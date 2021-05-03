Borsada günlük işlemler (1)
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Borsada günlük işlemler (1)

Borsada günlük işlemler (1)
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım7,21-1,10-6,85
Acıpayam Selüloz19,033,6511,16
Adel Kalemcilik24,70-1,28-27,85
Adese Gayrimenkul1,95-3,47-30,36
Afyon Çimento4,035,77-21,14
Ak Enerji1,472,08-33,48
Akbank4,992,25-26,16
Akçansa18,954,4117,68
Akdeniz Yatırım Hold.1,743,57-27,60
Akfen GMYO4,052,27-16,67
Akın Tekstil41,16-2,2329,60
Akiş GMYO2,007,53-28,37
Akmerkez GMYO47,92-0,13-23,27
Aksa16,410,1218,79
Aksa Enerji11,42-0,1753,49
Aksigorta7,56-0,26-13,09
Aksu Enerji5,890,17-21,96
Alarko Carrıer350,604,04-3,92
Alarko GMYO24,262,80-7,26
Alarko Holding9,953,3215,16
Albaraka Türk1,610,63-17,01
Alcatel Lucent Teletaş31,362,625,73
Alkim Kağıt17,48-1,0835,05
Alkim Kimya17,240,1222,38
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,251,352,74
Altınyunus Çeşme75,90-0,0751,92
Anadolu Efes24,264,034,66
Anadolu Grubu Holding22,062,60-16,16
Anadolu Hayat Emek.9,090,6613,12
Anadolu Isuzu18,113,780,61
Anadolu Sigorta6,581,70-8,87
Anel Elektrik4,054,3827,76
Arçelik34,440,1721,02
ARD Bilişim Teknolojileri59,251,7223,23
Arena Bilgisayar48,203,9241,47
Armada Bilgisayar52,00-0,485,95
Arsan Tekstil9,621,4831,96
Arzum Ev Aletleri19,442,37-21,04
Aselsan15,110,73-17,21
Ata GMYO3,963,13-28,13
Atakule GMYO2,604,003,17
Atlantis Yatırım Holding4,684,00-15,83
Atlas Yat. Ort.1,62-10,00-7,43
AvivaSA Emeklilik Hayat18,20-1,193,50
Avrasya GMYO3,201,2722,17
Avrasya Petrol ve Tur.3,039,78-5,31
Avrupa Yatırım Holding7,55-0,5325,83
Aydem Enerji9,00-1,53

Ayen Enerji9,192,5769,87
Ayes Çelik Hasır ve Çit22,006,8093,83
Aygaz14,102,55-0,61
Bagfaş23,162,8415,80
Bak Ambalaj20,907,293,47
Balatacılar Balatacılık6,443,37-21,84
Bantaş Ambalaj6,484,0138,17
Banvit62,050,0819,33
Baştaş Başkent Çimento13,893,73-20,03
Batı Çimento14,359,96204,67
Batısöke Çimento2,898,2418,44
Bayrak Taban Sanayi12,13-9,9514,33
Bera Holding31,70-3,1856,31
Berkosan Yalıtım10,089,9213,00
Beşiktaş Futbol Yat.9,269,98129,21
Beyaz Filo10,704,395,11
Bilici Yatırım19,431,89192,62
Bim Mağazalar65,751,15-10,59
Biotrend Çevre ve Enerji18,081,52

Birko Mensucat1,28-1,5415,32
Birlik Mensucat2,17-4,82-37,28
Bizim Mağazaları14,140,50-7,94
Borusan Mannesmann25,482,91-8,35
Borusan Yat. Paz.384,007,56-15,47
Bosch Fren Sistemleri928,105,25-25,09
Bossa27,903,7256,30
Brisa25,46-0,1631,49
Burçelik20,923,16-0,48
Burçelik Vana28,303,44-43,01
Bursa Çimento3,743,89-24,86
Carrefoursa47,06-2,69-34,46
Casa Emtia Petrol160,203,6951,13
Ceo Event Medya9,05-3,4240,75
Coca Cola İçecek80,001,4622,86
Cosmos Yat. Holding10,96-7,1235,98
Credıtwest Faktorıng3,526,34-40,03
Çan2 Termik4,719,79

Çelebi247,5010,0035,60
Çelik Halat6,412,72-29,54
Çemaş Döküm1,225,17-28,35
Çemtaş15,042,52-5,42
Çimbeton268,404,52-9,48
Çimentaş38,403,506,19
Çimsa22,863,9128,43
Çuhadaroğlu Metal7,513,59-2,85
Dagi Giyim2,249,80-34,24
Dagi Yatırım Holding12,559,99-2,71
Dardanel25,92-1,07-22,63
Datagate Bilgisayar13,984,10-13,22
Demısaş Döküm7,571,0714,52
Denge Holding6,301,6114,96
Deniz GMYO2,23-0,8921,06
Derimod9,041,80-7,19
Derlüks Yatırım Holding7,331,95-16,89
Desa Deri14,05-3,6444,25
Despec Bilgisayar10,874,82-16,77
Deva Holding31,001,6428,85
Dinamik Isı Makina Yalıtım13,908,8528,11
Diriteks Diriliş Tekstil5,288,4241,55
Ditaş Doğan13,901,986,87
DO-CO723,000,5714,76
Doğan Burda17,42-1,36-22,37
Doğan Holding2,960,34-1,27
Doğtaş Kelebek Mobilya2,443,834,77
Doğusan4,569,884,11
Doğuş GMYO9,131,2211,75
Doğuş Otomotiv27,021,58-1,10
Döktaş Dökümcülük29,16-1,55-4,77
Duran Doğan Basım11,810,0012,58
Dyo Boya13,019,9715,67
Eczacıbaşı İlaç6,430,47-10,72
Eczacıbaşı Yatırım45,309,0568,28
Edip Gayrimenkul2,541,20-23,49
Ege Endüstri1.454,002,04-12,67
Ege Gübre219,800,9251,38
Ege Profil31,542,07-17,52
Ege Seramik14,610,2741,98
Egeplast27,407,03-17,72
Ekiz Kimya7,806,129,40
Emek Elektrik1,930,52-32,41
Eminiş Ambalaj25,409,96-31,05
Emlak Konut GMYO1,851,65-13,55
Enerjisa Enerji10,451,46-9,37
Enka İnşaat7,910,7612,33
Erbosan78,156,4790,61
Ereğli Demir Çelik18,96-0,4244,33
Ersu Gıda4,20-0,47-14,98
Escort Teknoloji5,683,84-13,55
Esenboğa Elektrik30,983,3462,83
Etiler Gıda6,227,2456,28
Euro Kapital Yat. Ort.4,286,4711,17
Euro Trend Yat. Ort.3,55-0,28-1,39
Euro Yat. Ort.4,350,23-3,55
Euro Yatırım Holding3,432,0820,77
Fade Gıda17,820,45187,88
Fenerbahçe Futbol27,94-2,31-5,48
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,323,11-21,30
F-M İzmit Piston130,904,556,77
Fonet Bilgi Teknolojileri15,040,2715,43
Ford Otosan173,90-1,0842,38
Formet Celik Kapi Sanayi1,459,85-40,89
Frigo Pak Gıda28,764,5837,08
Galata Wind Enerji5,012,66

Galatasaray Sportif3,06-2,86-24,44
Garanti Bankası7,372,22-27,40
Garanti Faktoring11,823,686,20
Garanti Yat. Ort.2,462,50-23,84
Gedik Y. Men. Değ.19,360,0555,57
Gediz Ambalaj35,564,9032,69
Gentaş4,945,56-16,84
Gersan Elektrik5,793,39-5,70
Global Men. Değ.7,029,8616,81
Global Yat. Holding3,652,53-22,01
Good-Year7,894,78-5,62
Göltaş Çimento49,988,1821,13
Gözde Girişim7,16-2,85-10,28
GSD Denizcilik5,145,541,98
GSD Holding1,792,87-28,69
Gübre Fabrik.61,802,06-28,18
Güler Yat. Holding2,65-0,75-23,47
Halk GMYO3,300,302,96
Hatay Tekstil20,600,0047,67
Hedef Girişim4,651,9735,71
Hektaş8,726,3463,23
HUB Girişim15,004,38-17,58
Hürriyet Gzt.1,630,00-22,38
ICBC Turkey Bank5,160,98-20,62
İdealist Danışmanlık75,10-2,53457,95
İdealist GMYO6,542,19-3,82
İhlas Ev Aletleri1,202,56-36,17
İhlas Gayrimenkul1,044,00-16,80
İhlas Gazetecilik2,03-6,02-50,00
İhlas Holding0,636,78-43,88
İhlas Yayın Holding0,748,82-35,09
İndeks Bilgisayar7,646,5659,75
Info Yatırım6,68-0,453,57
İntema48,689,9922,01
Inveo Yatırım Holding96,000,84117,10
İpek Doğal Enerji12,842,47-1,83
İskenderun Demir Çelik13,31-1,1947,30
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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