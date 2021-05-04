Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 7,06 -2,08 -8,79 Acıpayam Selüloz 18,79 -1,26 9,75 Adel Kalemcilik 24,30 -1,62 -29,02 Adese Gayrimenkul 1,94 -0,51 -30,71 Afyon Çimento 4,03 0,00 -21,14 Ak Enerji 1,48 0,68 -33,03 Akbank 4,94 -1,00 -26,90 Akçansa 19,00 0,26 18,00 Akdeniz Yatırım Hold. 1,80 3,45 -25,10 Akfen GMYO 4,13 1,98 -15,02 Akın Tekstil 39,84 -3,21 25,44 Akiş GMYO 1,99 -0,50 -28,73 Akmerkez GMYO 47,38 -1,13 -24,13 Aksa 16,57 0,98 19,95 Aksa Enerji 11,94 4,55 60,48 Aksigorta 7,53 -0,40 -13,43 Aksu Enerji 5,92 0,51 -21,56 Alarko Carrıer 347,60 -0,86 -4,74 Alarko GMYO 23,86 -1,65 -8,79 Alarko Holding 9,75 -2,01 12,85 Albaraka Türk 1,59 -1,24 -18,04 Alcatel Lucent Teletaş 30,62 -2,36 3,24 Alkim Kağıt 17,74 1,49 37,06 Alkim Kimya 17,70 2,67 25,65 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,24 -0,44 2,28 Altınyunus Çeşme 68,35 -9,95 36,81 Anadolu Efes 23,96 -1,24 3,36 Anadolu Grubu Holding 23,44 6,26 -10,91 Anadolu Hayat Emek. 9,02 -0,77 12,25 Anadolu Isuzu 17,76 -1,93 -1,33 Anadolu Sigorta 6,58 0,00 -8,87 Anel Elektrik 4,00 -1,23 26,18 Arçelik 33,80 -1,86 18,77 ARD Bilişim Teknolojileri 58,30 -1,60 21,26 Arena Bilgisayar 48,70 1,04 42,94 Armada Bilgisayar 51,00 -1,92 3,91 Arsan Tekstil 9,68 0,62 32,78 Arzum Ev Aletleri 19,27 -0,87 -21,73 Aselsan 14,91 -1,32 -18,30 Ata GMYO 3,89 -1,77 -29,40 Atakule GMYO 2,61 0,38 3,57 Atlantis Yatırım Holding 4,49 -4,06 -19,24 Atlas Yat. Ort. 1,62 0,00 -7,43 AvivaSA Emeklilik Hayat 17,72 -2,64 0,77 Avrasya GMYO 3,13 -2,19 19,50 Avrasya Petrol ve Tur. 3,06 0,99 -4,38 Avrupa Yatırım Holding 7,42 -1,72 23,67 Aydem Enerji 8,69 -3,44 Ayen Enerji 8,39 -8,71 55,08 Ayes Çelik Hasır ve Çit 20,90 -5,00 84,14 Aygaz 14,34 1,70 1,08 Bagfaş 24,80 7,08 24,00 Bak Ambalaj 20,60 -1,44 1,98 Balatacılar Balatacılık 6,44 0,00 -21,84 Bantaş Ambalaj 6,33 -2,31 34,97 Banvit 61,50 -0,89 18,27 Baştaş Başkent Çimento 14,00 0,79 -19,40 Batı Çimento 13,80 -3,83 192,99 Batısöke Çimento 2,80 -3,11 14,75 Bayrak Taban Sanayi 11,60 -4,37 9,33 Bera Holding 30,64 -3,34 51,08 Berkosan Yalıtım 11,08 9,92 24,22 Beşiktaş Futbol Yat. 10,18 9,94 151,98 Beyaz Filo 11,77 10,00 15,62 Bilici Yatırım 19,10 -1,70 187,65 Bim Mağazalar 64,70 -1,60 -12,01 Biotrend Çevre ve Enerji 18,10 0,11 Birko Mensucat 1,27 -0,78 14,41 Birlik Mensucat 2,20 1,38 -36,42 Bizim Mağazaları 13,93 -1,49 -9,31 Borusan Mannesmann 25,44 -0,16 -8,49 Borusan Yat. Paz. 391,00 1,82 -13,93 Bosch Fren Sistemleri 930,00 0,20 -24,93 Bossa 27,48 -1,51 53,95 Brisa 24,68 -3,06 27,46 Burçelik 21,40 2,29 1,81 Burçelik Vana 28,32 0,07 -42,97 Bursa Çimento 3,65 -2,41 -26,67 Carrefoursa 46,44 -1,32 -35,32 Casa Emtia Petrol 144,20 -9,99 36,04 Ceo Event Medya 9,29 2,65 44,48 Coca Cola İçecek 80,95 1,19 24,32 Cosmos Yat. Holding 10,40 -5,11 29,03 Credıtwest Faktorıng 3,48 -1,14 -40,72 Çan2 Termik 5,18 9,98 Çelebi 252,30 1,94 38,23 Çelik Halat 7,05 9,98 -22,51 Çemaş Döküm 1,20 -1,64 -29,52 Çemtaş 14,77 -1,80 -7,11 Çimbeton 262,00 -2,38 -11,64 Çimentaş 35,52 -7,50 -1,77 Çimsa 22,60 -1,14 26,97 Çuhadaroğlu Metal 7,41 -1,33 -4,14 Dagi Giyim 2,23 -0,45 -34,53 Dagi Yatırım Holding 13,07 4,14 1,32 Dardanel 25,26 -2,55 -24,60 Datagate Bilgisayar 13,87 -0,79 -13,90 Demısaş Döküm 7,37 -2,64 11,50 Denge Holding 5,92 -6,03 8,03 Deniz GMYO 2,13 -4,48 15,63 Derimod 9,22 1,99 -5,34 Derlüks Yatırım Holding 8,06 9,96 -8,62 Desa Deri 14,56 3,63 49,49 Despec Bilgisayar 10,89 0,18 -16,62 Deva Holding 30,62 -1,23 27,27 Dinamik Isı Makina Yalıtım 13,42 -3,45 23,69 Diriteks Diriliş Tekstil 5,45 3,22 46,11 Ditaş Doğan 15,29 10,00 17,56 DO-CO 706,90 -2,23 12,21 Doğan Burda 17,47 0,29 -22,15 Doğan Holding 2,99 1,01 -0,27 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,44 0,00 4,77 Doğusan 4,55 -0,22 3,88 Doğuş GMYO 8,99 -1,53 10,04 Doğuş Otomotiv 26,86 -0,59 -1,69 Döktaş Dökümcülük 28,10 -3,64 -8,23 Duran Doğan Basım 11,91 0,85 13,54 Dyo Boya 13,37 2,77 18,87 Eczacıbaşı İlaç 6,37 -0,93 -11,55 Eczacıbaşı Yatırım 43,40 -4,19 61,22 Edip Gayrimenkul 2,79 9,84 -15,96 Ege Endüstri 1.419,00 -2,41 -14,77 Ege Gübre 217,80 -0,91 50,00 Ege Profil 33,20 5,26 -13,18 Ege Seramik 14,38 -1,57 39,75 Egeplast 27,78 1,39 -16,58 Ekiz Kimya 7,90 1,28 10,80 Emek Elektrik 1,93 0,00 -32,41 Eminiş Ambalaj 27,94 10,00 -24,16 Emlak Konut GMYO 1,83 -1,08 -14,49 Enerjisa Enerji 10,55 0,96 -8,50 Enka İnşaat 7,78 -1,64 10,48 Erbosan 79,90 2,24 94,88 Ereğli Demir Çelik 19,65 3,64 49,58 Ersu Gıda 4,17 -0,71 -15,59 Escort Teknoloji 5,58 -1,76 -15,07 Esenboğa Elektrik 32,00 3,29 68,19 Etiler Gıda 6,84 9,97 71,86 Euro Kapital Yat. Ort. 4,12 -3,74 7,01 Euro Trend Yat. Ort. 3,50 -1,41 -2,78 Euro Yat. Ort. 4,30 -1,15 -4,66 Euro Yatırım Holding 3,33 -2,92 17,25 Fade Gıda 18,07 1,40 191,92 Fenerbahçe Futbol 28,26 1,15 -4,40 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,30 -0,86 -21,98 F-M İzmit Piston 130,40 -0,38 6,36 Fonet Bilgi Teknolojileri 14,44 -3,99 10,82 Ford Otosan 168,90 -2,88 38,29 Formet Celik Kapi Sanayi 1,41 -2,76 -42,52 Frigo Pak Gıda 27,28 -5,15 30,03 Galata Wind Enerji 4,87 -2,79 Galatasaray Sportif 3,10 1,31 -23,46 Garanti Bankası 7,27 -1,36 -28,38 Garanti Faktoring 12,00 1,52 7,82 Garanti Yat. Ort. 2,48 0,81 -23,22 Gedik Y. Men. Değ. 19,07 -1,50 53,24 Gediz Ambalaj 34,94 -1,74 30,37 Gentaş 4,80 -2,83 -19,19 Gersan Elektrik 5,73 -1,04 -6,68 Global Men. Değ. 6,81 -2,99 13,31 Global Yat. Holding 3,67 0,55 -21,58 Good-Year 7,72 -2,15 -7,66 Göltaş Çimento 53,25 6,54 29,06 Gözde Girişim 6,90 -3,63 -13,53 GSD Denizcilik 5,00 -2,72 -0,79 GSD Holding 1,78 -0,56 -29,08 Gübre Fabrik. 60,30 -2,43 -29,92 Güler Yat. Holding 2,58 -2,64 -25,49 Halk GMYO 3,26 -1,21 1,71 Hatay Tekstil 20,90 1,46 49,82 Hedef Girişim 4,53 -2,58 32,20 Hektaş 9,49 8,83 77,64 HUB Girişim 14,77 -1,53 -18,85 Hürriyet Gzt. 1,61 -1,23 -23,33 ICBC Turkey Bank 5,04 -2,33 -22,46 İdealist Danışmanlık 70,00 -6,79 420,06 İdealist GMYO 6,40 -2,14 -5,88 İhlas Ev Aletleri 1,18 -1,67 -37,23 İhlas Gayrimenkul 1,01 -2,88 -19,20 İhlas Gazetecilik 1,22 -0,95 -50,48 İhlas Holding 0,61 -3,17 -45,67 İhlas Yayın Holding 0,73 -1,35 -35,96 İndeks Bilgisayar 7,73 1,18 61,63 Info Yatırım 6,52 -2,40 1,09 İntema 49,62 1,93 24,36 Inveo Yatırım Holding 93,05 -3,07 110,43 İpek Doğal Enerji 12,67 -1,32 -3,13 İskenderun Demir Çelik 13,60 2,18 50,51 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu Afyonkarahisar'da panik devam ediyor! Enerji santralindeki yangın 80 bin metrekarelik alana yayıldı Altının kilogramı 474 bin liraya yükseldi