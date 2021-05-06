Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 7,15 0,42 -7,62 Acıpayam Selüloz 18,75 -1,57 9,52 Adel Kalemcilik 23,36 -0,76 -31,77 Adese Gayrimenkul 1,93 -2,53 -31,07 Afyon Çimento 3,96 -2,22 -22,50 Ak Enerji 1,48 -0,67 -33,03 Akbank 5,00 1,21 -26,01 Akçansa 18,78 -2,09 16,63 Akdeniz Yatırım Hold. 1,72 -0,58 -28,43 Akfen GMYO 4,01 -1,23 -17,49 Akın Tekstil 37,34 -3,51 17,57 Akiş GMYO 1,97 0,00 -29,45 Akmerkez GMYO 46,26 -1,24 -25,93 Aksa 17,17 1,48 24,29 Aksa Enerji 12,34 5,29 65,86 Aksigorta 7,58 -1,04 -12,86 Aksu Enerji 5,88 -1,18 -22,09 Alarko Carrıer 333,80 -1,82 -8,52 Alarko GMYO 23,70 -0,42 -9,40 Alarko Holding 9,89 1,02 14,47 Albaraka Türk 1,60 0,00 -17,53 Alcatel Lucent Teletaş 29,90 -2,03 0,81 Alkim Kağıt 17,02 -1,96 31,49 Alkim Kimya 17,03 -2,46 20,89 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,22 -5,53 1,37 Altınyunus Çeşme 73,50 9,95 47,12 Anadolu Efes 24,70 0,65 6,56 Anadolu Grubu Holding 23,70 0,00 -9,92 Anadolu Hayat Emek. 8,98 -2,81 11,75 Anadolu Isuzu 18,03 -1,21 0,17 Anadolu Sigorta 6,69 1,21 -7,35 Anel Elektrik 3,93 -0,51 23,97 Arçelik 32,76 -1,92 15,11 ARD Bilişim Teknolojileri 56,25 -1,66 16,99 Arena Bilgisayar 47,54 -0,34 39,54 Armada Bilgisayar 50,15 -1,47 2,18 Arsan Tekstil 9,64 -1,43 32,24 Arzum Ev Aletleri 19,17 0,37 -22,14 Aselsan 14,78 -0,87 -19,01 Ata GMYO 3,76 -1,05 -31,76 Atakule GMYO 2,54 -1,93 0,79 Atlantis Yatırım Holding 4,15 -3,49 -25,36 Atlas Yat. Ort. 1,55 -0,64 -11,43 AvivaSA Emeklilik Hayat 18,40 1,10 4,64 Avrasya GMYO 2,99 -2,29 14,15 Avrasya Petrol ve Tur. 3,09 5,46 -3,44 Avrupa Yatırım Holding 7,05 -2,35 17,50 Aydem Enerji 8,44 -2,54 Ayen Enerji 6,97 -7,80 28,84 Ayes Çelik Hasır ve Çit 20,00 -2,91 76,21 Aygaz 14,11 -3,75 -0,54 Bagfaş 25,40 -2,83 27,00 Bak Ambalaj 20,18 0,90 -0,10 Balatacılar Balatacılık 6,00 -0,50 -27,18 Bantaş Ambalaj 6,63 4,41 41,36 Banvit 61,35 -0,24 17,98 Baştaş Başkent Çimento 13,90 1,76 -19,98 Batı Çimento 13,41 0,60 184,71 Batısöke Çimento 2,78 -1,07 13,93 Bayrak Taban Sanayi 12,44 8,46 17,25 Bera Holding 30,38 -1,36 49,80 Berkosan Yalıtım 10,32 -1,81 15,70 Beşiktaş Futbol Yat. 8,81 -7,85 118,07 Beyaz Filo 11,00 -3,51 8,06 Bilici Yatırım 19,21 0,52 189,31 Bim Mağazalar 66,10 1,07 -10,11 Biotrend Çevre ve Enerji 18,01 -0,55 Birko Mensucat 1,18 -4,84 6,31 Birlik Mensucat 2,15 0,00 -37,86 Bizim Mağazaları 14,00 -0,07 -8,85 Borusan Mannesmann 25,02 -0,79 -10,00 Borusan Yat. Paz. 378,20 -1,51 -16,75 Bosch Fren Sistemleri 913,10 -0,76 -25,75 Bossa 27,52 -0,22 54,17 Brisa 23,70 -3,58 22,40 Burçelik 22,36 4,00 6,37 Burçelik Vana 28,56 2,44 -42,49 Bursa Çimento 3,71 -3,13 -25,47 Carrefoursa 46,16 1,27 -35,71 Casa Emtia Petrol 141,20 -7,11 33,21 Ceo Event Medya 9,99 5,71 55,37 Coca Cola İçecek 82,65 -0,90 26,93 Cosmos Yat. Holding 9,79 -2,68 21,46 Credıtwest Faktorıng 3,40 0,00 -42,08 Çan2 Termik 4,40 -5,78 Çelebi 245,10 -1,57 34,28 Çelik Halat 6,89 0,73 -24,27 Çemaş Döküm 1,21 -0,82 -28,93 Çemtaş 14,59 -0,95 -7,14 Çimbeton 255,00 -0,31 -14,00 Çimentaş 35,00 -0,06 -3,21 Çimsa 23,72 -3,10 33,26 Çuhadaroğlu Metal 7,07 -0,42 -7,06 Dagi Giyim 2,19 0,00 -35,71 Dagi Yatırım Holding 12,18 -2,33 -5,58 Dardanel 24,40 1,08 -27,16 Datagate Bilgisayar 13,71 -0,72 -14,90 Demısaş Döküm 7,50 2,74 15,82 Denge Holding 5,82 0,00 6,20 Deniz GMYO 2,31 7,44 25,40 Derimod 9,01 -1,53 -7,49 Derlüks Yatırım Holding 7,91 -6,94 -10,32 Desa Deri 13,41 1,13 37,68 Despec Bilgisayar 10,90 0,55 -16,54 Deva Holding 30,66 0,59 27,44 Dinamik Isı Makina Yalıtım 13,07 -2,02 20,46 Diriteks Diriliş Tekstil 5,68 7,17 52,28 Ditaş Doğan 17,62 9,99 35,48 DO-CO 706,00 -1,24 12,06 Doğan Burda 15,46 -5,96 -31,11 Doğan Holding 2,99 0,67 -0,27 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,41 -0,41 3,48 Doğusan 4,64 -1,07 5,94 Doğuş GMYO 8,93 1,13 9,30 Doğuş Otomotiv 27,06 0,15 -0,96 Döktaş Dökümcülük 27,62 -4,10 -9,80 Duran Doğan Basım 11,97 -0,25 14,11 Dyo Boya 13,52 5,46 20,21 Eczacıbaşı İlaç 6,37 -0,62 -11,55 Eczacıbaşı Yatırım 44,30 -2,29 64,57 Edip Gayrimenkul 2,54 -2,68 -23,49 Ege Endüstri 1.348,20 -2,38 -19,02 Ege Gübre 217,10 -0,69 49,52 Ege Profil 31,66 -3,18 -17,21 Ege Seramik 14,12 -1,53 37,22 Egeplast 27,48 2,61 -17,48 Ekiz Kimya 8,25 3,13 15,71 Emek Elektrik 1,86 -1,06 -34,86 Eminiş Ambalaj 23,38 -7,07 -36,54 Emlak Konut GMYO 1,81 -0,55 -14,41 Enerjisa Enerji 10,49 -2,42 -9,02 Enka İnşaat 8,01 1,65 13,75 Erbosan 76,45 -2,24 86,46 Ereğli Demir Çelik 19,80 1,85 50,73 Ersu Gıda 4,22 2,93 -14,57 Escort Teknoloji 5,68 2,16 -13,55 Esenboğa Elektrik 30,00 -3,23 57,68 Etiler Gıda 7,48 10,00 87,94 Euro Kapital Yat. Ort. 4,20 0,72 9,09 Euro Trend Yat. Ort. 3,48 -0,29 -3,33 Euro Yat. Ort. 4,38 3,79 -2,88 Euro Yatırım Holding 3,29 1,23 15,85 Fade Gıda 18,08 -0,11 192,08 Fenerbahçe Futbol 27,00 -1,10 -8,66 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,25 0,45 -23,68 F-M İzmit Piston 124,00 -3,13 1,14 Fonet Bilgi Teknolojileri 14,14 -0,49 8,52 Ford Otosan 176,50 -0,28 44,51 Formet Celik Kapi Sanayi 1,40 1,45 -42,93 Frigo Pak Gıda 26,02 -4,34 24,02 Galata Wind Enerji 4,71 -1,26 Galatasaray Sportif 3,10 0,32 -23,46 Garanti Bankası 7,39 1,93 -27,20 Garanti Faktoring 11,69 0,17 5,03 Garanti Yat. Ort. 2,44 -0,81 -24,46 Gedik Y. Men. Değ. 19,65 2,02 57,90 Gediz Ambalaj 35,28 2,14 31,64 Gentaş 5,10 4,08 -14,14 Gersan Elektrik 5,64 -0,35 -8,14 Global Men. Değ. 6,39 -3,62 6,32 Global Yat. Holding 3,62 -1,36 -22,65 Good-Year 7,78 -1,89 -6,94 Göltaş Çimento 51,40 -0,58 24,58 Gözde Girişim 6,78 -0,88 -15,04 GSD Denizcilik 5,12 2,81 1,59 GSD Holding 1,79 0,56 -28,69 Gübre Fabrik. 60,00 -1,32 -30,27 Güler Yat. Holding 2,57 -2,65 -25,78 Halk GMYO 3,24 -0,31 1,09 Hatay Tekstil 20,14 -1,85 44,37 Hedef Girişim 4,36 -0,91 27,24 Hektaş 9,50 1,39 77,83 HUB Girişim 14,55 0,34 -20,05 Hürriyet Gzt. 1,60 0,63 -23,81 ICBC Turkey Bank 5,09 -0,20 -21,69 İdealist Danışmanlık 67,90 -1,59 404,46 İdealist GMYO 6,01 -1,48 -11,62 İhlas Ev Aletleri 1,19 0,00 -36,70 İhlas Gayrimenkul 1,01 -0,98 -19,20 İhlas Gazetecilik 1,30 9,24 -47,23 İhlas Holding 0,60 0,00 -46,56 İhlas Yayın Holding 0,73 -1,35 -35,96 İndeks Bilgisayar 7,40 -2,25 54,73 Info Yatırım 6,59 -1,35 2,17 İntema 41,58 -9,57 4,21 Inveo Yatırım Holding 109,10 9,92 146,72 İpek Doğal Enerji 13,11 2,99 0,23 İskenderun Demir Çelik 13,76 2,38 52,28 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 478 bin 850 lira oldu Altının kilogramı 477 bin 500 lira oldu Kanuni sondaj gemisi ilk görevi için Karadeniz'e açıldı