,12 -0,10 44,23 Hedef Girişim 4,44 1,83 29,58 Hektaş 9,64 1,47 80,45 HUB Girişim 14,31 -1,65 -21,37 Hürriyet Gzt. 1,60 0,00 -23,81 ICBC Turkey Bank 5,11 0,39 -21,38 İdealist Danışmanlık 73,00 7,51 442,35 İdealist GMYO 6,15 2,33 -9,56 İhlas Ev Aletleri 1,20 0,84 -36,17 İhlas Gayrimenkul 1,03 1,98 -17,60 İhlas Gazetecilik 1,43 10,00 -41,95 İhlas Holding 0,60 0,00 -46,56 İhlas Yayın Holding 0,74 1,37 -35,09 İndeks Bilgisayar 7,27 -1,76 52,01 Info Yatırım 6,66 1,06 3,26 İntema 45,72 9,96 14,59 Inveo Yatırım Holding 120,00 9,99 171,37 İpek Doğal Enerji 13,45 2,59 2,83 İskenderun Demir Çelik 13,71 -0,36 51,73 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 487 bin 200 lira oldu