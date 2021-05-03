Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 7,21 -1,10 -6,85 Acıpayam Selüloz 19,03 3,65 11,16 Adel Kalemcilik 24,70 -1,28 -27,85 Adese Gayrimenkul 1,95 -3,47 -30,36 Afyon Çimento 4,03 5,77 -21,14 Ak Enerji 1,47 2,08 -33,48 Akbank 4,99 2,25 -26,16 Akçansa 18,95 4,41 17,68 Akdeniz Yatırım Hold. 1,74 3,57 -27,60 Akfen GMYO 4,05 2,27 -16,67 Akın Tekstil 41,16 -2,23 29,60 Akiş GMYO 2,00 7,53 -28,37 Akmerkez GMYO 47,92 -0,13 -23,27 Aksa 16,41 0,12 18,79 Aksa Enerji 11,42 -0,17 53,49 Aksigorta 7,56 -0,26 -13,09 Aksu Enerji 5,89 0,17 -21,96 Alarko Carrıer 350,60 4,04 -3,92 Alarko GMYO 24,26 2,80 -7,26 Alarko Holding 9,95 3,32 15,16 Albaraka Türk 1,61 0,63 -17,01 Alcatel Lucent Teletaş 31,36 2,62 5,73 Alkim Kağıt 17,48 -1,08 35,05 Alkim Kimya 17,24 0,12 22,38 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,25 1,35 2,74 Altınyunus Çeşme 75,90 -0,07 51,92 Anadolu Efes 24,26 4,03 4,66 Anadolu Grubu Holding 22,06 2,60 -16,16 Anadolu Hayat Emek. 9,09 0,66 13,12 Anadolu Isuzu 18,11 3,78 0,61 Anadolu Sigorta 6,58 1,70 -8,87 Anel Elektrik 4,05 4,38 27,76 Arçelik 34,44 0,17 21,02 ARD Bilişim Teknolojileri 59,25 1,72 23,23 Arena Bilgisayar 48,20 3,92 41,47 Armada Bilgisayar 52,00 -0,48 5,95 Arsan Tekstil 9,62 1,48 31,96 Arzum Ev Aletleri 19,44 2,37 -21,04 Aselsan 15,11 0,73 -17,21 Ata GMYO 3,96 3,13 -28,13 Atakule GMYO 2,60 4,00 3,17 Atlantis Yatırım Holding 4,68 4,00 -15,83 Atlas Yat. Ort. 1,62 -10,00 -7,43 AvivaSA Emeklilik Hayat 18,20 -1,19 3,50 Avrasya GMYO 3,20 1,27 22,17 Avrasya Petrol ve Tur. 3,03 9,78 -5,31 Avrupa Yatırım Holding 7,55 -0,53 25,83 Aydem Enerji 9,00 -1,53 Ayen Enerji 9,19 2,57 69,87 Ayes Çelik Hasır ve Çit 22,00 6,80 93,83 Aygaz 14,10 2,55 -0,61 Bagfaş 23,16 2,84 15,80 Bak Ambalaj 20,90 7,29 3,47 Balatacılar Balatacılık 6,44 3,37 -21,84 Bantaş Ambalaj 6,48 4,01 38,17 Banvit 62,05 0,08 19,33 Baştaş Başkent Çimento 13,89 3,73 -20,03 Batı Çimento 14,35 9,96 204,67 Batısöke Çimento 2,89 8,24 18,44 Bayrak Taban Sanayi 12,13 -9,95 14,33 Bera Holding 31,70 -3,18 56,31 Berkosan Yalıtım 10,08 9,92 13,00 Beşiktaş Futbol Yat. 9,26 9,98 129,21 Beyaz Filo 10,70 4,39 5,11 Bilici Yatırım 19,43 1,89 192,62 Bim Mağazalar 65,75 1,15 -10,59 Biotrend Çevre ve Enerji 18,08 1,52 Birko Mensucat 1,28 -1,54 15,32 Birlik Mensucat 2,17 -4,82 -37,28 Bizim Mağazaları 14,14 0,50 -7,94 Borusan Mannesmann 25,48 2,91 -8,35 Borusan Yat. Paz. 384,00 7,56 -15,47 Bosch Fren Sistemleri 928,10 5,25 -25,09 Bossa 27,90 3,72 56,30 Brisa 25,46 -0,16 31,49 Burçelik 20,92 3,16 -0,48 Burçelik Vana 28,30 3,44 -43,01 Bursa Çimento 3,74 3,89 -24,86 Carrefoursa 47,06 -2,69 -34,46 Casa Emtia Petrol 160,20 3,69 51,13 Ceo Event Medya 9,05 -3,42 40,75 Coca Cola İçecek 80,00 1,46 22,86 Cosmos Yat. Holding 10,96 -7,12 35,98 Credıtwest Faktorıng 3,52 6,34 -40,03 Çan2 Termik 4,71 9,79 Çelebi 247,50 10,00 35,60 Çelik Halat 6,41 2,72 -29,54 Çemaş Döküm 1,22 5,17 -28,35 Çemtaş 15,04 2,52 -5,42 Çimbeton 268,40 4,52 -9,48 Çimentaş 38,40 3,50 6,19 Çimsa 22,86 3,91 28,43 Çuhadaroğlu Metal 7,51 3,59 -2,85 Dagi Giyim 2,24 9,80 -34,24 Dagi Yatırım Holding 12,55 9,99 -2,71 Dardanel 25,92 -1,07 -22,63 Datagate Bilgisayar 13,98 4,10 -13,22 Demısaş Döküm 7,57 1,07 14,52 Denge Holding 6,30 1,61 14,96 Deniz GMYO 2,23 -0,89 21,06 Derimod 9,04 1,80 -7,19 Derlüks Yatırım Holding 7,33 1,95 -16,89 Desa Deri 14,05 -3,64 44,25 Despec Bilgisayar 10,87 4,82 -16,77 Deva Holding 31,00 1,64 28,85 Dinamik Isı Makina Yalıtım 13,90 8,85 28,11 Diriteks Diriliş Tekstil 5,28 8,42 41,55 Ditaş Doğan 13,90 1,98 6,87 DO-CO 723,00 0,57 14,76 Doğan Burda 17,42 -1,36 -22,37 Doğan Holding 2,96 0,34 -1,27 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,44 3,83 4,77 Doğusan 4,56 9,88 4,11 Doğuş GMYO 9,13 1,22 11,75 Doğuş Otomotiv 27,02 1,58 -1,10 Döktaş Dökümcülük 29,16 -1,55 -4,77 Duran Doğan Basım 11,81 0,00 12,58 Dyo Boya 13,01 9,97 15,67 Eczacıbaşı İlaç 6,43 0,47 -10,72 Eczacıbaşı Yatırım 45,30 9,05 68,28 Edip Gayrimenkul 2,54 1,20 -23,49 Ege Endüstri 1.454,00 2,04 -12,67 Ege Gübre 219,80 0,92 51,38 Ege Profil 31,54 2,07 -17,52 Ege Seramik 14,61 0,27 41,98 Egeplast 27,40 7,03 -17,72 Ekiz Kimya 7,80 6,12 9,40 Emek Elektrik 1,93 0,52 -32,41 Eminiş Ambalaj 25,40 9,96 -31,05 Emlak Konut GMYO 1,85 1,65 -13,55 Enerjisa Enerji 10,45 1,46 -9,37 Enka İnşaat 7,91 0,76 12,33 Erbosan 78,15 6,47 90,61 Ereğli Demir Çelik 18,96 -0,42 44,33 Ersu Gıda 4,20 -0,47 -14,98 Escort Teknoloji 5,68 3,84 -13,55 Esenboğa Elektrik 30,98 3,34 62,83 Etiler Gıda 6,22 7,24 56,28 Euro Kapital Yat. Ort. 4,28 6,47 11,17 Euro Trend Yat. Ort. 3,55 -0,28 -1,39 Euro Yat. Ort. 4,35 0,23 -3,55 Euro Yatırım Holding 3,43 2,08 20,77 Fade Gıda 17,82 0,45 187,88 Fenerbahçe Futbol 27,94 -2,31 -5,48 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,32 3,11 -21,30 F-M İzmit Piston 130,90 4,55 6,77 Fonet Bilgi Teknolojileri 15,04 0,27 15,43 Ford Otosan 173,90 -1,08 42,38 Formet Celik Kapi Sanayi 1,45 9,85 -40,89 Frigo Pak Gıda 28,76 4,58 37,08 Galata Wind Enerji 5,01 2,66 Galatasaray Sportif 3,06 -2,86 -24,44 Garanti Bankası 7,37 2,22 -27,40 Garanti Faktoring 11,82 3,68 6,20 Garanti Yat. Ort. 2,46 2,50 -23,84 Gedik Y. Men. Değ. 19,36 0,05 55,57 Gediz Ambalaj 35,56 4,90 32,69 Gentaş 4,94 5,56 -16,84 Gersan Elektrik 5,79 3,39 -5,70 Global Men. Değ. 7,02 9,86 16,81 Global Yat. Holding 3,65 2,53 -22,01 Good-Year 7,89 4,78 -5,62 Göltaş Çimento 49,98 8,18 21,13 Gözde Girişim 7,16 -2,85 -10,28 GSD Denizcilik 5,14 5,54 1,98 GSD Holding 1,79 2,87 -28,69 Gübre Fabrik. 61,80 2,06 -28,18 Güler Yat. Holding 2,65 -0,75 -23,47 Halk GMYO 3,30 0,30 2,96 Hatay Tekstil 20,60 0,00 47,67 Hedef Girişim 4,65 1,97 35,71 Hektaş 8,72 6,34 63,23 HUB Girişim 15,00 4,38 -17,58 Hürriyet Gzt. 1,63 0,00 -22,38 ICBC Turkey Bank 5,16 0,98 -20,62 İdealist Danışmanlık 75,10 -2,53 457,95 İdealist GMYO 6,54 2,19 -3,82 İhlas Ev Aletleri 1,20 2,56 -36,17 İhlas Gayrimenkul 1,04 4,00 -16,80 İhlas Gazetecilik 2,03 -6,02 -50,00 İhlas Holding 0,63 6,78 -43,88 İhlas Yayın Holding 0,74 8,82 -35,09 İndeks Bilgisayar 7,64 6,56 59,75 Info Yatırım 6,68 -0,45 3,57 İntema 48,68 9,99 22,01 Inveo Yatırım Holding 96,00 0,84 117,10 İpek Doğal Enerji 12,84 2,47 -1,83 İskenderun Demir Çelik 13,31 -1,19 47,30 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 474 bin liraya yükseldi İran, ABD ile enerji, banka ve limanlara yönelik yaptırımların kaldırılması konusunda anlaştı