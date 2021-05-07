Borsada günlük işlemler (1)
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Borsada günlük işlemler (1)

Borsada günlük işlemler (1)
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım7,07-1,12-8,66
Acıpayam Selüloz18,40-1,877,48
Adel Kalemcilik23,18-0,77-32,29
Adese Gayrimenkul1,88-2,59-32,86
Afyon Çimento3,92-1,01-23,29
Ak Enerji1,480,00-33,03
Akbank5,153,00-23,79
Akçansa18,810,1616,82
Akdeniz Yatırım Hold.1,720,00-28,43
Akfen GMYO4,030,50-17,08
Akın Tekstil39,846,7025,44
Akiş GMYO1,94-1,52-30,52
Akmerkez GMYO47,903,55-23,30
Aksa15,90-7,4015,10
Aksa Enerji12,450,8967,34
Aksigorta7,823,17-10,10
Aksu Enerji5,87-0,17-22,22
Alarko Carrıer335,600,54-8,03
Alarko GMYO23,800,42-9,02
Alarko Holding9,940,5115,05
Albaraka Türk1,621,25-16,49
Alcatel Lucent Teletaş29,36-1,81-1,01
Alkim Kağıt16,77-1,4729,56
Alkim Kimya16,54-2,8817,41
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,230,451,83
Altınyunus Çeşme80,108,9860,33
Anadolu Efes24,60-0,406,13
Anadolu Grubu Holding23,961,10-8,94
Anadolu Hayat Emek.8,90-0,8910,76
Anadolu Isuzu18,271,331,50
Anadolu Sigorta6,801,64-5,82
Anel Elektrik3,85-2,0421,45
Arçelik32,800,1215,26
ARD Bilişim Teknolojileri55,50-1,3315,43
Arena Bilgisayar47,48-0,1339,36
Armada Bilgisayar51,402,494,73
Arsan Tekstil5,431,7634,56
Arzum Ev Aletleri19,300,68-21,61
Aselsan15,041,76-17,59
Ata GMYO3,821,60-30,67
Atakule GMYO2,51-1,18-0,40
Atlantis Yatırım Holding4,252,41-23,56
Atlas Yat. Ort.1,54-0,65-12,00
AvivaSA Emeklilik Hayat18,450,274,92
Avrasya GMYO2,93-2,0111,86
Avrasya Petrol ve Tur.3,04-1,62-5,00
Avrupa Yatırım Holding7,090,5718,17
Aydem Enerji8,40-0,47

Ayen Enerji6,56-5,8821,26
Ayes Çelik Hasır ve Çit22,0010,0093,83
Aygaz14,321,490,94
Bagfaş26,986,2234,90
Bak Ambalaj21,084,464,36
Balatacılar Balatacılık6,000,00-27,18
Bantaş Ambalaj6,60-0,4540,72
Banvit60,70-1,0616,73
Baştaş Başkent Çimento13,900,00-19,98
Batı Çimento13,40-0,07184,50
Batısöke Çimento2,73-1,8011,89
Bayrak Taban Sanayi12,601,2918,76
Bera Holding32,406,6559,76
Berkosan Yalıtım10,905,6222,20
Beşiktaş Futbol Yat.9,204,43127,72
Beyaz Filo11,211,9110,12
Bilici Yatırım18,87-1,77184,19
Bim Mağazalar64,70-2,12-12,01
Biotrend Çevre ve Enerji18,020,06

Birko Mensucat1,212,549,01
Birlik Mensucat2,10-2,33-39,31
Bizim Mağazaları13,90-0,71-9,51
Borusan Mannesmann25,803,12-7,19
Borusan Yat. Paz.381,800,95-15,95
Bosch Fren Sistemleri929,001,74-24,45
Bossa27,28-0,8752,83
Brisa23,880,7623,33
Burçelik22,24-0,545,80
Burçelik Vana28,00-1,96-43,62
Bursa Çimento3,761,35-24,46
Carrefoursa45,98-0,39-35,96
Casa Emtia Petrol145,002,6936,79
Ceo Event Medya10,121,3057,39
Coca Cola İçecek82,950,3627,39
Cosmos Yat. Holding10,305,2127,79
Credıtwest Faktorıng3,39-0,29-42,25
Çan2 Termik4,635,23

Çelebi243,30-0,7333,30
Çelik Halat6,79-1,45-25,37
Çemaş Döküm1,19-1,65-30,11
Çemtaş14,620,21-6,95
Çimbeton252,10-1,14-14,97
Çimentaş35,020,06-3,15
Çimsa24,001,1834,83
Çuhadaroğlu Metal6,98-1,27-8,25
Dagi Giyim2,190,00-35,71
Dagi Yatırım Holding12,00-1,48-6,98
Dardanel24,620,90-26,51
Datagate Bilgisayar13,60-0,80-15,58
Demısaş Döküm7,500,0015,82
Denge Holding5,76-1,035,11
Deniz GMYO2,25-2,6022,15
Derimod9,394,22-3,59
Derlüks Yatırım Holding7,991,01-9,41
Desa Deri13,34-0,5236,96
Despec Bilgisayar10,88-0,18-16,69
Deva Holding31,502,7430,93
Dinamik Isı Makina Yalıtım12,99-0,6119,72
Diriteks Diriliş Tekstil5,822,4656,03
Ditaş Doğan17,13-2,7831,71
DO-CO728,003,1215,56
Doğan Burda15,540,52-30,75
Doğan Holding2,990,00-0,27
Doğtaş Kelebek Mobilya2,430,834,34
Doğusan4,915,8212,10
Doğuş GMYO8,930,009,30
Doğuş Otomotiv27,260,74-0,22
Döktaş Dökümcülük27,740,43-9,41
Duran Doğan Basım11,87-0,8413,16
Dyo Boya13,530,0720,30
Eczacıbaşı İlaç6,36-0,16-11,69
Eczacıbaşı Yatırım43,54-1,7261,74
Edip Gayrimenkul2,48-2,36-25,30
Ege Endüstri1.353,800,42-18,68
Ege Gübre216,20-0,4148,90
Ege Profil31,38-0,88-17,94
Ege Seramik14,230,7838,29
Egeplast26,94-1,97-19,10
Ekiz Kimya8,351,2117,11
Emek Elektrik1,860,00-34,86
Eminiş Ambalaj24,324,02-33,98
Emlak Konut GMYO1,841,66-12,99
Enerjisa Enerji10,43-0,57-9,54
Enka İnşaat7,95-0,7512,90
Erbosan82,007,26100,00
Ereğli Demir Çelik19,74-0,3050,27
Ersu Gıda4,16-1,42-15,79
Escort Teknoloji5,842,82-11,11
Esenboğa Elektrik29,60-1,3355,57
Etiler Gıda7,40-1,0785,93
Euro Kapital Yat. Ort.4,200,009,09
Euro Trend Yat. Ort.3,45-0,86-4,17
Euro Yat. Ort.4,400,46-2,44
Euro Yatırım Holding3,25-1,2214,44
Fade Gıda18,904,54205,33
Fenerbahçe Futbol26,64-1,33-9,88
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,364,89-19,94
F-M İzmit Piston122,70-1,050,08
Fonet Bilgi Teknolojileri14,260,859,44
Ford Otosan182,003,1249,01
Formet Celik Kapi Sanayi1,38-1,43-43,75
Frigo Pak Gıda26,00-0,0823,93
Galata Wind Enerji4,65-1,27

Galatasaray Sportif3,07-0,97-24,20
Garanti Bankası7,724,47-23,95
Garanti Faktoring11,770,685,75
Garanti Yat. Ort.2,43-0,41-24,77
Gedik Y. Men. Değ.19,55-0,5157,09
Gediz Ambalaj35,280,0031,64
Gentaş5,00-1,96-15,82
Gersan Elektrik5,57-1,24-9,28
Global Men. Değ.6,562,669,15
Global Yat. Holding3,620,00-22,65
Good-Year7,74-0,51-7,42
Göltaş Çimento50,55-1,6522,52
Gözde Girişim6,75-0,44-15,41
GSD Denizcilik5,02-1,95-0,40
GSD Holding1,800,56-28,29
Gübre Fabrik.61,352,25-28,70
Güler Yat. Holding2,55-0,78-26,36
Halk GMYO3,260,621,71
Hatay Tekstil20,12-0,1044,23
Hedef Girişim4,441,8329,58
Hektaş9,641,4780,45
HUB Girişim14,31-1,65-21,37
Hürriyet Gzt.1,600,00-23,81
ICBC Turkey Bank5,110,39-21,38
İdealist Danışmanlık73,007,51442,35
İdealist GMYO6,152,33-9,56
İhlas Ev Aletleri1,200,84-36,17
İhlas Gayrimenkul1,031,98-17,60
İhlas Gazetecilik1,4310,00-41,95
İhlas Holding0,600,00-46,56
İhlas Yayın Holding0,741,37-35,09
İndeks Bilgisayar7,27-1,7652,01
Info Yatırım6,661,063,26
İntema45,729,9614,59
Inveo Yatırım Holding120,009,99171,37
İpek Doğal Enerji13,452,592,83
İskenderun Demir Çelik13,71-0,3651,73
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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