Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|7,21
|-1,10
|-6,85
|Acıpayam Selüloz
|19,03
|3,65
|11,16
|Adel Kalemcilik
|24,70
|-1,28
|-27,85
|Adese Gayrimenkul
|1,95
|-3,47
|-30,36
|Afyon Çimento
|4,03
|5,77
|-21,14
|Ak Enerji
|1,47
|2,08
|-33,48
|Akbank
|4,99
|2,25
|-26,16
|Akçansa
|18,95
|4,41
|17,68
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,74
|3,57
|-27,60
|Akfen GMYO
|4,05
|2,27
|-16,67
|Akın Tekstil
|41,16
|-2,23
|29,60
|Akiş GMYO
|2,00
|7,53
|-28,37
|Akmerkez GMYO
|47,92
|-0,13
|-23,27
|Aksa
|16,41
|0,12
|18,79
|Aksa Enerji
|11,42
|-0,17
|53,49
|Aksigorta
|7,56
|-0,26
|-13,09
|Aksu Enerji
|5,89
|0,17
|-21,96
|Alarko Carrıer
|350,60
|4,04
|-3,92
|Alarko GMYO
|24,26
|2,80
|-7,26
|Alarko Holding
|9,95
|3,32
|15,16
|Albaraka Türk
|1,61
|0,63
|-17,01
|Alcatel Lucent Teletaş
|31,36
|2,62
|5,73
|Alkim Kağıt
|17,48
|-1,08
|35,05
|Alkim Kimya
|17,24
|0,12
|22,38
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,25
|1,35
|2,74
|Altınyunus Çeşme
|75,90
|-0,07
|51,92
|Anadolu Efes
|24,26
|4,03
|4,66
|Anadolu Grubu Holding
|22,06
|2,60
|-16,16
|Anadolu Hayat Emek.
|9,09
|0,66
|13,12
|Anadolu Isuzu
|18,11
|3,78
|0,61
|Anadolu Sigorta
|6,58
|1,70
|-8,87
|Anel Elektrik
|4,05
|4,38
|27,76
|Arçelik
|34,44
|0,17
|21,02
|ARD Bilişim Teknolojileri
|59,25
|1,72
|23,23
|Arena Bilgisayar
|48,20
|3,92
|41,47
|Armada Bilgisayar
|52,00
|-0,48
|5,95
|Arsan Tekstil
|9,62
|1,48
|31,96
|Arzum Ev Aletleri
|19,44
|2,37
|-21,04
|Aselsan
|15,11
|0,73
|-17,21
|Ata GMYO
|3,96
|3,13
|-28,13
|Atakule GMYO
|2,60
|4,00
|3,17
|Atlantis Yatırım Holding
|4,68
|4,00
|-15,83
|Atlas Yat. Ort.
|1,62
|-10,00
|-7,43
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,20
|-1,19
|3,50
|Avrasya GMYO
|3,20
|1,27
|22,17
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,03
|9,78
|-5,31
|Avrupa Yatırım Holding
|7,55
|-0,53
|25,83
|Aydem Enerji
|9,00
|-1,53
|Ayen Enerji
|9,19
|2,57
|69,87
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|22,00
|6,80
|93,83
|Aygaz
|14,10
|2,55
|-0,61
|Bagfaş
|23,16
|2,84
|15,80
|Bak Ambalaj
|20,90
|7,29
|3,47
|Balatacılar Balatacılık
|6,44
|3,37
|-21,84
|Bantaş Ambalaj
|6,48
|4,01
|38,17
|Banvit
|62,05
|0,08
|19,33
|Baştaş Başkent Çimento
|13,89
|3,73
|-20,03
|Batı Çimento
|14,35
|9,96
|204,67
|Batısöke Çimento
|2,89
|8,24
|18,44
|Bayrak Taban Sanayi
|12,13
|-9,95
|14,33
|Bera Holding
|31,70
|-3,18
|56,31
|Berkosan Yalıtım
|10,08
|9,92
|13,00
|Beşiktaş Futbol Yat.
|9,26
|9,98
|129,21
|Beyaz Filo
|10,70
|4,39
|5,11
|Bilici Yatırım
|19,43
|1,89
|192,62
|Bim Mağazalar
|65,75
|1,15
|-10,59
|Biotrend Çevre ve Enerji
|18,08
|1,52
|Birko Mensucat
|1,28
|-1,54
|15,32
|Birlik Mensucat
|2,17
|-4,82
|-37,28
|Bizim Mağazaları
|14,14
|0,50
|-7,94
|Borusan Mannesmann
|25,48
|2,91
|-8,35
|Borusan Yat. Paz.
|384,00
|7,56
|-15,47
|Bosch Fren Sistemleri
|928,10
|5,25
|-25,09
|Bossa
|27,90
|3,72
|56,30
|Brisa
|25,46
|-0,16
|31,49
|Burçelik
|20,92
|3,16
|-0,48
|Burçelik Vana
|28,30
|3,44
|-43,01
|Bursa Çimento
|3,74
|3,89
|-24,86
|Carrefoursa
|47,06
|-2,69
|-34,46
|Casa Emtia Petrol
|160,20
|3,69
|51,13
|Ceo Event Medya
|9,05
|-3,42
|40,75
|Coca Cola İçecek
|80,00
|1,46
|22,86
|Cosmos Yat. Holding
|10,96
|-7,12
|35,98
|Credıtwest Faktorıng
|3,52
|6,34
|-40,03
|Çan2 Termik
|4,71
|9,79
|Çelebi
|247,50
|10,00
|35,60
|Çelik Halat
|6,41
|2,72
|-29,54
|Çemaş Döküm
|1,22
|5,17
|-28,35
|Çemtaş
|15,04
|2,52
|-5,42
|Çimbeton
|268,40
|4,52
|-9,48
|Çimentaş
|38,40
|3,50
|6,19
|Çimsa
|22,86
|3,91
|28,43
|Çuhadaroğlu Metal
|7,51
|3,59
|-2,85
|Dagi Giyim
|2,24
|9,80
|-34,24
|Dagi Yatırım Holding
|12,55
|9,99
|-2,71
|Dardanel
|25,92
|-1,07
|-22,63
|Datagate Bilgisayar
|13,98
|4,10
|-13,22
|Demısaş Döküm
|7,57
|1,07
|14,52
|Denge Holding
|6,30
|1,61
|14,96
|Deniz GMYO
|2,23
|-0,89
|21,06
|Derimod
|9,04
|1,80
|-7,19
|Derlüks Yatırım Holding
|7,33
|1,95
|-16,89
|Desa Deri
|14,05
|-3,64
|44,25
|Despec Bilgisayar
|10,87
|4,82
|-16,77
|Deva Holding
|31,00
|1,64
|28,85
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|13,90
|8,85
|28,11
|Diriteks Diriliş Tekstil
|5,28
|8,42
|41,55
|Ditaş Doğan
|13,90
|1,98
|6,87
|DO-CO
|723,00
|0,57
|14,76
|Doğan Burda
|17,42
|-1,36
|-22,37
|Doğan Holding
|2,96
|0,34
|-1,27
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,44
|3,83
|4,77
|Doğusan
|4,56
|9,88
|4,11
|Doğuş GMYO
|9,13
|1,22
|11,75
|Doğuş Otomotiv
|27,02
|1,58
|-1,10
|Döktaş Dökümcülük
|29,16
|-1,55
|-4,77
|Duran Doğan Basım
|11,81
|0,00
|12,58
|Dyo Boya
|13,01
|9,97
|15,67
|Eczacıbaşı İlaç
|6,43
|0,47
|-10,72
|Eczacıbaşı Yatırım
|45,30
|9,05
|68,28
|Edip Gayrimenkul
|2,54
|1,20
|-23,49
|Ege Endüstri
|1.454,00
|2,04
|-12,67
|Ege Gübre
|219,80
|0,92
|51,38
|Ege Profil
|31,54
|2,07
|-17,52
|Ege Seramik
|14,61
|0,27
|41,98
|Egeplast
|27,40
|7,03
|-17,72
|Ekiz Kimya
|7,80
|6,12
|9,40
|Emek Elektrik
|1,93
|0,52
|-32,41
|Eminiş Ambalaj
|25,40
|9,96
|-31,05
|Emlak Konut GMYO
|1,85
|1,65
|-13,55
|Enerjisa Enerji
|10,45
|1,46
|-9,37
|Enka İnşaat
|7,91
|0,76
|12,33
|Erbosan
|78,15
|6,47
|90,61
|Ereğli Demir Çelik
|18,96
|-0,42
|44,33
|Ersu Gıda
|4,20
|-0,47
|-14,98
|Escort Teknoloji
|5,68
|3,84
|-13,55
|Esenboğa Elektrik
|30,98
|3,34
|62,83
|Etiler Gıda
|6,22
|7,24
|56,28
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,28
|6,47
|11,17
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,55
|-0,28
|-1,39
|Euro Yat. Ort.
|4,35
|0,23
|-3,55
|Euro Yatırım Holding
|3,43
|2,08
|20,77
|Fade Gıda
|17,82
|0,45
|187,88
|Fenerbahçe Futbol
|27,94
|-2,31
|-5,48
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,32
|3,11
|-21,30
|F-M İzmit Piston
|130,90
|4,55
|6,77
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|15,04
|0,27
|15,43
|Ford Otosan
|173,90
|-1,08
|42,38
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,45
|9,85
|-40,89
|Frigo Pak Gıda
|28,76
|4,58
|37,08
|Galata Wind Enerji
|5,01
|2,66
|Galatasaray Sportif
|3,06
|-2,86
|-24,44
|Garanti Bankası
|7,37
|2,22
|-27,40
|Garanti Faktoring
|11,82
|3,68
|6,20
|Garanti Yat. Ort.
|2,46
|2,50
|-23,84
|Gedik Y. Men. Değ.
|19,36
|0,05
|55,57
|Gediz Ambalaj
|35,56
|4,90
|32,69
|Gentaş
|4,94
|5,56
|-16,84
|Gersan Elektrik
|5,79
|3,39
|-5,70
|Global Men. Değ.
|7,02
|9,86
|16,81
|Global Yat. Holding
|3,65
|2,53
|-22,01
|Good-Year
|7,89
|4,78
|-5,62
|Göltaş Çimento
|49,98
|8,18
|21,13
|Gözde Girişim
|7,16
|-2,85
|-10,28
|GSD Denizcilik
|5,14
|5,54
|1,98
|GSD Holding
|1,79
|2,87
|-28,69
|Gübre Fabrik.
|61,80
|2,06
|-28,18
|Güler Yat. Holding
|2,65
|-0,75
|-23,47
|Halk GMYO
|3,30
|0,30
|2,96
|Hatay Tekstil
|20,60
|0,00
|47,67
|Hedef Girişim
|4,65
|1,97
|35,71
|Hektaş
|8,72
|6,34
|63,23
|HUB Girişim
|15,00
|4,38
|-17,58
|Hürriyet Gzt.
|1,63
|0,00
|-22,38
|ICBC Turkey Bank
|5,16
|0,98
|-20,62
|İdealist Danışmanlık
|75,10
|-2,53
|457,95
|İdealist GMYO
|6,54
|2,19
|-3,82
|İhlas Ev Aletleri
|1,20
|2,56
|-36,17
|İhlas Gayrimenkul
|1,04
|4,00
|-16,80
|İhlas Gazetecilik
|2,03
|-6,02
|-50,00
|İhlas Holding
|0,63
|6,78
|-43,88
|İhlas Yayın Holding
|0,74
|8,82
|-35,09
|İndeks Bilgisayar
|7,64
|6,56
|59,75
|Info Yatırım
|6,68
|-0,45
|3,57
|İntema
|48,68
|9,99
|22,01
|Inveo Yatırım Holding
|96,00
|0,84
|117,10
|İpek Doğal Enerji
|12,84
|2,47
|-1,83
|İskenderun Demir Çelik
|13,31
|-1,19
|47,30
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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